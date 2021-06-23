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Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.103.3

23.06.2021 09:49

Сформирован релиз свободного антивирусного пакета ClamAV 0.103.3, в котором предложены следующие изменения:

  • Файл mirrors.dat переименован в freshclam.dat так как ClamAV переведён на использование сети доставки контента (CDN) вместо сети зеркал и указанный dat-файл больше не содержит сведений о зеркалах. В freshclam.dat сохраняется UUID, используемый в User-Agent ClamAV. Необходимость переименования связана с тем, что в скриптах некоторых пользователей выполнялось удаление mirrors.dat в случае сбоя FreshClam, но теперь в данном файле содержится идентификатор, потеря которого недопустима.
  • Решены проблемы с низкой производительностью сканирования файлов при включении опции ENGINE_OPTIONS_FORCE_TO_DISK.
  • Устранён крах процесса ClamDScan при использовании опций "--fdpass --multiscan" вместе с настройкой ExcludePath в файле конфигурации clamd.
  • Решена проблема с выставлением root в качестве владельца файла mirrors.dat вместо пользователя, определённого в настройке DatabaseOwner, при запуске clamav с правами root.
  • Обеспечено отключение настройки HTTPUserAgent, если в DatabaseMirror используется clamav.net, чтобы избежать случайных блокировок.
  • Для включения обнаружения попыток эксплуатации уязвимости CVE-2010-1205 (Heuristics.PNG.CVE-2010-1205) теперь следует явно активировать параметр ClamScan "--alert-broken-media" или настройку "AlertBrokenMedia", так как уязвимость уже давно везде исправлена.
  • Устранён сбой ClamSubmit после изменения Cookie "__cfduid" компанией Cloudflare.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.clamav.net/2021/0...)
  2. OpenNews: Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.103.2 с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Большинство антивирусов оказались подвержены атаке через символические ссылки
  4. OpenNews: Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 0.103
  5. OpenNews: Доступна утилита для генерации базы сигнатур ClamAV на основе API Google Safe Browsing
  6. OpenNews: В антивирусе McAfee для Linux выявлена удалённая root-уязвимость
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55375-clamav
Ключевые слова: clamav, virus, antivirus
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.2, Аноним (2), 09:57, 23/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Этим кто-то пользуется?
    Поделитесь кэйсом.
     
     
  • 2.3, Аноним (-), 10:03, 23/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На сервере да. А на десктопе хрен его знает зачем он нужен.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 10:10, 23/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стоял он у нас на сервере, web-трафик мониторил. За год ничо не нашёл, хотя Norton Antivirus на рабочих местах что-то регулярно обнаруживал из интернета выкачиваемое. Было это в 2008, сейчас что-то поменялось?
     
  • 3.8, acroobat (??), 10:15, 23/06/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.10, village_coder (ok), 10:26, 23/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для десктопа на линукс есть что-то годное работающее?
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 10:37, 23/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для десктопа на линукс есть что-то годное работающее?

    freshclam

    clamscan -v -i --log=clam.log

     
  • 2.7, Аноним (7), 10:10, 23/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отлавливаю им письма с запароленными аттачами и вешаю на холд до выяснения. Легитимные адресаты попадают в белый список, прочие в черный.
    Также ловит и режет процентов 10 спама.
    Вирей в чистом виде в почте давно не встречал.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:05, 23/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я стесняюсь спросить, а почему недопустима потеря идентификатора?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:09, 23/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы обновления базы сигнатур не потерять.
     

  • 1.9, Аноним (9), 10:26, 23/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А свободные вирусы под него обновили?
     

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