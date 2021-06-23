Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.103.3

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|2.3, Аноним (-), 10:03, 23/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На сервере да. А на десктопе хрен его знает зачем он нужен.
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|3.6, Аноним (6), 10:10, 23/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Стоял он у нас на сервере, web-трафик мониторил. За год ничо не нашёл, хотя Norton Antivirus на рабочих местах что-то регулярно обнаруживал из интернета выкачиваемое. Было это в 2008, сейчас что-то поменялось?
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|4.11, Аноним (11), 10:37, 23/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Для десктопа на линукс есть что-то годное работающее?
freshclam
clamscan -v -i --log=clam.log
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|2.7, Аноним (7), 10:10, 23/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отлавливаю им письма с запароленными аттачами и вешаю на холд до выяснения. Легитимные адресаты попадают в белый список, прочие в черный.
Также ловит и режет процентов 10 спама.
Вирей в чистом виде в почте давно не встречал.
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