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Большинство антивирусов оказались подвержены атаке через символические ссылки

21.04.2020 12:24

Исследователи из компании RACK911 Labs обратили внимание на то, что почти все антивирусные пакеты для Windows, Linux и macOS были уязвимы для атак, манипулирующих состоянием гонки (race conditions) во время удаления файлов, в которых обнаружено вредоносное ПО.

Для проведения атаки необходимо загрузить файл, который антивирус распознает как вредоносный (например, можно использовать тестовую сигнатуру), а через определённое время, после выявления вредоносного файла антивирусом, но непосредственно перед вызовом функции для его удаления, подменить каталог с файлом символической ссылкой. В Windows для достижения того же эффекта выполняется подмена каталога при помощи точки соединения (directory junction). Проблема в том, почти все антивирусы должным образом не выполняли проверку символических ссылок и, считая что удаляют вредоносный файл, удаляли файл в каталоге на который указывает символическая связь.

В Linux и macOS показано как таким способом непривилегированный пользователь может удалить /etc/passwd или любой другой системный файл, а в Windows DDL-библиотеку самого антивируса для блокирования его работы (в Windows атака ограничена только удалением файлов, которые в текущим момент не используются другими приложениями). Например, атакующий может создать каталог "exploit" и загрузить в него файл EpSecApiLib.dll с тестовой сигнатурой вируса, после чего перед удалением заменить каталог "exploit" на ссылку "C:\Program Files (x86)\McAfee\Endpoint Security\Endpoint Security Platform", что приведёт к удалению библиотеки EpSecApiLib.dll из каталога антивируса. В Linux и macos аналогичный приём можно проделать с подменой каталога на ссылку "/etc". 


   #!/bin/sh
   rm -rf /home/user/exploit ; mkdir /home/user/exploit/
   wget -q https://www.eicar.org/download/eicar.com.txt -O /home/user/exploit/passwd
   while inotifywait -m “/home/user/exploit/passwd” | grep -m 5 “OPEN”
   do
      rm -rf /home/user/exploit ; ln -s /etc /home/user/exploit
   done

Более того, во многих антивирусах для Linux и macOS было выявлено использование предсказуемых имён файлов при работе с временным файлами в каталоге /tmp и /private/tmp, что могло использоваться для повышения привилегий до пользователя root.

К настоящему времени проблемы уже устранены большинством поставщиков, но примечательно, что первые уведомления о проблеме были направлены производителям ещё осенью 2018 года. Несмотря на то, что не все производители выпустили обновления, им было дано на исправление как минимум 6 месяцев, и RACK911 Labs считает, что теперь вправе раскрыть сведения об уязвимостях. Отмечается, что компания RACK911 Labs давно занимается работой по выявлению уязвимостей, но она не предполагала, что с коллегами из антивирусной индустрии будет так трудно работать из-за затягивания выпуска обновлений и игнорирования необходимости срочного устранения проблем с безопасностью.

Продукты, подверженные проблеме (свободный антивирусный пакет ClamAV в списке отсутствует):

  • Linux
    • BitDefender GravityZone
    • Comodo Endpoint Security
    • Eset File Server Security
    • F-Secure Linux Security
    • Kaspersy Endpoint Security
    • McAfee Endpoint Security
    • Sophos Anti-Virus for Linux
  • Windows
    • Avast Free Anti-Virus
    • Avira Free Anti-Virus
    • BitDefender GravityZone
    • Comodo Endpoint Security
    • F-Secure Computer Protection
    • FireEye Endpoint Security
    • Intercept X (Sophos)
    • Kaspersky Endpoint Security
    • Malwarebytes for Windows
    • McAfee Endpoint Security
    • Panda Dome
    • Webroot Secure Anywhere
  • macOS
    • AVG
    • BitDefender Total Security
    • Eset Cyber Security
    • Kaspersky Internet Security
    • McAfee Total Protection
    • Microsoft Defender (BETA)
    • Norton Security
    • Sophos Home
    • Webroot Secure Anywhere


  1. Главная ссылка к новости (https://www.rack911labs.com/re...)
  2. OpenNews: В антивирусе McAfee для Linux выявлена удалённая root-уязвимость
  3. OpenNews: Выявление удалённой уязвимости в антивирусном пакете Avast
  4. OpenNews: Уязвимость в Symantec Antivirus, позволяющая получить полный контроль над системой
  5. OpenNews: Показательные критические уязвимости в продуктах Symantec и Norton
  6. OpenNews: Уязвимости в OpenSMTPD, позволяющие удалённо и локально получить права root
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52779-antivirus
Ключевые слова: antivirus, symlink, virus
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 12:49, 21/04/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –16 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (7)

  • 1.8, КО (?), 12:59, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Как страшно жить...
    Веба как всегда в списке нет ну и поф.
     
     
  • 2.18, Tita_M (ok), 13:43, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет потому что не уязвим? Или потому что не популярен?
     
  • 2.26, Она их (?), 14:09, 21/04/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.9, Аноним (9), 13:07, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Касперский все равно что McAffee, и ничего он не защищает, а вот взлом Касперского, когда я стдел на Винде было уже несколько раз! Причем, те дыры, которые есть в Винде, позволяют с легкостью отключить Касперский из трея. Да и обновления базы Касперского ничего не дают, плохо они справляются с поиском вирусов. В основном удаляют те файлы, которые не содержат вирус. А зараженные вылечить не в состоянии.
     
     
  • 2.23, Tita_M (ok), 13:59, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У Касперского нужно настройки паролем защищать к тому же у них вроде даже нету защиты от эмуляции действий пользователя, т.е. через всякие программы удалённого доступа можно отключить антивирус. Мне нравиться как сделано в Доктор Вебе. Там чтобы изменить настройки нужно перейти в программе в специальный режим администратора, т.е. нужно знать пароль от админа компьютера так что пользователь машины если он работает под юзерской учёткой не сможет отключить антивирус или изменить настройки в отличие от Касперского. Плюс к этому имеются стандартная парольная защита и запрет на эмуляцию действий пользователя.
     
     
  • 3.37, Timoteo Cirkla (ok), 15:21, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле нет. При любом удалённом доступе кошмарский недоступен для того, кто подключился к компьютеру удалённо.
     
  • 2.25, Она их (?), 14:04, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Взломать можно всё! На каждый антивирус найдётся свой буравчик.
     

  • 1.10, Аноним (10), 13:09, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Никто и не смнивался, что в антивирусной отрасли большинство "сапожников без сапог". Ещё нужно хорошо взвесить, что важнее защита от вирусов или угрозы от компрометации антивирусного ПО.
     
     
  • 2.12, КО (?), 13:24, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Важнее лишняя производительность
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 14:46, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Некоторые антивирусные решения предполагают, что компьютер пользователя предназначен только для поиска и удаления вирусов.
     

  • 1.13, нона (?), 13:34, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тоже новость, security продуктами управляют самые хитропопые продажники. Качество соответствующее. На внутрянки всяких WAF без слез нельзя смотреть.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:42, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так если продажи итак идут зачем им заморчиваться?
     
     
  • 3.31, Аноним (30), 14:47, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальная убогая логика старого компьютерщика: работает - не тронь.
     
     
  • 4.36, mfa (?), 15:11, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ненормальная логика малолетнего дебила - построить неработающее вместо сломанного работающего.
     

  • 1.14, Anonymouse (?), 13:36, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    ADinf32 не подвержен, пронесло
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 13:54, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > пронесло

    Начальник, этот 3.14дорас обоср@лся!
    Чмодер, я на одном опеннете с этим поехвашим сидеть не буду!

     
  • 2.38, ффф (?), 15:37, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Adinf не антивирус, а дисковый монитор. А вот aidstest - антивирус :)
     

  • 1.15, Аноним (17), 13:39, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Красиво
     
  • 1.16, ryoken (ok), 13:40, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как ни смешно, а G-Data в списке дуршлагов не нашёл :D.
     
  • 1.19, vitalif (ok), 13:45, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Офигеть, сколько антивирусов под линукс существует, а мужики-то не знают!

    То есть ClamAV оказался единственным, кто нормально себя ведёт?

     
     
  • 2.29, Аноним (29), 14:36, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, просто он не умеет мониторить ФС, поэтому ничего автоматом не удаляет.
     

  • 1.20, A.Stahl (ok), 13:49, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лозинский -- пень!
     
     
  • 2.21, Bocha (??), 13:52, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    aidstest горбушка
     

  • 1.24, Она их (?), 14:03, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зачётно придумали!
     
  • 1.27, Аноним (27), 14:11, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эх... вот если бы антивирусник весь хоум пользователя перемещал бы в каталог quarantine - это был бы номер, прям в тему.
     
     
  • 2.32, Аноним (30), 14:50, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем, если кое-какие популярные ОС сами это делают при обновлении.
     

  • 1.28, An (??), 14:26, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну красавчики же )
     
  • 1.33, evkogan (?), 14:50, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отсутствие всяких drweb и др. в списке это скорее всего не тестировали.
    Но в списке нет TrendMicro. А это один из самых распространенных в мире.
    Хотя странная подача материала, дать список уязвимых и не дать списка тестированных
     
  • 1.34, vz_2 (?), 15:02, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подозрительно, в списке нет Windows Defender.
     
     
  • 2.35, vz_2 (?), 15:05, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вернее уже Microsoft Defender
     

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