Большинство антивирусов оказались подвержены атаке через символические ссылки

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|1.8, КО (?), 12:59, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Как страшно жить...
Веба как всегда в списке нет ну и поф.
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|1.9, Аноним (9), 13:07, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Касперский все равно что McAffee, и ничего он не защищает, а вот взлом Касперского, когда я стдел на Винде было уже несколько раз! Причем, те дыры, которые есть в Винде, позволяют с легкостью отключить Касперский из трея. Да и обновления базы Касперского ничего не дают, плохо они справляются с поиском вирусов. В основном удаляют те файлы, которые не содержат вирус. А зараженные вылечить не в состоянии.
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|2.23, Tita_M (ok), 13:59, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У Касперского нужно настройки паролем защищать к тому же у них вроде даже нету защиты от эмуляции действий пользователя, т.е. через всякие программы удалённого доступа можно отключить антивирус. Мне нравиться как сделано в Доктор Вебе. Там чтобы изменить настройки нужно перейти в программе в специальный режим администратора, т.е. нужно знать пароль от админа компьютера так что пользователь машины если он работает под юзерской учёткой не сможет отключить антивирус или изменить настройки в отличие от Касперского. Плюс к этому имеются стандартная парольная защита и запрет на эмуляцию действий пользователя.
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|3.37, Timoteo Cirkla (ok), 15:21, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На самом деле нет. При любом удалённом доступе кошмарский недоступен для того, кто подключился к компьютеру удалённо.
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|2.25, Она их (?), 14:04, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Взломать можно всё! На каждый антивирус найдётся свой буравчик.
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|1.10, Аноним (10), 13:09, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Никто и не смнивался, что в антивирусной отрасли большинство "сапожников без сапог". Ещё нужно хорошо взвесить, что важнее защита от вирусов или угрозы от компрометации антивирусного ПО.
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|3.30, Аноним (30), 14:46, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Некоторые антивирусные решения предполагают, что компьютер пользователя предназначен только для поиска и удаления вирусов.
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|1.13, нона (?), 13:34, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тоже новость, security продуктами управляют самые хитропопые продажники. Качество соответствующее. На внутрянки всяких WAF без слез нельзя смотреть.
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|3.31, Аноним (30), 14:47, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нормальная убогая логика старого компьютерщика: работает - не тронь.
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|4.36, mfa (?), 15:11, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ненормальная логика малолетнего дебила - построить неработающее вместо сломанного работающего.
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|2.22, Аноним (22), 13:54, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> пронесло
Начальник, этот 3.14дорас обоср@лся!
Чмодер, я на одном опеннете с этим поехвашим сидеть не буду!
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|2.38, ффф (?), 15:37, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Adinf не антивирус, а дисковый монитор. А вот aidstest - антивирус :)
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|1.19, vitalif (ok), 13:45, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Офигеть, сколько антивирусов под линукс существует, а мужики-то не знают!
То есть ClamAV оказался единственным, кто нормально себя ведёт?
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|2.29, Аноним (29), 14:36, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, просто он не умеет мониторить ФС, поэтому ничего автоматом не удаляет.
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|1.27, Аноним (27), 14:11, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эх... вот если бы антивирусник весь хоум пользователя перемещал бы в каталог quarantine - это был бы номер, прям в тему.
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|2.32, Аноним (30), 14:50, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем, если кое-какие популярные ОС сами это делают при обновлении.
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|1.33, evkogan (?), 14:50, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отсутствие всяких drweb и др. в списке это скорее всего не тестировали.
Но в списке нет TrendMicro. А это один из самых распространенных в мире.
Хотя странная подача материала, дать список уязвимых и не дать списка тестированных
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