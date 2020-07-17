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Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.102.4

17.07.2020 22:14

Сформирован релиз свободного антивирусного пакета ClamAV 0.102.4, в котором устранены три уязвимости:

  • CVE-2020-3350 - позволяет непривилегированному локальному атакующему организовать удаление или перемещение произвольных файлов в системе, например, можно удалить /etc/passwd не имея на то необходимых полномочий. Уязвимость вызвана состоянием гонки, возникающем при сканировании вредоносных файлов и позволяющем пользователю с shell-доступом в системе подменить целевой каталог для сканирования на символическую ссылку, указывающую на другой путь.

    Например, атакующий может создать каталог "/home/user/exploit/" и загрузить в него файл с тестовой сигнатурой вируса, назвав этот файл "passwd". После запуска программы сканирования вирусов, но перед удалением проблемного файла, можно заменить каталог "exploit" на символическую ссылку, указывающую на каталог "/etc", что приведёт к удалению антивирусом файла /etc/passwd. Уязвимость проявляется только при использовании clamscan, clamdscan и clamonacc с опцией "--move" или "--remove".

  • CVE-2020-3327, CVE-2020-3481 - уязвимости в модулях разбора архивов в формате ARJ и EGG, позволяющие осуществить отказ в обслуживании через передачу специально оформленных архивов, обработка которых приведёт к краху сканирующего процесса.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.clamav.net/2020/0...)
  2. OpenNews: Доступна утилита для генерации базы сигнатур ClamAV на основе API Google Safe Browsing
  3. OpenNews: Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.102.3
  4. OpenNews: Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 0.102
  5. OpenNews: Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 0.101
  6. OpenNews: Выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 0.100
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53388-clamav
Ключевые слова: clamav, virus
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, ann (??), 23:21, 17/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    > архивов в формате ARJ и EGG

    Не знал что оно ещё живо.

     
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