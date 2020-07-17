Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.102.4

Сформирован релиз свободного антивирусного пакета ClamAV 0.102.4, в котором устранены три уязвимости: CVE-2020-3350 - позволяет непривилегированному локальному атакующему организовать удаление или перемещение произвольных файлов в системе, например, можно удалить /etc/passwd не имея на то необходимых полномочий. Уязвимость вызвана состоянием гонки, возникающем при сканировании вредоносных файлов и позволяющем пользователю с shell-доступом в системе подменить целевой каталог для сканирования на символическую ссылку, указывающую на другой путь. Например, атакующий может создать каталог "/home/user/exploit/" и загрузить в него файл с тестовой сигнатурой вируса, назвав этот файл "passwd". После запуска программы сканирования вирусов, но перед удалением проблемного файла, можно заменить каталог "exploit" на символическую ссылку, указывающую на каталог "/etc", что приведёт к удалению антивирусом файла /etc/passwd. Уязвимость проявляется только при использовании clamscan, clamdscan и clamonacc с опцией "--move" или "--remove".

CVE-2020-3327, CVE-2020-3481 - уязвимости в модулях разбора архивов в формате ARJ и EGG, позволяющие осуществить отказ в обслуживании через передачу специально оформленных архивов, обработка которых приведёт к краху сканирующего процесса.



