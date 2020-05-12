Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.102.3

В письмах с малварью разве что (в расчёте на то что из аверов уже выкинули поддержку этого формата). Хотя, вроде, как-то и легитимное письмо с таким архивом прилетало, но это примерно оттуда, откуда и текстовички в КОИ-7 (да, именно 7) до сих пор прилетают.

