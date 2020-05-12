Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.102.3

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|1.1, Аноним (1), 22:32, 12/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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А это антивирусный пакет? Видимо он такой свободный, что ниразу нигде не котируется.
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|2.3, naidlek (?), 22:38, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всякое бывает, не всегда есть лишние деньги и ресурсы на маркетинг.
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|2.5, Fyjy (?), 22:55, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну принадлежит он при этом и разрабатывается он такой тебе неизвестной конторой, как Cisco
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|2.11, Аноним (11), 00:05, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ниразу нигде не котируется
Что значит "котируется" и где он должен котироваться, чтоб можно было сказать: "этот антивирус котируется"?
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|2.14, Baobab (?), 00:21, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Расскажи дружок, на какой ты бирже антивирусы котируешь?
А ClamAV не знать может только человек, который сидит на своей пиратской винде и гордится ворованными ключиками от премиального аваста))
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|2.15, бублички (?), 01:00, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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лучше поведай нам, почём там сейчас котировки твоего любимого Avast/NOD32 на МосБирже?
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|2.12, n80 (?), 00:06, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В письмах с малварью разве что (в расчёте на то что из аверов уже выкинули поддержку этого формата).
Хотя, вроде, как-то и легитимное письмо с таким архивом прилетало, но это примерно оттуда, откуда и текстовички в КОИ-7 (да, именно 7) до сих пор прилетают.
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|3.8, сисян (?), 23:01, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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интересно откуда он там может быть? из родных репозиториев, а может с гитхаба.
думаю все дело в хозяине сервера, любителя нелегальной порнушки.
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|4.10, бублички (?), 23:35, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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обычный сервер с дырявым PHP, WP и т.п. таких в интернете не меньше чем дырявых домашних рутеров. в обоих случаях как правило не видали обновлений со дня установки
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|3.13, n80 (?), 00:07, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну как же так, а. Скомпрометированную систему только переустанавливать, вычищать такое уже, в общем-то, бесполезно.
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