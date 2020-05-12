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Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.102.3

12.05.2020 21:51

Сформирован релиз свободного антивирусного пакета ClamAV 0.102.3, в котором устранены две уязвимости (CVE-2020-3327, CVE-2020-3341), приводящие к краху при разборе определённым образом оформленных архивов ARJ и документов PDF из-за возникновения условий чтения из области за границей выделенного буфера. В новом выпуске также устранено несколько утечек памяти. Библиотека libclamunrar обновлена до кода UnRAR 5.9.2.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.clamav.net/2020/0...)
  2. OpenNews: Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.102.2 с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.101.5 и 0.102.1
  4. OpenNews: Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 0.102
  5. OpenNews: Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.101.3
  6. OpenNews: Большинство антивирусов оказались подвержены атаке через символические ссылки
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52937-clamav
Ключевые слова: clamav, virus
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  • 1.1, Аноним (1), 22:32, 12/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    А это антивирусный пакет? Видимо он такой свободный, что ниразу нигде не котируется.
     
     
  • 2.3, naidlek (?), 22:38, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всякое бывает, не всегда есть лишние деньги и ресурсы на маркетинг.
     
  • 2.5, Fyjy (?), 22:55, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну принадлежит он при этом и разрабатывается он такой тебе неизвестной конторой, как Cisco
     
     
  • 3.16, Суп из потрошков (?), 03:14, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Киской? Чьей киской? Жунщина на опенсорсе - к Титанику.
     
  • 2.11, Аноним (11), 00:05, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ниразу нигде не котируется

    Что значит "котируется" и где он должен котироваться, чтоб можно было сказать: "этот антивирус котируется"?

     
     
  • 3.17, Суп из потрошков (?), 03:15, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь про котов.
     
  • 2.14, Baobab (?), 00:21, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Расскажи дружок, на какой ты бирже антивирусы котируешь?

    А ClamAV не знать может только человек, который сидит на своей пиратской винде и гордится ворованными ключиками от премиального аваста))

     
  • 2.15, бублички (?), 01:00, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лучше поведай нам, почём там сейчас котировки твоего любимого Avast/NOD32 на МосБирже?
     
     
  • 3.18, Суп из потрошков (?), 03:16, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это хороший? Нужно ставить?
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:34, 12/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А архивы ARJ ещё водятся в дикой природе? =)
     
     
  • 2.12, n80 (?), 00:06, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В письмах с малварью разве что (в расчёте на то что из аверов уже выкинули поддержку этого формата).

    Хотя, вроде, как-то и легитимное письмо с таким архивом прилетало, но это примерно оттуда, откуда и текстовички в КОИ-7 (да, именно 7) до сих пор прилетают.

     

  • 1.4, сисян (?), 22:49, 12/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    В линуксах вирусов нет.
    Это винда рассадник.
     
     
  • 2.6, slava_kpss (ok), 22:55, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Толсто.

    Вычищал как-то раз шифровальщик с сервера на CentOS 7.

     
     
  • 3.8, сисян (?), 23:01, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    интересно откуда он там может быть? из родных репозиториев, а может с гитхаба.
    думаю все дело в хозяине сервера, любителя нелегальной порнушки.
     
     
  • 4.9, slava_kpss (ok), 23:02, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, сервер с интернет-магазинами
     
  • 4.10, бублички (?), 23:35, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    обычный сервер с дырявым PHP, WP и т.п. таких в интернете не меньше чем дырявых домашних рутеров. в обоих случаях как правило не видали обновлений со дня установки
     
  • 4.20, Суп из потрошков (?), 03:20, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нелегальной - это какой? С тентаклями в задах пингвинов?
     
  • 3.13, n80 (?), 00:07, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как же так, а. Скомпрометированную систему только переустанавливать, вычищать такое уже, в общем-то, бесполезно.
     

  • 1.19, Суп из потрошков (?), 03:18, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просто под Кламав вирусов никто не пишет. Потому что он не нужен никому. Вот он ничего никогда и не находит.
     

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