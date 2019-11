Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.101.5 и 0.102.1

1.1 , ryoken ( ok ), 09:06, 21/11/2019 [ответить] +1 + / – Интересно, у них когда-нибудь выпуск версии 1.0 в принципе планируется? :)

1.2 , В ( ? ), 09:11, 21/11/2019 [ответить] –5 + / – В чем смысл новых версий, если нет реп под популярные дистрибутивы? В штатных репах убунты и центоси лежат ой не новые версии ((

2.3 , Аноним ( 3 ), 09:18, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – you are welcome

2.4 , d00rsfan ( ? ), 09:45, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – в портах фряхи всягда свежачёк

2.5 , Аноним ( 5 ), 09:48, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В epel лежит clamav-0.101.4-1.el7.x86_64.rpm. Так что новые...

2.6 , пох. ( ? ), 09:50, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ждите, де6илы!

Ой, опечатка - ебилдов ждите. А лучше просто ставьте б-жественную десяточку, там шпион касперского вас принудительно заставит на новые версии переходить. И недорого. opensource явно не для вас придуман, "нет реп" - все, пц, смысла в этом софте для вас никакого.

1.7 , Аноним ( 7 ), 10:27, 21/11/2019 [ответить] +1 + / – А когда в новостях про Клам будет что-нибудь типа "Дополнительно можно отметить, что с момента прошлого выпуска в базы сигнатур добавлены определения over9000 новых угроз"? А то движок вылизывают, а с базами как-то очень скудно...

1.8 , ятупой ( ? ), 11:04, 21/11/2019 [ответить] + / – А что в linux разве нет бэкдоров троянов и просто вирусов?

2.9 , Аноним ( 9 ), 11:10, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть, но обычно перестают работать при смене ядра



1.10 , ятупой ( ? ), 11:28, 21/11/2019 [ответить] + / – Работал у касперского мой бывший коллега сказал гнилая контора.