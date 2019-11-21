Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.101.5 и 0.102.1

Опубликованы корректирующие обновления свободного антивирусного пакета ClamAV 0.101.5 и 0.102.1, в которых устранена уязвимость (CVE-2019-15961), приводящая к отказу в обслуживании при обработке определённым образом оформленных почтовых сообщений (на разбор определённых блоков MIME тратится слишком много времени).

В новых выпусках также устранены проблемы со сборкой clamav-milter с библиотекой libxml2, сокращено время загрузки сигнатур, добавлена сборочная опция для статического связывания с libjson-c. В ветку 0.101 перенесены улучшения, связанные со сканированием zip-архивов.



