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Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.101.5 и 0.102.1

21.11.2019 09:05

Опубликованы корректирующие обновления свободного антивирусного пакета ClamAV 0.101.5 и 0.102.1, в которых устранена уязвимость (CVE-2019-15961), приводящая к отказу в обслуживании при обработке определённым образом оформленных почтовых сообщений (на разбор определённых блоков MIME тратится слишком много времени).

В новых выпусках также устранены проблемы со сборкой clamav-milter с библиотекой libxml2, сокращено время загрузки сигнатур, добавлена сборочная опция для статического связывания с libjson-c. В ветку 0.101 перенесены улучшения, связанные со сканированием zip-архивов.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.clamav.net/2019/1...)
  2. OpenNews: Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 0.102
  3. OpenNews: Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.101.4 с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.101.3
  5. OpenNews: Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.100.3 и 0.101.2 с устранением уязвимостей
  6. OpenNews: Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 0.101
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: clamav, virus
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  • 1.1, ryoken (ok), 09:06, 21/11/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Интересно, у них когда-нибудь выпуск версии 1.0 в принципе планируется? :)
     
  • 1.2, В (?), 09:11, 21/11/2019 [ответить]  
    		• –5 +/
    В чем смысл новых версий, если нет реп под популярные дистрибутивы? В штатных репах убунты и центоси лежат ой не новые версии ((
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:18, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    you are welcome
     
  • 2.4, d00rsfan (?), 09:45, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в портах фряхи всягда свежачёк
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:48, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В epel лежит clamav-0.101.4-1.el7.x86_64.rpm. Так что новые...
     
  • 2.6, пох. (?), 09:50, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ждите, де6илы!
    Ой, опечатка - ебилдов ждите.

    А лучше просто ставьте б-жественную десяточку, там шпион касперского вас принудительно заставит на новые версии переходить. И недорого.

    opensource явно не для вас придуман, "нет реп" - все, пц, смысла в этом софте для вас никакого.

     

  • 1.7, Аноним (7), 10:27, 21/11/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    А когда в новостях про Клам будет что-нибудь типа "Дополнительно можно отметить, что с момента прошлого выпуска в базы сигнатур добавлены определения over9000 новых угроз"? А то движок вылизывают, а с базами как-то очень скудно...
     
  • 1.8, ятупой (?), 11:04, 21/11/2019 [ответить]  
    		• +/
    А что в linux разве нет бэкдоров троянов и просто вирусов?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:10, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть, но обычно перестают работать при смене ядра
     

  • 1.10, ятупой (?), 11:28, 21/11/2019 [ответить]  
    		• +/
    Работал у касперского мой бывший коллега сказал гнилая контора.
     
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