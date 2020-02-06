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Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.102.2 с устранением уязвимостей

06.02.2020 10:10

Сформирован релиз свободного антивирусного пакета ClamAV 0.102.2, в котором устранена уязвимость CVE-2020-3123 в реализации механизма DLP (data-loss-prevention), нацеленного на блокирование утечек номеров кредитных карт. Из-за ошибки при проверке допустимых границ возможно создание условий для чтения данных из области вне выделенного буфера, что может быть использовано для совершения DoS-атаки и инициирования краха рабочего процесса. Кроме того, добавлено пропущенное в ветке 0.102 исправление уязвимости CVE-2019-1785, позволяющей добиться записи данных в область ФС вне каталога, используемого при распаковке, при сканировании специально оформленных RAR-архивов.

В новом выпуске также исправлено несколько проблем, не связанных с безопасностью, устранён сбой с загрузкой новой версии БД в freshclam, устранена утечка памяти в парсере email, повышена производительность сканирования файлов PDF на платформе Windows, усилена проверка архивов ARJ, улучшена обработка некорректных PDF-файлов, добавлена поддержка autoconf 2.69 и automake 1.15.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.clamav.net/2020/0...)
  2. OpenNews: Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.101.5 и 0.102.1
  3. OpenNews: Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 0.102
  4. OpenNews: Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.101.4 с устранением уязвимостей
  5. OpenNews: Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 0.101
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: clamav
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  • 1.2, Аноним_t (?), 10:32, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А откуда у антивируса данные о кредитных картах?
     
     
  • 2.5, Ано и Ним (?), 11:00, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Другая система. Сообщаешь секретное сторожу и сторож в трафике ищет фрагменты секретного. Вирус может спрятаться, но трафик досматривается.

    Типа фильтров у провайдеров для системы операт.розыс.мероприятий.

     
  • 2.3, San (??), 10:43, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У него нет "данных о кредитных картах". У него есть набор шаблонов под которые подходят номера кредиток, и он ищет эти шаблоны в проверяемых файлах.
     
     
  • 3.4, Ано и Ним (?), 10:55, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как вариант: в DLP системах секретный текст ставят на охрану (сообшают DLP системе) и система вылавливает в трафики охраняемое.

    Да, для SSL это man in the middle и серты барузер увидит серые. Если включить вскрытие  SSL.

     
     
  • 4.6, Аноним (6), 11:09, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удобно, все секреты в одном месте ловить можно.
     
  • 2.10, Анон им (?), 13:04, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такой вопрос не принято задавать вслух.
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:28, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пипл, кто юзает в продакшоне, он сейчас насколько хорошо ловит? Я в своё время его на почтовик прикрутил, так он почти ничего не ловил, со сторонними базами - тоже не всё. Пришлось тогда на коммерческий перейти. И я не замечал новостей о том, что циска кинулась скупать производителей баз к нему или заключать с ними договора о включении в свои продукты.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:03, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пипл, кто юзает в продакшоне, он сейчас насколько хорошо ловит?

    Так же, как и 10 лет назад.

    > своё время его на почтовик прикрутил, так он почти ничего не
    > ловил, со сторонними базами - тоже не всё.

    Сущессно ничо не изменилось.
    В качестве фронтэнда на почтаре со сторонними базами и при умении/желании вести собственную базу сигнатур может использоваться в качестве дополнения к коммерческому бэкэнду, в силу известной гибкости иногда помогает разрулить сложные ситуации.

     
  • 2.12, Аноним (12), 15:23, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Базы сторонние какие ставил? Их очень много... Со сторонними ловит ~80%, это очень хорошо.

    Главный сборщик официальных баз ClamAV, после смены руководства давно уволился с большим скандалом: заявил публично, что новое руководство на него давит и просит не включать сигнатуры некоторых вирей!

    Есть предложение по совместной поддержки базы в формате YARA для рунета.

     

  • 1.9, Аноним (9), 12:39, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Специально скачивал для скармливания ClamAV трояны. Не видит их них..  
     
     
  • 2.11, Анон им (?), 13:06, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их них не видит? И теперь ты не видишь свой комп?
     

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