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Доступна утилита для генерации базы сигнатур ClamAV на основе API Google Safe Browsing

16.06.2020 12:24

Разработчики свободного антивирусного пакета ClamAV решили проблему с предоставлением базы сигнатур, основанной на распространяемой компанией Google коллекции Safe Browsing, содержащей сведения о сайтах, занимающихся фишингом и распространением вредоносного ПО.

Ранее база сигнатур на основе Safe Browsing предоставлялась разработчиками ClamAV, но в ноябре прошлого года её обновление было прекращено из-за введённых компанией Google ограничений. В частности, условия использования Safe Browsing были ограничены только некоммерческим применением, а для коммерческих целей было предписано использовать отдельный API Google Web Risk. Так как ClamAV является свободным продуктом, который не может разделять пользователей и используется в том числе в коммерческих решениях, генерация сигнатур на основе Safe Browsing была прекращена.

Для решения проблемы с фильтрацией ссылок на фишинг и вредоносные сайты теперь подготовлена утилита clamav-safebrowsing (clamsb), которая позволяет пользователям самостоятельно сгенерировать базу сигнатур для ClamAV в формате GDB на основе своей учётной записи в сервисе Safe Browsing и поддерживать её в синхронизированном состоянии. Код написан на языке Python и поставляется под лицензией GPLv2.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.clamav.net/2020/0...)
  2. OpenNews: Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.102.3
  3. OpenNews: Большинство антивирусов оказались подвержены атаке через символические ссылки
  4. OpenNews: Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 0.102
  5. OpenNews: Mozilla внедряет CRLite для проверки проблемных TLS-сертификатов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53163-clamav
Ключевые слова: clamav, safebrowsing, google
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.2, Аноним (2), 13:26, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ето вообще как
     
     
  • 2.4, _hide_ (ok), 13:35, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это когда одно ненужно заменили на другое ненужно и стали требовать предоставить свои персональные данные
     
  • 2.5, КО (?), 13:45, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    СПО - тебе надо ты и делай.
     
  • 2.8, Аноним (-), 13:56, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну вот так - зондируйся гуглом сам :)
     

  • 1.6, YetAnotherOnanym (ok), 13:50, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > обновление было прекращено из-за введённых компанией Google ограничений
    > позволяет пользователям самостоятельно сгенерировать базу сигнатур

    Я правильно понимаю, что теперь вместо одного мэнтейнера базу будут загружать все юзеры?

     
     
  • 2.7, ryoken (ok), 13:52, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> на основе своей учётной записи в сервисе Safe Browsing

    Так что вряд ли совсем все.

     

  • 1.9, Аноним (9), 14:21, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > пользователям самостоятельно сгенерировать базу сигнатур для ClamAV в формате GDB на основе своей учётной записи в сервисе Safe Browsing и поддерживать её в синхронизированном состоянии

    У гугла очень большая база и генерация базы до ClamAV будет сильно жрать ресурсы компа.

     
  • 1.10, nebularia (ok), 14:38, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нафиг не нужно. False positive дофига (последний пример - сайт AutoHotKey), а пользы - около нуля.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 15:20, 16/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да там куча системного софта, особенно для реверсинга и отладки в этом чудном листе
     

  • 1.12, Аноним (12), 15:33, 16/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кому нужен этот кал
     

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