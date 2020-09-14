Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 0.103

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|1.1, Аноним (1), 00:40, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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в чем его смысл, если оно работает нормально только с базами данных от чужих проприетарных антивирей (что не очень законно использовать)?
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|3.3, Аноним (3), 01:14, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну приличных людей это останавливает. Ты так говоришь, будто в мире одни жулики.
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|4.5, Аноним (5), 03:18, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну напиши свою открытую баз, движок то у тебя уже есть ;)
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|1.6, Денис (??), 03:20, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я когда-то ставил ради прикола триальный ESET. Кстати, до сих пор доступна даже 32 битная версия. Не знаю, зачем он нужен. Разве что виндовые машины сканить. Но у меня и на винде (когда еще пользовался) больше 10 лет не было антивируса.
Лучше бы сделали per application firewall. Хотя, уже есть firejail, но там pulseaudio надо настраивать.
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|2.12, abu (?), 06:17, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раньше, не знаю, как сейчас, антивирусы под линукс ставились для проверки входящей почты в связке с почтовым серверером. Например, старая статья, первая попавшаяся в поиске - https://www.nixp.ru/articles/53.html . Я ставил DrWWeb, было странно и забавно.
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|1.13, Zenitur (ok), 06:42, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена поддержка определения и извлечения макросов Excel 4.0. Значительно улучшено определение и извлечение скриптов VBA.
Ого. Я начинал с Excel 97. Потом ради интереса пробовал Excel 7.0 для Windows 3.1. А про Excel 4.0 я даже не слышал.
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|1.15, Козлетто (?), 07:07, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А свободные вирусы уже пишут, с открытым исходным кодом на гитхабе{лабе} и под GPLv3
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