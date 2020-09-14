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Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 0.103

14.09.2020 23:32

Компания Cisco представила новый значительный выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 0.103.0. Напомним, что проект перешёл в руки Cisco в 2013 году после покупки компании Sourcefire, развивающей ClamAV и Snort. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Ключевые улучшения:

  • В clamd реализована поддержка перезагрузки базы сигнатур в отдельном потоке без блокирования сканирования. Перезагрузка базы в отдельном потоке выполняется по умолчанию и приводит к удвоению потребления оперативной памяти во время выполнения операции. Для систем с ограниченным объёмом ОЗУ предусмотрена настройка ConcurrentDatabaseReload для отключения перезагрузки базы в отдельном потоке.
  • Расширен модуль DLP (data-loss-prevention), нацеленный на блокирование утечек номеров кредитных карт. Добавлена поддержка дополнительных диапазонов номеров кредитных карты и реализована опция для вывода предупреждений только для реальных кредитных карт, игнорируя номера подарочных карт.
  • Добавлена поддержка PDF-файлов, зашифрованных в Adobe Reader X. Переработан инструмент для выявления эксплоитов, использующих PNG-изображения. Значительно улучшен разбор файлов GIF, улучшена обработка повреждённых файлов и добавлена поддержка сканирования слоёв.
  • Для пользователей Windows предложена утилита clamdtop.exe, предоставляющая урезанную функциональность Linux-утилиты clamdtop.
  • Модуль определения фишинга при срабатывании теперь выводит предупреждение "Suspicious link found!" с указанием реального и видимого URL.
  • Добавлена экспериментальная поддержка сборки с использованием CMake. В будущем CMake планируют использовать для сборки вместо autotools и утилит Visual Studio.
  • В приложения clamdscan и clamonacc добавлены опции "--ping" и "--wait". Опция "--ping" выполняет проверочное обращение к процессу clamd и возвращает 0 в случае ответа и 21 при наступлении таймаута. Опция "--wait" ожидает готовности clamd указанное число секунд перед запуском. Например, команда "clamdscan -p 30:2 -w <file>" будет ожидать до 60 секунд готовности, отправляя проверочные запросы. Предложенные опции могут применяться при запуске clamd и clamonacc в процессе загрузки системы для того чтобы удостовериться, что clamd будет готов к обработке запросов до того, как стартует clamonacc.
  • Добавлена поддержка определения и извлечения макросов Excel 4.0. Значительно улучшено определение и извлечение скриптов VBA.
  • Улучшена доступность для анализа временных файлов и метаданных JSON, создаваемых в процессе сканирования. Для рецензирования подобных файлов можно использовать команду "clamscan --tempdir=<path> --leave-temps --gen-json <target>"
  • В freshclam и clamsubmit добавлена возможность переопределения применяемого по умолчанию набора OpenSSL CA (certificate authority). Для задания собственного набора удостоверяющих центров можно использовать переменную окружения CURL_CA_BUNDLE.
  • В clamscan и clamdscan в сводке о сканировании теперь приводится время начала и конца сканирования. Во freshclam улучшено формирование индикатора прогресса выполнения операции. В clamdtop улучшено выравнивание и обрезание строк при отрисовке.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.clamav.net/2020/0...)
  2. OpenNews: Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.102.4
  3. OpenNews: Доступна утилита для генерации базы сигнатур ClamAV на основе API Google Safe Browsing
  4. OpenNews: Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 0.102
  5. OpenNews: Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 0.101
  6. OpenNews: Выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 0.100
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53712-clamav
Ключевые слова: clamav, virus
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  • 1.1, Аноним (1), 00:40, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    в чем его смысл, если оно работает нормально только с базами данных от чужих проприетарных антивирей (что не очень законно использовать)?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 00:51, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Кого это когда-либо останавливало?
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 01:14, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну приличных людей это останавливает. Ты так говоришь, будто в мире одни жулики.
     
     
  • 4.5, Аноним (5), 03:18, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну напиши свою открытую баз, движок то у тебя уже есть ;)
     

  • 1.4, Аноним (4), 02:02, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Cisco... антивирусный пакет... Оксюморон.
     
  • 1.6, Денис (??), 03:20, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я когда-то ставил ради прикола триальный ESET. Кстати, до сих пор доступна даже 32 битная версия. Не знаю, зачем он нужен. Разве что виндовые машины сканить. Но у меня и на винде (когда еще пользовался) больше 10 лет не было антивируса.
    Лучше бы сделали per application firewall. Хотя, уже есть firejail, но там pulseaudio надо настраивать.
     
     
  • 2.12, abu (?), 06:17, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше, не знаю, как сейчас, антивирусы под линукс ставились для проверки входящей почты в связке с почтовым серверером. Например, старая статья, первая попавшаяся в поиске - https://www.nixp.ru/articles/53.html . Я ставил DrWWeb, было странно и забавно.
     

  • 1.7, Анонимусс (?), 04:05, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Плюс зонды от АНБ
     
  • 1.8, Аноним ВВП (?), 04:18, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучший для свободных программных вирусов.
     
  • 1.9, Eddy_Em (?), 04:22, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > антивирусный пакет ClamAV

    Жалкая пародия на Антивирус Попова.

     
     
  • 2.10, Тёмная сторона Её (?), 05:37, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но с базами Попова работает лишь немногим хуже, чем их родной движок.
     

  • 1.11, Sergey (??), 05:39, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему Циска до сих пор не запилит свой дистр линукса ?
     
     
  • 2.16, КО (?), 07:31, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Red Hat Enterprise
     

  • 1.13, Zenitur (ok), 06:42, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка определения и извлечения макросов Excel 4.0. Значительно улучшено определение и извлечение скриптов VBA.

    Ого. Я начинал с Excel 97. Потом ради интереса пробовал Excel 7.0 для Windows 3.1. А про Excel 4.0 я даже не слышал.

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 06:49, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Excel 4.0

    XLM

     

  • 1.15, Козлетто (?), 07:07, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А свободные вирусы уже пишут, с открытым исходным кодом на гитхабе{лабе} и под GPLv3
     
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