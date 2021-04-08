Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.103.2 с устранением уязвимостей

>>>перевод в число устаревших настройки SafeBrowsing, которая преобразованы в ничего не выполняющую заглушку в связи с изменением компанией Google условий доступа к API Safe Browsing.

хе. jesler вчера ругался в рассылке, что 500 с лишним тысяч инсталляций год как не обновляют софт и продолжают тянуть эту базу, на 10 тер трафика каждый месяц. видимо, кто-то решил посмотреть счета за интернеты.

ps но хреновый, безусловно, клам, а не одмины, которые болт кладут на свои обязанности.

