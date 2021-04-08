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Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.103.2 с устранением уязвимостей

08.04.2021 08:29

Сформирован релиз свободного антивирусного пакета ClamAV 0.103.2, в котором устранено несколько уязвимостей:

  • CVE-2021-1386 - повышение привилегий на платформе Windows из-за небезопасной загрузки DLL UnRAR (локальный пользователь может разместить свою DLL под видом библиотеки UnRAR и добиться выполнения кода с системными привилегиями).
  • CVE-2021-1252 - зацикливание при обработке специально оформленных XLM-файлов Excel.
  • CVE-2021-1404 - крах процесса при обработке специально оформленных документов PDF.
  • CVE-2021-1405 - крах из-за разыменования указатели NULL в парсере писем.
  • Утечка памяти в коде разбора изображений PNG.

Из не связанных с безопасностью изменений отмечается перевод в число устаревших настройки SafeBrowsing, которая преобразованы в ничего не выполняющую заглушку в связи с изменением компанией Google условий доступа к API Safe Browsing. В утилите FreshClam улучшена обработка HTTP-кодов 304, 403 и 429, а также возвращён файл mirrors.dat в каталог с БД.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.clamav.net/2021/0...)
  2. OpenNews: Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.103.1
  3. OpenNews: Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 0.103
  4. OpenNews: Доступна утилита для генерации базы сигнатур ClamAV на основе API Google Safe Browsing
  5. OpenNews: Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.102.2 с устранением уязвимостей
  6. OpenNews: Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.101.4 с устранением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54923-clamav
Ключевые слова: clamav, virus
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, leibniz (ok), 08:44, 08/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    юзаю Касперыча -- доволен как слон, но доктор тоже ничего (и все наши!)

    upd: первого использую и на ноуте, и на смартфоне

     
     
  • 2.3, kissmyass (?), 08:53, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    антивирус не нужен, нех пихать свой стручок куда не надо

    антивирус - лишь еще один вектор атаки, и статья этому подтверждение

     
  • 2.4, ryoken (ok), 08:57, 08/04/2021 Скрыто модератором
    		• +10 +/
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 12:13, 08/04/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.5, КО (?), 09:02, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    Касперский тоже тебя юзает и очень доволен.
     
     
  • 3.6, leibniz (ok), 09:05, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мы как китовая акула и маленькие рыбки, что на ней паразитируют -- взаимовыгодная форма сосуществования
     
     
  • 4.15, InuYasha (??), 10:22, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    мне понравилось как ты сравнил Кашперовского на компе с китовой акулой :)
     
  • 4.22, Sw00p aka Jerom (?), 10:52, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ОС океан
     
  • 3.17, Аноним (25), 10:32, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тебя юзают все программы. Но речь не об этом.
     
  • 2.7, Clamofeliya (?), 09:16, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    KAV был послан в зашифрованный ZIP с их лицензионной политикой ибо Столлман негодуе
     
  • 2.8, user90 (?), 09:22, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > и на смартфоне

    Наркоман..

     
  • 2.28, Составление сообщения (?), 12:50, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ноут на Шиндосе?
     

  • 1.2, ИмяХ (?), 08:49, 08/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>Утечка памяти в коде разбора изображений PNG.

    Это как вообще? Они что, вместо обычной библиотеки используют самосборные велосипеды?

     
     
  • 2.10, pfg21 (ok), 09:29, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    дыкыть им не картинку казать, а проверить ее на правильность и отстуствие зип-бомб. максимум там часть функций из стандартной и поверх толстый слой намазки необходимых алгоритмов проверки
     

  • 1.9, Аноним (9), 09:27, 08/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Свободный антивирус ловит только свободные вирусы.
     
     
  • 2.11, Clamofeliya (?), 09:44, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    т.е. "all by default"?
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:26, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К свободному антивируса необходимо прикупить несколько не свободных баз, чтобы он начал хоть что-то ловить...

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    Гарантируют отлов более 90% вирей! А сколько % зловредов отлавливает кошмаровский с доктором?

     

  • 1.13, Михрютка (ok), 10:14, 08/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>>перевод в число устаревших настройки SafeBrowsing, которая преобразованы в ничего не выполняющую заглушку в связи с изменением компанией Google условий доступа к API Safe Browsing.

    хе. jesler вчера ругался в рассылке, что 500 с лишним тысяч инсталляций год как не обновляют софт и продолжают тянуть эту базу, на 10 тер трафика каждый месяц. видимо, кто-то решил посмотреть счета за интернеты.

    ps но хреновый, безусловно, клам, а не одмины, которые болт кладут на свои обязанности.

     
     
  • 2.20, Аноним (16), 10:40, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Безусловно хреновый Гуголь, который так поддерживает свободное ПО, что закорпорастил свою антивирусную базу на ~4 ляма вирусных ссылок.
     
     
  • 3.23, pisyandrik (ok), 11:19, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так у их пригорело, что их базу используют всякие васяны(брейв, вивальди), вот и заблокировали доступ вместе со синхронизацией в хромиуме
     

  • 1.14, YetAnotherOnanym (ok), 10:17, 08/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Он всё так же ничего не ловит без левых васянобаз, клоторые Циска почему-то упорно не хочет включать в поставку? (Не, я, конечно, понимаю, что их проверять придётся, а то и вовсе даже платить авторам....)
     
     
  • 2.19, Аноним (16), 10:34, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просили не включать вири с некоторого списка!

    Циска перестала платить деньги за обновление bytecode.cvd Без обновления этой базы крутые вири не поймаешь, только скрипты от сверстников тинейджеров ловить остается.

     

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