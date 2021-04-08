Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.103.2 с устранением уязвимостей

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|1.1, leibniz (ok), 08:44, 08/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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юзаю Касперыча -- доволен как слон, но доктор тоже ничего (и все наши!)
upd: первого использую и на ноуте, и на смартфоне
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|2.3, kissmyass (?), 08:53, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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антивирус не нужен, нех пихать свой стручок куда не надо
антивирус - лишь еще один вектор атаки, и статья этому подтверждение
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|2.5, КО (?), 09:02, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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Касперский тоже тебя юзает и очень доволен.
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|3.6, leibniz (ok), 09:05, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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мы как китовая акула и маленькие рыбки, что на ней паразитируют -- взаимовыгодная форма сосуществования
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|4.15, InuYasha (??), 10:22, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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мне понравилось как ты сравнил Кашперовского на компе с китовой акулой :)
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|2.7, Clamofeliya (?), 09:16, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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KAV был послан в зашифрованный ZIP с их лицензионной политикой ибо Столлман негодуе
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|1.2, ИмяХ (?), 08:49, 08/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>Утечка памяти в коде разбора изображений PNG.
Это как вообще? Они что, вместо обычной библиотеки используют самосборные велосипеды?
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|2.10, pfg21 (ok), 09:29, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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дыкыть им не картинку казать, а проверить ее на правильность и отстуствие зип-бомб. максимум там часть функций из стандартной и поверх толстый слой намазки необходимых алгоритмов проверки
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|1.13, Михрютка (ok), 10:14, 08/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>>перевод в число устаревших настройки SafeBrowsing, которая преобразованы в ничего не выполняющую заглушку в связи с изменением компанией Google условий доступа к API Safe Browsing.
хе. jesler вчера ругался в рассылке, что 500 с лишним тысяч инсталляций год как не обновляют софт и продолжают тянуть эту базу, на 10 тер трафика каждый месяц. видимо, кто-то решил посмотреть счета за интернеты.
ps но хреновый, безусловно, клам, а не одмины, которые болт кладут на свои обязанности.
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|2.20, Аноним (16), 10:40, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Безусловно хреновый Гуголь, который так поддерживает свободное ПО, что закорпорастил свою антивирусную базу на ~4 ляма вирусных ссылок.
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|3.23, pisyandrik (ok), 11:19, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так у их пригорело, что их базу используют всякие васяны(брейв, вивальди), вот и заблокировали доступ вместе со синхронизацией в хромиуме
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|1.14, YetAnotherOnanym (ok), 10:17, 08/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Он всё так же ничего не ловит без левых васянобаз, клоторые Циска почему-то упорно не хочет включать в поставку? (Не, я, конечно, понимаю, что их проверять придётся, а то и вовсе даже платить авторам....)
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|2.19, Аноним (16), 10:34, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просили не включать вири с некоторого списка!
Циска перестала платить деньги за обновление bytecode.cvd Без обновления этой базы крутые вири не поймаешь, только скрипты от сверстников тинейджеров ловить остается.
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