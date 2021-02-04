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Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.103.1

04.02.2021 10:53

Сформирован релиз свободного антивирусного пакета ClamAV 0.103.1, в котором, кроме исправления ошибок, предложено несколько изменений:

  • Добавлена новая опция сканирования, предупреждающая о передаче повреждённых графических файлов, через которые потенциально могут пытаться эксплуатировать уязвимости в графических библиотеках. Проверка корректности формата реализована для файлов JPEG, TIFF, PNG и GIF, и включается через настройку AlertBrokenMedia в clamd.conf или опцию командной строки "--alert-broken-media" в clamscan.
  • Добавлены новые типы CL_TYPE_TIFF и CL_TYPE_JPEG для определения файлов в форматах GIF и PNG. Типы BMP и JPEG 2000 продолжают определяться как CL_TYPE_GRAPHICS, так как для них не поддерживается разбор формата.
  • В коде разбора изображений PNG выявлена ошибка, которая может привести к исчерпанию стека при сканировании PNG-файлов.
  • Для формата TIFF добавлена поддержка динамической конфигурации (DCONF), позволяющей отключить проверку формата через базу сигнатур. Для JPEG, PNG и GIF подобная опция была добавлена ранее.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.clamav.net/2021/0...)
  2. OpenNews: Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 0.103
  3. OpenNews: Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.102.4
  4. OpenNews: Доступна утилита для генерации базы сигнатур ClamAV на основе API Google Safe Browsing
  5. OpenNews: Большинство антивирусов оказались подвержены атаке через символические ссылки
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54527-clamav
Ключевые слова: clamav, virus
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