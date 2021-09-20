Выпуск Samba 4.15.0

Представлен релиз Samba 4.15.0, продолживший развитие ветки Samba 4 с полноценной реализацией контроллера домена и сервиса Active Directory, совместимого с реализацией Windows 2000 и способного обслуживать все поддерживаемые Microsoft версии Windows-клиентов, в том числе Windows 10. Samba 4 является многофункциональным серверным продуктом, предоставляющим также реализацию файлового сервера, сервиса печати и сервера идентификации (winbind). Ключевые изменения в Samba 4.15: Завершена работа по модернизации слоя VFS. По историческим причинам код с реализацией файлового сервера был завязан на обработку файловых путей, которая применялась в том числе для протокола SMB2, переведённого на использование дескрипторов. Модернизация свелась к переводу кода, обеспечивающего доступ к файловой системе сервера, на использование файловых дескрипторов вместо файловых путей (например, задействован вызов fstat() вместо stat() и SMB_VFS_FSTAT() вместо SMB_VFS_STAT()).

В реализацию технологии BIND DLZ (Dynamically-loaded zones), позволяющую клиентам отправлять запросы передачи DNS-зон серверу BIND и получать ответ от Samba, добавлена возможность определения списков доступа, позволяющих определять каким клиентам подобные запросы разрешены, а каким нет. В плагине DLZ DNS прекращена поддержка веток Bind 9.8 и 9.9.

Включена по умолчанию и стабилизирована поддержка многоканального расширения SMB3 (протокол SMB3 Multi-Channel), позволяющего клиентам устанавливать несколько соединений для распараллеливания передачи данных в рамках одного SMB-сеанса. Например, при обращении к одному файлу операции ввода/вывода могут распределяться сразу по нескольким открытым соединениям. Данный режим позволяет повысить пропускную способность и увеличить устойчивость к сбоям. Для отключения SMB3 Multi-Channel в smb.conf следует изменить опцию "server multi channel support", которая отныне включена по умолчанию на платформах Linux и FreeBSD.

Обеспечена возможность использования команды samba-tool в конфигурациях Samba, собранных без поддержки контроллера домена Active Directory (при указании опции "--without-ad-dc"). Но в этом случае не вся функциональность доступна, например, ограничены возможности команды 'samba-tool domain'.

Улучшен интерфейс командной строки: Предложен новый парсер опций командной строки, задействованный в различных утилитах samba. Унифицированы похожие опции, которые отличались а разных утилитах, например, унифицирована обработка опций, связанных с шифрованием, работой с цифровыми подписями и использованием kerberos. В smb.conf определены настройки для задания значений опций по умолчанию. Для вывода ошибок во всех утилитах задействован STDERR (для вывода в STDOUT предложена опция "--debug-stdout"). Добавлена опция "--client-protection=off|sign|encrypt". Переименованы опции: --kerberos -> --use-kerberos=required|desired|off --krb5-ccache -> --use-krb5-ccache=CCACHE --scope -> --netbios-scope=SCOPE --use-ccache -> --use-winbind-ccache Удалены опции: "-e|--encrypt" и "-S|--signing". Проведена работа по чистке дубликатов опций в утилитах ldbadd, ldbdel, ldbedit, ldbmodify, ldbrename и ldbsearch, ndrdump, net, sharesec, smbcquotas, nmbd, smbd и winbindd.

По умолчанию отключено сканирование списка доверенных доменов (Trusted Domain) при запуске winbindd, которое имело смысл во времена NT4, но не актуально для Active Directory.

Добавлена поддержка механизма ODJ (Offline Domain Join), позволяющего присоединить компьютер к домену без прямого обращения к контроллеру домена. В Unix-подобных ОС на базе Samba для присоединения предложена команда 'net offlinejoin', а в Windows можно использовать штатную программу djoin.exe.

В команде 'samba-tool dns zoneoptions' реализованы опции для задания интервала обновления и управления чисткой устаревших DNS-записей. В случае удаления всех записей для имени DNS узел переводится в состояние удалённого ("tombstone").

DCE/RPC DNS-сервера теперь может использоваться утилитой samba-tool и утилитами Windows для манипуляции с DNS-записями на внешнем сервере.

При выполнении команды "samba-tool domain backup offline" обеспечено корректное выставление блокировок к БД LMDB для защиты от параллельной модификации данных во время резервного копирования.

Прекращена поддержка экспериментальных диалектов протокола SMB - SMB2_22, SMB2_24 и SMB3_10, которые использовались только в тестовых сборках Windows.

В сборках с экспериментальной реализацией Active Directory на базе MIT Kerberos подняты требования к версии данного пакета. Для сборки теперь необходима как минимум версия MIT Kerberos 1.19 (поставляется в Fedora 34).

Удалена поддержка NIS.

Устранена уязвимость CVE-2021-3671, позволяющая неаутентифицированному пользователю вызвать крах контроллера домена на базе Heimdal KDC в случае отправки пакета TGS-REQ, в котором не указано имя сервера.



