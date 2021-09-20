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Выпуск Samba 4.15.0

20.09.2021 22:09

Представлен релиз Samba 4.15.0, продолживший развитие ветки Samba 4 с полноценной реализацией контроллера домена и сервиса Active Directory, совместимого с реализацией Windows 2000 и способного обслуживать все поддерживаемые Microsoft версии Windows-клиентов, в том числе Windows 10. Samba 4 является многофункциональным серверным продуктом, предоставляющим также реализацию файлового сервера, сервиса печати и сервера идентификации (winbind).

Ключевые изменения в Samba 4.15:

  • Завершена работа по модернизации слоя VFS. По историческим причинам код с реализацией файлового сервера был завязан на обработку файловых путей, которая применялась в том числе для протокола SMB2, переведённого на использование дескрипторов. Модернизация свелась к переводу кода, обеспечивающего доступ к файловой системе сервера, на использование файловых дескрипторов вместо файловых путей (например, задействован вызов fstat() вместо stat() и SMB_VFS_FSTAT() вместо SMB_VFS_STAT()).
  • В реализацию технологии BIND DLZ (Dynamically-loaded zones), позволяющую клиентам отправлять запросы передачи DNS-зон серверу BIND и получать ответ от Samba, добавлена возможность определения списков доступа, позволяющих определять каким клиентам подобные запросы разрешены, а каким нет. В плагине DLZ DNS прекращена поддержка веток Bind 9.8 и 9.9.
  • Включена по умолчанию и стабилизирована поддержка многоканального расширения SMB3 (протокол SMB3 Multi-Channel), позволяющего клиентам устанавливать несколько соединений для распараллеливания передачи данных в рамках одного SMB-сеанса. Например, при обращении к одному файлу операции ввода/вывода могут распределяться сразу по нескольким открытым соединениям. Данный режим позволяет повысить пропускную способность и увеличить устойчивость к сбоям. Для отключения SMB3 Multi-Channel в smb.conf следует изменить опцию "server multi channel support", которая отныне включена по умолчанию на платформах Linux и FreeBSD.
  • Обеспечена возможность использования команды samba-tool в конфигурациях Samba, собранных без поддержки контроллера домена Active Directory (при указании опции "--without-ad-dc"). Но в этом случае не вся функциональность доступна, например, ограничены возможности команды 'samba-tool domain'.
  • Улучшен интерфейс командной строки: Предложен новый парсер опций командной строки, задействованный в различных утилитах samba. Унифицированы похожие опции, которые отличались а разных утилитах, например, унифицирована обработка опций, связанных с шифрованием, работой с цифровыми подписями и использованием kerberos. В smb.conf определены настройки для задания значений опций по умолчанию. Для вывода ошибок во всех утилитах задействован STDERR (для вывода в STDOUT предложена опция "--debug-stdout").

    Добавлена опция "--client-protection=off|sign|encrypt".

    Переименованы опции: 

    
   --kerberos       ->    --use-kerberos=required|desired|off
   --krb5-ccache    ->    --use-krb5-ccache=CCACHE
   --scope          ->    --netbios-scope=SCOPE
   --use-ccache     ->    --use-winbind-ccache

    Удалены опции: "-e|--encrypt" и "-S|--signing".

    Проведена работа по чистке дубликатов опций в утилитах ldbadd, ldbdel, ldbedit, ldbmodify, ldbrename и ldbsearch, ndrdump, net, sharesec, smbcquotas, nmbd, smbd и winbindd.

  • По умолчанию отключено сканирование списка доверенных доменов (Trusted Domain) при запуске winbindd, которое имело смысл во времена NT4, но не актуально для Active Directory.
  • Добавлена поддержка механизма ODJ (Offline Domain Join), позволяющего присоединить компьютер к домену без прямого обращения к контроллеру домена. В Unix-подобных ОС на базе Samba для присоединения предложена команда 'net offlinejoin', а в Windows можно использовать штатную программу djoin.exe.
  • В команде 'samba-tool dns zoneoptions' реализованы опции для задания интервала обновления и управления чисткой устаревших DNS-записей. В случае удаления всех записей для имени DNS узел переводится в состояние удалённого ("tombstone").
  • DCE/RPC DNS-сервера теперь может использоваться утилитой samba-tool и утилитами Windows для манипуляции с DNS-записями на внешнем сервере.
  • При выполнении команды "samba-tool domain backup offline" обеспечено корректное выставление блокировок к БД LMDB для защиты от параллельной модификации данных во время резервного копирования.
  • Прекращена поддержка экспериментальных диалектов протокола SMB - SMB2_22, SMB2_24 и SMB3_10, которые использовались только в тестовых сборках Windows.
  • В сборках с экспериментальной реализацией Active Directory на базе MIT Kerberos подняты требования к версии данного пакета. Для сборки теперь необходима как минимум версия MIT Kerberos 1.19 (поставляется в Fedora 34).
  • Удалена поддержка NIS.
  • Устранена уязвимость CVE-2021-3671, позволяющая неаутентифицированному пользователю вызвать крах контроллера домена на базе Heimdal KDC в случае отправки пакета TGS-REQ, в котором не указано имя сервера.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/s...)
  2. OpenNews: Выпуск Samba 4.14.0
  3. OpenNews: Обновление Samba 4.14.2, 4.13.7 и 4.12.14 с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Новые версии Samba 4.14.4, 4.13.8 и 4.12.15 с устранением уязвимости
  5. OpenNews: Выпуск Samba 4.13.0
  6. OpenNews: Реализация контроллера домена в Samba оказалась подвержена уязвимости ZeroLogin
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55835-samba
Ключевые слова: samba
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Qwerty (??), 22:12, 20/09/2021 [ответить]  
    		• –6 +/
    Мир давно уже свалил на облачные сервисы файл-шаринга, работающие по HTTPS, а в мире почтиготового гордятся реализацией мамонтячьего навоза:
    >совместимого с реализацией Windows 2000
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:24, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве венда до сих пор не завязана на него целиком и полностью? Ну и за облака топить это тупо -- в бизнесе полнейших идиотов не так много, как можно было бы ожидать.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 22:43, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Венда завязана и?..
    Как это делает нужным самбу?

    И "бизнесы" бывают разные. Многим сервер в офисе просто не нужен, как и офис с приходящим эникеем. И не в количестве людей дело.

     
  • 2.3, Аноним (3), 22:29, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    бюзгалтерия в облаке ) сразу видно настоящего одмена )
     
     
  • 3.5, Аноним (7), 22:37, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот удивлю щас, ну уже у многих.
    А в чем проблема?
    Бэкапы, да, локально.
     
  • 2.6, Аноним (-), 22:40, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Windows 2000

    Прекрасная ОС, кстати. А с Windows 7 началось смузи. А XP SP3 так была вообще прекрасна. Не даром в качестве софта в то время (банкоматы, самолёты, киоски, терминалы) везде была именно XP SP3. Понадёжнее всяких федор, дебианов, манжар, убунту.

     

  • 1.4, IdeaFix (ok), 22:32, 20/09/2021 [ответить]  
    		• +/
    Тут же АД, не шары... шары бонусом.
     
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