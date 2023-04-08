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Уязвимость в беспроводных точках доступа, позволяющая организовать перехват трафика

08.04.2023 09:54

Группа исследователей из университетов Цинхуа (Китай) и Джорджа Мейсона (США) раскрыла информацию об уязвимости (CVE-2022-25667) в беспроводных точках доступа, позволяющую организовать перехват трафика (MITM) в беспроводных сетях, защищённых с использованием протоколов WPA, WPA2 и WPA3. Через манипуляцию ICMP-пакетами с флагом "redirect" атакующий может добиться перенаправления трафика жертвы внутри беспроводной сети через свою систему, что может применяться для перехвата и подмены незашифрованных сеансов (например, запросов к сайтам без HTTPS).

Уязвимость вызвана отсутствием должной фильтрации фиктивных ICMP-сообщений с подменённым адресом отправителя (спуфинга) в сетевых процессорах (NPU, Network Processing Unit), обеспечивающих низкоуровневую обработку пакетов в беспроводной сети. Среди прочего NPU перенаправляли без проверки на спуфинг фиктивные ICMP-пакеты с флагом "redirect", которые можно использовать для изменения параметров таблиц маршрутизации на стороне пользователя-жертвы. Атака сводится к отправке ICMP-пакета от имени точки доступа с флагом "redirect" с указанием фиктивных данных в заголовке пакета. Из-за уязвимости сообщение перенаправляется точкой доступа и обрабатывается сетевым стеком жертвы, считающим, что сообщение отправлено точкой доступа.

Дополнительно исследователями предложен метод для обхода проверок ICMP-пакетов с флагом "redirect" на стороне конечного пользователя и изменения его таблицы маршрутизации. Для обхода фильтрации предварительно атакующий определяет активный UDP-порт на стороне жертвы. Находясь в той же беспроводной сети атакующий может перехватывать трафик, но не может его расшифровать, так как не знает сессионный ключ, используемый при обращении жертвы к точке доступа. Тем не менее, отправляя жертве проверочные пакеты атакующий на основе анализа поступающих ICMP-ответов с флагом "Destination Unreachable" может определить активный UDP-порт. Далее, атакующий формирует ICMP-сообщение с флагом "redirect" и поддельным UDP-заголовком, в котором указан выявленный открытый UDP порт. Обработка данного сообщения приводит к искажению таблицы маршрутизации в системе жертвы и перенаправления трафика с возможностью его перехвата в открытом виде на канальном уровне.

Наличие проблемы подтверждено в точках доступа, использующих чипы производства HiSilicon и Qualcomm. Изучение 55 различных моделей точек доступа от 10 известных производетелей (Cisco, NetGear, Xiaomi, Mercury, 360, Huawei, TP-Link, H3C, Tenda, Ruijie) показало, что все они подвержены уязвимости и не блокируют поддельные ICMP-пакеты. Кроме того, при анализе 122 существующих беспроводных сетей было выявлена возможность проведения атаки в 109 сетях (89%).

Для эксплуатации уязвимостей атакующий должен иметь возможность легитимного подключения к Wi-Fi сети, т.е. должен знать параметры входа в беспроводную сеть (уязвимости позволяют обойти применяемые в протоколах WPA* механизмы разделения трафика пользователей внутри сети). В отличие от традиционных MITM-атак на беспроводные сети, используя технику спуфинга ICMP-пакетов, атакующий может обойтись без развёртывания своей фиктивной точки доступа для перехвата трафика и воспользоваться обслуживающими сеть легитимными точками доступа для перенаправления жертве специально оформленных ICMP-пакетов.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Новый вариант атаки SAD DNS для подстановки фиктивных данных в кэш DNS
  3. OpenNews: Уязвимость в чипах Qualcomm и MediaTek, позволяющая перехватить часть трафика WPA2
  4. OpenNews: Эксперимент с определением паролей пользователей 70% Wi-Fi сетей Тель-Aвива
  5. OpenNews: Доступен открытый Wi-Fi стек OpenWifi 1.4
  6. OpenNews: Атака MacStealer, позволяющая перехватывать трафик в Wi-Fi
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58935-wifi
Ключевые слова: wifi, attack, icmp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:33, 08/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где этот исмп редирект нужен вообще. Сплошной оверинжиниринг и проблемы.
     
     
  • 2.3, cheburnator9000 (ok), 10:37, 08/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не оверинжиниринг, а заранее скрытно подготовленные бекдоры для прослушки для спецслужб. Всего скорее уязвимость давно обнаружена сторонними людьми и торговалась на черных рынках.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 12:15, 08/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Даже в новости указано что университет раскрыл. Получается он это уязвимость создал, а теперь он её раскрыл. Потому как уже отработали кого надо.
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:54, 08/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    нигде не нужен, скажем спасибо дидам, которые втюхнули это в протокол.

          "net.ipv4.conf.all.accept_redirects" = false;
          "net.ipv4.conf.all.secure_redirects" = false;
          "net.ipv4.conf.all.send_redirects" = false;
          "net.ipv4.conf.default.accept_redirects" = false;
          "net.ipv4.conf.default.secure_redirects" = false;
          "net.ipv4.conf.default.send_redirects" = false;

    вообще, диды очень много свиней подложили, один лишь cleartext dns чего стоит. Прослушивай не хочу.

     
     
  • 3.12, Анонимусс (?), 12:18, 08/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще можно обычный хттп вспомнить. Ведь это же абсолютно нормально, что каждый hop может прочитать содержимое, отправленное тебе. Скрывать же нечего. Или поменять и впихнуть чуток рекламы.
    Но особенные будут кричать что хттпс не нужОн, он же сертификаты требует.
     

  • 1.2, Антифрактал (?), 10:34, 08/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для эксплуатации уязвимостей атакующий должен иметь возможность легитимного подключения к Wi-Fi сети, т.е. должен знать параметры входа в беспроводную сеть

    Зачем тогда уязвимость эта ещё?

     
     
  • 2.4, cheburnator9000 (ok), 10:39, 08/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Многие популярные "чайна-фоны" предоставляют функции по "удобной синхронизации" wifi "настроек" с облаком, подозреваю что тем же самым занимается microsoft.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 11:20, 08/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Гугл пароли от точек доступа "бэкапает" по умолчанию. Здорово же, везде бесплатный интернет. Worldwide. Хорошо быть богом...
     

  • 1.5, Аноним (8), 10:54, 08/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вон там в соседней новости прикольная дока как клиентов с MFP дисконектить, поклав на него. "S" in wi-fi stands for "security".
     
  • 1.7, InuYasha (??), 10:56, 08/04/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.9, Аноним (9), 11:56, 08/04/2023 Скрыто модератором
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  • 1.10, Аноним (11), 12:13, 08/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
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    Ну и где этот тип, который орал что в стандарте не может быть уязвимостей?
     

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