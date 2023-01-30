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Доступен открытый Wi-Fi стек OpenWifi 1.4

30.01.2023 11:03

Опубликован выпуск проекта OpenWifi 1.4, развивающего открытую реализацию полного стека Wi-Fi 802.11a/g/n, форма сигнала и модуляция в котором задаётся программно (SDR, Software Defined Radio). OpenWifi позволяет создать полностью подконтрольную реализацию всех компонентов беспроводного устройства, включая низкоуровневые слои, в обычных беспроводных адаптерах реализуемые на уровне недоступных для аудита чипов. Код программных компонентов, а также схемы и описания аппаратных блоков на языке Verilog для FPGA распространяются под лицензией AGPLv3.

В OpenWifi применяется архитектура SoftMAC, подразумевающая реализацию основного беспроводного стека 802.11 (high-MAC) на стороне драйвера и наличие low-MAC слоя на стороне FPGA. В качестве беспроводного стека используется подсистема mac80211, предоставляемая ядром Linux. Взаимодействие с SDR производится через специальный драйвер. Аппаратная составляющая может быть построена на основе FPGA Xilinx и универсальных приёмопередатчиках (RF) Analog Devices FMCOMMS2/3/4, ADRV1CRR или AD9361. Стоимость решения на базе FPGA ZYNQ NH7020 составляет 400 евро.

Основные возможности:

  • Полная поддержка 802.11a/g/n. В планах поддержка 802.11ax.
  • Полоса пропускания 20MHz и диапазон частот от 70 MHz до 6 GHz.
  • Режимы работы: Ad-hoc (сеть из клиентских устройств), точка доступа, станция и мониторинг.
  • Реализация на стороне FPGA протокола канального уровня DCF (Distributed Coordination Function), использующего метод CSMA/CA.
  • Настраиваемые параметры приоритета доступа к каналу: продолжительность RTS/CTS, CTS-to-self, SIFS, DIFS, xIFS, slot-time и т.п.
  • Квантование времени (Time slicing) на базе MAC-адреса.
  • Легко изменяемая полоса пропускания и частота: 2MHz для 802.11ah и 10MHz для 802.11p.
  • Возможность использования в качестве радара и детектора движения в помещении.
  • Управление через штатные утилиты Linux, такие как ifconfig и iwconfig, а также специализированную утилиту sdrctl, работающую через netlink и позволяющую управлять работой SDR на низком уровне (манипулировать регистрами, менять настройки квантования времени и т.п.).
  • Пропускная способность при тестировании через iperf: 40~50Mbps для TCP и 50Mbps для UDP.



В новом выпуске:

  • Обеспечена поддержка Raspberry PI OS 11.2 (на базе Debian 11) и ядра Linux с патчами от компании Analog Devices.
  • Для исследователей безопасности предоставлена возможность запуска тестов для симуляции атак frag и krack.
  • Осуществлён переход на FPGA-инструментарий Vivado 2021.1 (на основе ADI HDL 2021_r1).
  • Добавлена поддержка нового оборудования: sdrpi (HexSDR SDR в Raspberry Pi), antsdr_e200 (MicroPhase ADALM-PLUTO), neptunesdr (Zynq 7020 + AD9361) и PYNQSDR (PYNQ-Z1 + AD936X).
  • Предоставлен универсальный образ SD-карты для 32- и 64-разряных устройств.
  • Осуществлено разделение исходного кода для FPGA (openwifi-hw) и bitstream-файлов для FPGA (openwifi-hw-img).
  • Исправлена длительность кадра (SIFS, Short Inter Frame Spacing) в диапазоне 5 ГГц (с 10 до 16 мкс).
  • Обеспечена работа в loopback-режиме.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/open-sdr/op...)
  2. OpenNews: Выпуск открытого 4G-стека srsLTE 19.09
  3. OpenNews: Готовится к производству HackRF, устройство для создания произвольных беспроводных систем
  4. OpenNews: Доступен пакет OpenLTE 0.20 с реализацией стека 3GPP LTE
  5. OpenNews: Проект по использованию Wi-Fi чипов Broadcom в качестве универсального передатчика
  6. OpenNews: Выпуск GNU Radio 3.10.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58572-openwifi
Ключевые слова: openwifi
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:36, 30/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Очень круто. Только вот эти самые ПЛИСки Xilinx ZYNQ для SDR в странах-изгоях теперь хрен купишь.
     
     
  • 2.4, Бывалый смузихлёб (?), 11:51, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Жирные плисины последние годы стоили совершенно неприличных денег

    Чего крутого-то ?
    Ладно бы можно было в мобильные сети лезть да всякие имэи программно менять и прочее веселье учинять.
    А тут - в итоге тот же вайфай, только самопальный и сильно дороже

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 12:07, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так там все гораздо проще, любой скрипткидди с любым SDR может чо угодно творить, правда спалиться легко и будет а-та-та
     
     
  • 4.11, Аноним (10), 12:09, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да и трубок есть несколько которые с кастомными прошивками позволяют довольно много кастома в поведении девайса
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:59, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Перешли на китайские плисины. Полет нормальный.
     
  • 2.24, Ivan_83 (ok), 13:24, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Релоцируйтесь.
     

  • 1.2, Xenia Joness (ok), 11:39, 30/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Тут подумала, а интересен ли будет проект отрытого SMARC-совместимого одноплатного компьютера на Zynq 7010/7020?
     
     
  • 2.16, фпгапрограммист (?), 12:43, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    интересен, только если это будет дешевле EBAZ4205
     

  • 1.7, Аноним (8), 11:58, 30/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец-то нормальный вайфай подвезли, а не это зондоненужно, которое в каждой китайской погремушке.  
     
  • 1.14, Роман (??), 12:27, 30/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Полная поддержка 802.11a/g/n.

    Вот, как раз на фрибсд можно будет подключаться, ну тем у кого вообще WiFi там работает

    > В планах поддержка 802.11ax

    Так поймём что пришёл Год Фрибсд На Десктопе

     
     
  • 2.25, Ivan_83 (ok), 13:26, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WiFiBox есть в портах, а тем кому надо было юзали либо то что есть на медленных скоростях либо запускали сами в бихайв виртуалку с линухом.

    И данный проект фре не поможет, максимум добавит ещё один драйвер сетевого адаптера.
    Поддержка AC/AX должна быть во всём стеке ОС, начиная от драйвера, затем в ядре и заканчивая ifconfig.

     

  • 1.15, Аноним (15), 12:28, 30/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    OpenWifi в сочетании с OsmocomBB и у нас свободные смартфоны и нубуки?
     
     
  • 2.26, Ivan_83 (ok), 13:28, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, размером с чемоданчик :)
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 14:31, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но если хардварная часть влезет в Lattice iCE40, то уже с китайскую рацию с запиткой от трёх 18650
     

  • 1.17, InuYasha (??), 12:56, 30/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Goolag, вроде, предлагал стартапам тестовые микрухи клепать - может, вафельный ASIC запилить? А то на ПЛИСах далеко не уедешь.
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 13:34, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    на 10-ти чипах, которые они сделают тоже далеко не уедешь.  
     

  • 1.29, Чи (?), 13:52, 30/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ого, хорошая штука.
     
  • 1.30, Аноним (30), 13:59, 30/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а я то думал простого проводка из ФПДЖа будет достаточно, тут еще РФ прибамбасы, небось схемка не хилая получается.
     

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