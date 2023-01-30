Доступен открытый Wi-Fi стек OpenWifi 1.4

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|1.1, Аноним (1), 11:36, 30/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Очень круто. Только вот эти самые ПЛИСки Xilinx ZYNQ для SDR в странах-изгоях теперь хрен купишь.
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|2.4, Бывалый смузихлёб (?), 11:51, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Жирные плисины последние годы стоили совершенно неприличных денег
Чего крутого-то ?
Ладно бы можно было в мобильные сети лезть да всякие имэи программно менять и прочее веселье учинять.
А тут - в итоге тот же вайфай, только самопальный и сильно дороже
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|3.10, Аноним (10), 12:07, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так там все гораздо проще, любой скрипткидди с любым SDR может чо угодно творить, правда спалиться легко и будет а-та-та
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|4.11, Аноним (10), 12:09, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да и трубок есть несколько которые с кастомными прошивками позволяют довольно много кастома в поведении девайса
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|1.2, Xenia Joness (ok), 11:39, 30/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Тут подумала, а интересен ли будет проект отрытого SMARC-совместимого одноплатного компьютера на Zynq 7010/7020?
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|1.7, Аноним (8), 11:58, 30/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Наконец-то нормальный вайфай подвезли, а не это зондоненужно, которое в каждой китайской погремушке.
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|1.14, Роман (??), 12:27, 30/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Полная поддержка 802.11a/g/n.
Вот, как раз на фрибсд можно будет подключаться, ну тем у кого вообще WiFi там работает
> В планах поддержка 802.11ax
Так поймём что пришёл Год Фрибсд На Десктопе
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|2.25, Ivan_83 (ok), 13:26, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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WiFiBox есть в портах, а тем кому надо было юзали либо то что есть на медленных скоростях либо запускали сами в бихайв виртуалку с линухом.
И данный проект фре не поможет, максимум добавит ещё один драйвер сетевого адаптера.
Поддержка AC/AX должна быть во всём стеке ОС, начиная от драйвера, затем в ядре и заканчивая ifconfig.
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|3.31, Аноним (31), 14:31, 30/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но если хардварная часть влезет в Lattice iCE40, то уже с китайскую рацию с запиткой от трёх 18650
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|1.17, InuYasha (??), 12:56, 30/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Goolag, вроде, предлагал стартапам тестовые микрухи клепать - может, вафельный ASIC запилить? А то на ПЛИСах далеко не уедешь.
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|1.30, Аноним (30), 13:59, 30/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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а я то думал простого проводка из ФПДЖа будет достаточно, тут еще РФ прибамбасы, небось схемка не хилая получается.
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