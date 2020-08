Уязвимость в чипах Qualcomm и MediaTek, позволяющая перехватить часть трафика WPA2

1.1 , Аноним ( 1 ), 23:38, 07/08/2020 [ответить] + / – > О включении исправлений в свободный драйвер ath9k у выявивших проблему исследователей информации нет. А он вообще подвержен?

2.9 , анонимус ( ?? ), 02:04, 08/08/2020 Если на Turris Omnia воспроизвели, то вероятно подвержен. Хотя там еще и ath10k используется.



1.2 , Корец ( ? ), 00:09, 08/08/2020 >Проблема устранена в июльском обновлении проприетарных драйверов к чипам Qualcomm и в апрельском обновлении драйверов для чипов MediaTek. Так уязвимость в драйверах или в железе?

2.4 , Аноним ( 1 ), 00:24, 08/08/2020 Надо понимать, в прошивке.



1.3 , Аноним ( 3 ), 00:12, 08/08/2020 tcpdump 802.11 link-layer types supported only on 802.11 скриптец не рабочий.

1.5 , Аноним ( 5 ), 00:34, 08/08/2020 Можно ли как-то отключить диссациацию? Постоянно переподключается WiFi на ноутбуке с Убунтой. Сейчас подозреваю, что как раз по этой причине.

2.6 , RENI ( ? ), 01:08, 08/08/2020 Да, выключить точку доступа.



1.7 , KT315 ( ok ), 01:10, 08/08/2020 А зачем вообще передавать данные после диссоциации, ну кроме технической, типа пака-пака?

2.8 , Аноним ( 8 ), 01:28, 08/08/2020 Специально дыру для АНБ оставили, а сейчас уже не особо нужна, и так все сливают акки.