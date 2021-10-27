Эксперимент с определением паролей пользователей 70% Wi-Fi сетей Тель-Aвива

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|2.16, Аноним (16), 11:05, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Понятно, что схему авторизации по паролям давно надо уже выкинуть и заменить хотя бы отпечатком пальца
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|3.27, Псевдоним (??), 11:23, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Биометрия зло, отпечатки пальцев не сменишь. Сегодня взломали wifi, через год (два-три-десять) по утекшему хэшу отпечатка восстановили сам отпечаток и угнали твой порше за миллион долларов.
Без отпечатка делали WPS, стало только хуже.
Можно увеличить количество символов по дефолту, но 10 символов погоду не сделают, а 24 еще запомнить надо. Можно сделать хэш посильнее, что сделает дороже как клиентское оборудование, так и стоимость атаки, но принципиально вопрос не решит.
Принципиально беспроводные сети уязвимы (разве что квантовые компьютеры помогут), нужно просто принять это и использовать либо клетку фарадея (что в условиях тотального подсаживания на сотовую связь нереально), либо провод(самое лучшее), либо огораживать периметр на 20+ метров (что в условиях человейников нереально).
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|4.45, Q2W (?), 11:56, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А почему бы внутри wifi сети не использовать ещё одно шифрование?
Типа VPN организовать, например.
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|2.42, Аноним (42), 11:54, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> беспроводные сети можно атаковать с использованием типовых утилит hashcat, hcxtools и hcxdumptool
в раздел "Советы"
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|1.4, Аноним (4), 10:48, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Все знают, что числовые пароли должны быть в 30 знаков минимум. Долго набирать конечно, но что поделать. А WPA2 уже можно подобрать или нет? Лет 10 не интересовался, как йота появилась.
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|2.9, Атон (?), 10:55, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> пароли должны быть в 30 знаков минимум.
хоть 130.
при авторизации сравниваются первые 10 символов. остальные отбрасываются.
> А WPA2 уже можно подобрать или нет?
статью не читай, коммент пиши!
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|3.30, QwertyReg (ok), 11:28, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Г-ди, какие же убогие на O-net эмодзи. После сабжа переходишь в какой-нибудь ТГ и просто наслаждаешься качественными, красивыми эппловскими эмодзи.
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|5.48, QwertyReg (ok), 11:59, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ты поехавший? Какие ещё эмодзи, это твои шрифты.
М? На тачбаре ок, в Твиттере то же самое, в Телеге тоже всё ок, на Хабре с эмодзи всё ок, даже на Хорнете норм, и только на Опеннете какое-то уродство.
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|7.54, QwertyReg (ok), 12:09, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Там подгружается шрифт с эмодзи.
А вы не знаете планируется ли что-то подобное сделать тут? А то выглядит, как привет из 2k10.
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|5.50, Аноним (50), 12:01, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, я, конечно, подозревал что квертирег недалёкого ума. Но уж что до такой степени...
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|5.57, QwertyReg (ok), 12:14, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сквиртируешь от яббловских эмодзей? ;)
Лучшие. Лучше только мемодзи, детям очень нравится (:
У нас вся семья яблочная - дочка, сынишка, папа, папа.
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|2.13, Аноним (13), 11:02, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Все знают, что числовые пароли...
Они не должны применяться нигде и никогда. Исключением является только пин-код из 5 знаков у которого есть 3 попытки ввода и потом кирпич.
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|3.32, ET (?), 11:32, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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старая байка про повсеместное применение квантовых вычислений
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|3.34, Аноним (4), 11:35, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Пару лет назад растрезвонили о превосходстве, но конкуренты достаточно быстро показали где их место с этим превосходством. Пока квантовые вычисления не будут быстрее, это интересно только квантовыми эффектами и не самими вычислениями.
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|2.31, pashev.me (?), 11:29, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Аноним глупый. Главное - энтропия, а не количество и разнообразие символов. Можно обойтись одним символом, а секретом будет его количество - длина пароля. Угадывай, это 1111111111 или 111111111111111111111 или 111111111111111 и т. д.
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|3.37, Аноним (4), 11:41, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сам ты глупый. Если знать, что там единицы, то конечно подобрать не проблема с любым количеством. Но с ростом вариативности, классические 20 цифр уже дают достаточное количество энторопии, чтобы никогда не разгадать перебором (с текущей скоростью развития технологий в ближайшие 1000 лет).
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|1.5, Xenia Joness (ok), 10:49, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Имея
>8 GPU NVIDIA QUADRO RTX 8000 48GB
и занимаясь
>бродил по городу до тех пор пока не удалось перехватить кадры с идентификаторами PMKID (Pairwise Master Key Identifier) пяти тысячи разных беспроводных сетей
По доброму завидую таким людям) Мои 24 GPU NVIDIA RTX 3060 12GB вынуждены заниматься другими делами.
Удачи автору в исследованиях.
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|2.6, ET (?), 10:51, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> По доброму завидую таким людям) Мои 24 GPU NVIDIA RTX 3060 12GB вынуждены заниматься другими делами
совсем не по-доброму желаю вам прогореть на ваших "других делах"
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|3.12, Атон (?), 11:00, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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может он геном секвенирует, науку двигает, пусть и в бок.
а ты злой жадный бедный глупый. таким и останешься. навсегда.
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|3.17, Xenia Joness (ok), 11:07, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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По наблюдениям, насчёт "других дел" есть два типа людей:
1. Занимаются тем, чем хотят, и ни на что не жалуются. Хотят, покупают кучи видеокарт и майнят, хотят - отправляются в жаркие страны и летают на воздушном шаре, хотят - занимаются подводной охотой, благотворительностью, современным искусством, программированием. Просто наслаждаются жизнью и делают что хотят. Потому что могут.
2. И есть другие, которые завидуют другим, что сами так не могут.
> совсем не по-доброму желаю вам прогореть на ваших "других делах"
выпейте витамичика D3, можно прям побольше, от него "передоза" нет. Просто он вырабатывается только естественным путем, и в холодное время года его дефицит. Но чувствовать себя будете однозначно лучше, даже если считаете, что сейчас вы в замечательной форме.
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|5.43, Anonymous XE (?), 11:55, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если на нефтяной или газовой, почему бы не "посидеть"? Тогда майнинг покажется просто глупостью.
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|4.28, n00by (ok), 11:24, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> современным искусством
Очень всё остальное красиво написано, но первое слово в сочетании я не понял.
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|4.33, Аноним (33), 11:32, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не так важно заниматься современной охотой и подводным программированием, как сообщать об этом на опеннете
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|4.49, Аноним (49), 12:00, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пока крипта прёт, вы все такие крутые :)
Посмотрим, на каком ты будешь летать воздушном шаре, когда она потеряет 80-90% стоимости. Точнее, мы не посмотрим, сам на себя в зеркало посмотришь :)
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|2.60, Аноним (60), 12:19, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да и ты сама вынуждена заниматься другими делами, а не трясти монополию NVIDIA путём покупки видеокарт AMD и доводки TensorFlow чтобы работал на них.
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|2.14, Атон (?), 11:02, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а смысл?
при усложненной реализации уязвимости то остались старые. легаси (с).
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|2.19, Аноним (13), 11:11, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще-то это скорее когда же стабилизируется RouterOS v7...
А вы там пользуетесь AP от микротиков? И как? Спрашиваю без иронии.
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|1.18, Аноним (18), 11:11, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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ЕслиСдел@тьТакойПар0Ль то такому обеспеченному злоумышленнику сколько времени понадобится примерно?
Все равно менять придется периодически?
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|1.21, fLegmatik (ok), 11:14, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ой, а что вы все так печётесь о безопасности своих сетей? Считайте сети изначально небезопасными и защищайте свои сервисы и машины на уровне самих машин. Ещё лет 15 назад согласно инициативе разработчиков мандрейка (сейчас не нагуглю, но смысл той инициативы был в том, что от скачанных находящимся в командировке временным соседом двух мегабайт я не умру, зато ему они сильно помогут) я вообще держал вайфай-сеть без пароля. Лишь чтоб http-трафик не утекал кому попало, попозже поставил wpa2-авторизацию с намеренно простым паролем.
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|2.44, bugmenot (ok), 11:55, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Считайте сети изначально небезопасными и защищайте свои сервисы и машины на уровне самих машин
Эт как?
> я вообще держал вайфай-сеть без пароля
> поставил wpa2-авторизацию с намеренно простым паролем
А в чём смысл?
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|1.29, тоже Аноним (ok), 11:27, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Исследование показало, что 73% владельцам вайфая в хрен не впилось всерьез его защищать, а ломать его, соответственно, понадобилось только чуваку, которому эти 73% взломанных вайфаев на хрен не нужны.
Безопасность - штука неоднозначная. Никто же не покупает домой сейф только для того, чтобы спрятать от детей спички.
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|2.39, пох. (?), 11:49, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И который имеет при этом ненужные "8 GPU NVIDIA QUADRO RTX 8000 48GB". То есть мог бы просто дать мне денег и я ему сам свой пароль скажу, а товарищмайору, конечно, буду врать что "злые арабы взломали!"
> Никто же не покупает домой сейф только для того, чтобы спрятать от детей спички.
конечно нет, как я прикуривать буду - каждый раз сейф открывать?
child cage - и дети надежно спрятаны от спичек и прочих ужасов.
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|3.61, Аноним (60), 12:21, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На всех тель-авивцев у него денег не хватит. Карты купить, всё-таки выгоднее. Теперь у него и пароли и карты, всё из которых он может использовать как он хочет, а могли быть просто пароли за те же деньги.
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|1.35, Аноним (35), 11:36, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот потому у меня пароль 12345678. Оно и запомнить легко и набирать. Да и для соседей не жалко. Авось кто-то подключится вместо того чтобы своим роутером фонить создавая помехи.
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|2.51, Anonymous XE (?), 12:03, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да тырнет-то да, не жалко, он же безлимитный. Но ты же не разделил сети на общедоступную и приватную для обмена между своими хостами. Значит, могут уже атаковать твои хосты из внутренней сети, что гораздо удобнее.
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|1.41, Аноним (41), 11:51, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну ребят, ща вводят всякие чебурнеты по паспорту и когда кто то из ваших соседей ломанет через ваш Wi-Fi пентагон, а посодют вас, вот тогда и поймете, в чем прикол. А я же все чаще склоняюсь к тому, чтобы использовать промежуточное звено повышения надежности пароля. Это чтобы решить проблему с тем, что сложный пароль легко забыть. Например 123 легко запомнить, но это небезопасно. Но если найти от него md5 хэш, то это будет уже 202cb962ac59075b964b07152d234b70, что подобрать гораздо сложнее.
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|2.55, Аноним (50), 12:11, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> и когда кто то из ваших соседей ломанет через ваш Wi-Fi пентагон
Встретились русский и американец и заспорили, у кого в стране больше свободы. Вот американец и говорит: я могу встать перед Белым домом и во всю глотку крикнуть: "Рейган дурак!", и мне ничего за это не будет. Русский отвечает: у нас тоже полная свобода. Я тоже могу выйти на Красную площадь и во всю глотку орать: "Рейган дурак!" И мне тоже ничего не будет.
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|1.56, An (??), 12:12, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда же эти исследователи поймут, что пользователю до одного мета на безопасность он либо работает, либо сидит с соцсетях.
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|1.58, Аноним (60), 12:15, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не то что в России. В России пароли обычно настолько надёжные ставят, что никакой hashcat не поможет даже на гигантских wordlistах.
Кстати, у меня WPA3 SAE. Ей такая атака не страшна в принципе.
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