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Эксперимент с определением паролей пользователей 70% Wi-Fi сетей Тель-Aвива

27.10.2021 09:00

Израильский исследователь безопасности Идо Хорвич (Ido Hoorvitch Тель-Aвива) опубликовал результаты эксперимента по изучению надёжности паролей, используемых для организации доступа к беспроводным сетям. В ходе исследования по перехваченным кадрам с идентификаторами PMKID удалось подобрать пароли для доступа к 3663 из 5000 (73%) изученных беспроводных сетей в Тель-Aвиве. В итоге был сделан вывод, что большинство владельцев беспроводных сетей устанавливают ненадёжные пароли, подверженные подбору по хэшам, и их беспроводные сети можно атаковать с использованием типовых утилит hashcat, hcxtools и hcxdumptool.

Идо использовал портативный компьютер с Ubuntu Linux для перехвата пакетов беспроводных сетей, поместил его в рюкзак и бродил по городу до тех пор пока не удалось перехватить кадры с идентификаторами PMKID (Pairwise Master Key Identifier) пяти тысячи разных беспроводных сетей. После этого он воспользовался компьютером с 8 GPU NVIDIA QUADRO RTX 8000 48GB для подбора паролей по хэшам, выделенным из идентификатора PMKID. Производительность подбора на данном сервере составила почти 7 млн хэшей в секунду. Для сравнения на обычном ноутбуке производительность составляет примерно 200 тысяч хэшей в секунду, чего достаточно для подбора одного пароля, состоящего из 10 цифр, примерно за 9 минут.

Для ускорения подбора перебор был ограничен последовательностями включающими только 8 букв в нижнем регистре, а также 8, 9 или 10 цифр. Данного ограничения хватило чтобы определить пароли для 3663 из 5000 сетей. Наиболее популярными были пароли из 10 цифр, которые использовались в 2349 сетях. Пароли из 8 цифр использовались в 596 сетях, 9-и - в 368, а пароли из 8 букв в нижнем регистре в 320. Повторение подбора с использованием словаря rockyou.txt, размером 133 МБ, позволило сразу подобрать 900 паролей.

Предполагается, что ситуация с надёжностью паролей в беспроводных сетях в других городах и странах примерно одинаковая и большинство паролей можно подобрать за несколько часов и потратив примерно $50 на беспроводную карту с поддержкой режима мониторинга эфира (в эксперименте использовалась карта ALFA Network AWUS036ACH). Атака на основе PMKID применима только точкам доступа, поддерживающим роуминг, но как показала практика большинство производителей его не отключают.

Для атаки применялся типовой метод взлома беспроводных сетей с WPA2, известный с 2018 года. В отличие от классического метода, который требует перехвата handshake-кадров во время подключения пользователя, метод на основе перехвата PMKID не привязан к подключению к сети нового пользователя и может быть осуществлён в любой момент. Для получения данных, достаточных для начала подбора пароля, необходим лишь перехват одного кадра c идентификатором PMKID. Подобные кадры можно получить как в пассивном режиме, отслеживая активность, связанную с роумингом, так и принудительно инициировать передачу кадров с PMKID в эфир, отправив запрос аутентификации к точке доступа.

PMKID представляет собой хэш, генерируемый с использование пароля, MAC-адреса точки доступа, MAC-адреса клиента и имени беспроводной сети (SSID). Последние три параметра (MAC AP, MAC Station и SSID) изначально известны, что позволяет использовать метод перебора по словарю для определения пароля, аналогично тому, как пароли пользователей в системе могут быть подобраны при утечке их хэша. Таким образом защищённость входа в беспроводную сеть целиком зависит от стойкости установленного пароля.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.cyberark.com/resou...)
  2. OpenNews: Новая техника атаки на беспроводные сети с WPA2
  3. OpenNews: Первый выпуск Pwnagotchi, игрушки для взлома WiFi-сетей
  4. Проверка безопасности беспроводной сети WPA/WPA2 при помощи Aircrack-ng и Hashcat
  5. OpenNews: Уязвимости в технологии защиты беспроводных сетей WPA3 и в EAP-pwd
  6. OpenNews: Новые уязвимости в технологии защиты беспроводных сетей WPA3 и в EAP-pwd
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56049-wifi
Ключевые слова: wifi, wpa, password, hashcat
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Обсуждение (61) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ET (?), 10:42, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    это вроде и без исследований понятно
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:05, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Понятно, что схему авторизации по паролям давно надо уже выкинуть и заменить хотя бы отпечатком пальца
     
     
  • 3.27, Псевдоним (??), 11:23, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Биометрия зло, отпечатки пальцев не сменишь. Сегодня взломали wifi, через год (два-три-десять) по утекшему хэшу отпечатка восстановили сам отпечаток и угнали твой порше за миллион долларов.
    Без отпечатка делали WPS, стало только хуже.
    Можно увеличить количество символов по дефолту, но 10 символов погоду не сделают, а 24 еще запомнить надо. Можно сделать хэш посильнее, что сделает дороже как клиентское оборудование, так и стоимость атаки, но принципиально вопрос не решит.
    Принципиально беспроводные сети уязвимы (разве что квантовые компьютеры помогут), нужно просто принять это и использовать либо клетку фарадея (что в условиях тотального подсаживания на сотовую связь нереально), либо провод(самое лучшее), либо огораживать периметр на 20+ метров (что в условиях человейников нереально).
     
     
  • 4.45, Q2W (?), 11:56, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему бы внутри wifi сети не использовать ещё одно шифрование?
    Типа VPN организовать, например.
     
  • 3.36, Anonymous XE (?), 11:39, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пальцы хорошо отпечатываются на любом твёрдом гладком предмете.
     
  • 2.42, Аноним (42), 11:54, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > беспроводные сети можно атаковать с использованием типовых утилит hashcat, hcxtools и hcxdumptool

    в раздел "Советы"

     

  • 1.2, Аноним (2), 10:42, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Внатуре класс, зашибись, четко
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:43, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Однако!
     
     
  • 2.25, n00by (ok), 11:21, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Азъ ох-n-way.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:48, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Все знают, что числовые пароли должны быть в 30 знаков минимум. Долго набирать конечно, но что поделать. А WPA2 уже можно подобрать или нет? Лет 10 не интересовался, как йота появилась.
     
     
  • 2.9, Атон (?), 10:55, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > пароли должны быть в 30 знаков минимум.

    хоть 130.
    при авторизации сравниваются первые 10 символов. остальные отбрасываются.

    > А WPA2 уже можно подобрать или нет?

    статью не читай, коммент пиши!

     
  • 2.11, iPony129412 (?), 10:59, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Надо Emoji 🖤 использовать в паролях 🔐 — так защита 🛡 будет лучше 👌
     
     
  • 3.30, QwertyReg (ok), 11:28, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Г-ди, какие же убогие на O-net эмодзи. После сабжа переходишь в какой-нибудь ТГ и просто наслаждаешься качественными, красивыми эппловскими эмодзи.
     
     
  • 4.38, Аноним (4), 11:43, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Ты поехавший? Какие ещё эмодзи, это твои шрифты.
     
     
  • 5.48, QwertyReg (ok), 11:59, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты поехавший? Какие ещё эмодзи, это твои шрифты.

    М? На тачбаре ок, в Твиттере то же самое, в Телеге тоже всё ок, на Хабре с эмодзи всё ок, даже на Хорнете норм, и только на Опеннете какое-то уродство.

     
     
  • 6.52, Аноним (4), 12:05, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там подгружается шрифт с эмодзи.
     
     
  • 7.54, QwertyReg (ok), 12:09, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Там подгружается шрифт с эмодзи.

    А вы не знаете планируется ли что-то подобное сделать тут? А то выглядит, как привет из 2k10.

     
  • 5.50, Аноним (50), 12:01, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, я, конечно, подозревал что квертирег недалёкого ума. Но уж что до такой степени...
     
  • 4.53, Anonymous XE (?), 12:09, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сквиртируешь от яббловских эмодзей? ;)
     
     
  • 5.57, QwertyReg (ok), 12:14, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сквиртируешь от яббловских эмодзей? ;)

    Лучшие. Лучше только мемодзи, детям очень нравится (:
    У нас вся семья яблочная - дочка, сынишка, папа, папа.

     
  • 2.13, Аноним (13), 11:02, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Все знают, что числовые пароли...

    Они не должны применяться нигде и никогда. Исключением является только пин-код из 5 знаков у которого есть 3 попытки ввода и потом кирпич.

     
  • 2.26, Аноним (26), 11:22, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скоро вообще в количестве знаков не будет смысла, хоть 1000...
    1: https://www.ibm.com/quantum-computing/
    2: https://quantumai.google/
    3: https://azure.microsoft.com/ru-ru/solutions/quantum-computing/
     
     
  • 3.32, ET (?), 11:32, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    старая байка про повсеместное применение квантовых вычислений
     
  • 3.34, Аноним (4), 11:35, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Пару лет назад растрезвонили о превосходстве, но конкуренты достаточно быстро показали где их место с этим превосходством. Пока квантовые вычисления не будут быстрее, это интересно только квантовыми эффектами и не самими вычислениями.
     
  • 2.31, pashev.me (?), 11:29, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аноним глупый. Главное - энтропия, а не количество и разнообразие символов. Можно обойтись одним символом, а секретом будет его количество - длина пароля. Угадывай, это 1111111111 или 111111111111111111111 или 111111111111111 и т. д.
     
     
  • 3.37, Аноним (4), 11:41, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам ты глупый. Если знать, что там единицы, то конечно подобрать не проблема с любым количеством. Но с ростом вариативности, классические 20 цифр уже дают достаточное количество энторопии, чтобы никогда не разгадать перебором (с текущей скоростью развития технологий в ближайшие 1000 лет).
     

  • 1.5, Xenia Joness (ok), 10:49, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Имея
    >8 GPU NVIDIA QUADRO RTX 8000 48GB

    и занимаясь
    >бродил по городу до тех пор пока не удалось перехватить кадры с идентификаторами PMKID (Pairwise Master Key Identifier) пяти тысячи разных беспроводных сетей

    По доброму завидую таким людям) Мои 24 GPU NVIDIA RTX 3060 12GB вынуждены заниматься другими делами.
    Удачи автору в исследованиях.

     
     
  • 2.6, ET (?), 10:51, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > По доброму завидую таким людям) Мои 24 GPU NVIDIA RTX 3060 12GB вынуждены заниматься другими делами

    совсем не по-доброму желаю вам прогореть на ваших "других делах"

     
     
  • 3.8, Big Robert TheTables (?), 10:53, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ?? что же это вы так жестоки?
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 11:04, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Завидует не по доброму.
     
     
  • 5.24, имя_ (?), 11:20, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без негатива
     
  • 3.12, Атон (?), 11:00, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    может он геном секвенирует, науку двигает, пусть и в бок.

    а ты злой жадный бедный глупый. таким и останешься. навсегда.

     
     
  • 4.40, Anonymous XE (?), 11:50, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он? ;)
     
     
  • 5.47, Аноним (47), 11:58, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ITS_A_TRAP.JPEG
     
  • 3.17, Xenia Joness (ok), 11:07, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    По наблюдениям, насчёт "других дел" есть два типа людей:
    1. Занимаются тем, чем хотят, и ни на что не жалуются. Хотят, покупают кучи видеокарт и майнят, хотят - отправляются в жаркие страны и летают на воздушном шаре, хотят - занимаются подводной охотой, благотворительностью, современным искусством, программированием. Просто наслаждаются жизнью и делают что хотят. Потому что могут.
    2. И есть другие, которые завидуют другим, что сами так не могут.

    > совсем не по-доброму желаю вам прогореть на ваших "других делах"

    выпейте витамичика D3, можно прям побольше, от него "передоза" нет. Просто он вырабатывается только естественным путем, и в холодное время года его дефицит. Но чувствовать себя будете однозначно лучше, даже если считаете, что сейчас вы в замечательной форме.

     
     
  • 4.20, ET (?), 11:14, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    я есть ничтожество, согласен
     
  • 4.23, Sw00p aka Jerom (?), 11:17, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    надо было в пс написать - "на трубе сидишь ты" :)
     
     
  • 5.43, Anonymous XE (?), 11:55, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если на нефтяной или газовой, почему бы не "посидеть"? Тогда майнинг покажется просто глупостью.
     
     
  • 6.62, Sw00p aka Jerom (?), 12:24, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%)

    раздел Культурные отсылки

     
  • 4.28, n00by (ok), 11:24, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > современным искусством

    Очень всё остальное красиво написано, но первое слово в сочетании я не понял.

     
     
  • 5.46, Anonymous XE (?), 11:56, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну там, квадраты всякие разные рисовать. Можно даже цветные.
     
  • 4.33, Аноним (33), 11:32, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не так важно заниматься современной охотой и подводным программированием, как сообщать об этом на опеннете
     
  • 4.49, Аноним (49), 12:00, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока крипта прёт, вы все такие крутые :)
    Посмотрим, на каком ты будешь летать воздушном шаре, когда она потеряет 80-90% стоимости. Точнее, мы не посмотрим, сам на себя в зеркало посмотришь :)
     
  • 3.22, QwertyReg (ok), 11:17, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У малоимущего сгорело.
     
  • 2.60, Аноним (60), 12:19, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и ты сама вынуждена заниматься другими делами, а не трясти монополию NVIDIA путём покупки видеокарт AMD и доводки TensorFlow чтобы работал на них.
     

  • 1.7, Big Robert TheTables (?), 10:52, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    позволило сразу подобрать 900 паролей

    Временной отрезок "сразу" это сколько месяцев?

     
  • 1.10, Федор Михалыч (?), 10:57, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    когда уже микротик разродится на WPA3 ...
     
     
  • 2.14, Атон (?), 11:02, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а смысл?
    при усложненной реализации уязвимости то остались старые. легаси (с).
     
  • 2.19, Аноним (13), 11:11, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то это скорее когда же стабилизируется RouterOS v7...

    А вы там пользуетесь AP от микротиков? И как? Спрашиваю без иронии.

     

  • 1.18, Аноним (18), 11:11, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ЕслиСдел@тьТакойПар0Ль то такому обеспеченному злоумышленнику сколько времени понадобится примерно?
    Все равно менять придется периодически?
     
  • 1.21, fLegmatik (ok), 11:14, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ой, а что вы все так печётесь о безопасности своих сетей? Считайте сети изначально небезопасными и защищайте свои сервисы и машины на уровне самих машин. Ещё лет 15 назад согласно инициативе разработчиков мандрейка (сейчас не нагуглю, но смысл той инициативы был в том, что от скачанных находящимся в командировке временным соседом двух мегабайт я не умру, зато ему они сильно помогут) я вообще держал вайфай-сеть без пароля. Лишь чтоб http-трафик не утекал кому попало, попозже поставил wpa2-авторизацию с намеренно простым паролем.
     
     
  • 2.44, bugmenot (ok), 11:55, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Считайте сети изначально небезопасными и защищайте свои сервисы и машины на уровне самих машин

    Эт как?

    > я вообще держал вайфай-сеть без пароля
    > поставил wpa2-авторизацию с намеренно простым паролем

    А в чём смысл?

     

  • 1.29, тоже Аноним (ok), 11:27, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Исследование показало, что 73% владельцам вайфая в хрен не впилось всерьез его защищать, а ломать его, соответственно, понадобилось только чуваку, которому эти 73% взломанных вайфаев на хрен не нужны.

    Безопасность - штука неоднозначная. Никто же не покупает домой сейф только для того, чтобы спрятать от детей спички.

     
     
  • 2.39, пох. (?), 11:49, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И который имеет при этом ненужные "8 GPU NVIDIA QUADRO RTX 8000 48GB". То есть мог бы просто дать мне денег и я ему сам свой пароль скажу, а товарищмайору, конечно, буду врать что "злые арабы взломали!"

    > Никто же не покупает домой сейф только для того, чтобы спрятать от детей спички.

    конечно нет, как я прикуривать буду - каждый раз сейф открывать?

    child cage - и дети надежно спрятаны от спичек и прочих ужасов.

     
     
  • 3.61, Аноним (60), 12:21, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На всех тель-авивцев у него денег не хватит. Карты купить, всё-таки выгоднее. Теперь у него и пароли и карты, всё из которых он может использовать как он хочет, а могли быть просто пароли за те же деньги.
     

  • 1.35, Аноним (35), 11:36, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот потому у меня пароль 12345678. Оно и запомнить легко и набирать. Да и для соседей не жалко. Авось кто-то подключится вместо того чтобы своим роутером фонить создавая помехи.
     
     
  • 2.51, Anonymous XE (?), 12:03, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да тырнет-то да, не жалко, он же безлимитный. Но ты же не разделил сети на общедоступную и приватную для обмена между своими хостами. Значит, могут уже атаковать твои хосты из внутренней сети, что гораздо удобнее.
     
     
  • 3.59, Аноним (60), 12:16, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А телефон huawei твоих родственников не может?
     

  • 1.41, Аноним (41), 11:51, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну ребят, ща вводят всякие чебурнеты по паспорту и когда кто то из ваших соседей ломанет через ваш Wi-Fi пентагон, а посодют вас, вот тогда и поймете, в чем прикол. А я же все чаще склоняюсь к тому, чтобы использовать промежуточное звено повышения надежности пароля. Это чтобы решить проблему с тем, что сложный пароль легко забыть. Например 123 легко запомнить, но это небезопасно. Но если найти от него md5 хэш, то это будет уже 202cb962ac59075b964b07152d234b70, что подобрать гораздо сложнее.
     
     
  • 2.55, Аноним (50), 12:11, 27/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и когда кто то из ваших соседей ломанет через ваш Wi-Fi пентагон

    Встретились русский и американец и заспорили, у кого в стране больше свободы. Вот американец и говорит: я могу встать перед Белым домом и во всю глотку крикнуть: "Рейган дурак!", и мне ничего за это не будет. Русский отвечает: у нас тоже полная свобода. Я тоже могу выйти на Красную площадь и во всю глотку орать: "Рейган дурак!" И мне тоже ничего не будет.

     

  • 1.56, An (??), 12:12, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда же эти исследователи поймут, что пользователю до одного мета на безопасность он либо работает, либо сидит с соцсетях.    
     
  • 1.58, Аноним (60), 12:15, 27/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не то что в России. В России пароли обычно настолько надёжные ставят, что никакой hashcat не поможет даже на гигантских wordlistах.

    Кстати, у меня WPA3 SAE. Ей такая атака не страшна в принципе.

     
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