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Первый выпуск Pwnagotchi, игрушки для взлома WiFi-сетей

20.10.2019 08:40

Представлен первый стабильный выпуск проекта Pwnagotchi, развивающего инструмент для взлома беспроводных сетей, оформленный в виде электронного питомца, напоминающего игрушку Тамагочи. Основной прототип устройства построен построен на основе платы Raspberry Pi Zero W (предоставляется прошивка для загрузки с SD-карты), но возможно использование и на других платах Raspberry Pi, а также в любом Linux-окружении, в котором имеется беспроводной адаптер, поддерживающий работу в режиме мониторинга. Управление производится через подключение LCD-экрана или через web-интерфейс. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3.

Для поддержания хорошего настроения питомца его необходимо кормить сетевыми пакетами, отправляемыми участниками беспроводных сетей на этапе согласования нового соединения (handshake). Устройство находит доступные беспроводные сети и пытается перехватывать handshake-последовательности. Так как handshake отправляется только при подключении клиента к сети, устройство использует различные приёмы для обрыва текущих подключений и принуждения пользователей выполнить операции переподключения к сети. В ходе перехвата накапливается база пакетов, включающих хэши, которые можно использовать для подбора ключей WPA.

Проект примечателен использованием методов обучения с подкреплением AAC (Actor Advantage Critic) и нейронной сети на базе долгой краткосрочной памяти (LSTM), которые получили распространение при создании ботов для прохождения компьютерных игр. Тренировка модели обучения осуществляется по мере работы устройства, учитывая прошлый опыт для выбора оптимальной стратегии совершения атаки на беспроводные сети. При помощи машинного обучения Pwnagotchi динамически подбирает параметры перехвата трафика и выбирает интенсивность принудительного обрыва сеансов пользователей. Также поддерживается и ручной режим работы, при котором атака производится "в лоб".

Для перехвата необходимых для подбора WPA-ключей видов трафика используется пакет bettercap. Перехват осуществляется как в пассивном режиме, так и с проведением известных видов атак, вынуждающих клиентов повторно отправлять в сеть идентификаторы PMKID. Перехваченные пакеты, охватывающие все формы handshake, поддерживаемые в hashcat, сохраняются в PCAP-файлах с расчётом, один файл на каждую беспроводную сеть.

По аналогии с тамагочи поддерживается определение находящихся поблизости других устройств, а также опционально возможно участие в построении общей карты охвата. Для соединения устройств Pwnagotchi по WiFi используется протокол Dot11. Находящиеся поблизости устройства обмениваются полученными данными о беспроводных сетях и организуют совместную работу, разделяя между собой каналы для проведения атаки.

Функциональность Pwnagotchi может расширяться через плагины, в форме которых реализованы такие функции как система автоматического обновления ПО, создание резервных копий, привязка захваченных handshake к GPS-координатам, публикация данных о взломанных сетях в сервисах onlinehashcrack.com, wpa-sec.stanev.org, wigle.net и PwnGRID, дополнительные индикаторы (потребление памяти, температура и т.п.) и осуществление словарного подбора паролей для перехваченных handshake.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.evilsocket.net/201...)
  2. OpenNews: Новые уязвимости в технологии защиты беспроводных сетей WPA3 и в EAP-pwd
  3. OpenNews: Уязвимости в технологии защиты беспроводных сетей WPA3 и в EAP-pwd
  4. OpenNews: Новая техника атаки на беспроводные сети с WPA2
  5. OpenNews: Атака против WPA2, позволяющая перехватить трафик в WiFi-сети
  6. Проверка безопасности беспроводной сети WPA/WPA2 при помощи Aircrack-ng и Hashcat
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: wifi, wpa, pwnagotchi
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Обсуждение (45) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Тролль (?), 09:36, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чем кормить зверюшку, чтобы она не сдохла? Невзломанными сетями?
     
     
  • 2.3, Анончик (?), 10:01, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    handshake пакетами же
     
  • 2.34, Васян (?), 15:45, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Теперь я знаю, что подарю себе на день рождение! ^_^
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:11, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    WPA3?
     
     
  • 2.36, Аноним (-), 15:47, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:14, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Script-kiddy - прошлый век. Да здравствует век Toy-kiddy! Ломать всё с помощью игрушек и быть аки настоящий хакер. И даже BackTr^W Kali ставить на комп не нужно!
     
  • 1.6, wd (?), 10:22, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    хммм....
    http://paste.org.ru/wd/homm2.jpg
    вот этот девайс какраз идеально подходит под сабж...
    будет настроение - сделаю питомца
     
     
  • 2.37, Григорий Федорович Конин (?), 15:47, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что за девайс на картинке?
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:42, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это прекрасно.
     
     
  • 2.38, Аноним (-), 15:48, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Побольше бы таких замечательных игрушек!
     

  • 1.8, Юрист (?), 10:46, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    УК РФ, статья 272, часть 1 УК РФ, статья 272, часть 3 ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:53, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации, -

    где ты хоть что-нибудь из этого видишь, умник?

     
     
  • 3.11, iPistol (?), 11:00, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А если товю майора проглючит и он увидит. Придется ему доказывать что не верблюд. Короче, лучше с этой игрушкой не шутить.
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 13:03, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    КАК БЫ ЧЕГО НЕ ВЫШЛО.
     
  • 4.32, нету (?), 15:00, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не беспокойтесь, задержать могут и просто за то, что что вы проходили мимо. В рапортах напишут, что вы подозрительно выглядели, нервно оглядывались и пытались уклониться от встречи с патрулём - успехов доказывать, что ничего такого не было. Потом фокусники при личном досмотре вынут у вас из кармана пару пакетиков с травой - у них при себе обычно есть на такой случай, занесут это в протокол с подписями алкашей-понятых, и вам придётся где-то срочно брать много денег, чтобы откупиться от легко и просто пришитого дела про распространение наркотиков.
    А что там у вас за тамагочи в кармане - никому и дела не будет, сейчас с наркоторговцами модно бороться. И с педофилами ещё.
     
  • 3.12, Юрист (?), 11:05, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Разрыв соединения подразумевает модификацию (отправку левых пакетов). Сохранение hadshake-последовательности — не что иное, как копирование.
     
  • 2.10, гуси (?), 10:57, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Бешеный принтер и тут постарался
     
  • 2.19, red75prim (?), 12:31, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как это согласуется с пакетом Яровой и РКН? Провадеры должны копировать и хранить весь интернет трафик, блокируют некоторые tcp соединения, модифицируют ответы DNS. Информация, передающаяся через интернет, не относится к категории защищенной или какая-то другая причина?
     
     
  • 3.22, жабабыдлокодер (ok), 13:08, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В статье УК указано "неправомерный". А у них - правомерный.
     
  • 2.29, Аноним (29), 14:19, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так оно же не работает, как минимум с 2012, когда золотой трон в очередной раз заняли после Лжедмитрия.
     
  • 2.39, Аноним (-), 15:49, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Xyйрист ты парень, а не юрист...
     
  • 2.41, Аноним (-), 15:54, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    И про главное не забывай, борец с Конституцией. :)

    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9E%D0%A0

     

  • 1.13, InuYasha (?), 11:22, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    *смахивает слёзы умиления*
     
  • 1.14, Аноним (14), 11:28, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    хана соседям
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:26, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Да, только если ты из рф, то хана твоему заказу на таможне, а может быть даже и достаточно ощуимые неприятности тебе, в зависимости от того, насколько таможня освыедомлена о "опасноте" этой игрушки, но если учесть то, что они за более безобидные штуки докапываются, то надеятся на чудо не приходится, в лучшем случае тормознут сам заказ на таможне, а в худшем к тебе приедет тащ майор задавать неудобные вопросы, зачем тебе игрушка для взлома сетей?!
     
     
  • 3.23, Аноним (5), 13:25, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что, малина с экраном уже под запретом? Я брал одноплатники с AliExpress, но не Raspberry, а Orange Pi. Брал и дисплейчики. Если там не будет большими буквами написано "WIFI HACKING TOOL", то не будут докапываться. А обычно на таких посылках пишутъ что-то вроде "development board". Да и можно отдельно взять малину и экран разными посылками, а потом прошить и соеденить, если больно нужна такая штука.
     
  • 3.43, Аноним (-), 15:56, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя что знакомые заграницу не выезжают? Вот ты нищeбpoд...
     

  • 1.15, Аноним (17), 12:20, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    неосилил как починить вашу ссылку
     
     
  • 2.26, анонимус (??), 13:37, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже попытался испрапвить ссылку  на  вики "Долгая_краткосрочная_памя"ть
     

  • 1.16, 4eburashk (?), 12:26, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А при обыске он какается как тамагочи?
     
     
  • 2.45, Аноним (-), 15:58, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, мелкими батарейками-таблетками...
     

  • 1.18, Аноним (18), 12:30, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Находящиеся поблизости устройства обмениваются полученными
    >данными о беспроводных сетях

    А ещё через блоботу сливают эту инфу изобретателю идеи в единую базу, просто прекрасно, все друг с другом делятся, прям куммунизьм!

     
  • 1.20, Аноним (20), 12:36, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Гениально! Автор сего поделия придумал как заставить лошков бегать и собирать для него инфу, да ещё с энтузиазмом, инициативой, да ещё чтобы они бабки платили. Главное превратить это в игру
    Интересно, что будет тогда, когда он захочет избавиться от соседей, придумает игру "Раскольников" или "Хищник против чужого", "Чекисты и контра"?!
     
     
  • 2.24, Аноним (5), 13:27, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Автор сего поделия придумал как заставить лошков бегать и собирать для него инфу

    Кое-кто мистера робота насмотрелся вместо написания сочинения и выполнения прочих домашек.

     
     
  • 3.28, Аноним (28), 14:06, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Кое-кто мистера робота насмотрелся вместо написания сочинения и выполнения прочих домашек.

    Да, именно поэтому этому кое-кому слава героев сериала про шизоедного какира-борцуна с системой покоя не давала, и он решил накакирить свой какир-гочи на проприетарной железке, с блоботой и выпустить в мир, поиграцо в мамкиного какира владеющего всеми вафляями на районе. и имеющего армию дегродов на побегушках.

     

  • 1.25, Аноним (25), 13:37, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Куплю-ка я эту pwnagotchi как pwnouvenir для друга.
     
     
  • 2.46, Аноним (-), 15:59, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дружба это магия! ;)
     

  • 1.27, iPony129412 (?), 13:55, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему не пони? 🤨
     
     
  • 2.30, Аноним (5), 14:28, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не хотели, чтобы игрушка зря привлекала совсем уж умственно неполноценных.
     
     
  • 3.33, soarin (ok), 15:23, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так лошадиная тема как раз обычно и используется - pwnie awards, pwnie express...
     
  • 2.40, Аноним (-), 15:50, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пони только кaкaть рaдугой умеют. Взлaмывать вайфай они не умеют.
     

  • 1.31, Аноним (31), 14:51, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред.
     
  • 1.35, Ананюк (?), 15:45, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На родном сайте есть карта. В России уже 4 активных робота вовсю работает )))
     
     
  • 2.42, Товарищ Майор (?), 15:54, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Благодарим за информацию! Уже выехали по указанным адресам.
     
     
  • 3.44, Аноним (-), 15:57, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Провел тебе питоном по губам!
     

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