Первый выпуск Pwnagotchi, игрушки для взлома WiFi-сетей

|
|1.5, Аноним (5), 10:14, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
|
Script-kiddy - прошлый век. Да здравствует век Toy-kiddy! Ломать всё с помощью игрушек и быть аки настоящий хакер. И даже BackTr^W Kali ставить на комп не нужно!
|
|
|
|2.9, Аноним (9), 10:53, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
|
если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации, -
где ты хоть что-нибудь из этого видишь, умник?
|
|
|
|3.11, iPistol (?), 11:00, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А если товю майора проглючит и он увидит. Придется ему доказывать что не верблюд. Короче, лучше с этой игрушкой не шутить.
|
|
|
|4.32, нету (?), 15:00, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Не беспокойтесь, задержать могут и просто за то, что что вы проходили мимо. В рапортах напишут, что вы подозрительно выглядели, нервно оглядывались и пытались уклониться от встречи с патрулём - успехов доказывать, что ничего такого не было. Потом фокусники при личном досмотре вынут у вас из кармана пару пакетиков с травой - у них при себе обычно есть на такой случай, занесут это в протокол с подписями алкашей-понятых, и вам придётся где-то срочно брать много денег, чтобы откупиться от легко и просто пришитого дела про распространение наркотиков.
А что там у вас за тамагочи в кармане - никому и дела не будет, сейчас с наркоторговцами модно бороться. И с педофилами ещё.
|
|3.12, Юрист (?), 11:05, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Разрыв соединения подразумевает модификацию (отправку левых пакетов). Сохранение hadshake-последовательности — не что иное, как копирование.
|
|2.19, red75prim (?), 12:31, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А как это согласуется с пакетом Яровой и РКН? Провадеры должны копировать и хранить весь интернет трафик, блокируют некоторые tcp соединения, модифицируют ответы DNS. Информация, передающаяся через интернет, не относится к категории защищенной или какая-то другая причина?
|
|2.29, Аноним (29), 14:19, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так оно же не работает, как минимум с 2012, когда золотой трон в очередной раз заняли после Лжедмитрия.
|
|
|
|2.17, Аноним (17), 12:26, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Да, только если ты из рф, то хана твоему заказу на таможне, а может быть даже и достаточно ощуимые неприятности тебе, в зависимости от того, насколько таможня освыедомлена о "опасноте" этой игрушки, но если учесть то, что они за более безобидные штуки докапываются, то надеятся на чудо не приходится, в лучшем случае тормознут сам заказ на таможне, а в худшем к тебе приедет тащ майор задавать неудобные вопросы, зачем тебе игрушка для взлома сетей?!
|
|
|
|3.23, Аноним (5), 13:25, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Что, малина с экраном уже под запретом? Я брал одноплатники с AliExpress, но не Raspberry, а Orange Pi. Брал и дисплейчики. Если там не будет большими буквами написано "WIFI HACKING TOOL", то не будут докапываться. А обычно на таких посылках пишутъ что-то вроде "development board". Да и можно отдельно взять малину и экран разными посылками, а потом прошить и соеденить, если больно нужна такая штука.
|
|1.18, Аноним (18), 12:30, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
>Находящиеся поблизости устройства обмениваются полученными
>данными о беспроводных сетях
А ещё через блоботу сливают эту инфу изобретателю идеи в единую базу, просто прекрасно, все друг с другом делятся, прям куммунизьм!
|
|1.20, Аноним (20), 12:36, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Гениально! Автор сего поделия придумал как заставить лошков бегать и собирать для него инфу, да ещё с энтузиазмом, инициативой, да ещё чтобы они бабки платили. Главное превратить это в игру
Интересно, что будет тогда, когда он захочет избавиться от соседей, придумает игру "Раскольников" или "Хищник против чужого", "Чекисты и контра"?!
|
|
|
|2.24, Аноним (5), 13:27, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Автор сего поделия придумал как заставить лошков бегать и собирать для него инфу
Кое-кто мистера робота насмотрелся вместо написания сочинения и выполнения прочих домашек.
|
|
|
|3.28, Аноним (28), 14:06, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Кое-кто мистера робота насмотрелся вместо написания сочинения и выполнения прочих домашек.
Да, именно поэтому этому кое-кому слава героев сериала про шизоедного какира-борцуна с системой покоя не давала, и он решил накакирить свой какир-гочи на проприетарной железке, с блоботой и выпустить в мир, поиграцо в мамкиного какира владеющего всеми вафляями на районе. и имеющего армию дегродов на побегушках.
|
|
|
|2.30, Аноним (5), 14:28, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не хотели, чтобы игрушка зря привлекала совсем уж умственно неполноценных.
|
|
|
|3.33, soarin (ok), 15:23, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну так лошадиная тема как раз обычно и используется - pwnie awards, pwnie express...
|
|2.40, Аноним (-), 15:50, 20/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Пони только кaкaть рaдугой умеют. Взлaмывать вайфай они не умеют.
|
|1.31, Аноним (31), 14:51, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред.
|
|1.35, Ананюк (?), 15:45, 20/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
На родном сайте есть карта. В России уже 4 активных робота вовсю работает )))
|