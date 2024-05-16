Выпуск XWayland 24.1.0, компонента для запуска X11-приложений в Wayland-окружениях

1, Аноним ( 1 ), 22:17, 16/05/2024 [ответить] + / – Скорее начинайте начинать переписывать на расте, я хочу ещё лет 10 попользоваться нормальным привычным десктопом

4, Аноним ( - ), 22:48, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не, раст он же про новые технологии (а не копролиты) или вещи которые необходимо заменить и адекватной замены пока нету.

А тут уже есть отлично работающий вейланд, зачем откапывать стюардесу?



2, Аноним ( 2 ), 22:18, 16/05/2024 [ответить] + / – Интересно, почему этот стек так туго идёт, годами затык, хотя он не такой уж и большой

3, Аноним ( 3 ), 22:31, 16/05/2024 [ответить] + / – Я в предложку написал новости про обновление AROS и HaikuOS. Нельзя ли на их основе написать новость? Не линуксом единым жив человек.

5, Аноним ( - ), 22:54, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я в предложку написал новости про обновление AROS и HaikuOS. А что в них интересного? И та, и другая - просто игрушки.

Если запустилось на реальном железе, то считай повезло.

Так и про колибриOS можно предлагать писать, хотя толку нет... Менует хотя бы на х64 переполз.

