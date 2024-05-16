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Выпуск XWayland 24.1.0, компонента для запуска X11-приложений в Wayland-окружениях

16.05.2024 21:42

Доступен выпуск XWayland 24.1.0, DDX-компонента (Device-Dependent X), обеспечивающего запуск X.Org Server для организации выполнения X11-приложений в окружениях на базе Wayland.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержки технологии Explicit Sync, позволяющей информировать композитный менеджер на базе протокола Wayland о готовности вывода кадра на экран, что может использоваться для снижения задержек и избавления от появления артефактов при выводе графики.
  • Улучшена поддержка и повышена производительность архитектуры 2D-ускорения GLAMOR, которая использует OpenGL для ускорения 2D-операций. Добавлена поддержка шейдеров OpenGL ES 3 и обеспечено ускорение неполных текстур для OpenGL ES. Добавлена опция командной строки "glamor". Включено ускорение UYVY.
  • Удалён код для поддержки архитектуры 2D-ускорения EXA.
  • Улучшена работа в режиме "rootful", при котором все окна XWayland отображаются внутри отдельного окна в Wayland-окружении, что позволяет использовать оконный менеджер X11 для управления окнами запускаемых приложений X11 (в режиме "rootless" каждое запускаемое в XWayland приложение X11 имеет отдельное окно в Wayland-окружении).
  • Прекращена поддержка EGLStream, механизма для эффективной передачи последовательности кадров из одного API в другое (OpenGL, CUDA, NvMedia). EGLStream применялся для обеспечения работы XWayland со старыми проприетарными драйверами NVIDIA (в актуальных драйверах применяется GBM).
  • В Xvfb добавлена возможность использования до 13 кнопок на мыши.
  • Реализована установка обрасти ввода на стороне Wayland-окружения, используя сведения об области ввода X11.
  • Улучшена поддержка платформы FreeBSD. Задействован драйвер фреймбуфера scfb. Добавлена обработка опции "-novtswitch".
  • Решены проблемы со сборкой в OpenBSD и FreeBSD.
  • Удалён код, связанный с DDX-серверами Xquartz, Xnest, Xwin, Xorg, Xephyr/kdrive.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.x.org/archives/x...)
  2. OpenNews: Выпуск XWayland 23.1.0, компонента для запуска X11-приложений в Wayland-окружениях
  3. OpenNews: В Xwayland добавлена поддержка аппаратного ускорения на системах с GPU NVIDIA
  4. OpenNews: Выпуск композитного сервера Weston 13.0
  5. OpenNews: Доступен Wayland 1.22
  6. OpenNews: Выпуск Wayland-Protocols 1.35
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61187-xwayland
Ключевые слова: xwayland
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:17, 16/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    Скорее начинайте начинать переписывать на расте, я хочу ещё лет 10 попользоваться нормальным привычным десктопом
     
     
  • 4, Аноним (-), 22:48, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, раст он же про новые технологии (а не копролиты) или вещи которые необходимо заменить и адекватной замены пока нету.
    А тут уже есть отлично работающий вейланд, зачем откапывать стюардесу?
     

  • 2, Аноним (2), 22:18, 16/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    Интересно, почему этот стек так туго идёт, годами затык, хотя он не такой уж и большой
     
  • 3, Аноним (3), 22:31, 16/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    Я в предложку написал новости про обновление AROS и HaikuOS. Нельзя ли на их основе написать новость? Не линуксом единым жив человек.
     
     
  • 5, Аноним (-), 22:54, 16/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я в предложку написал новости про обновление AROS и HaikuOS.

    А что в них интересного? И та, и другая - просто игрушки.
    Если запустилось на реальном железе, то считай повезло.
    Так и про колибриOS можно предлагать писать, хотя толку нет... Менует хотя бы на х64 переполз.

     
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