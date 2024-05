Представлен Raspberry Pi Connect, сервис для подключения к Raspberry Pi OS из браузера

1.1 , Анонимус3000 ( ? ), 12:21, 08/05/2024 [ответить] + / – "Our intention is that Raspberry Pi Connect will remain free (as in beer) for individual users with non-relayed connections, with no limit on the number of devices. We don’t yet know how many people will need to relay their traffic through our TURN servers; we’ll keep an eye on the use of bandwidth and decide how to treat these connections in future" Т.е. бесплатным обещают оставить только прямое соединение. Насчет туннелирования они подумают

1.2 , Аноним ( 2 ), 12:47, 08/05/2024 [ответить] + / – что только не сделают лишь бы VNC не поднимать

2.3 , Admino ( ok ), 13:09, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да вообще. Как они посмели сделать что-то удобное для пользователей? Сволочи!

2.4 , OpenEcho ( ? ), 13:12, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > лишь бы VNC не поднимать Да то же xrdp + ОпенВПН/вайргард будет совсем не хуже ИМХО, а для консольщиков и GoTTY за глаза

2.5 , Zenitur ( ok ), 13:47, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В новости про Raspberry OS 12 писали, что RealVNC в сеансе Wayland пока не работает (теперь вместо него TigerVNC).



1.6 , Аноним ( 6 ), 14:30, 08/05/2024 [ответить] + / – > После регистрации подключиться к устройству из браузера можно через страницу connect.raspberrypi.com, которая используется только для координации подключений, а связь устанавливается между браузером и операционной системой напрямую при помощи протокола WebRTC. Господи как сложно. Нет чтобы просто сделать сервер, который отправляет скриншоты/видео и принимает позицию мыши. Всё! Никаких сторонних серверов для этого не нужно.

Я правильно понимаю? Это даже не скриншоты, а как отдельное DE доступное через веб-страницу? Или веб-морда как я описал - передаёт скрины?

2.7 , Аноним ( 6 ), 14:34, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Добавлю также. Было как-то собеседование, попросили сделать техническое задание. С предложениями было не ахти, ну и согласился. В качестве побочного проекта вышел небольшой веб-сервер на ноде, который поток командной строки через веб-сокеты отправлял и принимал на веб-страницу. Делать это один день. Вероятнее всего что-то подобное для скриншотов или видеопотока делать не сложнее.