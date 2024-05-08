Представлен Raspberry Pi Connect, сервис для подключения к Raspberry Pi OS из браузера

Разработчики проекта Raspberry Pi представили сервис Raspberry Pi Connect, предназначенный для удалённого подключения к рабочему столу дистрибутива Raspberry Pi OS через web-браузер. Сервис может использоваться в окружениях Raspberry Pi OS для плат Raspberry Pi 4, Raspberry Pi 400 и Raspberry Pi 5, построенных на базе Debian 12 и переведённых на графический стек на базе Wayland.

Для использования сервиса достаточно установить пакет "rpi-connect", после чего в системном лотке появится новый индикатор, через который можно активировать сервис. После регистрации подключиться к устройству из браузера можно через страницу connect.raspberrypi.com, которая используется только для координации подключений, а связь устанавливается между браузером и операционной системой напрямую при помощи протокола WebRTC. При невозможности установить прямое соединение опционально поддерживается проброс шифрованного туннеля через серверы организации Raspberry Pi Foundation (для обычных пользователей сервис обещают сохранить бесплатным). На стороне устройства для обработки соединений запускается фоновых процесс rpi-connect, который запускает VNC-сервер, к которому осуществляется подключения из VNC-клиента, оформленного для работы из браузера.



