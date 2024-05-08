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Представлен Raspberry Pi Connect, сервис для подключения к Raspberry Pi OS из браузера

08.05.2024 11:46

Разработчики проекта Raspberry Pi представили сервис Raspberry Pi Connect, предназначенный для удалённого подключения к рабочему столу дистрибутива Raspberry Pi OS через web-браузер. Сервис может использоваться в окружениях Raspberry Pi OS для плат Raspberry Pi 4, Raspberry Pi 400 и Raspberry Pi 5, построенных на базе Debian 12 и переведённых на графический стек на базе Wayland.

Для использования сервиса достаточно установить пакет "rpi-connect", после чего в системном лотке появится новый индикатор, через который можно активировать сервис. После регистрации подключиться к устройству из браузера можно через страницу connect.raspberrypi.com, которая используется только для координации подключений, а связь устанавливается между браузером и операционной системой напрямую при помощи протокола WebRTC. При невозможности установить прямое соединение опционально поддерживается проброс шифрованного туннеля через серверы организации Raspberry Pi Foundation (для обычных пользователей сервис обещают сохранить бесплатным). На стороне устройства для обработки соединений запускается фоновых процесс rpi-connect, который запускает VNC-сервер, к которому осуществляется подключения из VNC-клиента, оформленного для работы из браузера.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.raspberrypi.com/ne...)
  2. OpenNews: Новые сборки дистрибутива Raspberry Pi OS. Разгон плат Raspberry Pi 5 до 3.14 GHz
  3. OpenNews: Проект Raspberry Pi Media Center развивает серию открытых Hi-Fi устройств
  4. OpenNews: Выпуск OSMC 2024.04-1, дистрибутива для создания медиацентра на основе Raspberry Pi
  5. OpenNews: Анонсирована плата Raspberry Pi 5
  6. OpenNews: Подготовлена редакция дистрибутива MX Linux для плат Raspberry Pi
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61137-raspberrypi
Ключевые слова: raspberrypi, vnc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Анонимус3000 (?), 12:21, 08/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    "Our intention is that Raspberry Pi Connect will remain free (as in beer) for individual users with non-relayed connections, with no limit on the number of devices. We don’t yet know how many people will need to relay their traffic through our TURN servers; we’ll keep an eye on the use of bandwidth and decide how to treat these connections in future"

    Т.е. бесплатным обещают оставить только прямое соединение. Насчет туннелирования они подумают

     
  • 1.2, Аноним (2), 12:47, 08/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    что только не сделают лишь бы VNC не поднимать
     
     
  • 2.3, Admino (ok), 13:09, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вообще. Как они посмели сделать что-то удобное для пользователей? Сволочи!
     
  • 2.4, OpenEcho (?), 13:12, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > лишь бы VNC не поднимать

    Да то же xrdp + ОпенВПН/вайргард будет совсем не хуже ИМХО, а для консольщиков и GoTTY за глаза

     
  • 2.5, Zenitur (ok), 13:47, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В новости про Raspberry OS 12 писали, что RealVNC в сеансе Wayland пока не работает (теперь вместо него TigerVNC).
     

  • 1.6, Аноним (6), 14:30, 08/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    >  После регистрации подключиться к устройству из браузера можно через страницу connect.raspberrypi.com, которая используется только для координации подключений, а связь устанавливается между браузером и операционной системой напрямую при помощи протокола WebRTC.

    Господи как сложно. Нет чтобы просто сделать сервер, который отправляет скриншоты/видео и принимает позицию мыши. Всё! Никаких сторонних серверов для этого не нужно.
    Я правильно понимаю? Это даже не скриншоты, а как отдельное DE доступное через веб-страницу? Или веб-морда как я описал - передаёт скрины?

     
     
  • 2.7, Аноним (6), 14:34, 08/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добавлю также. Было как-то собеседование, попросили сделать техническое задание. С предложениями было не ахти, ну и согласился. В качестве побочного проекта вышел небольшой веб-сервер на ноде, который поток командной строки через веб-сокеты отправлял и принимал на веб-страницу. Делать это один день. Вероятнее всего что-то подобное для скриншотов или видеопотока делать не сложнее.
     
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