Новые сборки дистрибутива Raspberry Pi OS. Разгон плат Raspberry Pi 5 до 3.14 GHz

2.7 , 12yoexpert ( ok ), 10:48, 18/03/2024 много видел гайдов от производителей, как гнать и охлаждать разогнанный проц?

2.8 , Аноним ( 8 ), 10:48, 18/03/2024 По ссылке есть видео. Минибашня Argon THRML 60mm, на теплотрубках с прямым контактом (маложрущий ARM, говорили они; а физика такая — ну ок).

3.42 , Аноним ( - ), 16:04, 18/03/2024 > По ссылке есть видео. Минибашня Argon THRML 60mm, на теплотрубках с прямым

> контактом (маложрущий ARM, говорили они; а физика такая — ну ок). Ну так если маложрущий ARM загнать на 3.14датые частоты - у него кроме производительности и аппетит поднимется. А учитывая что это мелкий чипик - куда ему тепло девать без радиатора с вентилем? И это... вон там у Ampere серверные ARM с дохреналионом ядер. Если каждое ядро кушает мало - их и напаковали в кристалл дофига, при скромном TDP.

4.45 , Аноним ( 8 ), 16:54, 18/03/2024 Да вот в том и дело, что маложрущий он только на частотах третьего пня.

2.9 , сщта ( ? ), 10:48, 18/03/2024 Хз,но там даже Стим запускают. За СтимДек думаю им не угнаться,а так норм. В Портал вроде можно поиграть.

3.21 , _kp ( ok ), 12:03, 18/03/2024 За цену RPI5 можно купить отличный miniPC, с нормальным ОЗУ и SSD.

И при том, что miniPC это явно не игровой комп, но в отличии от RPI, поиграть на нем можно очень во многое, и без костылей и бубнов. А Raspberry все же для самоделок, в которых функции десктопа могут быть, но это не единственная цель.

4.27 , Аноним ( 22 ), 12:41, 18/03/2024 Малинку можно использовать для утилитарных задач вроде Заббикс агента, ещё чего-то такого. Как замену лептопу или десктопу сомнительное занятие.

5.28 , _kp ( ok ), 12:43, 18/03/2024 Если б не было miniPC, то еще что то можно было бы обсуждать, а при их наличии смысла нет.

6.37 , Аноним ( 37 ), 15:01, 18/03/2024 К сожалению, подавляющие количество этих мини пк имеют кулер, что не хочется иметь в комнате...

А малина висит за телеком с пассивным охлаждением и не отсвечивает

7.39 , Аноним ( 22 ), 15:16, 18/03/2024 И толку от неё?

8.40 , Аноним ( 37 ), 15:40, 18/03/2024 Видеоплэером работает, докеры и умный дом крутит, ещё как эмулятор древних прист... 6.43 , Аноним ( - ), 16:16, 18/03/2024 > Если б не было miniPC, то еще что то можно было бы

> обсуждать, а при их наличии смысла нет. Это рынок, чувак. Не нравится - не покупай. Но судя по всему и без тебя неплохо покупают. В отличие от miniPC там еще всякое GPIO есть и проч. Так что более утилитарная штука получается, можно робота какого сделать. А у твоего miniPC - gpio по нулям вообще. Вон то никто не покупает как десктоп, блин. Твоим тупым десктопом - даже лампочку не включишь без кучи костылей.

4.38 , Константавр ( ok ), 15:15, 18/03/2024 Ссылки на "отличный за стоимость rpi" в студию. Хотя... Отличный от чего?

3.23 , Аноним ( 8 ), 12:31, 18/03/2024 > В Портал вроде можно поиграть. Великое достижение. Я в него на «туалатине» играл.

3.25 , Аноним ( 22 ), 12:37, 18/03/2024 На на Стим Дек стоит AMD64 процессор. AMD Zen 2 w/ 4-cores/8-threads,

variable frequency @ 2.4 – 3.5 GHz На малинке стоит ARM64 просеооср. Broadcom BCM2711, Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.8GHz

Внимание вопрос, как запускают Steam на ARM64?

4.29 , сщта ( ? ), 12:45, 18/03/2024 Там какой-то армный дебиан. Даже Вайн ставят и МС офис-читалку в нее. Про Стим так же видел видосик на Ютубе..

5.30 , Аноним ( 22 ), 12:49, 18/03/2024 Стим гоняют через виртуалку? Как я и думал. Удивительно конечно что даже мобильные чипы достаточно мощные чтобы визуализацию осилить.

4.32 , сщта ( ? ), 12:54, 18/03/2024 https://www.youtube.com/watch?v=Fq6P63t4sw0

5.33 , сщта ( ? ), 12:56, 18/03/2024 Бгг. я там не правильно понял просто. Там она для пада просто оказывается.

2.20 , Аноним ( 20 ), 11:52, 18/03/2024 https://www.raspberrypi.com/products/active-cooler/