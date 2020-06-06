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Новые сборки дистрибутива Raspberry Pi OS. Разгон плат Raspberry Pi 5 до 3.14 GHz

18.03.2024 10:02

Разработчики проекта Raspberry Pi опубликовали обновлённые сборки дистрибутива Raspberry Pi OS 2024-03-15 (Raspbian), основанного на пакетной базе Debian 12. Для плат Raspberry Pi 4/5 по умолчанию используется композитный менеджер Wayfire на базе протокола Wayland, а для остальных плат - X-сервер с оконным менеджером Openbox. Для управления звуком применяется мультимедийный сервер Pipewire. В репозитории доступно около 35 тысяч пакетов.

Для загрузки подготовлены три сборки - сокращённая (404 МБ) для серверных систем, с базовым рабочим столом (1.1 ГБ) и полная с дополнительным набором приложений (2.8 ГБ), доступные для 32- и 64-разрядных архитектур. Дополнительно сформировано обновление для старой редакции Raspberry Pi OS (Legacy), основанной на ядре Linux 6.1 и пакетной базе Debian 11.

Ключевые изменения:

  • Выполнена синхронизация с актуальной пакетной базой Debian 12.
  • Ядро Linux обновлено до версии 6.6.20.
  • Обновлены файлы с прошивками для плат Raspberry Pi.
  • Изменена логика обработки звуковых потоков - при подключении или отключении других звуковых устройств, текущее воспроизведение теперь не прерывается.
  • Улучшена работа с экранным ридером Orca, который обновлён до версии 45.
  • Удалён устаревший видеодрайвер fbturbo.
  • В штатный конфигуратор добавлена возможность настройки разрешения экрана при работе в режиме без подключённых дисплеев (headless).
  • Улучшена обработка нажатия кнопки питания на платах Raspberry Pi 5.
  • Вызываемые из панели всплывающие окна заменены на обычные окна.
  • В обработчике завершения сеанса обеспечено закрытие всех процессов пользователя при выходе.
  • Обновлён и переведён под управление systemd VNC-сервер Wayvnc, в котором повышена совместимость с различными VNC-клиентами.
  • Реализовано скрытие индикатора звука в системном лотке, в случае отсутствия звуковых устройств.
  • При выполнении операций drag-and-drop обеспечено отображение иного курсора мыши.
  • В raspi-config добавлена поддержка обновления EEPROM.
  • Ускорено открытие меню для Bluetooth и управления сетью.
  • Улучшено отображение виджетов при использовании тёмной темы оформления.
  • Повышена совместимость с альтернативными оконными менеджерами
  • Обновлены браузеры Chromium 122.0.6261.89 и Firefox 123.

Дополнительно можно отметить обеспечение возможности разгона плат Raspberry Pi 5 через повышение тактовой частоты с CPU с 2.4 GHz до 3.14 GHz. Изначально прошивка не позволяла повышать частоту выше 3 GHz, но в последнем обновлении прошивки данное ограничение убрано и на плате теперь можно выставлять значения выше 3 GHz. Судя по отзывам пользователей стабильная работа при стресс-тестировании обеспечивается при выставлении частоты 3.14 GHz и использовании активного охлаждения. При более высоких значениях начинают возникать сбои.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Подготовлена редакция дистрибутива MX Linux для плат Raspberry Pi
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Raspberry Pi OS, переведённого на Debian 12, PipeWire и Wayland
  4. OpenNews: Анонсирована плата Raspberry Pi 5
  5. OpenNews: Дистрибутив Ubuntu MATE сформировал сборки для плат Raspberry Pi
  6. OpenNews: Доступен Armbian 24.2, дистрибутив для одноплатных компьютеров
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60798-raspberrypi
Ключевые слова: raspberrypi
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, ryoken (ok), 10:34, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +18 +/
    >>до 3.14 GHz.

    RPi догнали до π :D.

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:28, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До ТГ?
     
     
  • 3.24, ryoken (ok), 12:32, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > До ТГ?

    Пи. Которое число.

     
     
  • 4.31, Аноним (22), 12:50, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ясно, а то я распознал Телеграм и не мог понять, что делать понедельник.
     

  • 1.3, сщта (?), 10:41, 18/03/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.4, Alladin (?), 10:42, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какое там должно быть активное охлаждение и сколько проживет проц история умалчивает?
     
     
  • 2.7, 12yoexpert (ok), 10:48, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    много видел гайдов от производителей, как гнать и охлаждать разогнанный проц?
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:48, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По ссылке есть видео. Минибашня Argon THRML 60mm, на теплотрубках с прямым контактом (маложрущий ARM, говорили они; а физика такая —  ну ок).
     
     
  • 3.42, Аноним (-), 16:04, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > По ссылке есть видео. Минибашня Argon THRML 60mm, на теплотрубках с прямым
    > контактом (маложрущий ARM, говорили они; а физика такая —  ну ок).

    Ну так если маложрущий ARM загнать на 3.14датые частоты - у него кроме производительности и аппетит поднимется. А учитывая что это мелкий чипик - куда ему тепло девать без радиатора с вентилем?

    И это... вон там у Ampere серверные ARM с дохреналионом ядер. Если каждое ядро кушает мало - их и напаковали в кристалл дофига, при скромном TDP.


     
     
  • 4.45, Аноним (8), 16:54, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вот в том и дело, что маложрущий он только на частотах третьего пня.
     
  • 2.9, сщта (?), 10:48, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хз,но там даже Стим запускают. За СтимДек думаю им не угнаться,а так норм. В Портал вроде можно поиграть.
     
     
  • 3.21, _kp (ok), 12:03, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    За цену RPI5 можно купить отличный miniPC, с нормальным ОЗУ и SSD.
    И при том, что miniPC это явно не игровой комп, но в отличии от RPI, поиграть на нем можно очень во многое, и без костылей и бубнов.

    А Raspberry все же для самоделок, в которых функции десктопа могут быть, но это не единственная цель.

     
     
  • 4.27, Аноним (22), 12:41, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Малинку можно использовать для утилитарных задач вроде Заббикс агента, ещё  чего-то такого. Как замену лептопу или десктопу сомнительное занятие.
     
     
  • 5.28, _kp (ok), 12:43, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если б не было miniPC, то еще что то можно было бы обсуждать, а при их наличии смысла нет.
     
     
  • 6.37, Аноним (37), 15:01, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению, подавляющие количество этих мини пк имеют кулер, что не хочется иметь в комнате...
    А малина висит за телеком с пассивным охлаждением и не отсвечивает
     
     
  • 7.39, Аноним (22), 15:16, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И толку от неё?
     
     
  • 8.40, Аноним (37), 15:40, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видеоплэером работает, докеры и умный дом крутит, ещё как эмулятор древних прист... текст свёрнут, показать
     
  • 6.43, Аноним (-), 16:16, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если б не было miniPC, то еще что то можно было бы
    > обсуждать, а при их наличии смысла нет.

    Это рынок, чувак. Не нравится - не покупай. Но судя по всему и без тебя неплохо покупают. В отличие от miniPC там еще всякое GPIO есть и проч. Так что более утилитарная штука получается, можно робота какого сделать. А у твоего miniPC - gpio по нулям вообще. Вон то никто не покупает как десктоп, блин. Твоим тупым десктопом - даже лампочку не включишь без кучи костылей.

     
  • 4.38, Константавр (ok), 15:15, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ссылки на "отличный за стоимость rpi" в студию. Хотя... Отличный от чего?
     
  • 3.23, Аноним (8), 12:31, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В Портал вроде можно поиграть.

    Великое достижение. Я в него на «туалатине» играл.

     
  • 3.25, Аноним (22), 12:37, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На на Стим Дек стоит AMD64 процессор. AMD Zen 2 w/ 4-cores/8-threads,
    variable frequency @ 2.4 – 3.5 GHz

    На малинке стоит ARM64 просеооср. Broadcom BCM2711, Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.8GHz
    Внимание вопрос, как запускают Steam на ARM64?

     
     
  • 4.29, сщта (?), 12:45, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там какой-то армный дебиан. Даже Вайн ставят и МС офис-читалку в нее. Про Стим так же видел видосик на Ютубе..
     
     
  • 5.30, Аноним (22), 12:49, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стим гоняют через виртуалку? Как я и думал. Удивительно конечно что даже мобильные чипы достаточно мощные чтобы визуализацию осилить.
     
  • 4.32, сщта (?), 12:54, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/watch?v=Fq6P63t4sw0
     
     
  • 5.33, сщта (?), 12:56, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бгг. я там не правильно понял просто. Там она для пада просто оказывается.
     
  • 2.20, Аноним (20), 11:52, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    https://www.raspberrypi.com/products/active-cooler/
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:46, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Судя по отзывам пользователей стабильная работа при стресс-тестировании обеспечивается при выставлении частоты 3.14 GHz и использовании активного охлаждения.

    Это ещё не предел, ещё есть жидкий азот в запасе у разгонщиков ;)

     
  • 1.12, Аноним (12), 10:52, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На скриншоте шрифты, иконки и плоксота просто ужасные. Фу.
     
     
  • 2.13, сщта (?), 10:55, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Адептам Кед норм зайдёт. А со шрифтами что не так?
     
     
  • 3.35, Аноним (12), 13:07, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Слишком ущербные - резкие, наверное сглаживание на скриншоте не работает. И ещё серое на свето-сером - верх маразма.
     
     
  • 4.36, сщта (?), 13:27, 18/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.14, расп (?), 10:59, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тонкие
     
     
  • 3.15, сщта (?), 11:04, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На вкус и цвет конечно...Мне наоборот заходит такое. А то как будто плывут жиробесные шрифты. Я ещё как в Хрюньке чтобы было делаю.
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 11:08, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    шрифты должны быть очень толстые чтобы быть похожими на иероглифы и заменять собой иконки, увидил знакомые очертания и дальше читать не надо
     
  • 2.26, Аноним (22), 12:39, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >иконки и плоксота

    Иконки нормального человеческого цветва, а не это голубизна которую везде пихают по дефолту.

     
     
  • 3.34, Аноним (12), 13:05, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чувак, вот ты пишешь про голубизну, а на скриншоте иконки в трее голубые. Мне например, нравятся KFaenza иконки, самые лучшие, без голубизны. А кедовский oxygen - полная туфта.
     

  • 1.41, Аноним (41), 16:02, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    интел - печка, говорили они...
    арм холодный, говорили они...

    https://picabox.ru/pictures/2024/03/18/20/01/1290801214.png

     
     
  • 2.44, Аноним (-), 16:19, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > интел - печка, говорили они...
    > арм холодный, говорили они...
    > https://picabox.ru/pictures/2024/03/18/20/01/1290801214.png

    Так то ж оверклокеры. Скажи спасибо что склянку с жидким азотом не притащили. Эти - могут!

     

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