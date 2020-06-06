Новые сборки дистрибутива Raspberry Pi OS. Разгон плат Raspberry Pi 5 до 3.14 GHz

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|4.31, Аноним (22), 12:50, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ясно, а то я распознал Телеграм и не мог понять, что делать понедельник.
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|1.4, Alladin (?), 10:42, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Какое там должно быть активное охлаждение и сколько проживет проц история умалчивает?
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|2.7, 12yoexpert (ok), 10:48, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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много видел гайдов от производителей, как гнать и охлаждать разогнанный проц?
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|2.8, Аноним (8), 10:48, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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По ссылке есть видео. Минибашня Argon THRML 60mm, на теплотрубках с прямым контактом (маложрущий ARM, говорили они; а физика такая — ну ок).
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|3.42, Аноним (-), 16:04, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> По ссылке есть видео. Минибашня Argon THRML 60mm, на теплотрубках с прямым
> контактом (маложрущий ARM, говорили они; а физика такая — ну ок).
Ну так если маложрущий ARM загнать на 3.14датые частоты - у него кроме производительности и аппетит поднимется. А учитывая что это мелкий чипик - куда ему тепло девать без радиатора с вентилем?
И это... вон там у Ampere серверные ARM с дохреналионом ядер. Если каждое ядро кушает мало - их и напаковали в кристалл дофига, при скромном TDP.
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|4.45, Аноним (8), 16:54, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да вот в том и дело, что маложрущий он только на частотах третьего пня.
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|2.9, сщта (?), 10:48, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хз,но там даже Стим запускают. За СтимДек думаю им не угнаться,а так норм. В Портал вроде можно поиграть.
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|3.21, _kp (ok), 12:03, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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За цену RPI5 можно купить отличный miniPC, с нормальным ОЗУ и SSD.
И при том, что miniPC это явно не игровой комп, но в отличии от RPI, поиграть на нем можно очень во многое, и без костылей и бубнов.
А Raspberry все же для самоделок, в которых функции десктопа могут быть, но это не единственная цель.
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|4.27, Аноним (22), 12:41, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Малинку можно использовать для утилитарных задач вроде Заббикс агента, ещё чего-то такого. Как замену лептопу или десктопу сомнительное занятие.
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|5.28, _kp (ok), 12:43, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если б не было miniPC, то еще что то можно было бы обсуждать, а при их наличии смысла нет.
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|6.37, Аноним (37), 15:01, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К сожалению, подавляющие количество этих мини пк имеют кулер, что не хочется иметь в комнате...
А малина висит за телеком с пассивным охлаждением и не отсвечивает
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|8.40, Аноним (37), 15:40, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видеоплэером работает, докеры и умный дом крутит, ещё как эмулятор древних прист... текст свёрнут, показать
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|6.43, Аноним (-), 16:16, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если б не было miniPC, то еще что то можно было бы
> обсуждать, а при их наличии смысла нет.
Это рынок, чувак. Не нравится - не покупай. Но судя по всему и без тебя неплохо покупают. В отличие от miniPC там еще всякое GPIO есть и проч. Так что более утилитарная штука получается, можно робота какого сделать. А у твоего miniPC - gpio по нулям вообще. Вон то никто не покупает как десктоп, блин. Твоим тупым десктопом - даже лампочку не включишь без кучи костылей.
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|3.23, Аноним (8), 12:31, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В Портал вроде можно поиграть.
Великое достижение. Я в него на «туалатине» играл.
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|3.25, Аноним (22), 12:37, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На на Стим Дек стоит AMD64 процессор. AMD Zen 2 w/ 4-cores/8-threads,
variable frequency @ 2.4 – 3.5 GHz
На малинке стоит ARM64 просеооср. Broadcom BCM2711, Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.8GHz
Внимание вопрос, как запускают Steam на ARM64?
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|4.29, сщта (?), 12:45, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там какой-то армный дебиан. Даже Вайн ставят и МС офис-читалку в нее. Про Стим так же видел видосик на Ютубе..
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|5.30, Аноним (22), 12:49, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Стим гоняют через виртуалку? Как я и думал. Удивительно конечно что даже мобильные чипы достаточно мощные чтобы визуализацию осилить.
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|5.33, сщта (?), 12:56, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бгг. я там не правильно понял просто. Там она для пада просто оказывается.
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|1.5, Аноним (5), 10:46, 18/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Судя по отзывам пользователей стабильная работа при стресс-тестировании обеспечивается при выставлении частоты 3.14 GHz и использовании активного охлаждения.
Это ещё не предел, ещё есть жидкий азот в запасе у разгонщиков ;)
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|3.35, Аноним (12), 13:07, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Слишком ущербные - резкие, наверное сглаживание на скриншоте не работает. И ещё серое на свето-сером - верх маразма.
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|3.15, сщта (?), 11:04, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На вкус и цвет конечно...Мне наоборот заходит такое. А то как будто плывут жиробесные шрифты. Я ещё как в Хрюньке чтобы было делаю.
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|4.16, Аноним (16), 11:08, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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шрифты должны быть очень толстые чтобы быть похожими на иероглифы и заменять собой иконки, увидил знакомые очертания и дальше читать не надо
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|2.26, Аноним (22), 12:39, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>иконки и плоксота
Иконки нормального человеческого цветва, а не это голубизна которую везде пихают по дефолту.
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|3.34, Аноним (12), 13:05, 18/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чувак, вот ты пишешь про голубизну, а на скриншоте иконки в трее голубые. Мне например, нравятся KFaenza иконки, самые лучшие, без голубизны. А кедовский oxygen - полная туфта.
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