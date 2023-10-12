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Выпуск дистрибутива Raspberry Pi OS, переведённый на Debian 12, PipeWire и Wayland

12.10.2023 12:15

Разработчики проекта Raspberry Pi опубликовали новый значительный выпуск дистрибутива Raspberry Pi OS 2023-10-10 (Raspbian), основанного на пакетной базе Debian. Для загрузки подготовлены три сборки - сокращённая (435 МБ) для серверных систем, с базовым рабочим столом (1 ГБ) и полная с дополнительным набором приложений (2.7 ГБ). Для установки из репозиториев доступно около 35 тысяч пакетов.

Ключевые изменения:

  • Осуществлён переход на пакетную базу Debian 12 (ранее использовался Debian 11).
  • В сборках для плат Raspberry Pi 4 и Raspberry Pi 5 компоненты рабочего стола переведены c Openbox на композитный менеджер Wayfire, использующий протокол Wayland, что позволило повысить производительность графического окружения и включить анимированные эффекты при открытии и закрытии окон. Для формирования рабочего стола как и раньше применяется файловый менеджер pcmanfm, но переведённый на использование Wayland. Для запуска приложений, поддерживающих только X11, предоставлена прослойка XWayland. Для нежелающих использовать Wayland, в конфигураторе raspi-config реализована возможность возвращения X-сервера с оконным менеджером Openbox. В будущем окружение на базе Wayland планируют задействовать по умолчанию и для более старых моделей плат Raspberry Pi.

    Верхняя панель заменена на новую панель wf-panel-pi (ответвление от панели wf-shell, развиваемой проектом Wayfire). Оформление новой панели стилизовано под старую панель lxpanel, а все ранее доступные плагины-индикаторы портированы в новое окружение. Добавлен новый панельный-плагин GPU для отображения графика нагрузки на GPU. Включён по умолчанию плагин Power для отслеживания проблем с энергопотреблением, таких как низкое напряжение заряда или перегрузка по току для порта USB.

  • По умолчанию задействован мультимедийный сервер Pipewire вместо использования звукового сервера PulseAudio. PipeWire предлагает расширенную модель безопасности, позволяющую управлять доступом на уровне отдельных устройств и конкретных потоков, и упрощающую организацию проброса звука и видео из изолированных контейнеров и в них. PipeWire может обрабатывать любые мультимедийные потоки и способен смешивать и перенаправлять не только потоки со звуком, но потоки с видео, а также управлять источниками видео (устройства захвата видео, web-камеры или выводимое приложениями содержимое экрана). На случай возникновения у пользователя пробоем в настройках предоставлена опция для возвращения PulseAudio.
  • В raspi-config добавлена опция для задействования NetworkManager для настройки сети вместо dhcpcd. При использовании NetworkManager доступна возможность работы в режиме беспроводной точки доступа, подключения к скрытым беспроводным сетям и работы через VPN.
  • Предложены специально оптимизированные для плат Raspberry Pi сборки браузера Firefox, поддерживающие Widevine DRM, аппаратное декодирование видео h.264, совместный доступ к экрану на системах с Wayland и доступ к камерам, подключённым через порт CSI. Внесены оптимизации для повышения производительности на старых платах.
  • Из старых возможностей, которые несовместимы с Wayland, отмечаются настройка вылетов развёртки (overscan) и системный лоток. В качестве VNC-сервера задействован wayvnc, менее функциональный чем ранее применявшийся RealVNC. Из списка рекомендованных и из состава полной сборки удалены приложения SenseHAT Emulator, Magnifier (не совместимо с Wayfire), BlueJ IDE (не совместимо с Wayland), Greenfoot IDE (не совместимо с Wayland) и Sonic Pi (не совместимо с PipeWire).
  • Добавлена поддержка платы Raspberry Pi 5.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.raspberrypi.com/ne...)
  2. OpenNews: Релиз Debian 12 "Bookworm"
  3. OpenNews: Проект Raspberry Pi представил пользовательское окружение PIXEL
  4. OpenNews: Новый выпуск дистрибутива Raspberry Pi OS, обновлённый до Debian 11
  5. OpenNews: Новый выпуск дистрибутива Raspberry Pi OS
  6. OpenNews: Анонсирована плата Raspberry Pi 5
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59914-raspberrypi
Ключевые слова: raspberrypi, wayland
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Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iPony129412 (?), 12:22, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Firefox аппаратное декодирование видео h.264

    Вот это инновации на RPI. Я удивлён...
    Раньше вроде только с Chromium криво-косо можно было

     
     
  • 2.13, name (??), 12:53, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В firefox добавили поддержку v4l2.
     
     
  • 3.28, iPony129412 (?), 13:35, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто это сделал? (c)
    В Firefox на x86 ничего не было годами, пока RedHat не вмешался.
     

  • 1.2, Анонин (?), 12:25, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прогресс не остановить!
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:26, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это просто какой-то Pi OS

    Теперь понятно почему в 5й малинке вентилятор для процессора стал практически обязательный.
    (Хотя объективно мощи тоже добавилось)

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:47, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.raspberrypi.com/news/designing-the-perfect-case-and-cooling-for-ra
     

  • 1.4, Аноньимъ (ok), 12:33, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вообще довольно здоровая ос здорового человека. Не хватает только пакетов, не помню есть ли в ней киоск приложений.

    А так один из немногих линуксов осиливший вменяемый дизайн, и ничего лишнего.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:43, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дизайн не самый лучший. Начнем со шрифта -- он слишком крупный. Здесь бы подошел какой-нибудь Roboto 13px. Сравни со шрифтом в терминале. Закончим иконками -- они слишком плоские, словно их рисовали в пеинте. И крупные, да. Стандартный размер иконок классического десктопа -- 16x16, а не вот этот вот позорняк.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 13:27, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шрифт настраивается если ты в танке. Андроидовские шрифты ненужны. Они заточены под низкое разрешение экрана. И да, в терминале шрифты тоже настраиваются. Позорняк это так отзываться о среднем размере иконок. Пишки 4К уже давно умеют темень.
     

  • 1.5, Alladin (?), 12:41, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Приколисты, как переход с openbox на любой композит может увеличить производительность? Чем замеряли:)
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:53, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    выкинули жирноненужно Х, как же еще.
     
     
  • 3.14, Alladin (?), 12:57, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Куда выкинули? Аа,
    wayland? это тот самый который использует вертикальную синхронизацию 24 на 7? а ранее это прикрывал как инновацию кодовой базы?

    Тогда действительно нет вопросов:)) или вопрос выше просто стал x2? данеможетбыть

     
     
  • 4.27, Советский инженер (ok), 13:29, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Куда выкинули?

    на мороз
    >wayland? это тот самый который использует вертикальную синхронизацию 24 на 7?

    вот код https://github.com/WayfireWM/wayfire , покажи где?
    >а ранее это прикрывал как инновацию кодовой базы?

    может тебе таблеточки выпить? кто и где прикрывал?

     
     
  • 5.30, Alladin (?), 13:48, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем долеко ходить, да еще и в код компиза?

    Вы тут по сусекам (https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58160) поскребите и таблеточки выпейте (сами предложили)

     

  • 1.6, НяшМяш (ok), 12:43, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Самое впечатляющее в этом выпуске то, что ребята сделали гигантское количество изменений под капотом, при этом практически никак не изменив интерфейс рабочего стола.
     
  • 1.10, Аноним (10), 12:48, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Очень крутые изменения, единственное, что Дебиан заменить на что-то живое и будет огнище.
     
  • 1.15, Аноним (15), 12:57, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ты не порти мой рассказ.. там медвед малину тряс
    ..
    Кроме шуток.
    Хотелось бы малинки видеть в школах, а не позорища на винде, в которой типичный пользователь деградирует.
     
     
  • 2.22, voiceofreason (?), 13:11, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такое количество сисадминов обществу не нужно
     
     
  • 3.23, пох. (?), 13:13, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это не сисадмины. Это малинодро4еры. Их обществу не нужно вообще.

     

  • 1.17, mos87 (ok), 13:07, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    очередное лютое ненужно, но теперь на вяленде С КРАСИВЫМИ ЭФФЕКТАМИ.
     
     
  • 2.25, пох. (?), 13:16, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это вот то от чего чуть не лопнули мои глазыньки на скриншотах - для вас кросивое ?

     
  • 2.29, Аноним (29), 13:45, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иди поанонируй на полудохлый X.org. И не пиши сюда своей никтомантии.
     

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