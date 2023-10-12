Выпуск дистрибутива Raspberry Pi OS, переведённый на Debian 12, PipeWire и Wayland

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|1.1, iPony129412 (?), 12:22, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Firefox аппаратное декодирование видео h.264
Вот это инновации на RPI. Я удивлён...
Раньше вроде только с Chromium криво-косо можно было
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|3.28, iPony129412 (?), 13:35, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А кто это сделал? (c)
В Firefox на x86 ничего не было годами, пока RedHat не вмешался.
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|1.3, Аноним (3), 12:26, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это просто какой-то Pi OS
Теперь понятно почему в 5й малинке вентилятор для процессора стал практически обязательный.
(Хотя объективно мощи тоже добавилось)
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|1.4, Аноньимъ (ok), 12:33, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вообще довольно здоровая ос здорового человека. Не хватает только пакетов, не помню есть ли в ней киоск приложений.
А так один из немногих линуксов осиливший вменяемый дизайн, и ничего лишнего.
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|2.7, Аноним (7), 12:43, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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дизайн не самый лучший. Начнем со шрифта -- он слишком крупный. Здесь бы подошел какой-нибудь Roboto 13px. Сравни со шрифтом в терминале. Закончим иконками -- они слишком плоские, словно их рисовали в пеинте. И крупные, да. Стандартный размер иконок классического десктопа -- 16x16, а не вот этот вот позорняк.
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|3.26, Аноним (26), 13:27, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Шрифт настраивается если ты в танке. Андроидовские шрифты ненужны. Они заточены под низкое разрешение экрана. И да, в терминале шрифты тоже настраиваются. Позорняк это так отзываться о среднем размере иконок. Пишки 4К уже давно умеют темень.
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|1.5, Alladin (?), 12:41, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Приколисты, как переход с openbox на любой композит может увеличить производительность? Чем замеряли:)
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|3.14, Alladin (?), 12:57, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Куда выкинули? Аа,
wayland? это тот самый который использует вертикальную синхронизацию 24 на 7? а ранее это прикрывал как инновацию кодовой базы?
Тогда действительно нет вопросов:)) или вопрос выше просто стал x2? данеможетбыть
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|1.6, НяшМяш (ok), 12:43, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Самое впечатляющее в этом выпуске то, что ребята сделали гигантское количество изменений под капотом, при этом практически никак не изменив интерфейс рабочего стола.
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|1.10, Аноним (10), 12:48, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Очень крутые изменения, единственное, что Дебиан заменить на что-то живое и будет огнище.
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|1.15, Аноним (15), 12:57, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ты не порти мой рассказ.. там медвед малину тряс
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Кроме шуток.
Хотелось бы малинки видеть в школах, а не позорища на винде, в которой типичный пользователь деградирует.
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|3.23, пох. (?), 13:13, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это не сисадмины. Это малинодро4еры. Их обществу не нужно вообще.
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|1.17, mos87 (ok), 13:07, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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очередное лютое ненужно, но теперь на вяленде С КРАСИВЫМИ ЭФФЕКТАМИ.
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|2.25, пох. (?), 13:16, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это вот то от чего чуть не лопнули мои глазыньки на скриншотах - для вас кросивое ?
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|2.29, Аноним (29), 13:45, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Иди поанонируй на полудохлый X.org. И не пиши сюда своей никтомантии.
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