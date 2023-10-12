Выпуск дистрибутива Raspberry Pi OS, переведённый на Debian 12, PipeWire и Wayland

Разработчики проекта Raspberry Pi опубликовали новый значительный выпуск дистрибутива Raspberry Pi OS 2023-10-10 (Raspbian), основанного на пакетной базе Debian. Для загрузки подготовлены три сборки - сокращённая (435 МБ) для серверных систем, с базовым рабочим столом (1 ГБ) и полная с дополнительным набором приложений (2.7 ГБ). Для установки из репозиториев доступно около 35 тысяч пакетов. Ключевые изменения: Осуществлён переход на пакетную базу Debian 12 (ранее использовался Debian 11).

В сборках для плат Raspberry Pi 4 и Raspberry Pi 5 компоненты рабочего стола переведены c Openbox на композитный менеджер Wayfire, использующий протокол Wayland, что позволило повысить производительность графического окружения и включить анимированные эффекты при открытии и закрытии окон. Для формирования рабочего стола как и раньше применяется файловый менеджер pcmanfm, но переведённый на использование Wayland. Для запуска приложений, поддерживающих только X11, предоставлена прослойка XWayland. Для нежелающих использовать Wayland, в конфигураторе raspi-config реализована возможность возвращения X-сервера с оконным менеджером Openbox. В будущем окружение на базе Wayland планируют задействовать по умолчанию и для более старых моделей плат Raspberry Pi. Верхняя панель заменена на новую панель wf-panel-pi (ответвление от панели wf-shell, развиваемой проектом Wayfire). Оформление новой панели стилизовано под старую панель lxpanel, а все ранее доступные плагины-индикаторы портированы в новое окружение. Добавлен новый панельный-плагин GPU для отображения графика нагрузки на GPU. Включён по умолчанию плагин Power для отслеживания проблем с энергопотреблением, таких как низкое напряжение заряда или перегрузка по току для порта USB.

По умолчанию задействован мультимедийный сервер Pipewire вместо использования звукового сервера PulseAudio. PipeWire предлагает расширенную модель безопасности, позволяющую управлять доступом на уровне отдельных устройств и конкретных потоков, и упрощающую организацию проброса звука и видео из изолированных контейнеров и в них. PipeWire может обрабатывать любые мультимедийные потоки и способен смешивать и перенаправлять не только потоки со звуком, но потоки с видео, а также управлять источниками видео (устройства захвата видео, web-камеры или выводимое приложениями содержимое экрана). На случай возникновения у пользователя пробоем в настройках предоставлена опция для возвращения PulseAudio.

В raspi-config добавлена опция для задействования NetworkManager для настройки сети вместо dhcpcd. При использовании NetworkManager доступна возможность работы в режиме беспроводной точки доступа, подключения к скрытым беспроводным сетям и работы через VPN.

Предложены специально оптимизированные для плат Raspberry Pi сборки браузера Firefox, поддерживающие Widevine DRM, аппаратное декодирование видео h.264, совместный доступ к экрану на системах с Wayland и доступ к камерам, подключённым через порт CSI. Внесены оптимизации для повышения производительности на старых платах.

Из старых возможностей, которые несовместимы с Wayland, отмечаются настройка вылетов развёртки (overscan) и системный лоток. В качестве VNC-сервера задействован wayvnc, менее функциональный чем ранее применявшийся RealVNC. Из списка рекомендованных и из состава полной сборки удалены приложения SenseHAT Emulator, Magnifier (не совместимо с Wayfire), BlueJ IDE (не совместимо с Wayland), Greenfoot IDE (не совместимо с Wayland) и Sonic Pi (не совместимо с PipeWire).

Добавлена поддержка платы Raspberry Pi 5.



