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Доступен Armbian 24.2, дистрибутив для одноплатных компьютеров

23.02.2024 10:57

Опубликован выпуск Linux-дистрибутива Armbian 24.2, предоставляющего компактное системное окружение для различных одноплатных компьютеров с процессорами на базе архитектур ARM, RISC-V и x86, включая различные модели Raspberry Pi, Odroid, Orange Pi, Banana Pi, Helios64, pine64, Nanopi и Cubieboard на базе процессоров Allwinner, Amlogic, Actionsemi, Freescale / NXP, Marvell Armada, Rockchip, Radxa и Samsung Exynos.

Для формирования сборок используются пакетные базы Debian и Ubuntu, но окружение полностью пересобирается при помощи собственной сборочной системы с включением оптимизаций для уменьшения размера, увеличения производительности и применения дополнительных механизмов защиты. Например, раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз в день или при завершении работы. Раздел /tmp монтируется при помощи tmpfs.

Проектом поддерживается более 30 вариантов сборок ядра Linux для разных платформ ARM и ARM64. Для упрощения создания своих системных образов, пакетов и редакций дистрибутива предоставляется SDK. Для подкачки используется ZSWAP. При входе по SSH предоставляется опция для использования двухфакторной аутентификации. В состав входит эмулятор box64, позволяющий запускать программы, собранные для процессоров на базе архитектуры x86. Предлагаются готовые пакеты для запуска пользовательских окружений на базе KDE, GNOME, Budgie, Cinnamon, i3wm, Mate, Xfce и Xmonad.

Особенности выпуска:

  • Добавлена поддержка плат Orangepi Zero3, Radxa Rock S0 и ASUS Tinker-Edge-R. Добавлена поддержка смартфона Xiaomi Mi10.
  • Улучшена поддержка платы Mixtile Blade 3.
  • Оптимизирована работа с HDMI на платах Khadas VIM1S и VIM4. Добавлена поддержка ядра Linux 5.15 от Amlogic.
  • Модернизировано сопровождение патчей для плат на базе чипов Rockchip. Предоставлена возможность использования ядра Linux 6.7 с платами на базе Rockchip rk3588. Патчи для Rockchip 32b/64b портированы для ядра 6.7.
  • Переработана организация резолвинга имён в DNS (systemd-resolved выделен из systemd в отдельный пакет).
  • Загрузчик u-boot обновлён до версии 2023.10.
  • Переработана поддержка устройств JetHub.
  • Wi-Fi-драйвер для JetHub H1/D1 заменён с модуля rtw88 на драйвер, предоставляемый поставщиком.
  • Компоненты для поддержки платы Odroid M1 перенесены в набор для плат на базе rockchip64.
  • В сборочный инструментарий добавлена поддержка Ubuntu 24.04.
  • Ядро Linux обновлено до версии 6.6.
  • В состав включены дополнения для интеграции с пакетом Home Assistant.
  • Добавлена поддержка LVM и шифрования корневого раздела.
  • Добавлена поддержка Cloud-Init.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.armbian.com/newsfl...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Armbian 23.11
  3. OpenNews: Дистрибутив Ubuntu MATE сформировал сборки для плат Raspberry Pi
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Raspberry Pi OS, переведённого на Debian 12, PipeWire и Wayland
  5. OpenNews: Подготовлена редакция дистрибутива MX Linux для плат Raspberry Pi
  6. OpenNews: Выпуск DietPi 9.0, дистрибутива для одноплатных ПК
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60653-armbian
Ключевые слова: armbian, debian
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:01, 23/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    Посоветуйте риск-в и арм помощнее, чтобы можно было в подсанкционной достать.
     
     
  • 2, Айнаниммм (?), 11:13, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Байкал
     
     
  • 3, Аноним (3), 11:39, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЕС1841
     
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