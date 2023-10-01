Доступен Armbian 24.2, дистрибутив для одноплатных компьютеров

Опубликован выпуск Linux-дистрибутива Armbian 24.2, предоставляющего компактное системное окружение для различных одноплатных компьютеров с процессорами на базе архитектур ARM, RISC-V и x86, включая различные модели Raspberry Pi, Odroid, Orange Pi, Banana Pi, Helios64, pine64, Nanopi и Cubieboard на базе процессоров Allwinner, Amlogic, Actionsemi, Freescale / NXP, Marvell Armada, Rockchip, Radxa и Samsung Exynos. Для формирования сборок используются пакетные базы Debian и Ubuntu, но окружение полностью пересобирается при помощи собственной сборочной системы с включением оптимизаций для уменьшения размера, увеличения производительности и применения дополнительных механизмов защиты. Например, раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз в день или при завершении работы. Раздел /tmp монтируется при помощи tmpfs. Проектом поддерживается более 30 вариантов сборок ядра Linux для разных платформ ARM и ARM64. Для упрощения создания своих системных образов, пакетов и редакций дистрибутива предоставляется SDK. Для подкачки используется ZSWAP. При входе по SSH предоставляется опция для использования двухфакторной аутентификации. В состав входит эмулятор box64, позволяющий запускать программы, собранные для процессоров на базе архитектуры x86. Предлагаются готовые пакеты для запуска пользовательских окружений на базе KDE, GNOME, Budgie, Cinnamon, i3wm, Mate, Xfce и Xmonad. Особенности выпуска: Добавлена поддержка плат Orangepi Zero3, Radxa Rock S0 и ASUS Tinker-Edge-R. Добавлена поддержка смартфона Xiaomi Mi10.

Улучшена поддержка платы Mixtile Blade 3.

Оптимизирована работа с HDMI на платах Khadas VIM1S и VIM4. Добавлена поддержка ядра Linux 5.15 от Amlogic.

Модернизировано сопровождение патчей для плат на базе чипов Rockchip. Предоставлена возможность использования ядра Linux 6.7 с платами на базе Rockchip rk3588. Патчи для Rockchip 32b/64b портированы для ядра 6.7.

Переработана организация резолвинга имён в DNS (systemd-resolved выделен из systemd в отдельный пакет).

Загрузчик u-boot обновлён до версии 2023.10.

Переработана поддержка устройств JetHub.

Wi-Fi-драйвер для JetHub H1/D1 заменён с модуля rtw88 на драйвер, предоставляемый поставщиком.

Компоненты для поддержки платы Odroid M1 перенесены в набор для плат на базе rockchip64.

В сборочный инструментарий добавлена поддержка Ubuntu 24.04.

Ядро Linux обновлено до версии 6.6.

В состав включены дополнения для интеграции с пакетом Home Assistant.

Добавлена поддержка LVM и шифрования корневого раздела.

Добавлена поддержка Cloud-Init.



