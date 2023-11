Выпуск дистрибутива Armbian 23.11

1.1 , Аноним ( 1 ), 09:18, 30/11/2023 [ответить] + / – Огонь)

2.2 , An ( ?? ), 09:36, 30/11/2023 Огонь был бы, если бы было два-три мейнстримных дистрибутива Linux, и можно было бы взять любой из них и поставить его на любую железяку. А так...

Но, конечно, зато есть к чему стремиться: даешь свой неподражаемый дистрибутив для каждой железяки!

3.4 , 29см ( ? ), 10:35, 30/11/2023 Генту или Арч, бери любой, btw i use n в комплекте

3.6 , Ri ( ? ), 11:27, 30/11/2023 Разные дистрибутивы предназначены для разных задач. На мой взгляд как раз плюс что есть огромный зоопарк дистрибутивов, на домашней машине арч себя отлично чувствует, для разработки крайне полезно иметь под рукой свежайшие версии инструментов, для серверов дебиан отлично подходит, стабильный и имеет долгосрочную поддержку, чтобы не приходилось заново все перенастраивать раз в полгода. Для интернета вещей вот armbian, минимум мусора, поставил и работает. И так порой заходишь на сайт дистрибутива и вам миллион версий, minimal, gnome, KDE, xfce, gaming какой-нибудь. Да и поддерживать проще дистрибутив который предназначен для конкретных вещей.

4.8 , аНОНИМ ( ? ), 11:52, 30/11/2023 > Для интернета вещей вот armbian, минимум мусора, поставил и работает. Это с систем-ГЭ минимум мусора-то? Бугага.

5.9 , _kp ( ok ), 12:30, 30/11/2023 Это в первую очередь универсальный дистрибутив для баловста с Raspberry.

Но система не тяжелая, не тормозит же, ничего не жмёт, и по факту - установил и всё работает. Что то лишнее удалить не долго, и тем более скриптом. Так же, для любителей минимализма есть и урезанная версия.

Но в ней я смысла не вижу и для iot и подобного. А настраивать через ssh в консоли? Да ну нафиг. По vnc и удобней и быстрее.

Исключения для уже готовых проектов с веб интерфейсом. А если что то допиливать или разрабатывать, то минимализм не уместен.

3.7 , аНОНИМ ( ? ), 11:51, 30/11/2023 Вот я например вполне себе поставил мейнстримовый gentoo на железку с risc-v. Так что вот, мейнстримовые есть.



1.3 , Diozan ( ok ), 09:50, 30/11/2023 Хороший дистрибутив. Крутится на моих домашних железячках уже много лет.

1.5 , Аноним ( 5 ), 11:01, 30/11/2023 Слишком много мусора в дистре. Но за ядра спасибо

Установил arch linux на свой одноплатник