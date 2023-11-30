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Выпуск дистрибутива Armbian 23.11

30.11.2023 08:48

Представлен выпуск Linux-дистрибутива Armbian 23.11, предоставляющего компактное системное окружение для различных одноплатных компьютеров с процессорами на базе архитектур ARM, RISC-V и x86, включая различные модели Raspberry Pi, Odroid, Orange Pi, Banana Pi, Helios64, pine64, Nanopi и Cubieboard на базе процессоров Allwinner, Amlogic, Actionsemi, Freescale / NXP, Marvell Armada, Rockchip, Radxa и Samsung Exynos.

Для формирования сборок используются пакетные базы Debian и Ubuntu, но окружение полностью пересобирается при помощи собственной сборочной системы с включением оптимизаций для уменьшения размера, увеличения производительности и применения дополнительных механизмов защиты. Например, раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз в день или при завершении работы. Раздел /tmp монтируется при помощи tmpfs.

Проектом поддерживается более 30 вариантов сборок ядра Linux для разных платформ ARM и ARM64. Для упрощения создания своих системных образов, пакетов и редакций дистрибутива предоставляется SDK. Для подкачки используется ZSWAP. При входе по SSH предоставляется опция для использования двухфакторной аутентификации. В состав входит эмулятор box64, позволяющий запускать программы, собранные для процессоров на базе архитектуры x86. Предлагаются готовые пакеты для запуска пользовательских окружений на базе KDE, GNOME, Budgie, Cinnamon, i3-wm, Mate, Xfce и Xmonad.

Особенности выпуска:

  • Усовершенствованы правила поддержки плат, подразумевающие наличие трёх уровней поддержки: стандартный (полное сопровождение), промежуточный (staging, проверка готовности поддержки) и сопровождение сообществом. В категорию стандартной поддержки переведены платы Khadas VIM1S, Khadas VIM4, Texas Instruments TDA4VM и Xiaomi Pad 5 Pro.
  • Добавлена поддержка плат Hikey 960, NanoPi R6S/R6C, TI SK-TDA4VM, Xiaomi-elish, Tanix TX6, Inovato Quadra и Mekotronics R58X-Pro.
  • Предоставлена возможность выбора разных менеджеров входа (LightDM, SDDM и GDM3).
  • Ядро Linux обновлено до выпуска 6.6. Добавлена возможность использования ядра 6.6 для плат NanoPi R6S/R6C.
  • Обновлены настройки ядра для поддержки Waydroid и Redroid (окружения для запуска Android-приложений в дистрибутивах Linux).
  • Для плат VIM1S/VIM4 включена поддержка Bluetooth.
  • Улучшена работа на платах Banana Pi CM4.
  • Для плат RK3588 задействовано свежее ядро Linux с экспериментальной поддержкой HDMI.
  • Устранены проблемы в менеджерах экрана.
  • Для плат RK3588 добавлена экспериментальная поддержка UEFI/EDK2.
  • Началось формирование ежедневных сборок на базе Debian 13 ("Trixie") и Ubuntu 23.10.
  • Расширены автоматизированные тесты для проверки качества сборок.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.armbian.com/newsfl...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Armbian 23.08
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Raspberry Pi OS, переведённого на Debian 12, PipeWire и Wayland
  4. OpenNews: Выпуск DietPi 8.17, дистрибутива для одноплатных ПК
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60198-armbian
Ключевые слова: armbian
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:18, 30/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    Огонь)
     
     
  • 2.2, An (??), 09:36, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Огонь был бы, если бы было два-три мейнстримных дистрибутива Linux, и можно было бы взять любой из них и поставить его на любую железяку. А так...
    Но, конечно, зато есть к чему стремиться: даешь свой неподражаемый дистрибутив для каждой железяки!
     
     
  • 3.4, 29см (?), 10:35, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Генту или Арч, бери любой, btw i use n в комплекте
     
  • 3.6, Ri (?), 11:27, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разные дистрибутивы предназначены для разных задач. На мой взгляд как раз плюс что есть огромный зоопарк дистрибутивов, на домашней машине арч себя отлично чувствует, для разработки крайне полезно иметь под рукой свежайшие версии инструментов, для серверов дебиан отлично подходит, стабильный и имеет долгосрочную поддержку, чтобы не приходилось заново все перенастраивать раз в полгода. Для интернета вещей вот armbian, минимум мусора, поставил и работает.

    И так порой заходишь на сайт дистрибутива и вам миллион версий, minimal, gnome, KDE, xfce, gaming какой-нибудь. Да и поддерживать проще дистрибутив который предназначен для конкретных вещей.

     
     
  • 4.8, аНОНИМ (?), 11:52, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для интернета вещей вот armbian, минимум мусора, поставил и работает.

    Это с систем-ГЭ минимум мусора-то? Бугага.

     
     
  • 5.9, _kp (ok), 12:30, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это в первую очередь универсальный дистрибутив для баловста с Raspberry.
    Но система не тяжелая, не тормозит же, ничего не жмёт, и по факту - установил и всё работает.

    Что то лишнее удалить не долго, и тем более скриптом.

    Так же, для любителей минимализма есть и урезанная версия.
    Но в ней я смысла не вижу и для iot и подобного. А настраивать через ssh в консоли? Да ну нафиг. По vnc и удобней и быстрее.
    Исключения для уже готовых проектов с веб интерфейсом. А если что то допиливать или разрабатывать, то минимализм не уместен.

     
  • 3.7, аНОНИМ (?), 11:51, 30/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот я например вполне себе поставил мейнстримовый gentoo на железку с risc-v. Так что вот, мейнстримовые есть.
     

  • 1.3, Diozan (ok), 09:50, 30/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    Хороший дистрибутив. Крутится на моих домашних железячках уже много лет.
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:01, 30/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    Слишком много мусора в дистре. Но за ядра спасибо
    Установил arch linux на свой одноплатник
     
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