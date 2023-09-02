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Выпуск дистрибутива Armbian 23.08

02.09.2023 21:00

Представлен выпуск Linux-дистрибутива Armbian 23.08, предоставляющего компактное системное окружение для различных одноплатных компьютеров с процессорами на базе архитектур ARM, RISC-V и x86, включая различные модели Raspberry Pi, Odroid, Orange Pi, Banana Pi, Helios64, pine64, Nanopi и Cubieboard на базе процессоров Allwinner, Amlogic, Actionsemi, Freescale / NXP, Marvell Armada, Rockchip, Radxa и Samsung Exynos.

Для формирования сборок используются пакетные базы Debian и Ubuntu, но окружение полностью пересобирается при помощи собственной сборочной системы с включением оптимизаций для уменьшения размера, увеличения производительности и применения дополнительных механизмов защиты. Например, раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз в день или при завершении работы. Раздел /tmp монтируется при помощи tmpfs.

Проектом поддерживается более 30 вариантов сборок ядра Linux для разных платформ ARM и ARM64. Для упрощения создания своих системных образов, пакетов и редакций дистрибутива предоставляется SDK. Для подкачки используется ZSWAP. При входе по SSH предоставляется опция для использования двухфакторной аутентификации. В состав входит эмулятор box64, позволяющий запускать программы, собранные для процессоров на базе архитектуры x86. Предлагаются готовые пакеты для запуска пользовательских окружений на базе KDE, GNOME, Budgie, Cinnamon, i3-wm, Mate, Xfce и Xmonad.

Особенности выпуска:

  • Добавлена поддержка плат Crust (на базе процессора Allwinner), Orange Pi Plus и Radxa CM5.
  • Добавлена поддержка ноутбука Lenovo X13S.
  • Добавлена поддержка новых чипов памяти, используемых в платах Banana Pi M5.
  • Ядро для плат Banana Pi CM4 обновлено до версии 6.1. Добавлена поддержка 4G-модемов с интерфейсом PCI.
  • Предоставлены официальные скрипты для обновления дистрибутива.
  • Добавлены расширения armbian-gaming и grub-with-dtb.
  • Для платы NanoPi Duo2 реализована поддержка кнопки выключения питания и Ethernet.
  • В сборки для плат Orange Pi 5 добавлено расширение bluetooth-hciattach.
  • Добавлена поддержка загрузки на платах Khadas VIM3/VIM3L с использованием u-boot 23.07-rc4.
  • Для плат Rock5A добавлена поддержка SPI-загрузки.
  • Добавлена поддержка сборки в окружении Debian 13 и на базе Debian 13.
  • Добавлен драйвер для беспроводных карт на чипе MT7921U
  • В базовую поставку возвращён gnome-calculator/.
  • Улучшена поддержка плат Raspberry Pi, Banana Pi CM4, Allwinner, Rockpi4c+, RockPI-S, Orangepi 3, Nanopi Black 5, unxi64, Nanopi R4S


  1. Главная ссылка к новости (https://www.armbian.com/newsfl...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Armbian 23.05
  3. OpenNews: Выпуск DietPi 8.17, дистрибутива для одноплатных ПК
  4. OpenNews: Бэкдор в отладочном коде модифицированного ядра Linux для систем Allwinner
  5. OpenNews: Выпуск H3Droid 1.3.2, Android-прошивки для плат на процессоре Allwinner
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59705-armbian
Ключевые слова: armbian
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:03, 02/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    > возвращён gnome-calculator

    А как же они без него раньше жили??

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:20, 02/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не смогли осилить bc.
     

  • 1.5, cheburnator9000 (ok), 21:47, 02/09/2023 [ответить]  
    		• –2 +/
    Миллионы долларов они уже перестали клянчить на поддержку своих штанов или все таки продолжают?
     
  • 1.8, Аноним (8), 22:57, 02/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    И што?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:12, 02/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну значит можно скачать дистр и юзать
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:44, 02/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вам не это!
     

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