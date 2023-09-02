Выпуск дистрибутива Armbian 23.08

Представлен выпуск Linux-дистрибутива Armbian 23.08, предоставляющего компактное системное окружение для различных одноплатных компьютеров с процессорами на базе архитектур ARM, RISC-V и x86, включая различные модели Raspberry Pi, Odroid, Orange Pi, Banana Pi, Helios64, pine64, Nanopi и Cubieboard на базе процессоров Allwinner, Amlogic, Actionsemi, Freescale / NXP, Marvell Armada, Rockchip, Radxa и Samsung Exynos. Для формирования сборок используются пакетные базы Debian и Ubuntu, но окружение полностью пересобирается при помощи собственной сборочной системы с включением оптимизаций для уменьшения размера, увеличения производительности и применения дополнительных механизмов защиты. Например, раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз в день или при завершении работы. Раздел /tmp монтируется при помощи tmpfs. Проектом поддерживается более 30 вариантов сборок ядра Linux для разных платформ ARM и ARM64. Для упрощения создания своих системных образов, пакетов и редакций дистрибутива предоставляется SDK. Для подкачки используется ZSWAP. При входе по SSH предоставляется опция для использования двухфакторной аутентификации. В состав входит эмулятор box64, позволяющий запускать программы, собранные для процессоров на базе архитектуры x86. Предлагаются готовые пакеты для запуска пользовательских окружений на базе KDE, GNOME, Budgie, Cinnamon, i3-wm, Mate, Xfce и Xmonad. Особенности выпуска: Добавлена поддержка плат Crust (на базе процессора Allwinner), Orange Pi Plus и Radxa CM5.

Добавлена поддержка ноутбука Lenovo X13S.

Добавлена поддержка новых чипов памяти, используемых в платах Banana Pi M5.

Ядро для плат Banana Pi CM4 обновлено до версии 6.1. Добавлена поддержка 4G-модемов с интерфейсом PCI.

Предоставлены официальные скрипты для обновления дистрибутива.

Добавлены расширения armbian-gaming и grub-with-dtb.

Для платы NanoPi Duo2 реализована поддержка кнопки выключения питания и Ethernet.

В сборки для плат Orange Pi 5 добавлено расширение bluetooth-hciattach.

Добавлена поддержка загрузки на платах Khadas VIM3/VIM3L с использованием u-boot 23.07-rc4.

Для плат Rock5A добавлена поддержка SPI-загрузки.

Добавлена поддержка сборки в окружении Debian 13 и на базе Debian 13.

Добавлен драйвер для беспроводных карт на чипе MT7921U

В базовую поставку возвращён gnome-calculator/.

Улучшена поддержка плат Raspberry Pi, Banana Pi CM4, Allwinner, Rockpi4c+, RockPI-S, Orangepi 3, Nanopi Black 5, unxi64, Nanopi R4S



