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Выпуск DietPi 8.17, дистрибутива для одноплатных ПК

16.05.2023 10:32

Опубликован выпуск специализированного дистрибутива DietPi 8.17, предназначенного для использования на одноплатных ПК на базе архитектур ARM и RISC-V, таких как Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, BananaPi, BeagleBone Black, Rock64, Rock Pi, Quartz64, Pine64, Asus Tinker, Odroid и VisionFive 2. Дистрибутив построен на пакетной базе Debian и доступен в сборках для более, чем 50 плат. DietPi также может применяться для создания компактных окружений для виртуальных машин и обычных ПК на базе архитектуры x86_64. Сборки для плат отличаются компактностью (в среднем 130 МБ) и занимают меньше места на накопителе, по сравнению с Raspberry Pi OS и Armbian.

Проект оптимизирован для минимального потребления ресурсов и развивает несколько собственных утилит: интерфейс для установки приложений DietPi-Software, конфигуратор DietPi-Config, система резервного копирования DietPi-Backup, механизм ведения временных логов DietPi-Ramlog (также поддерживается rsyslog), интерфейс для установки приоритетов выполнения процессов DietPi-Services и система доставки обновлений DietPi-Update. Утилиты предоставляют консольный интерфейс пользователя с меню и диалогами на базе whiptail. Поддерживается режим полной автоматизации установки, позволяющий провести инсталляцию на платы без участия пользователя.

В новой версии обновлены сборки на базе репозиториев Debian 11 и Debian 12. В состав включены система управления умным домом openHAB, GameStream-клиент Moonlight и утилита резервного копирования Restic. Обеспечена полная поддержка платы NanoPi R6C, улучшена поддержка плат NanoPi R, ROCK Pi 4, Raspberry Pi и Quartz64.

  1. Главная ссылка к новости (https://dietpi.com/docs/releas...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Armbian 23.02
  3. OpenNews: Дистрибутив Ubuntu MATE сформировал сборки для плат Raspberry Pi
  4. OpenNews: Новый выпуск дистрибутива Raspberry Pi OS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59139-dietpi
Ключевые слова: dietpi, arm, riscv
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:01, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Debian 11 уже не хочется ставить, когда же 12 версия уже выйдет...
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:20, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В следующем месяце, вероятно.
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:28, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не ставь. Твои хотелки как-то не к месту в коментах под новостью.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 14:25, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    как и твои тупые реакции на них
     
     
  • 4.10, хрустик (?), 15:27, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как и твой тупой ответ
     
     
  • 5.11, Аноним (8), 15:38, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты тупой
     
     
  • 6.12, БорисДжонсон (?), 16:01, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, ты тупой
     

  • 1.2, Аноним (-), 11:13, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > отличаются компактностью (в среднем 130 МБ)

    Эм... я и в 50 укладываюсь в минимальной версии. Впрочем если GameStream и чего там еще пихать, так и 500 мегов можно.

     
  • 1.5, Аноним (5), 12:04, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Если я правильно понимаю, благодаря qemu-chroot можно крафтить дистрибы на базе Linux From Scratch. Там вообще никаких ограничений.
     
     
  • 2.6, _kp (ok), 12:44, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё проще. При сборке на десктопе  Linux From Scratch для ARM используется кросс компилятор.
     
  • 2.9, Аноним (-), 14:46, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно все, но из дебиана это сильно проще и быстрее благодаря инструментам типа debootstrap. Которые могут помочь собрать кроссовый rootfs за какие-то минуты. И да, это тоже можно в (кроссовом) qemu потом запустить. Или даже qemu-user использовать, этот вообще может ARMовский бинарник на x86 системе например запустить.
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:27, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Orange Pi

    Причём только пятой версии.

     
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