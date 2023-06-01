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Выпуск дистрибутива Armbian 23.05

01.06.2023 10:07

Представлен выпуск Linux-дистрибутива Armbian 23.05, предоставляющего компактное системное окружение для различных одноплатных компьютеров на базе процессоров ARM, включая различные модели Raspberry Pi, Odroid, Orange Pi, Banana Pi, Helios64, pine64, Nanopi и Cubieboard на базе процессоров Allwinner, Amlogic, Actionsemi, Freescale / NXP, Marvell Armada, Rockchip, Radxa и Samsung Exynos.

Для формирования сборок используются пакетные базы Debian и Ubuntu, но окружение полностью пересобирается при помощи собственной сборочной системы с включением оптимизаций для уменьшения размера, увеличения производительности и применения дополнительных механизмов защиты. Например, раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз в день или при завершении работы. Раздел /tmp монтируется при помощи tmpfs.

Проектом поддерживается более 30 вариантов сборок ядра Linux для разных платформ ARM и ARM64. Для упрощения создания своих системных образов, пакетов и редакций дистрибутива предоставляется SDK. Для подкачки используется ZSWAP. При входе по SSH предоставляется опция для использования двухфакторной аутентификации. В состав входит эмулятор box64, позволяющий запускать программы, собранные для процессоров на базе архитектуры x86. В качестве файловой системы может использоваться ZFS. Предлагаются готовые пакеты для запуска пользовательских окружений на базе KDE, GNOME, Budgie, Cinnamon, i3-wm, Mate, Xfce и Xmonad.

Особенности выпуска:

  • Началось формирование сборок на основе пакетной базы Debian 12 (Bookworm).
  • Добавлена официальная поддержка пользовательского окружения на базе оконного менеджера i3.
  • Улучшена работа пакетов armbian-installer, armbian-config и armbian-firstrun.
  • Проведена оптимизация пакетной базы, которая унифицирована для различных сборок и выбранных пользовательских окружений.
  • Для разных пакетных баз и пользовательских окружений предоставлена возможность использования единых пакетов приложений (Application Package).
  • Улучшены сборки на базе Ubuntu. Из сборок исключён лишний сервис "Ubuntu advantage". Для браузеров задействованы обычные пакеты вместо snap.
  • Добавлена поддержка плат NanoPi R6S / R6C и Khadas Edge 2. Улучшена поддержка плат RK3588, BPi M5, rockchip64, Odroid M1, Odroid XU4, Raspberry Pi, OrangePi Zero, Orange Pi Zero 2, NanoPi R4S.
  • В состав минимального набора добавлены утилиты sudo, wget и htop.
  • Добавлен пакет fonts-noto-color-emoji для отображения Emoji в терминале.
  • Пакеты с ядром Linux обновлены до версий 6.1, 6.2 и 6.2 (в зависимости от плат). В ядрах по умолчанию включена сборка с ФС ExFAT (CONFIG_EXFAT_FS).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.armbian.com/newsfl...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Armbian 23.02
  3. OpenNews: Выпуск DietPi 8.17, дистрибутива для одноплатных ПК
  4. OpenNews: Выпуск H3Droid 1.3.2, Android-прошивки для плат на процессоре Allwinner
  5. OpenNews: Бэкдор в отладочном коде модифицированного ядра Linux для систем Allwinner
  6. OpenNews: Доступен оконный менеджер i3wm 4.19
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59225-armbian
Ключевые слова: armbian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:18, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Bookworm, i3 и ZFS - ну прям торт. На каком-нибудь Orange Pi 5 можно прям рабочий энвайрмент уже вертеть пригодный для 99% хомячков
     
     
  • 2.2, тортик (?), 10:24, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Xorg на arm'ах не торт, лагает сильно
     
     
  • 3.5, Анонин (?), 10:54, 01/06/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:57, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно ли проблема в xorg, а не в отсутствующем аппаратном ускорении?
     
     
  • 4.17, анон (?), 12:05, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На wayland все ок
     
  • 3.24, AlexYeCu_not_logged (?), 12:31, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Xorg на arm'ах не торт, лагает сильно

    На третьих Малинах не замечал такого. Возможно, дело не в Xorg. Возможно, не в arm.

     
     
  • 4.29, Alladin (?), 13:08, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    никогда Xorg не лагал, а вот плазма лагала:) особенно на расбери 3, но и железо соответствующее
     
  • 2.32, Аноним (32), 13:31, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, 99% хомячков не представляют жисть без ZFS.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:34, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучший дистр для одноплатников
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:10, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    На данный момент ничего лучше кроме дистрибутива Pidora не придумано.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:37, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Например, раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз в день или при завершении работы. Раздел /tmp монтируется при помощи tmpfs.

    Всё верно. Не всё же браузеру оперативку тратить.

     
     
  • 2.7, Аноним (6), 11:10, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без этого малинка бы даже не шевелилась.
     

  • 1.8, YM2608 (?), 11:15, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я наверное начну опять свои сборки FreeBSD собирать с Wine, Steam, Compiz-fusion и прочими приколами
     
     
  • 2.9, Аноним (6), 11:25, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет ты опять забьёшь как и всегда. И из-за тебя фряха на всегда канет в небытие на одноплатниках.
     
     
  • 3.10, Прогульщик (?), 11:50, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну врятле прям так, как минимум безопастна, у меня друг админ ей пользуеться на расбири3, он расписевал про это даж https://tetrinet.ddns.net/2023/05/31/%d0%be%d0%b1%d1&
     
     
  • 4.12, YM2608 (?), 11:57, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    такие статьи нужно на Хабре писать, а не на каком-то tetrinet...
     
     
  • 5.14, Аноним (6), 11:59, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Технические статье должны быть написаны исключительно в собственном лично блоге возможно даже селфхостед. Так как это сделано во всём мире. То что ты хочешь чтобы владельцы Хабра на тебе заработали за твой счёт это твой личный и никому в этом мире не интересный фетиш.
     
     
  • 6.27, Срыватель покровов (?), 12:53, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К тому же, Хабр выродился в Пикабу-подобную соцсеть. Развлекательный контент, не более.
     
     
  • 7.30, Аноним (30), 13:22, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там НЛО прилетело просто 🙂
     
  • 6.28, ВАКЦИНА (?), 12:55, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С другой стороны, владельцы Хабра приводят к статьям сотни или тысячи читателей, среди которых есть и потенциальные работодатели. На мой взгляд, это хороший обмен.
     
  • 6.36, Аноним (36), 14:22, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Технические статье должны быть написаны исключительно в собственном лично блоге возможно даже селфхостед.

    Ничего более шизофреничного я сегодня уже больше не прочту.
    Людям свойственно делиться опытом. На передаче опыта от одного поколения к другому стоит цивилизация.
    Также людям свойственно объединяться в кружки по интересам.
    В эру распространенности Интернета эти кружки  перешли в онлайн формат.
    Онлайн кружки по интересам это форумы BBS или тематические сайты.
    Селфхост блог это тупиковый путь. Никто не узнает об этом блоге если его владелец заурядный обыватель. Даже Илон Маск купил Твиттер за огромные деньги, хотя мог запустить селфхост Мастодон который обошелся почти бесплатно по сравнению с Тви.
    >То что ты хочешь чтобы владельцы Хабра на тебе заработали за твой счёт это твой личный и никому в этом мире не интересный фетиш.

    Чистой воды шизофазия. Хотя да, это не отменяет того что Хабр скатился. Но всегда можно начать писать на reddit.

     
  • 5.34, YM2608 (?), 13:59, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Хабре тебе за статью сразу 10 тыщ отбашляют, мало?
     
  • 5.38, Аноним (36), 14:26, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ю такие статьи нужно на Хабре писать, а не на каком-то tetrinet...

    Чем более специфичные вкусы у людей в ОС, тем более явно проявляется шизофрения и в другом, типа стендэлон блогов на максимально странном домене.

     
     
  • 6.40, Аноним (40), 14:38, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Ю такие статьи нужно на Хабре писать, а не на каком-то tetrinet...
    > Чем более специфичные вкусы у людей в ОС, тем более явно проявляется
    > шизофрения и в другом, типа стендэлон блогов на максимально странном домене.

    Слово tetrinet в домене так понял у него из-за того, что это сервер для этой игры, который он открыл наружу по порту самой игры и по ssh. Он пишет это в первой статье блога.
    Но блог такой - что я долбал. В окно хочется выйти читая такое. Школьники наверное с начальной школы.

     
     
  • 7.41, Аноним (41), 14:41, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да там раскол какой-то. Сервер на linux, а статья про BSD. Там либо шизофрения у автора, либо коллектив разработчиков и в будущем планируют перейти на BSD.
     
     
  • 8.42, Аноним (40), 14:42, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да про BSD статья топчик, без вопросов Но в linux ребята судя по другим статья... текст свёрнут, показать
     
  • 5.39, Аноним (36), 14:28, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >такие статьи нужно на Хабре

    Я советую писать на DTF.ru. Хоть направленность и развлекательна игры, фильмы и т.д. а не ИТ, но это всё равно будет лучшееее чем хабра-хабра.

     
  • 4.13, Аноним (6), 11:58, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Первая строка и сразу вранье BSD не имеет никакого отношения в популярным операционным системам в мире.
     
     
  • 5.16, Аноним (41), 12:03, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Популярна в узких кругах. И вообще, её netflix использует. Получается, BSD косвенно используют миллионы (десятки или сотни) людей по всему земному геоиду.
     
     
  • 6.18, Аноним (6), 12:14, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага а ещё на Земле 6 миллиардов пользователей ios от Cisco Systems. Ох уж эти сказочники. Нетфликс чисто для справки уже давно отказался от развития кеширующих серверов на фряхе, но ты продолжай распространять мифы.
     
     
  • 7.19, Аноним (41), 12:17, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > 6 миллиардов пользователей ios от Cisco Systems

    У нас вместо роутеров ЭВМ с BSD.

     
     
  • 8.21, Аноним (6), 12:20, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А магистральный провайдер у вас на святом духе работает А другие сети, когда на... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.22, Аноним (41), 12:25, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет разницы на чём роутер поднимать Молитесь на cisco, будто он незаменим ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.23, Аноним (6), 12:29, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ох как ты быстро соскочил с трилларда людей, которые якобы в твоей воображаемой ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.25, Аноним (41), 12:31, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не выдумывайте, я такое не писал ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.26, Аноним (6), 12:39, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это я написал BSD не имеет никакого отношения к популярным операционным системам... текст свёрнут, показать
     
  • 8.31, Аноним (32), 13:28, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    СМ1420 ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.33, YM2608 (?), 13:55, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вообще-то ядро FreeBSD использует не только netflix, а ещё apple в macOS, Sony, производители роутеров - так что FreeBSD - это мега распространенная ОС, потому что в отличии от линукса, лицензия FreeBSD позволяет внедрять закрытый, коммерческий код
     
     
  • 7.35, Аноним (40), 14:07, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну вообще-то ядро FreeBSD использует не только netflix, а ещё apple в
    > macOS, Sony, производители роутеров - так что FreeBSD - это мега
    > распространенная ОС, потому что в отличии от линукса, лицензия FreeBSD позволяет
    > внедрять закрытый, коммерческий код

    Кстати, не только в MacOS. На мобильниках у Apple тоже unix в iOS.
    И кстати, не только от FreeBSD они брали, они и от NetBSD брали, и от других unix, да и сами очень многое дописали (тут дерево внизу http://www.netbsd.org/about/history.html).
    Так что все BSD по сути популярны.

     
  • 2.15, LeNiN (ok), 12:02, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В дополнение к сборке образов, было бы здорово выложить документацию и скрипты сборки под какой-нибудь из свободных лицензий, чтобы если автору надоест собирать, было больше шансов, что кто нибудь подхватит.
     
     
  • 3.20, Аноним (6), 12:18, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эм...а что не так с фрибсд хендбук. Он уже перестал быть документацией? А что за скрипты для сборки под несвободной лицензией? Фанаты БСД всегда могут удивить.
     
  • 2.37, Аноним (36), 14:24, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >я наверное начну опять свои сборки FreeBSD собирать с Wine, Steam, Compiz-fusion и прочими приколами

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