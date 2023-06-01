Выпуск дистрибутива Armbian 23.05

2.9 , Аноним ( 6 ), 11:25, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Нет ты опять забьёшь как и всегда. И из-за тебя фряха на всегда канет в небытие на одноплатниках.

3.10 , Прогульщик ( ? ), 11:50, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ну врятле прям так, как минимум безопастна, у меня друг админ ей пользуеться на расбири3, он расписевал про это даж https://tetrinet.ddns.net/2023/05/31/%d0%be%d0%b1%d1&

4.12 , YM2608 ( ? ), 11:57, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – такие статьи нужно на Хабре писать, а не на каком-то tetrinet...

5.14 , Аноним ( 6 ), 11:59, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Технические статье должны быть написаны исключительно в собственном лично блоге возможно даже селфхостед. Так как это сделано во всём мире. То что ты хочешь чтобы владельцы Хабра на тебе заработали за твой счёт это твой личный и никому в этом мире не интересный фетиш.

6.27 , Срыватель покровов ( ? ), 12:53, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – К тому же, Хабр выродился в Пикабу-подобную соцсеть. Развлекательный контент, не более.

7.30 , Аноним ( 30 ), 13:22, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там НЛО прилетело просто 🙂

6.28 , ВАКЦИНА ( ? ), 12:55, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С другой стороны, владельцы Хабра приводят к статьям сотни или тысячи читателей, среди которых есть и потенциальные работодатели. На мой взгляд, это хороший обмен.

6.36 , Аноним ( 36 ), 14:22, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Технические статье должны быть написаны исключительно в собственном лично блоге возможно даже селфхостед. Ничего более шизофреничного я сегодня уже больше не прочту.

Людям свойственно делиться опытом. На передаче опыта от одного поколения к другому стоит цивилизация.

Также людям свойственно объединяться в кружки по интересам.

В эру распространенности Интернета эти кружки перешли в онлайн формат.

Онлайн кружки по интересам это форумы BBS или тематические сайты.

Селфхост блог это тупиковый путь. Никто не узнает об этом блоге если его владелец заурядный обыватель. Даже Илон Маск купил Твиттер за огромные деньги, хотя мог запустить селфхост Мастодон который обошелся почти бесплатно по сравнению с Тви.

>То что ты хочешь чтобы владельцы Хабра на тебе заработали за твой счёт это твой личный и никому в этом мире не интересный фетиш. Чистой воды шизофазия. Хотя да, это не отменяет того что Хабр скатился. Но всегда можно начать писать на reddit.

5.34 , YM2608 ( ? ), 13:59, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На Хабре тебе за статью сразу 10 тыщ отбашляют, мало?

5.38 , Аноним ( 36 ), 14:26, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Ю такие статьи нужно на Хабре писать, а не на каком-то tetrinet... Чем более специфичные вкусы у людей в ОС, тем более явно проявляется шизофрения и в другом, типа стендэлон блогов на максимально странном домене.

6.40 , Аноним ( 40 ), 14:38, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>Ю такие статьи нужно на Хабре писать, а не на каком-то tetrinet...

> Чем более специфичные вкусы у людей в ОС, тем более явно проявляется

> шизофрения и в другом, типа стендэлон блогов на максимально странном домене. Слово tetrinet в домене так понял у него из-за того, что это сервер для этой игры, который он открыл наружу по порту самой игры и по ssh. Он пишет это в первой статье блога.

Но блог такой - что я долбал. В окно хочется выйти читая такое. Школьники наверное с начальной школы.

7.41 , Аноним ( 41 ), 14:41, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да там раскол какой-то. Сервер на linux, а статья про BSD. Там либо шизофрения у автора, либо коллектив разработчиков и в будущем планируют перейти на BSD.

8.42 , Аноним ( 40 ), 14:42, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Да про BSD статья топчик, без вопросов Но в linux ребята судя по другим статья... 5.39 , Аноним ( 36 ), 14:28, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >такие статьи нужно на Хабре Я советую писать на DTF.ru. Хоть направленность и развлекательна игры, фильмы и т.д. а не ИТ, но это всё равно будет лучшееее чем хабра-хабра.

4.13 , Аноним ( 6 ), 11:58, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Первая строка и сразу вранье BSD не имеет никакого отношения в популярным операционным системам в мире.

5.16 , Аноним ( 41 ), 12:03, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Популярна в узких кругах. И вообще, её netflix использует. Получается, BSD косвенно используют миллионы (десятки или сотни) людей по всему земному геоиду.

6.18 , Аноним ( 6 ), 12:14, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ага а ещё на Земле 6 миллиардов пользователей ios от Cisco Systems. Ох уж эти сказочники. Нетфликс чисто для справки уже давно отказался от развития кеширующих серверов на фряхе, но ты продолжай распространять мифы.

7.19 , Аноним ( 41 ), 12:17, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > 6 миллиардов пользователей ios от Cisco Systems У нас вместо роутеров ЭВМ с BSD.

8.21 , Аноним ( 6 ), 12:20, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать А магистральный провайдер у вас на святом духе работает А другие сети, когда на... 9.22 , Аноним ( 41 ), 12:25, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Нет разницы на чём роутер поднимать Молитесь на cisco, будто он незаменим ... 10.23 , Аноним ( 6 ), 12:29, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Ох как ты быстро соскочил с трилларда людей, которые якобы в твоей воображаемой ... 11.25 , Аноним ( 41 ), 12:31, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не выдумывайте, я такое не писал ... 12.26 , Аноним ( 6 ), 12:39, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это я написал BSD не имеет никакого отношения к популярным операционным системам... 8.31 , Аноним ( 32 ), 13:28, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать СМ1420 ... 6.33 , YM2608 ( ? ), 13:55, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну вообще-то ядро FreeBSD использует не только netflix, а ещё apple в macOS, Sony, производители роутеров - так что FreeBSD - это мега распространенная ОС, потому что в отличии от линукса, лицензия FreeBSD позволяет внедрять закрытый, коммерческий код

7.35 , Аноним ( 40 ), 14:07, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну вообще-то ядро FreeBSD использует не только netflix, а ещё apple в

> macOS, Sony, производители роутеров - так что FreeBSD - это мега

> распространенная ОС, потому что в отличии от линукса, лицензия FreeBSD позволяет

> внедрять закрытый, коммерческий код Кстати, не только в MacOS. На мобильниках у Apple тоже unix в iOS.

И кстати, не только от FreeBSD они брали, они и от NetBSD брали, и от других unix, да и сами очень многое дописали (тут дерево внизу http://www.netbsd.org/about/history.html).

Так что все BSD по сути популярны.

2.15 , LeNiN ( ok ), 12:02, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В дополнение к сборке образов, было бы здорово выложить документацию и скрипты сборки под какой-нибудь из свободных лицензий, чтобы если автору надоест собирать, было больше шансов, что кто нибудь подхватит.

3.20 , Аноним ( 6 ), 12:18, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эм...а что не так с фрибсд хендбук. Он уже перестал быть документацией? А что за скрипты для сборки под несвободной лицензией? Фанаты БСД всегда могут удивить.

2.37 , Аноним ( 36 ), 14:24, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >я наверное начну опять свои сборки FreeBSD собирать с Wine, Steam, Compiz-fusion и прочими приколами Собирай, чего ты ждешь? Когда собирешь напиши новость здесь. Сделай Телеграм паблик и чат также, для обратной связи.

