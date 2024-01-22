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Выпуск DietPi 9.0, дистрибутива для одноплатных ПК

22.01.2024 08:57

Опубликован выпуск специализированного дистрибутива DietPi 9.0, предназначенного для использования на одноплатных ПК на базе архитектур ARM и RISC-V, таких как Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, BananaPi, BeagleBone Black, Rock64, Rock Pi, Quartz64, Pine64, Asus Tinker, Odroid и VisionFive 2. Дистрибутив построен на пакетной базе Debian и доступен в сборках для более, чем 50 плат. DietPi также может применяться для создания компактных окружений для виртуальных машин и обычных ПК на базе архитектуры x86_64. Сборки для плат отличаются компактностью (в среднем 130 МБ) и занимают меньше места на накопителе, по сравнению с Raspberry Pi OS и Armbian.

Проект оптимизирован для минимального потребления ресурсов и развивает несколько собственных утилит: интерфейс для установки приложений DietPi-Software, конфигуратор DietPi-Config, система резервного копирования DietPi-Backup, механизм ведения временных логов DietPi-Ramlog (также поддерживается rsyslog), интерфейс для установки приоритетов выполнения процессов DietPi-Services и система доставки обновлений DietPi-Update. Утилиты предоставляют консольный интерфейс пользователя с меню и диалогами на базе whiptail. Поддерживается режим полной автоматизации установки, позволяющий провести инсталляцию на платы без участия пользователя.

В новой версии:

  • Прекращена поддержка сборок на базе Debian 10 и обновлены сборки на основе репозиториев Debian 11 и Debian 12.
  • Сформирован новый образ для варианта платы Orange Pi Zero 3 с 1.5ГБ ОЗУ.
  • Улучшена поддержка платы Raspberry Pi 5.
  • В заставке вместо свободного места на накопителе обеспечен показ размера накопителя и используемого места в процентах.
  • В сборки на базе Debian 12 добавлены пакеты с игровым клиентом Moonlight.
  • В состав возвращён Logitech Media Server, который теперь собирается из ночных сборок, а не релизов.
  • Решена проблема с неработоспособностью Wi-Fi и Bluetooth на плате Orange Pi 3B из-за того, что оказались незагруженными некоторые необходимые модули ядра.


  1. Главная ссылка к новости (https://dietpi.com/docs/releas...)
  2. OpenNews: Выпуск DietPi 8.25, дистрибутива для одноплатных ПК
  3. OpenNews: Дистрибутив Ubuntu MATE сформировал сборки для плат Raspberry Pi
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Raspberry Pi OS, переведённого на Debian 12, PipeWire и Wayland
  5. OpenNews: Подготовлена редакция дистрибутива MX Linux для плат Raspberry Pi
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Armbian 23.11
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60475-dietpi
Ключевые слова: dietpi, arm, raspberrypi
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:15, 22/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ну хорошо, а к примеру Заббикс агент в репозиториях сабжа есть? Мне кажется то нет.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:34, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть.
     
  • 2.4, Artem (??), 10:23, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть же Docker!!))
     
     
  • 3.7, Аноним (1), 12:05, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И?
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 12:59, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Модно!
     
  • 4.9, амоним (?), 13:48, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Молодежно!
     
     
  • 5.10, Аноним (-), 13:53, 22/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• –1 +/
     
  • 4.11, Аноним (-), 14:01, 22/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 4.12, Аноним (12), 14:02, 22/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто добавь воды!
     

  • 1.13, Аноним (13), 15:08, 22/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Сборки для плат отличаются компактностью (в среднем 130 МБ)

    А Дебиан уже не отличается компактностью. Он весь 30гиговый хард у меня выжрал, оставив 2 гига на данные.

     
  • 1.14, Аноним (14), 15:12, 22/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > на пакетной базе Debian

    Значит с SystemD.

    > для создания компактных

    Как может быть что-то "компактным" с SystemD?

     

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