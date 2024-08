Представлена плата Raspberry Pi Pico 2

2.31 , Qq ( ? ), 20:37, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там 4 ядра, 2 cortex M33, и два ядра risc-v. Ты сам выбираешь какие два использовать

3.38 , Аноним ( 38 ), 21:14, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет бы все 4.

2.36 , Аноним ( 21 ), 20:41, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "Architecture Switching

RP2350 includes a pair of open-hardware Hazard3 RISC-V cores which can be substituted at boot time for the Cortex-M33 cores. Our boot ROM can even auto-detect the architecture for which a second-stage binary has been built and reboot the chip into the appropriate mode. All features of the chip, apart from a handful of security features, and the double-precision floating-point accelerator, are available in RISC-V mode."