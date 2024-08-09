Представлена плата Raspberry Pi Pico 2

|
|1.8, Аноним (8), 18:33, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Позорище. Вместо полноценного USB2.0 HS, на который не хватило места в RP2040, впихнули TrustZone и OTP.
|
|
|
|2.11, commiethebeastie (ok), 18:42, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Позорище. Вместо полноценного USB2.0 HS, на который не хватило места в RP2040,
> впихнули TrustZone и OTP.
Да, для M33 отсутствие USB это боль.
|
|
|
|3.15, Аноним (15), 19:05, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Там мало того что два ядра M33, там ещё и два ядра Risc-V ( https://github.com/Wren6991/Hazard3 ). Всё впихнули, кроме нормальной периферии.
|
|2.17, Zenitur (ok), 19:43, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Разве USB не избыточен на компьютере с 640 Кб ОЗУ? ИМХО, такая машиа потянет максимум COM и LPT.
|
|
|
|
|
|4.47, Аноним (47), 21:56, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Бесплатная идея для стартапа сделать дополнительную плату LPT куда будет выставляться пико.
|
|3.35, _kp (ok), 20:41, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
USB вполне тянет даже 8ми битный AVR с ОЗУ 16кб, и много под что.
Скорости конечно не выдаст, но как универсальный канал связи - отлично.
|
|3.54, Аноним (54), 22:32, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> ИМХО, такая машиа потянет максимум COM и LPT.
Что ей помешает потянуть УСБ? Позвольте поинтересоваться вашими домыслами (:
|
|2.42, _kp (ok), 21:37, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В Esp32 вместо ненужного OTP есть подпёртая батарейкой энергонезависимая RAM.
Да и одновременно можно три ядра использовать.
|
|
|
|3.49, Аноним (15), 22:18, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Там нету главной фишки RP2xxx — ультрабыстрых (частота системной шины) независимых GPIO стейт–машин, каждая со своим стеком команд.
Есть множество проектов, где (слегка разогнанная) RP2040 выводит HDMI–сигнал, вплоть до 720p.
|
|
|
|4.52, Аноним (52), 22:28, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Крутотень. Вот куда бы пригодились графические инструкции для риск5 из соседней темы.
|
|3.50, Волк (?), 22:18, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В ESP32 есть OTP.
Да и если память батарейкой подпитана, она уже не энергозависимая
|
|
|
|4.63, _kp (ok), 23:34, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вы отличаете SRAM память (не DRAM) в которое можно и писать сколько хочется, и с большой скоростью, от медленной перезаписи флешки с её износом? И которая ещё и почти ничего не потребляет.
А энергонезависима она конечно только от наличия основного питания процессора.
Но, и этого достаточно чтоб малюсенькая батарейка, от которой и RTC работает, сохраняла память от 5 лет и более, и то, только когда основного питания нет.
И это весьма полезная фича, как и наличие RTC. (Впрочем инженеры Распберри любят извращения с oтсутствием RTC)
|
|
|
|2.18, Аноним (21), 19:52, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не очень понятно, это будет два варианта платки с разными SoC или таки переключаться в одном и том SoC?
|
|
|
|
|
|
|
|5.30, нах. (?), 20:37, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
песок ничего не стоит.
Тут вся платка - $5
(а если ты собрался на ней клепать нечто миллионными сериями, где каждая копейка важна - то сам виноват, глупость и должна быть наказуема)
|
|
|
|6.46, Аноним (47), 21:50, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Старые Малинки тоже 10 долларов стоили. А сейчас заходишь на местный сайт и тебе любезное предлагают доставить машинку за 10000 рублей, Карл!
|
|
|
|7.53, Аноним (54), 22:32, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А сейчас заходишь на местный сайт и тебе любезное предлагают доставить машинку за 10000 рублей, Карл!
Так они не только в рФ подорожали.
|
|1.20, Аноним (20), 20:01, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
> оснащён 520 KB встроенной оперативной памяти
да поставьте уже 640 КБ наконец...
|
|
|
|2.31, Qq (?), 20:37, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Там 4 ядра, 2 cortex M33, и два ядра risc-v. Ты сам выбираешь какие два использовать
|
|2.36, Аноним (21), 20:41, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
"Architecture Switching
RP2350 includes a pair of open-hardware Hazard3 RISC-V cores which can be substituted at boot time for the Cortex-M33 cores. Our boot ROM can even auto-detect the architecture for which a second-stage binary has been built and reboot the chip into the appropriate mode. All features of the chip, apart from a handful of security features, and the double-precision floating-point accelerator, are available in RISC-V mode."
|
|1.26, Аноним (28), 20:32, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Делаешь на базе платки проект, а они в следующих версиях меняют формат. Так уже было с малинками в виде модулей оперативной памяти.
|
|
|
|2.48, нах. (?), 22:14, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Делаешь на базе платки проект, а они в следующих версиях меняют формат.
делающие прожекты на базе игрушек - должны страдать.
|
|1.51, Аноним (54), 22:27, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Видал я "проекты" которые клепают на ЭТОМ. Бездари без технического образования и базовых знаний схемотехники. Вместо того, чтобы поставить ключ на транзисторе (иногда вообще механического микрика достаточно), они лупят из РВСН по голубям на соседском балконе ополоумившей бабки.
|
|
|
|2.55, Аноним (15), 22:49, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это просто следствие, вытекающее из 32–битных микроконтроллеров, ценой в $1 (платка — $3), на которых запускается (микро–) питон. Их можно горстями куда угодно пихать, практически не обладая специальными знаниями.
Более того, китайцы отличились, выдали Risc-V, стоимостью в 17 центов (!), в розницу. Иронично, когда микроконтроллер стоит дешевле механического микрика.
|
|
|
|3.58, Аноним (54), 22:59, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Неужели проще возиться с кодом, прошивкой котроллера, его разводкой, чем собрать элементарную схему из 7 класса лабораторной по физике? Видел я Ютубных "гуру" которые городят ТАКОЙ огород на многие часы работы, где напрашивается элементарное решение на рассыпухе, которое паяется на макетке в течение часа. Я не против таких систем, но это глупо утилизировать их возможности для миганий светодиодами и прочих "умных" домов.
|
|
|
|4.60, Аноним (15), 23:20, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У кода есть неоспоримое преимущество — его можно просто клонировать из репы и это просто работает. Разводка — оно на платках всё, готовое. Тыкается штырьками в бредборд. Или у китайцев заказывается вместе со сборкой. Туда же тыкаются готовые модули (датчиков, дисплеев, светодиодов, драйверов, чего угодно). Питоновские библиотеки для этого всего есть в изобилии и поставляются вместе с модулями. Получается проект без пайки вообще, как лего.
А элементарное решение на рассыпухе ещё отладить надо, номиналы подобрать. Увы, уже выросло поколение, для которого мультивибратор на транзисторах — утраченные дедовские знания и ракетные технологии.
|
|
|
|5.62, Аноним (54), 23:30, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мультивибратор действительно нет никакого смысла собирать, когда есть тот же ne555. Разве что в академических целях, чтобы понять, как оно работает. Ну и плюс никто не отменял сапр типа proteus. А там где нужно клонировать код из реп, то наверное это речь идёт о полноценных СЕРИЙНЫХ устройствах напечатанных на платах, а не вот эти игрушки? Понятно, что это всё надо для прототипирования, но возводить в культ ради мигания светодиодами - мягко говоря СТРАННО.
|
|
|
|6.66, Аноним (15), 23:47, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Так речь не о практическом смысле, речь о понимании, как работает банальный тран... большой текст свёрнут, показать
|
|4.64, Аноним (-), 23:38, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Хм за час это если ты уже пару десяток спаял до этого И у тебя есть коробочка... большой текст свёрнут, показать
|
|1.56, Аноним (56), 22:50, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>ARM Cortex-M33 с DSP и блоком для вычислений с плавающей запятой
Поздно пить боржоми, ядро Linux его уже дропнуло.
|
|
|
|2.59, _kp (ok), 23:19, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Этому контроллеру оно и не надо. ;)
Для него типичное применение, включил, и он сразу работает, не борется за ресурсы с ОС, в общем для низкоуровневых программ.
Вы же не хотите мышь, флешку.. с Линуксом, чтоб включил, и жди пока оно загрузится.
Да и ОЗУ тупо нет. На SPI PSRAM и объемы и скорости не порадуют.
|
|1.67, Аноним (67), 00:52, 10/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> по цене 5 долларов
Дорого. У китайцев есть варианты гораздо интереснее.
|