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Представлена плата Raspberry Pi Pico 2

09.08.2024 17:37

Проект Raspberry Pi представил новую плату Raspberry Pi Pico 2, продолжающую развитие миниатюрных плат Pico и Pico W, оснащённых микроконтроллером собственной разработки. Плата производится на заводе Sony и доступна по цене 5 долларов. Как и прошлые платы Pico новая модель ориентирована главным образом для совместного использования с компьютерами Raspberry Pi, разработки встраиваемых систем и систем управления различными устройствами. До конца года планируется дополнительно выпустить модель Pico 2 W с поддержкой Bluetooth и Wi-Fi (2.4GHz 802.11n), реализованной на базе чипа Infineon CYW43439.

Плата Pico 2 примечательна задействованием нового микроконтроллера RP2350, который по сравнению с применявшимся в прошлых моделях микроконтроллером RP2040, включает более производительный двухядерный процессор ARM Cortex-M33 с DSP и блоком для вычислений с плавающей запятой, работающий на частоте 150MHz (ранее использовался ARM Cortex-M0+ 133 MHz). Более того, в состав включены два опциональные ядра Hazard3 с архитектурой набора команд RISC-V, на которые можно переключиться во время загрузки для использования вместо ядер ARM Cortex-M33.

Чип оснащён 520 KB встроенной оперативной памяти (ранее было 264 КБ), позволяет подключать внешние модули памяти QSPI PSRAM и предоставляет расширенные возможности для обеспечения безопасности. Плата Pico 2 комплектуется 4MB QSPI Flash, что два раза больше, чем в прошлой модели. При этом плата полностью совместима с прошлыми моделями на уровне аппаратных интерфейсов и программного обеспечения, используемого для разработки приложений.

Чип RP2350 содержит встроенные аппаратные средства для защиты от атак по внесению неисправностей (Fault Injection) и поддерживает технологию Arm TrustZone, которая может использоваться для верификации загрузки по цифровой подписи, предоставляет инструкции для ускорения вычисления хэшей SHA-256 и надёжной генерации случайных чисел (TRNG, True Random Number Generator). Кроме того предоставляется 8 KB одноразово программируемой памяти, дающей возможность записать данные, которые затем невозможно изменить или удалить.

Для создания приложений могут применяться языки Си, C++, MicroPython или CircuitPython. Разработка на С/C++ может вестись в редакторе Visual Studio Code для которого распространяется специальное дополнение. Возможностей чипа достаточно для выполнения приложений для решения задач машинного обучения, для разработки которых имеется порт фреймворка TensorFlow Lite. Для сетевого доступа предлагается использовать сетевой стек lwIP, который включён в состав Pico SDK для разработки приложений на языке Си, а также в прошивку с MicroPython.

Отдельно заявлено о партнёрстве с компаниями 4D Systems, Adafruit, Bus Pirate, Cytron, Hellbender, Ignys, Invector Labs, Melopero, NewAE, Pimoroni, Seeed, Solder Party, SparkFun, Switch Science, ThisisNotRocketScience, Tiny Circuits и Wiznet, которые подготовили собственные варианты плат и устройств на базе микроконтроллера RP2350. Среди развиваемых продуктов: экраны gen4-RP2530, Arduino-совместимая плата Adafruit Feather RP2350, отладочные платы Bus Pirate 5XL и Bus Pirate 6, промышленный контроллер ввода/вывода Cytron IRIV I/O, контроллер для роботов MOTION 2350 Pro, платы для разработчиков Hellbender RP2350 и Ignys RP2350, плата Challenger+ RP2350 BConnect, Melopero Perpetuo LoRa и NewAE RP2350, Pimoroni Tiny 2350, Plasma 2350, PGA2350, Seeed XIAO RP2350, Solder Party RP2350 Stamp, SparkFun Pro Micro и Switch Science Picossci2, синтезатор звуковых эффектов ThisIsNotRocketScience Bopp & Steve, игровая приставка Tiny Circuits Thumby Color.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.raspberrypi.com/ne...)
  2. OpenNews: Представлен Raspberry Pi Connect, сервис для подключения к Raspberry Pi OS из браузера
  3. OpenNews: Выпуск OSMC 2024.04-1, дистрибутива для создания медиацентра на основе Raspberry Pi
  4. OpenNews: Проект Raspberry Pi Media Center развивает серию открытых Hi-Fi устройств
  5. OpenNews: Анонсирована плата Raspberry Pi 5
  6. OpenNews: Проект Raspberry Pi представил плату Pico W с поддержкой Wi-Fi
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61678-raspberrypi
Ключевые слова: raspberrypi
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (56) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:12, 09/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –13 +/
     

     ....ответы скрыты (3)

  • 1.8, Аноним (8), 18:33, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Позорище. Вместо полноценного USB2.0 HS, на который не хватило места в RP2040, впихнули TrustZone и OTP.
     
     
  • 2.11, commiethebeastie (ok), 18:42, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Позорище. Вместо полноценного USB2.0 HS, на который не хватило места в RP2040,
    > впихнули TrustZone и OTP.

    Да, для M33 отсутствие USB это боль.

     
     
  • 3.15, Аноним (15), 19:05, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Там мало того что два ядра M33, там ещё и два ядра Risc-V ( https://github.com/Wren6991/Hazard3 ). Всё впихнули, кроме нормальной периферии.
     
  • 2.17, Zenitur (ok), 19:43, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве USB не избыточен на компьютере с 640 Кб ОЗУ? ИМХО, такая машиа потянет максимум COM и LPT.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 20:09, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А теперь представь себе DB-25 (LPT) на такой платке :)
     
     
  • 4.47, Аноним (47), 21:56, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бесплатная идея для стартапа сделать дополнительную плату LPT куда будет выставляться пико.
     
  • 3.35, _kp (ok), 20:41, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    USB вполне тянет даже 8ми битный AVR с ОЗУ 16кб, и много под что.
    Скорости конечно не выдаст, но как универсальный канал связи - отлично.


     
  • 3.54, Аноним (54), 22:32, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > ИМХО, такая машиа потянет максимум COM и LPT.

    Что ей помешает потянуть УСБ? Позвольте поинтересоваться вашими домыслами (:

     
  • 2.42, _kp (ok), 21:37, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Esp32 вместо ненужного OTP есть подпёртая батарейкой энергонезависимая RAM.
    Да и одновременно можно три ядра использовать.
     
     
  • 3.49, Аноним (15), 22:18, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там нету главной фишки RP2xxx — ультрабыстрых (частота системной шины) независимых GPIO стейт–машин, каждая со своим стеком команд.

    Есть множество проектов, где (слегка разогнанная) RP2040 выводит HDMI–сигнал, вплоть до 720p.

     
     
  • 4.52, Аноним (52), 22:28, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Крутотень. Вот куда бы пригодились графические инструкции для риск5 из соседней темы.
     
  • 4.57, Аноним (52), 22:54, 09/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.50, Волк (?), 22:18, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ESP32 есть OTP.

    Да и если память батарейкой подпитана, она уже не энергозависимая

     
     
  • 4.63, _kp (ok), 23:34, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы отличаете SRAM память (не DRAM) в которое можно и писать сколько хочется, и с большой скоростью, от медленной перезаписи флешки с её износом? И которая ещё и почти ничего не потребляет.

    А энергонезависима она конечно только от наличия основного питания процессора.
    Но, и этого достаточно чтоб малюсенькая батарейка, от которой и RTC работает, сохраняла память  от 5 лет и более, и то, только когда основного питания нет.
    И это весьма полезная фича, как и наличие RTC. (Впрочем инженеры Распберри любят извращения с oтсутствием RTC)

     

  • 1.9, Алексей (??), 18:34, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    USB-C забыли
     
     
  • 2.19, Аноним (21), 19:54, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Увеличь фотку платки и внимательно разъём рассмотри.
     

  • 1.10, commiethebeastie (ok), 18:41, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ммм, целых обе истории успеха. По сравнению с ESP и STM это прямо эпик вин!
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 19:01, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Это если только Pico, а другие ?
    https://www.raspberrypi.com/success-stories/
     
  • 2.28, Аноним (28), 20:34, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты перепутал с Ардуино.
     
     
  • 3.33, commiethebeastie (ok), 20:39, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плату с SDK для неразработчиков? Действительно, как это я.
     

  • 1.12, devl547 (ok), 18:55, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В новости почему-то не указано, что там внутри не два, а четыре ядра:

    2x ARM Cortex M33
    2x RISC-V Hazard3 (https://github.com/Wren6991/Hazard3)

    И можно выбирать, что использовать - ту либо другую пару.

     
     
  • 2.14, Аноним (13), 19:03, 09/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 2.18, Аноним (21), 19:52, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не очень понятно, это будет два варианта платки с разными SoC или таки переключаться в одном и том SoC?
     
     
  • 3.23, Аноним (15), 20:17, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > «Can be switched on boot»
     
     
  • 4.27, Аноним (28), 20:33, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем переплата за 2 лишних ядра, которые не используются?
     
     
  • 5.30, нах. (?), 20:37, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    песок ничего не стоит.

    Тут вся платка - $5

    (а если ты собрался на ней клепать нечто миллионными сериями, где каждая копейка важна - то сам виноват, глупость и должна быть наказуема)

     
     
  • 6.34, commiethebeastie (ok), 20:40, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нечто миллионными сериями разводится в CCAD.
     
  • 6.46, Аноним (47), 21:50, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Старые Малинки тоже 10 долларов стоили. А сейчас заходишь на местный сайт и тебе любезное предлагают доставить машинку за 10000 рублей, Карл!
     
     
  • 7.53, Аноним (54), 22:32, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А сейчас заходишь на местный сайт и тебе любезное предлагают доставить машинку за 10000 рублей, Карл!

    Так они не только в рФ подорожали.

     
  • 6.65, Мета (-), 23:46, 09/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (9)

  • 1.16, Аноним (-), 19:33, 09/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +3 +/
     
  • 1.20, Аноним (20), 20:01, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > оснащён 520 KB встроенной оперативной памяти

    да поставьте уже 640 КБ наконец...

     
     
  • 2.25, Аноним (13), 20:25, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Тогда вам нужен AAEON PICO:
    https://www.aaeon.com/en/p/pico-itx-boards-pico-mtu4
     
     
  • 3.32, Аноним (21), 20:38, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это совсем другая весовая категория, не микроконтроллеры.
     

  • 1.24, Аноним (24), 20:23, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему не riscv?
     
     
  • 2.31, Qq (?), 20:37, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там 4 ядра, 2 cortex M33, и два ядра risc-v. Ты сам выбираешь какие два использовать
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 21:14, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет бы все 4.
     
  • 2.36, Аноним (21), 20:41, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Architecture Switching
    RP2350 includes a pair of open-hardware Hazard3 RISC-V cores which can be substituted at boot time for the Cortex-M33 cores. Our boot ROM can even auto-detect the architecture for which a second-stage binary has been built and reboot the chip into the appropriate mode. All features of the chip, apart from a handful of security features, and the double-precision floating-point accelerator, are available in RISC-V mode."
     

  • 1.26, Аноним (28), 20:32, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Делаешь на базе платки проект, а они в следующих версиях меняют формат. Так уже было с малинками в виде модулей оперативной памяти.
     
     
  • 2.39, Аноним (38), 21:16, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь будем ждать адаптер для мангопи в содимм.
     
  • 2.48, нах. (?), 22:14, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Делаешь на базе платки проект, а они в следующих версиях меняют формат.

    делающие прожекты на базе игрушек - должны страдать.

     

  • 1.51, Аноним (54), 22:27, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Видал я "проекты" которые клепают на ЭТОМ. Бездари без технического образования и базовых знаний схемотехники. Вместо того, чтобы поставить ключ на транзисторе (иногда вообще механического микрика достаточно), они лупят из РВСН по голубям на соседском балконе ополоумившей бабки.
     
     
  • 2.55, Аноним (15), 22:49, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это просто следствие, вытекающее из 32–битных микроконтроллеров, ценой в $1 (платка — $3), на которых запускается (микро–) питон. Их можно горстями куда угодно пихать, практически не обладая специальными знаниями.

    Более того, китайцы отличились, выдали Risc-V, стоимостью в 17 центов (!), в розницу. Иронично, когда микроконтроллер стоит дешевле механического микрика.

     
     
  • 3.58, Аноним (54), 22:59, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неужели проще возиться с кодом, прошивкой котроллера, его разводкой, чем собрать элементарную схему из 7 класса лабораторной по физике? Видел я Ютубных "гуру" которые городят ТАКОЙ огород на многие часы работы, где напрашивается элементарное решение на рассыпухе, которое паяется на макетке в течение часа. Я не против таких систем, но это глупо утилизировать их возможности для миганий светодиодами и прочих "умных" домов.
     
     
  • 4.60, Аноним (15), 23:20, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У кода есть неоспоримое преимущество — его можно просто клонировать из репы и это просто работает. Разводка — оно на платках всё, готовое. Тыкается штырьками в бредборд. Или у китайцев заказывается вместе со сборкой. Туда же тыкаются готовые модули (датчиков, дисплеев, светодиодов, драйверов, чего угодно). Питоновские библиотеки для этого всего есть в изобилии и поставляются вместе с модулями. Получается проект без пайки вообще, как лего.

    А элементарное решение на рассыпухе ещё отладить надо, номиналы подобрать. Увы, уже выросло поколение, для которого мультивибратор на транзисторах — утраченные дедовские знания и ракетные технологии.

     
     
  • 5.62, Аноним (54), 23:30, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мультивибратор действительно нет никакого смысла собирать, когда есть тот же ne555. Разве что в академических целях, чтобы понять, как оно работает. Ну и плюс никто не отменял сапр типа proteus. А там где нужно клонировать код из реп, то наверное это речь идёт о полноценных СЕРИЙНЫХ устройствах напечатанных на платах, а не вот эти игрушки? Понятно, что это всё надо для прототипирования, но возводить в культ ради мигания светодиодами - мягко говоря СТРАННО.
     
     
  • 6.66, Аноним (15), 23:47, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так речь не о практическом смысле, речь о понимании, как работает банальный тран... большой текст свёрнут, показать
     
  • 4.64, Аноним (-), 23:38, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хм за час это если ты уже пару десяток спаял до этого И у тебя есть коробочка... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.61, Дадада (?), 23:29, 09/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (7)

  • 1.56, Аноним (56), 22:50, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >ARM Cortex-M33 с DSP и блоком для вычислений с плавающей запятой

    Поздно пить боржоми, ядро Linux его уже дропнуло.

     
     
  • 2.59, _kp (ok), 23:19, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Этому контроллеру оно и не надо. ;)
    Для него типичное применение, включил, и он сразу работает, не борется за ресурсы с ОС, в общем для низкоуровневых программ.

    Вы же не хотите мышь, флешку.. с Линуксом, чтоб включил, и жди пока оно загрузится.

    Да и ОЗУ тупо нет. На SPI PSRAM и объемы и скорости не порадуют.

     

  • 1.67, Аноним (67), 00:52, 10/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > по цене 5 долларов

    Дорого. У китайцев есть варианты гораздо интереснее.

     

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