Представлена плата Raspberry Pi Pico 2

Проект Raspberry Pi представил новую плату Raspberry Pi Pico 2, продолжающую развитие миниатюрных плат Pico и Pico W, оснащённых микроконтроллером собственной разработки. Плата производится на заводе Sony и доступна по цене 5 долларов. Как и прошлые платы Pico новая модель ориентирована главным образом для совместного использования с компьютерами Raspberry Pi, разработки встраиваемых систем и систем управления различными устройствами. До конца года планируется дополнительно выпустить модель Pico 2 W с поддержкой Bluetooth и Wi-Fi (2.4GHz 802.11n), реализованной на базе чипа Infineon CYW43439.

Плата Pico 2 примечательна задействованием нового микроконтроллера RP2350, который по сравнению с применявшимся в прошлых моделях микроконтроллером RP2040, включает более производительный двухядерный процессор ARM Cortex-M33 с DSP и блоком для вычислений с плавающей запятой, работающий на частоте 150MHz (ранее использовался ARM Cortex-M0+ 133 MHz). Более того, в состав включены два опциональные ядра Hazard3 с архитектурой набора команд RISC-V, на которые можно переключиться во время загрузки для использования вместо ядер ARM Cortex-M33.

Чип оснащён 520 KB встроенной оперативной памяти (ранее было 264 КБ), позволяет подключать внешние модули памяти QSPI PSRAM и предоставляет расширенные возможности для обеспечения безопасности. Плата Pico 2 комплектуется 4MB QSPI Flash, что два раза больше, чем в прошлой модели. При этом плата полностью совместима с прошлыми моделями на уровне аппаратных интерфейсов и программного обеспечения, используемого для разработки приложений.

Чип RP2350 содержит встроенные аппаратные средства для защиты от атак по внесению неисправностей (Fault Injection) и поддерживает технологию Arm TrustZone, которая может использоваться для верификации загрузки по цифровой подписи, предоставляет инструкции для ускорения вычисления хэшей SHA-256 и надёжной генерации случайных чисел (TRNG, True Random Number Generator). Кроме того предоставляется 8 KB одноразово программируемой памяти, дающей возможность записать данные, которые затем невозможно изменить или удалить.

Для создания приложений могут применяться языки Си, C++, MicroPython или CircuitPython. Разработка на С/C++ может вестись в редакторе Visual Studio Code для которого распространяется специальное дополнение. Возможностей чипа достаточно для выполнения приложений для решения задач машинного обучения, для разработки которых имеется порт фреймворка TensorFlow Lite. Для сетевого доступа предлагается использовать сетевой стек lwIP, который включён в состав Pico SDK для разработки приложений на языке Си, а также в прошивку с MicroPython.





Отдельно заявлено о партнёрстве с компаниями 4D Systems, Adafruit, Bus Pirate, Cytron, Hellbender, Ignys, Invector Labs, Melopero, NewAE, Pimoroni, Seeed, Solder Party, SparkFun, Switch Science, ThisisNotRocketScience, Tiny Circuits и Wiznet, которые подготовили собственные варианты плат и устройств на базе микроконтроллера RP2350. Среди развиваемых продуктов: экраны gen4-RP2530, Arduino-совместимая плата Adafruit Feather RP2350, отладочные платы Bus Pirate 5XL и Bus Pirate 6, промышленный контроллер ввода/вывода Cytron IRIV I/O, контроллер для роботов MOTION 2350 Pro, платы для разработчиков Hellbender RP2350 и Ignys RP2350, плата Challenger+ RP2350 BConnect, Melopero Perpetuo LoRa и NewAE RP2350, Pimoroni Tiny 2350, Plasma 2350, PGA2350, Seeed XIAO RP2350, Solder Party RP2350 Stamp, SparkFun Pro Micro и Switch Science Picossci2, синтезатор звуковых эффектов ThisIsNotRocketScience Bopp & Steve, игровая приставка Tiny Circuits Thumby Color.



