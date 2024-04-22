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Проект Raspberry Pi Media Center развивает серию открытых Hi-Fi устройств

22.04.2024 22:49

В рамках проекта Raspberry Pi Home Media Center развивается несколько компактных открытых аппаратных устройств для организации работы домашнего медиацентра. В качестве основы в устройствах задействована плата Raspberry Pi Zero, сопряжённая с цифро-аналоговым преобразователем, позволяющим добиться высококачественного вывода звука. Устройства поддерживают подключение к сети через Wi-Fi или Ethernet, и могут управляться через пульт дистанционного управления. Схемы и распайки печатных плат, а также модели для корпусов опубликованы под лицензией GPLv3. Код для использования цифро-аналогового преобразователя вместе с платой Raspberry Pi открыт под лицензией GPLv3.

Устройство Louder Raspberry Pi примечательно использованием цифро-аналоговым преобразователя TI TAS5805M со встроенным усилителем D-класса, способным обеспечить вывод сетереозвука на колонки с мощностью 22 Вт на канал. Устройство поставляется с IR-приёмником для пульта ДУ, USB-C, Wi-Fi и Ethernet (Wiznet W5500 SPI). Размер 88 x 38 x 100 мм. Стоимость $35.

Устройство Raspberry Pi HiFi оснащено более простым цифро-аналоговым преобразователем TI PCM5100 и рассчитано на использование с внешним усилителем. Устройство оснащено IR-приёмником для пульта ДУ, USB-C, Wi-Fi, Ethernet (Wiznet W5500 SPI) и линейным аудиовыходом для подключения усилителя. Размер 88 x 38 x 100 мм. Стоимость $25.

В разработке находится устройство Loud Raspberry Pi, примечательное использованием двух цифро-аналоговых преобразователей Analog Devices MAX98357 с усилителями D-класса. Устройство рассчитано на подключение колонок, мощностью 3 Вт.

  1. Главная ссылка к новости (https://hackaday.io/project/19...)
  2. OpenNews: Представлена новая плата Raspberry Pi Zero 2 W
  3. OpenNews: Проект Raspberry Pi анонсировал плату Zero W с Bluetooth и Wi-Fi
  4. OpenNews: Атака на системы голосового управления через передачу команд в ультразвуковом диапазоне
  5. OpenNews: Атака на микрофоны систем голосового управления при помощи лазера
  6. OpenNews: Разработано устройство для определения скрытого включения микрофона
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61047-raspberrypi
Ключевые слова: raspberrypi, sound, openhardware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:41, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Никаким хайфаем даже и не пахнет. Wi-Fi, ethernet, свои мозги, да ещё и отдельный ЦАП, и всё это за 25-35 баксов. Уровень мобильных встроенных кодеков, не более.
     
  • 1.2, Прадед (?), 23:50, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оу красотка
     
  • 1.3, Аноним (1), 23:50, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А зачем вообще какое-то железо, если софта нормального для пользовтелей нету? Есть Roon, но работает на линуксе он отвратительно. MPD вроде как нормальный вариант, но все фронтенды как будто были написаны в 2000, так там и остались, да и для мобильных устройств вообще ничего нету
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:01, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное сделать устройство, чтобы втюхать аудифиольскому быдлу.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 00:05, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как раз таки аудиофилы к этому и шаг не сделают. ЦА видится как фанатики всего опенсорсного. Не важно насколько оно хорошее или плохое, главное что опенсорс
     
     
  • 4.8, Аноним (6), 00:06, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Вот уже началось классовое деление на труъ и не труъ аудиофилов. Не знаю для меня они все вроде зоофилов, такие же уроды.
     
  • 2.9, Аноним (9), 00:51, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скудно, но есть. Вот примеры:
    Раз https://github.com/SoongNoonien/plattenalbum
    Два https://f-droid.org/ru/packages/org.gateshipone.malp/
     
     
  • 3.14, аннаним (?), 01:55, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как пользователь MALP соглашусь с предыдущим оратором. Дизайн из 2000.
     
  • 2.10, Аноним (9), 00:55, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и нужды как таковой конкретно в MPD на этой малине нет, там вполне нормально живёт pulseaudio (в перспективе и pipewire), соответственно у нее из коробки есть сетевой транспорт с устройств умеющих  передавать аудио по сети.
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:51, 22/04/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 1.5, Аноним (6), 00:00, 23/04/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –6 +/
     
  • 1.11, Аноним (11), 01:01, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >В разработке находится устройство Loud Raspberry Pi, примечательное использованием двух цифро-аналоговых преобразователей Analog Devices MAX98357 с усилителями D-класса.

    Зачем вообще преобразовывать в аналог, если усилитель класса D? Сразу ШИМ и выдавать на усилитель.

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 02:06, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А даташит найти и самому почитать не? Только флудить?

    MAX98357A, «Tiny, Low-Cost, PCM Class D Amplifier with Class AB Performance», 3.2W@4Ω — это и есть специализированный усилитель для планшетов/смартфонов/блютус-колонок и подобного. Питается от 2.5-5.5В, принимает на вход PCM по I2S, выдаёт звук на динамик.

     

  • 1.16, Kuromi (ok), 02:47, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дайте угадаю, на выходе получается Chromecast Audio?
     

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