Проект Raspberry Pi Media Center развивает серию открытых Hi-Fi устройств

В рамках проекта Raspberry Pi Home Media Center развивается несколько компактных открытых аппаратных устройств для организации работы домашнего медиацентра. В качестве основы в устройствах задействована плата Raspberry Pi Zero, сопряжённая с цифро-аналоговым преобразователем, позволяющим добиться высококачественного вывода звука. Устройства поддерживают подключение к сети через Wi-Fi или Ethernet, и могут управляться через пульт дистанционного управления. Схемы и распайки печатных плат, а также модели для корпусов опубликованы под лицензией GPLv3. Код для использования цифро-аналогового преобразователя вместе с платой Raspberry Pi открыт под лицензией GPLv3.

Устройство Louder Raspberry Pi примечательно использованием цифро-аналоговым преобразователя TI TAS5805M со встроенным усилителем D-класса, способным обеспечить вывод сетереозвука на колонки с мощностью 22 Вт на канал. Устройство поставляется с IR-приёмником для пульта ДУ, USB-C, Wi-Fi и Ethernet (Wiznet W5500 SPI). Размер 88 x 38 x 100 мм. Стоимость $35.

Устройство Raspberry Pi HiFi оснащено более простым цифро-аналоговым преобразователем TI PCM5100 и рассчитано на использование с внешним усилителем. Устройство оснащено IR-приёмником для пульта ДУ, USB-C, Wi-Fi, Ethernet (Wiznet W5500 SPI) и линейным аудиовыходом для подключения усилителя. Размер 88 x 38 x 100 мм. Стоимость $25.

В разработке находится устройство Loud Raspberry Pi, примечательное использованием двух цифро-аналоговых преобразователей Analog Devices MAX98357 с усилителями D-класса. Устройство рассчитано на подключение колонок, мощностью 3 Вт.



