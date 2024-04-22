Проект Raspberry Pi Media Center развивает серию открытых Hi-Fi устройств

|
|1.1, Аноним (1), 23:41, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Никаким хайфаем даже и не пахнет. Wi-Fi, ethernet, свои мозги, да ещё и отдельный ЦАП, и всё это за 25-35 баксов. Уровень мобильных встроенных кодеков, не более.
|
|1.3, Аноним (1), 23:50, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А зачем вообще какое-то железо, если софта нормального для пользовтелей нету? Есть Roon, но работает на линуксе он отвратительно. MPD вроде как нормальный вариант, но все фронтенды как будто были написаны в 2000, так там и остались, да и для мобильных устройств вообще ничего нету
|
|
|
|2.6, Аноним (6), 00:01, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Главное сделать устройство, чтобы втюхать аудифиольскому быдлу.
|
|
|
|3.7, Аноним (7), 00:05, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как раз таки аудиофилы к этому и шаг не сделают. ЦА видится как фанатики всего опенсорсного. Не важно насколько оно хорошее или плохое, главное что опенсорс
|
|
|
|4.8, Аноним (6), 00:06, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Вот уже началось классовое деление на труъ и не труъ аудиофилов. Не знаю для меня они все вроде зоофилов, такие же уроды.
|
|
|
|3.14, аннаним (?), 01:55, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как пользователь MALP соглашусь с предыдущим оратором. Дизайн из 2000.
|
|2.10, Аноним (9), 00:55, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да и нужды как таковой конкретно в MPD на этой малине нет, там вполне нормально живёт pulseaudio (в перспективе и pipewire), соответственно у нее из коробки есть сетевой транспорт с устройств умеющих передавать аудио по сети.
|
|1.11, Аноним (11), 01:01, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>В разработке находится устройство Loud Raspberry Pi, примечательное использованием двух цифро-аналоговых преобразователей Analog Devices MAX98357 с усилителями D-класса.
Зачем вообще преобразовывать в аналог, если усилитель класса D? Сразу ШИМ и выдавать на усилитель.
|
|
|
|2.15, Аноним (15), 02:06, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А даташит найти и самому почитать не? Только флудить?
MAX98357A, «Tiny, Low-Cost, PCM Class D Amplifier with Class AB Performance», 3.2W@4Ω — это и есть специализированный усилитель для планшетов/смартфонов/блютус-колонок и подобного. Питается от 2.5-5.5В, принимает на вход PCM по I2S, выдаёт звук на динамик.
|