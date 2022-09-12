Разработано устройство для определения скрытого включения микрофона

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|3.39, Placeholder (ok), 15:48, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Большая часть вебок идут сразу с микрофоном, я думаю что он говорил про индикатор работы микрофона в вебке
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|4.40, Аноним (40), 15:51, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Черная изолента обычно нахаляву уже валялась и ее аккуратный кусочек на черной рамке вид совершенно не портит и визуально из рамки никак не выделяется, в чем фича и состоит.
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|1.3, Аноним (3), 13:00, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Неплохие у них игрушки. Хочу такое же для могильников, желательно в сумке у собеседника. Есть правда некоторые сомнения, что в городском шуме выделить такое излучение в принципе осуществимо.
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|2.24, Бывалый смузихлёб (?), 15:11, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть некоторые сомнения, что выделяемый ими «сигнал» в принципе о чём-то говорит ( судя по иллюстрации они вообще слушают наличие чего-то вроде i2c, что странновато да и устройств может куча работать )
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|3.43, Аноним (3), 15:54, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если в норме этого сигнала нет, и он появляется только при включении микрофона.
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|3.48, Аноним (-), 16:01, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще они имеют некий пойнт: цифровой микрофон гонит по последовательному сериальному интерфейсу в проц поток битов в цифровой форме и у него есть некая вполне постоянная тактовая частота пропорциональная дискретизации аудио и всему такому.
Только это не i2c а что-то близкое к i2s чтоли, заточенное под именно аудио. Это все же разные интерфейсы, если по i2c можно коммуницировать с произвольными таймингами в произвольном объеме, аудио интерфейсы подразумевают достаточно конкретные тайминги/битрейты и проч. Поэтому они будут фонить в эфир достаточно специфичным образом, не очень похожим на другие штуки.
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|2.42, Аноним (40), 15:53, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А оно и мобильники с цифровыми MEMS микрофонами, вероятно, сможет обнаружить - микрофон и его структура те же самые.
Нюанс в том что вон то, однако, вообще совсем не будет работать с более классическими "аналоговыми" микрофонами - у них нет тактового сигнала, детектировать нечего. К тому же они чуть дешевле цифровых MEMS - и если вы не крутой эксперт, гадайте что за микрофон и где вам втулили.
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|1.4, pfg21 (ok), 13:07, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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разработайте плиз аппаратный выключатель вебки и микрофона. едрить всех дизигнеров в их рабочее место.
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|2.5, Аноним (5), 13:17, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже если такой сделают и принудят ставить в технику (зачем это производителям добровольно делать, да?), то где-нибудь на плате просто появится неприметная нашлёпка смолы, под которой будет "настоящий" микрофон.
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|3.21, pfg21 (ok), 14:56, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Даже если такой сделают и принудят ставить в технику (зачем это производителям
> добровольно делать, да?), то где-нибудь на плате просто появится неприметная нашлёпка
> смолы, под которой будет "настоящий" микрофон.
капля смолы... микрофон... хехе какой вы простой, если нужно будет, сделают и сложнееееее и незаметнееее. а как вам к примеру микрофонный эффект в керамическом конденсаторе... или несколько железячек в деревянном орле над креслом посла США :)
а пока ты "неуловимый джо", можешь даже не выпендриваться, с твоей рожы максимум статистику собирают для продажи маркетолохам :)
аудит платы ноутбука после покупки :) "там где надо" это делается. и ноутбуки получают сертификаты и т.д.
опенхардваре в купе с опеносорсом и опенбиосом/опенуефи :)
и тэдэ и тэпэ. но это надо делать, следить, разбираться...
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|4.45, Аноним (-), 15:57, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>аудит платы ноутбука после покупки :) "там где надо" это делается.
А где надо?
Вот помню в нато был буттхерт когда всплыли рентен снимки столь любимых ими ленов.
Наса думаю тоже напряглось.
И почему купляють кетай а не ридный делл, для меня загадка.
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|2.28, Аноним (26), 15:15, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну а вообще да, это шизофрения помноженная на манию величия, думать что какой-то аноним с опеннета кому-то нужен.
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|3.33, Аноним (-), 15:39, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как там в криокамере?
Давно ии следит за каждым.
Можете потындыхсить новость на днях, по слово санитизация данных. Там во всем признались.
А вообще, каждый анончик важен и нужен.
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|4.53, Аноним (26), 16:20, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну если так озабочен этим, то как не знаешь об Librem и Pine64 и ещё дюжене смартфонов без гугла.
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|2.55, Lost Inside (ok), 16:21, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Некогда подобные переключатели были для режима read-only на флешках.
Эх, золотое было время ))
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|2.58, Аноним (58), 16:28, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если корпус не клееный можно самому впаять сенсорный выключатель за 5 рублей
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|1.8, Аноним (8), 13:45, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Хосподя, а можно разработать устройство - ноутбук на современной элементной базе, но без веб камеры и микрофона? Был бы признателен.
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|2.9, 1 (??), 13:54, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно просто не говорить, что там есть камера и микрофон. А устройства обозвать как-нибудь "Перечислитель виртуальных устройств"
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|3.57, Lost Inside (ok), 16:23, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно просто добавить в BIOS возможность отключать их, как WiFi.
Для 99% параноидов этого будет достаточно.
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|4.62, Аноним (26), 16:37, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже есть устройтва, на которых физический выключатели питания есть.
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|2.11, Аноним (11), 13:57, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не сложно, но кто его купит? А если сильно надо, можешь взять пойальнег и сам отпаять.
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|3.13, Аноним (13), 14:00, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А кто не купит? Камеры и микрофоны далеко не всем нужны, а тем кому НУЖНЫ и так покупают внешние
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|3.15, Аноним (-), 14:11, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я и еще полтора ответственных анонима.
Не, ну мы тоже рыночек. Нас тоже нужно удовлетворять. Не всеж хомкам кривые мегапикселЫ скармливать.
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|2.12, Аноним (13), 13:59, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И смартфон без фронталки чтобы не экраны без дырок были еще пусть разработают!
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|3.14, Аноним (-), 14:09, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Люто, бешенно удваиваю!
Ни разу в жизни не использовал фронталку. Честно.
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|6.54, Аноним (26), 16:21, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, не вы откуда то понабежали, непонятно откуда, чтобы не знать про Librem и Pine64.
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|4.47, Аноним (-), 15:59, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А еще там ондроид кокой-то кетайский. Обновления редки и не долги. И самое важное, васянскую линейку не поставит. Не нужно.
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|4.61, Аноним (26), 16:31, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Его нет в списке устройств на которые поставили postmarketos. А без postmarketos с зондами, сомнительное удовольствие.
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|3.31, Аноним (26), 15:20, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Откуда вы такие беретесь, ни про Librem 4 ни про Pinephone ни про PostmarketOS не знаете.
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|4.35, Аноним (-), 15:42, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Откуда Вы такие богатеи беретесь, чтобы вражье устаревшее железо куплять за сотни нефти?
Все для фронта, все для победы же!
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|5.51, Аноним (-), 16:09, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Откуда Вы такие богатеи беретесь, чтобы вражье устаревшее железо куплять за сотни нефти?
Кто там у вас в друзьях, они мобилочные SoC точно производят? Хоть за сотни нефти, хоть как?
> Все для фронта, все для победы же!
Ну так садитесь в танк и газутей под джавелины. Зачем для этого смартфон? Чтобы ракету по RRLP было удобнее наводить? Это кажется уже практикуется, судя по воплям в телегах.
А, как вариант можно и без средств коммуникации, но сколько вы так проживете в тех условиях вообще? Натурные эксперименты показали что не долго: точные и оперативные коммуникации решают.
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|5.59, Аноним (26), 16:29, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А где я сказал что лично пользуюсь. Я по доброте душевной подсказал анониму озабоченному этим вопросом что есть вариант, а дальше уже его дело. Если озабочен, то найдет возможность.
Хотя я привык уже что среди линуксоидов рытьтся на помойках в поиске очередного устройсвтва это нормально. Но вот лично у меня проблема, не могу найти Xiaomi Redmi 2 чотбы поставить на него postmarketos. I386 IBM PC совместимый компьютер тоже на мусорки не выкидывают.
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|4.36, Аноним (-), 15:43, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Либрем вроде 5.
И таки да, килсвитч - не панацея.
Мне бы вот вообще без камер, пжл.
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|5.60, Аноним (26), 16:30, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>И таки да, килсвитч - не панацея.
Ну если физическое прерывание цепи питания камеры или микрофона не панацея, то я не знаю что тогда панацея. Физически выковырять микрофон и подключать гарнитуру.
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|2.22, pfg21 (ok), 15:00, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Хосподя, а можно разработать устройство - ноутбук на современной элементной базе, но
> без веб камеры и микрофона? Был бы признателен.
можно исчо проще.
разобрать ноутбук и отключить вебкамеру и микрофон. аппаратно - шлейфик выдернуть из мат.платы :)
работает с любый ноутбуком, даже с еплом :)
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|3.38, Аноним (-), 15:47, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если углубиться в вопрос, то с вебкамерой поможет, а вот с микрофоном нет. Но это уже совсем параноидально-шизофренические мании, да.
Я не хочу разбирать, мне лень. А еще я люблю когда все эти клипсы с завода не тронуты, ибо люфтит после разборки в 9 случаях из 10.
Потому с удовольствием заплатил бы за гаджыт, в котором этого просто нет.
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|4.46, AS (??), 15:58, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вПринципе аккуратно попробовать высверлить, не разбирая..
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|2.29, Аноним (26), 15:18, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хосподя, а как можно ошивается здеся и не знаеть ни про Librem 14 ни про Pinebook Pro.
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|3.41, Аноним (-), 15:51, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Отдать оверпрайс за морально устаревшую хардварь не каждый может себе позволить. Точнее позволить может почти каждый, мало кто будет это делать. Тем более что-то там все таки емнип закрытое есть. Я точно не помню, чтобы не соврать, коллеги подскажут. Модем?
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|4.63, Аноним (26), 16:40, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Отдать оверпрайс за морально устаревшую хардварь не каждый может себе позволить.
То есть хочешь топовое и за копейки?
Нарой на свалке нубук на intel core 2 duo, поставь линукс.
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|1.10, torvn77 (ok), 13:55, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Если так заморачиваться то может проще просто демонтировать микрофон и сжечь принимающие звук входные цепи?
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|2.44, гоквч (?), 15:55, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Резистор вместо микрофона подключить. Пусть слушают тепловой шум
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|2.23, pfg21 (ok), 15:01, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Изолента на линзу камеры и физический тумблер на контакты микрофона.
тогда уж взять двух-контаный тумблер и отключать с микрофоном и веб-камеру :)
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|1.50, Аристарх (??), 16:05, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нужен динамик, излучающий белый шум в человеческом спектре. Ты его прикрепляешь напротив микрофона и ставишь на комфортный уровень - будет слышно что-то уровня вентилятора на корпусе. Но т.к. излучатель крайне близко к микрофону, его интенсивности достаточно, чтобы искажать ВСЁ, что слышно вовне. И конечно же, в силу природы шума, этот сигнал практически невозможно "отделить" от голоса. Подслушки сосут.
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|2.52, Аноним (-), 16:13, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обычно фирменные антибаги используют ультразвук: микрофоны давит, а человек это не слышит. Правда насколько эффективна такая удавка и нельзя ли цифровой постобработкой что-то извлечь... ну в общем это еще пара тем для исследователей на пожевать.
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