Разработано устройство для определения скрытого включения микрофона

2.9, 1 (??), 13:54, 12/09/2022: Можно просто не говорить, что там есть камера и микрофон. А устройства обозвать как-нибудь "Перечислитель виртуальных устройств"

3.57, Lost Inside (ok), 16:23, 12/09/2022: Можно просто добавить в BIOS возможность отключать их, как WiFi.

Для 99% параноидов этого будет достаточно.

4.62, Аноним (26), 16:37, 12/09/2022: Уже есть устройтва, на которых физический выключатели питания есть.

2.11, Аноним (11), 13:57, 12/09/2022: Не сложно, но кто его купит? А если сильно надо, можешь взять пойальнег и сам отпаять.

3.13, Аноним (13), 14:00, 12/09/2022: А кто не купит? Камеры и микрофоны далеко не всем нужны, а тем кому НУЖНЫ и так покупают внешние

3.15, Аноним (-), 14:11, 12/09/2022: Я и еще полтора ответственных анонима.

Не, ну мы тоже рыночек. Нас тоже нужно удовлетворять. Не всеж хомкам кривые мегапикселЫ скармливать.

3.16, Аноним (-), 14:13, 12/09/2022: Пойальнег лучше по назначению. В криптоанализе годится.

2.12, Аноним (13), 13:59, 12/09/2022: И смартфон без фронталки чтобы не экраны без дырок были еще пусть разработают!

3.14, Аноним (-), 14:09, 12/09/2022: Люто, бешенно удваиваю!

Ни разу в жизни не использовал фронталку. Честно.

4.30, Аноним (26), 15:19, 12/09/2022: Да откуда вы все сюда понабежали?

5.34, Аноним (-), 15:41, 12/09/2022: Отткда же, откуда и Вы, вестимо.

6.54, Аноним (26), 16:21, 12/09/2022: Да, не вы откуда то понабежали, непонятно откуда, чтобы не знать про Librem и Pine64.

3.19, Аномимик (ok), 14:30, 12/09/2022: Xiaomi Mi 9T. Без дырок, фронталка выдвигается

4.47, Аноним (-), 15:59, 12/09/2022: А еще там ондроид кокой-то кетайский. Обновления редки и не долги. И самое важное, васянскую линейку не поставит. Не нужно.

4.61, Аноним (26), 16:31, 12/09/2022: Его нет в списке устройств на которые поставили postmarketos. А без postmarketos с зондами, сомнительное удовольствие.

3.31, Аноним (26), 15:20, 12/09/2022: Откуда вы такие беретесь, ни про Librem 4 ни про Pinephone ни про PostmarketOS не знаете.

4.35, Аноним (-), 15:42, 12/09/2022: Откуда Вы такие богатеи беретесь, чтобы вражье устаревшее железо куплять за сотни нефти?

Все для фронта, все для победы же!

5.51, Аноним (-), 16:09, 12/09/2022: > Откуда Вы такие богатеи беретесь, чтобы вражье устаревшее железо куплять за сотни нефти? Кто там у вас в друзьях, они мобилочные SoC точно производят? Хоть за сотни нефти, хоть как? > Все для фронта, все для победы же! Ну так садитесь в танк и газутей под джавелины. Зачем для этого смартфон? Чтобы ракету по RRLP было удобнее наводить? Это кажется уже практикуется, судя по воплям в телегах. А, как вариант можно и без средств коммуникации, но сколько вы так проживете в тех условиях вообще? Натурные эксперименты показали что не долго: точные и оперативные коммуникации решают.

5.59, Аноним (26), 16:29, 12/09/2022: А где я сказал что лично пользуюсь. Я по доброте душевной подсказал анониму озабоченному этим вопросом что есть вариант, а дальше уже его дело. Если озабочен, то найдет возможность.

Хотя я привык уже что среди линуксоидов рытьтся на помойках в поиске очередного устройсвтва это нормально. Но вот лично у меня проблема, не могу найти Xiaomi Redmi 2 чотбы поставить на него postmarketos. I386 IBM PC совместимый компьютер тоже на мусорки не выкидывают.

4.36, Аноним (-), 15:43, 12/09/2022: Либрем вроде 5.

И таки да, килсвитч - не панацея.

Мне бы вот вообще без камер, пжл.

5.56, Аноним (26), 16:23, 12/09/2022: Да ты бы хоть сходил на их сайт, потыкал по ссылочкам, прежде чем сюда клац клац делать.

https://puri.sm/products/librem-14/

https://www.pine64.org/pinebook-pro/

5.60, Аноним (26), 16:30, 12/09/2022: >И таки да, килсвитч - не панацея. Ну если физическое прерывание цепи питания камеры или микрофона не панацея, то я не знаю что тогда панацея. Физически выковырять микрофон и подключать гарнитуру.

2.18, Admino (ok), 14:21, 12/09/2022: Уже нет. Microsoft запретила.

2.22, pfg21 (ok), 15:00, 12/09/2022: > Хосподя, а можно разработать устройство - ноутбук на современной элементной базе, но

> без веб камеры и микрофона? Был бы признателен. можно исчо проще.

разобрать ноутбук и отключить вебкамеру и микрофон. аппаратно - шлейфик выдернуть из мат.платы :)

работает с любый ноутбуком, даже с еплом :)

3.38, Аноним (-), 15:47, 12/09/2022: Если углубиться в вопрос, то с вебкамерой поможет, а вот с микрофоном нет. Но это уже совсем параноидально-шизофренические мании, да.

Я не хочу разбирать, мне лень. А еще я люблю когда все эти клипсы с завода не тронуты, ибо люфтит после разборки в 9 случаях из 10.

Потому с удовольствием заплатил бы за гаджыт, в котором этого просто нет.

4.46, AS (??), 15:58, 12/09/2022: вПринципе аккуратно попробовать высверлить, не разбирая..

2.29, Аноним (26), 15:18, 12/09/2022: Хосподя, а как можно ошивается здеся и не знаеть ни про Librem 14 ни про Pinebook Pro.

3.41, Аноним (-), 15:51, 12/09/2022: Отдать оверпрайс за морально устаревшую хардварь не каждый может себе позволить. Точнее позволить может почти каждый, мало кто будет это делать. Тем более что-то там все таки емнип закрытое есть. Я точно не помню, чтобы не соврать, коллеги подскажут. Модем?

4.63, Аноним (26), 16:40, 12/09/2022: >Отдать оверпрайс за морально устаревшую хардварь не каждый может себе позволить. То есть хочешь топовое и за копейки? Нарой на свалке нубук на intel core 2 duo, поставь линукс.

4.64, Аноним (26), 16:47, 12/09/2022: На смартфонах закрытое всё. Начинать надо с ЦПУ а точнее с Система на кристалле (СнК)

Телефон не может не шпионить by design.

https://temofeev.ru/info/articles/struktura-smartfona-illyuziya-kontrolya/

https://habr.com/ru/post/667960/