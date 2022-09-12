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Разработано устройство для определения скрытого включения микрофона

12.09.2022 12:25

Группа исследователей из Национального университета Сингапура и Университета Ёнсе (Корея) разработала метод для выявления скрытого включения микрофона на ноутбуке. Для демонстрации работы метода на базе платы Raspberry Pi 4, усилителя и программируемого приёмопередатчика (SDR) собран прототип, получивший название TickTock, который позволяет выявлять активацию микрофона вредоносным или шпионским ПО для прослушивания за пользователем. Техника пассивного определения включения микрофона актуальна так как, если в случае с web-камерой пользователь может блокировать запись просто заклеив камеру, то встроенный микрофон отключить проблематично и не понятно, когда он активен, а когда нет.

Метод основан на том, что при работе микрофона, цепи, передающие тактовые сигналы на аналого-цифровой преобразователь, начинают излучать специфичный фоновый сигнал, который можно уловить и отделить от шумов, вызванных работой других систем. По наличию специфичного для микрофона электромагнитного излучения можно сделать вывод о ведении записи.

Устройство требует адаптации для разных моделей нотубуков, так как характер излучаемого сигнала сильно зависит от применяемого звукового чипа. Для корректного определения активности микрофона также потребовалось решить задачу с фильтрацией шумов от других электрических цепей и учесть изменение сигнала в зависимости от подключения.

В итоге, исследователям удалось адаптировать своё устройство для надёжного определения включения микрофона на 27 из 30 протестированных моделях ноутбуков, производства Lenovo, Fujitsu, Toshiba, Samsung, HP, Asus и Dell. Три устройства, с которыми метод не сработал, оказались модели Apple MacBook 2014, 2017 и 2019 (предполагается, что утечку сигнала не удалось уловить из-за экранирующего алюминиевого корпуса и использования коротких гибких кабелей).

Исследователи также попытались адаптировать метод для других классов устройств, таких как смартфоны, планшеты, умные колонки и USB-камеры, но эффективность оказались заметно ниже - из 40 протестированных устройств определение было налажено только на 21, что объясняется использованием аналоговых микрофонов вместо цифровых, других схем подключения и более коротких проводников, излучающих электромагнитный сигнал.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Продемонстрирован взлом терминала Starlink
  3. OpenNews: Техника идентификации смартфонов по широковещательной активности Bluetooth
  4. OpenNews: Отслеживание перемещения в соседней комнате при помощи динамика и микрофона обычного ПК
  5. OpenNews: Эксперимент по использованию жесткого диска в качестве микрофона
  6. OpenNews: Атака на микрофоны систем голосового управления при помощи лазера
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57767-microphone
Ключевые слова: microphone, sdr, ticktock
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 12:45, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    для вебки более актуально такое устройство)
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:51, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    есть же изолента)
     
     
  • 3.39, Placeholder (ok), 15:48, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Большая часть вебок идут сразу с микрофоном, я думаю что он говорил про индикатор работы микрофона в вебке
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:19, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Моя себе купила нубук со шторкой. Оч. полезная вещь
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 14:19, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Шторку можно и отдельно купить.1
     
     
  • 4.40, Аноним (40), 15:51, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Черная изолента обычно нахаляву уже валялась и ее аккуратный кусочек на черной рамке вид совершенно не портит и визуально из рамки никак не выделяется, в чем фича и состоит.
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:00, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неплохие у них игрушки. Хочу такое же для могильников, желательно в сумке у собеседника. Есть правда некоторые сомнения, что в городском шуме выделить такое излучение в принципе осуществимо.
     
     
  • 2.24, Бывалый смузихлёб (?), 15:11, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть некоторые сомнения, что выделяемый ими «сигнал» в принципе о чём-то говорит ( судя по иллюстрации они вообще слушают наличие чего-то вроде i2c, что странновато да и устройств может куча работать )
     
     
  • 3.43, Аноним (3), 15:54, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если в норме этого сигнала нет, и он появляется только при включении микрофона.
     
  • 3.48, Аноним (-), 16:01, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще они имеют некий пойнт: цифровой микрофон гонит по последовательному сериальному интерфейсу в проц поток битов в цифровой форме и у него есть некая вполне постоянная тактовая частота пропорциональная дискретизации аудио и всему такому.

    Только это не i2c а что-то близкое к i2s чтоли, заточенное под именно аудио. Это все же разные интерфейсы, если по i2c можно коммуницировать с произвольными таймингами в произвольном объеме, аудио интерфейсы подразумевают достаточно конкретные тайминги/битрейты и проч. Поэтому они будут фонить в эфир достаточно специфичным образом, не очень похожим на другие штуки.

     
  • 2.42, Аноним (40), 15:53, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А оно и мобильники с цифровыми MEMS микрофонами, вероятно, сможет обнаружить - микрофон и его структура те же самые.

    Нюанс в том что вон то, однако, вообще совсем не будет работать с более классическими "аналоговыми" микрофонами - у них нет тактового сигнала, детектировать нечего. К тому же они чуть дешевле цифровых MEMS - и если вы не крутой эксперт, гадайте что за микрофон и где вам втулили.

     

  • 1.4, pfg21 (ok), 13:07, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    разработайте плиз аппаратный выключатель вебки и микрофона. едрить всех дизигнеров в их рабочее место.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:17, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже если такой сделают и принудят ставить в технику (зачем это производителям добровольно делать, да?), то где-нибудь на плате просто появится неприметная нашлёпка смолы, под которой будет "настоящий" микрофон.
     
     
  • 3.21, pfg21 (ok), 14:56, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Даже если такой сделают и принудят ставить в технику (зачем это производителям
    > добровольно делать, да?), то где-нибудь на плате просто появится неприметная нашлёпка
    > смолы, под которой будет "настоящий" микрофон.

    капля смолы... микрофон... хехе какой вы простой, если нужно будет, сделают и сложнееееее и незаметнееее. а как вам к примеру микрофонный эффект в керамическом конденсаторе... или несколько железячек в деревянном орле над креслом посла США :)    
    а пока ты "неуловимый джо", можешь даже не выпендриваться, с твоей рожы максимум статистику собирают для продажи маркетолохам :)    

    аудит платы ноутбука после покупки :) "там где надо" это делается. и ноутбуки получают сертификаты и т.д.      
    опенхардваре в купе с опеносорсом и опенбиосом/опенуефи :)
    и тэдэ и тэпэ. но это надо делать, следить, разбираться...

     
     
  • 4.26, Аноним (26), 15:13, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Начинать следует с опенЦПУ
     
  • 4.45, Аноним (-), 15:57, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >аудит платы ноутбука после покупки :) "там где надо" это делается.

    А где надо?
    Вот помню в нато был буттхерт когда всплыли рентен снимки столь любимых ими ленов.
    Наса думаю тоже напряглось.
    И почему купляють кетай а не ридный делл, для меня загадка.

     
  • 2.25, Аноним (26), 15:12, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Librem
     
  • 2.27, Аноним (26), 15:14, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Pine64
     
  • 2.28, Аноним (26), 15:15, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну а вообще да, это шизофрения помноженная на манию величия, думать что какой-то аноним с опеннета кому-то нужен.
     
     
  • 3.33, Аноним (-), 15:39, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как там в криокамере?
    Давно ии следит за каждым.
    Можете потындыхсить новость на днях, по слово санитизация данных. Там во всем признались.
    А вообще, каждый анончик важен и нужен.
     
     
  • 4.53, Аноним (26), 16:20, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если так озабочен этим, то как не знаешь об Librem и Pine64 и ещё дюжене смартфонов без гугла.
     
  • 2.55, Lost Inside (ok), 16:21, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Некогда подобные переключатели были для режима read-only на флешках.
    Эх, золотое было время ))
     
  • 2.58, Аноним (58), 16:28, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если корпус не клееный можно самому впаять сенсорный выключатель за 5 рублей
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:45, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хосподя, а можно разработать устройство - ноутбук на современной элементной базе, но без веб камеры и микрофона? Был бы признателен.
     
     
  • 2.9, 1 (??), 13:54, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно просто не говорить, что там есть камера и микрофон. А устройства обозвать как-нибудь "Перечислитель виртуальных устройств"
     
     
  • 3.57, Lost Inside (ok), 16:23, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно просто добавить в BIOS возможность отключать их, как WiFi.
    Для 99% параноидов этого будет достаточно.
     
     
  • 4.62, Аноним (26), 16:37, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже есть устройтва, на которых физический выключатели питания есть.
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:57, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не сложно, но кто его купит? А если сильно надо, можешь взять пойальнег и сам отпаять.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 14:00, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А кто не купит? Камеры и микрофоны далеко не всем нужны, а тем кому НУЖНЫ и так покупают внешние
     
  • 3.15, Аноним (-), 14:11, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я и еще полтора ответственных анонима.
    Не, ну мы тоже рыночек. Нас тоже нужно удовлетворять. Не всеж хомкам кривые мегапикселЫ скармливать.
     
  • 3.16, Аноним (-), 14:13, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пойальнег лучше по назначению. В криптоанализе годится.
     
  • 2.12, Аноним (13), 13:59, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И смартфон без фронталки чтобы не экраны без дырок были еще пусть разработают!
     
     
  • 3.14, Аноним (-), 14:09, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Люто, бешенно удваиваю!
    Ни разу в жизни не использовал фронталку. Честно.
     
     
  • 4.30, Аноним (26), 15:19, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да откуда вы все сюда понабежали?
     
     
  • 5.34, Аноним (-), 15:41, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отткда же, откуда и Вы, вестимо.
     
     
  • 6.54, Аноним (26), 16:21, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, не вы откуда то понабежали, непонятно откуда, чтобы не знать про Librem и Pine64.
     
  • 3.19, Аномимик (ok), 14:30, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Xiaomi Mi 9T. Без дырок, фронталка выдвигается
     
     
  • 4.47, Аноним (-), 15:59, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А еще там ондроид кокой-то кетайский. Обновления редки и не долги. И самое важное, васянскую линейку не поставит. Не нужно.
     
  • 4.61, Аноним (26), 16:31, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его нет в списке устройств на которые поставили postmarketos. А без postmarketos с зондами, сомнительное удовольствие.
     
  • 3.31, Аноним (26), 15:20, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откуда вы такие беретесь, ни про Librem 4 ни про Pinephone ни про PostmarketOS не знаете.
     
     
  • 4.35, Аноним (-), 15:42, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Откуда Вы такие богатеи беретесь, чтобы вражье устаревшее железо куплять за сотни нефти?
    Все для фронта, все для победы же!
     
     
  • 5.51, Аноним (-), 16:09, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Откуда Вы такие богатеи беретесь, чтобы вражье устаревшее железо куплять за сотни нефти?

    Кто там у вас в друзьях, они мобилочные SoC точно производят? Хоть за сотни нефти, хоть как?

    > Все для фронта, все для победы же!

    Ну так садитесь в танк и газутей под джавелины. Зачем для этого смартфон? Чтобы ракету по RRLP было удобнее наводить? Это кажется уже практикуется, судя по воплям в телегах.

    А, как вариант можно и без средств коммуникации, но сколько вы так проживете в тех условиях вообще? Натурные эксперименты показали что не долго: точные и оперативные коммуникации решают.

     
  • 5.59, Аноним (26), 16:29, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где я сказал что лично пользуюсь. Я по доброте душевной подсказал анониму озабоченному этим вопросом что есть вариант, а дальше уже его дело. Если озабочен, то найдет возможность.
    Хотя я привык уже что среди линуксоидов рытьтся на помойках в поиске очередного устройсвтва это нормально. Но вот лично у меня проблема, не могу найти Xiaomi Redmi 2 чотбы поставить на него postmarketos. I386 IBM PC совместимый компьютер тоже на мусорки не выкидывают.
     
  • 4.36, Аноним (-), 15:43, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Либрем вроде 5.
    И таки да, килсвитч - не панацея.
    Мне бы вот вообще без камер, пжл.
     
     
  • 5.56, Аноним (26), 16:23, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ты бы хоть сходил на их сайт, потыкал по ссылочкам, прежде чем сюда клац клац делать.
    https://puri.sm/products/librem-14/
    https://www.pine64.org/pinebook-pro/
     
  • 5.60, Аноним (26), 16:30, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >И таки да, килсвитч - не панацея.

    Ну если физическое прерывание цепи питания камеры или микрофона не панацея, то я не знаю что тогда панацея. Физически выковырять микрофон и подключать гарнитуру.

     
  • 2.18, Admino (ok), 14:21, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Уже нет. Microsoft запретила.
     
  • 2.22, pfg21 (ok), 15:00, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Хосподя, а можно разработать устройство - ноутбук на современной элементной базе, но
    > без веб камеры и микрофона? Был бы признателен.

    можно исчо проще.
    разобрать ноутбук и отключить вебкамеру и микрофон. аппаратно - шлейфик выдернуть из мат.платы :)  
    работает с любый ноутбуком, даже с еплом :)

     
     
  • 3.38, Аноним (-), 15:47, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если углубиться в вопрос, то с вебкамерой поможет, а вот с микрофоном нет. Но это уже совсем параноидально-шизофренические мании, да.
    Я не хочу разбирать, мне лень. А еще я люблю когда все эти клипсы с завода не тронуты, ибо люфтит после разборки в 9 случаях из 10.
    Потому с удовольствием заплатил бы за гаджыт, в котором этого просто нет.
     
     
  • 4.46, AS (??), 15:58, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вПринципе аккуратно попробовать высверлить, не разбирая..
     
  • 2.29, Аноним (26), 15:18, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хосподя, а как можно ошивается здеся и не знаеть ни про Librem 14 ни про Pinebook Pro.
     
     
  • 3.41, Аноним (-), 15:51, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Отдать оверпрайс за морально устаревшую хардварь не каждый может себе позволить. Точнее позволить может почти каждый, мало кто будет это делать. Тем более что-то там все таки емнип закрытое есть. Я точно не помню, чтобы не соврать, коллеги подскажут. Модем?
     
     
  • 4.63, Аноним (26), 16:40, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Отдать оверпрайс за морально устаревшую хардварь не каждый может себе позволить.

    То есть хочешь топовое и за копейки?

    Нарой на свалке нубук на intel core 2 duo, поставь линукс.

     
  • 4.64, Аноним (26), 16:47, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На смартфонах закрытое всё. Начинать надо с ЦПУ а точнее с Система на кристалле (СнК)
    Телефон не может не шпионить by design.
    https://temofeev.ru/info/articles/struktura-smartfona-illyuziya-kontrolya/
    https://habr.com/ru/post/667960/
     

  • 1.10, torvn77 (ok), 13:55, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Если так заморачиваться то может проще просто демонтировать микрофон и сжечь принимающие звук входные цепи?  
     
     
  • 2.44, гоквч (?), 15:55, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Резистор вместо микрофона подключить. Пусть слушают тепловой шум
     

  • 1.20, EuPhobos (ok), 14:50, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Изолента на линзу камеры и физический тумблер на контакты микрофона.
     
     
  • 2.23, pfg21 (ok), 15:01, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Изолента на линзу камеры и физический тумблер на контакты микрофона.

    тогда уж взять двух-контаный тумблер и отключать с микрофоном и веб-камеру :)

     
     
  • 3.32, Аноним (26), 15:21, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://puri.sm/products/librem-14/
     

  • 1.37, Аноним (37), 15:46, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    что только не придумают, чтобы не ставить механический выключатель....
     
  • 1.50, Аристарх (??), 16:05, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужен динамик, излучающий белый шум в человеческом спектре. Ты его прикрепляешь напротив микрофона и ставишь на комфортный уровень - будет слышно что-то уровня вентилятора на корпусе. Но т.к. излучатель крайне близко к микрофону, его интенсивности достаточно, чтобы искажать ВСЁ, что слышно вовне. И конечно же, в силу природы шума, этот сигнал практически невозможно "отделить" от голоса. Подслушки сосут.
     
     
  • 2.52, Аноним (-), 16:13, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычно фирменные антибаги используют ультразвук: микрофоны давит, а человек это не слышит. Правда насколько эффективна такая удавка и нельзя ли цифровой постобработкой что-то извлечь... ну в общем это еще пара тем для исследователей на пожевать.
     

  • 1.65, Neon (??), 16:51, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередной развод лохов - это "устройство"
     

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