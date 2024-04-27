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Выпуск OSMC 2024.04-1, дистрибутива для создания медиацентра на основе Raspberry Pi

27.04.2024 09:46

Представлен выпуск дистрибутива OSMC 2024.04-1, предназначенного для создания медиацентра на базе одноплатных компьютеров Raspberry Pi или телеприставок Vero, развиваемых разработчиками дистрибутива. Дистрибутив укомплектован медиацентром Kodi и предлагает из коробки полный набор инструментов для создания домашнего кинотеатра, поддерживающего отображение видео с качеством 4K, 2K и HD (1080p). Для загрузки доступны как образы для прямой записи на USB-накопитель или SD-карту, так и специализированные инсталляторы для Windows, macOS и Linux, позволяющие начинающему пользователю установить дистрибутив. Готовые сборки сформированы для плат Raspberry Pi 2, 3, 3+, Zero W 2, 4 и 400, а также для приставок Vero 4K, 4K+ и V.

Дистрибутив основан на пакетной базе Debian и поддерживает установку пакетов из стандартных репозиториев. В процессе работы с дистрибутивом не требуется знание Linux, все операции по настройке выполняются через графический интерфейс. Медиацентр на базе Raspberry Pi предлагается подключить к телевизору через порт HDMI и запитать через порт USB, который имеется в некоторых телевизорах. При воспроизведении видео используются средства аппаратного декодирования видео, предоставляемые графическим ускорителем Broadcom VideoCore.

OSMC имеет встроенную поддержку различных TV-тюнеров, DVB-адаптеров и пультов дистанционного управления. Возможно подключение инфракрасного приёмника через порт GPIO. Дополнительно поддерживается организация управления Kodi по сети со смартфона при помощи специализированных приложений для платформ iOS и Android. Для обеспечения трансляции музыки и видео с устройств Apple дистрибутивом поддерживаются технологии AirPlay и AirTunes.

Сетевое соединение может быть организовано как по проводной, так и по беспроводной сети. В состав интегрированы сервисы для организации доступа к локальной коллекции контента по протоколам SMB, NFS, FTP, HTTP и SSH. По умолчанию правила межсетевого экрана настроены на возможность доступа только из локальной сети. Для поддержания системы в актуальном состоянии применяется система автоматической установки обновлений.

В новом выпуске:

  • Медиацентр Kodi обновлён до версии 20.5. Началось тестирование окружения на базе Kodi 21, но для широкой публики оно будет предложено в следующем выпуске, запланированном на май.
  • Добавлена начальная поддержка предоставляемого стриминговыми сервисами контента UHD и Dolby Vision.
  • Значительно улучшена поддержка воспроизведения контента на представленной в конце прошлого года телеприставке Vero V, оснащённой 4-ядерным CPU ARM64 S905X4-O, 4 GB ОЗУ, 32GB eMMC, 802.11 ac/n/g/b WiFi, Bluetooth 4.0, IR/RF приёмниками, 2x USB 2.0,1x USB 3.0, micro SD, 3.5mm, SPDIF audio, HDMI 2.1, Gigabit Ethernet. Поддерживается H265/VP9/AV1, HDR10, HDR10+, HLG и воспроизведение с качеством 4K.
  • Для приставок Vero 4K, 4K и V реализован режим синхронизации звука и видео при воспроизведении контента. Добавлена поддержка специализированной клавиатуры Ortek. Повышена производительность при использовании Bluetooth.
  • Для приставок Vero V для HDR и SDR добавлена поддержка преобразования цветового пространства (тонального отображения), соответствующего пятому профилю Dolby Vision (Profile 5).
  • Улучшен механизм регулирования частоты процессора (cpu governor), подгоняющий параметры работы CPU к текущей нагрузке.
  • Добавлена возможность изменения настроек, связанных с установкой обновлений.
  • Убрана необходимость перезагрузки при выполнении операций создания или восстановления резервных.


  1. Главная ссылка к новости (https://osmc.tv/2024/04/osmcs-...)
  2. OpenNews: Новые сборки дистрибутива Raspberry Pi OS. Разгон плат Raspberry Pi 5 до 3.14 GHz
  3. OpenNews: Проект PiDP-10 развивает клон мэйнфрейма PDP-10 на базе платы Raspberry Pi 5
  4. OpenNews: Представлен Raspbmc, дистрибутив для создания медиацентра на основе Raspberry Pi
  5. OpenNews: Доступен Armbian 24.2, дистрибутив для одноплатных компьютеров
  6. OpenNews: Обновление OpenWrt 23.05.3 и DietPi 9.2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61077-osmc
Ключевые слова: osmc, raspberrypi, kodi
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:53, 27/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фиговый медиацентр получится. Малина до сих пор не выпустила конкурента Orange pi 5
     
     
  • 2.3, 12yoexpert (ok), 11:58, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    только вот пятая малинка будет поддерживаться и получать апдейты ядра и фирмвари ещё минимум лет десять, а на orange pi 5 все забьют уже завтра
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 12:04, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вот только все эти поделки одноплатные нужны всяким теоретикам и "учителям" по сути это детская игрушка чтоб дать понимание как оно работает и убрать в ящик.
    Ну или в отсталых странах кабинет информатики на них собрать.
     
     
  • 4.7, только (?), 12:28, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > теоретикам и "учителям"

    нука быстро подкинь девайс за 50 бачей с актуальной версией ядра и поддержкой двух 4K мониторов, USB3 & NVME.

    не можешь? ну так посмотри в сторону философии.

     
     
  • 5.10, Аноним (10), 13:06, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    работать надо, а не разевать рот по сторонам
     
     
  • 6.34, Аноним (34), 15:27, 27/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.12, Аноним (12), 13:14, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Объясни зачем тебе экономить если у тебя два 4к монитора? Это уже не говоря что за 50 баксов ты туда может текст выведешь, никакого видео 8к, 120 фпс ты всё равно запустить не сможешь.
     
  • 5.13, Аноним (4), 13:17, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Нукать мамке своей будешь.

    Меня финансовый вопрос не волнует никак, смотреть на цены это удел как раз таки теоретиков и прочего сброда.
    Есть масса хороших поговорк "Плохая рыбка...", "Скупой платит дважды" ну и т.д.

    Для телевизоров есть форкплеер тот же.
    Да ПК и лаптопов - без комментариев.
    Метеостанцию можно купить с поддержкой и комьюнити начиная от 140€.
    В старые телевизоры полно приставок разной степени паршивости, ну или минипк.
    Для создания прототипов контроллеров условной гидроэлектростанции гаражного масштаба - ардуино, потом заказываешь плату или сам делаешь если любитель крафтить.

    Так что одноплатники это для обучения детей.

    Всё, иди работай, а то кушать нечего будеть.

     
  • 4.8, Аноним (8), 12:51, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не согласен, у малинки есть компьют модуль, как раз для встраивания в устройства
    Ну и согласен с комментатором выше - преимущество малинки в живом сообществе и поддержке со стороны распберри
     
     
  • 5.31, Аноним (31), 15:21, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как кстати объяснить тот факт что большинство коммерческих устройств это не производные от малники? И никакое сообщество им не нужно?
     
  • 3.33, Аноним (34), 15:22, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >пятая малинка будет поддерживаться и получать апдейты ядра

    А разве Малина уже не в ванильном ядре?

     

  • 1.2, 12yoexpert (ok), 11:56, 27/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как-то стрёмно, на сайте нет инфы о том, из какой страны компания и разработчики
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 12:04, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Китайцы, китайцы, кругом одни китайцы!!1
     
  • 2.11, Аноним (12), 13:11, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ещё один 12-летний не осилил чтение. Всё там написано компания из Англии, Лондон. Можешь даже вглядеться в глаза главного разработчика смотрящего на тебя любящими глазами (осторожно) https://github.com/samnazarko
     
     
  • 3.14, 12yoexpert (ok), 13:25, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пруф в студию с их сайта
     
     
  • 4.15, Другой Аноним (?), 13:36, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://osmc.tv/corporate-and-legal/#trademarkinformation
     
     
  • 5.18, 12yoexpert (ok), 13:41, 27/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 6.21, Аноним (21), 13:42, 27/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 6.22, Аноним (21), 13:43, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты смешной.
     
  • 6.25, Другой Аноним (?), 13:47, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    "А еще боремся за звание лучшего дома". С такими экспертами это уже не опенНЕТ. А гораздо хуже.
     
     
  • 7.26, Аноним (26), 14:17, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да политота тут всплыла давно.
     
  • 4.16, Аноним (21), 13:40, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты так ЕГЭ не сдашь. Вот не сдашь и всё тут. Это даже не задача со звёздочкой была.
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:40, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уточните вопрос. Вас интересует, какая страна финансировала разработку из государственного бюджета  и, следовательно, является обладателем всех имущественных, а возможно, и неимущественных прав на нее? Если это то, что Вас интересует, очевидно, никакая.
     
     
  • 3.19, 12yoexpert (ok), 13:42, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    интересует то, о чём я написал: из какой страны компания и разработчики
     
     
  • 4.23, Аноним (17), 13:43, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В смысле, место его рождения или откуда он приехал (из отпуска) на прошлой неделе?
     
     
  • 5.28, 12yoexpert (ok), 14:49, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    не кривляйся, всё ты понял
     
     
  • 6.29, Аноним (29), 14:51, 27/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 6.32, Аноним (31), 15:22, 27/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.20, Аноним (21), 13:42, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он ждёт когда ему помогут навесить ярлык и придумать теорию заговора. Так как телеканал РЕН-ТВ по сабжу ничего не говорит, нужен другой источник «правды»
     
     
  • 4.24, Аноним (17), 13:44, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот оно что. Я, к примеру, в локации указываю только (!) название своей деревни, где проживаю.
     
  • 4.27, 12yoexpert (ok), 14:49, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Он ждёт когда ему помогут навесить ярлык и придумать теорию заговора.

    У кого что болит, по себе не суди

     
     
  • 5.30, Аноним (29), 14:52, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну да ума нет считай колека. А у тебя его нет и болеть он не может.
     

  • 1.6, Анониматор (?), 12:11, 27/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    а чем лучше LibreElec?
     

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