Выпуск OSMC 2024.04-1, дистрибутива для создания медиацентра на основе Raspberry Pi

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|1.1, Аноним (1), 11:53, 27/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Фиговый медиацентр получится. Малина до сих пор не выпустила конкурента Orange pi 5
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|2.3, 12yoexpert (ok), 11:58, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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только вот пятая малинка будет поддерживаться и получать апдейты ядра и фирмвари ещё минимум лет десять, а на orange pi 5 все забьют уже завтра
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|3.4, Аноним (4), 12:04, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вот только все эти поделки одноплатные нужны всяким теоретикам и "учителям" по сути это детская игрушка чтоб дать понимание как оно работает и убрать в ящик.
Ну или в отсталых странах кабинет информатики на них собрать.
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|4.7, только (?), 12:28, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> теоретикам и "учителям"
нука быстро подкинь девайс за 50 бачей с актуальной версией ядра и поддержкой двух 4K мониторов, USB3 & NVME.
не можешь? ну так посмотри в сторону философии.
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|5.12, Аноним (12), 13:14, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Объясни зачем тебе экономить если у тебя два 4к монитора? Это уже не говоря что за 50 баксов ты туда может текст выведешь, никакого видео 8к, 120 фпс ты всё равно запустить не сможешь.
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|5.13, Аноним (4), 13:17, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Нукать мамке своей будешь.
Меня финансовый вопрос не волнует никак, смотреть на цены это удел как раз таки теоретиков и прочего сброда.
Есть масса хороших поговорк "Плохая рыбка...", "Скупой платит дважды" ну и т.д.
Для телевизоров есть форкплеер тот же.
Да ПК и лаптопов - без комментариев.
Метеостанцию можно купить с поддержкой и комьюнити начиная от 140€.
В старые телевизоры полно приставок разной степени паршивости, ну или минипк.
Для создания прототипов контроллеров условной гидроэлектростанции гаражного масштаба - ардуино, потом заказываешь плату или сам делаешь если любитель крафтить.
Так что одноплатники это для обучения детей.
Всё, иди работай, а то кушать нечего будеть.
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|4.8, Аноним (8), 12:51, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не согласен, у малинки есть компьют модуль, как раз для встраивания в устройства
Ну и согласен с комментатором выше - преимущество малинки в живом сообществе и поддержке со стороны распберри
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|5.31, Аноним (31), 15:21, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как кстати объяснить тот факт что большинство коммерческих устройств это не производные от малники? И никакое сообщество им не нужно?
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|3.33, Аноним (34), 15:22, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>пятая малинка будет поддерживаться и получать апдейты ядра
А разве Малина уже не в ванильном ядре?
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|2.11, Аноним (12), 13:11, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ещё один 12-летний не осилил чтение. Всё там написано компания из Англии, Лондон. Можешь даже вглядеться в глаза главного разработчика смотрящего на тебя любящими глазами (осторожно) https://github.com/samnazarko
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|6.25, Другой Аноним (?), 13:47, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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"А еще боремся за звание лучшего дома". С такими экспертами это уже не опенНЕТ. А гораздо хуже.
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|4.16, Аноним (21), 13:40, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты так ЕГЭ не сдашь. Вот не сдашь и всё тут. Это даже не задача со звёздочкой была.
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|2.17, Аноним (17), 13:40, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уточните вопрос. Вас интересует, какая страна финансировала разработку из государственного бюджета и, следовательно, является обладателем всех имущественных, а возможно, и неимущественных прав на нее? Если это то, что Вас интересует, очевидно, никакая.
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|4.23, Аноним (17), 13:43, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В смысле, место его рождения или откуда он приехал (из отпуска) на прошлой неделе?
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|3.20, Аноним (21), 13:42, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он ждёт когда ему помогут навесить ярлык и придумать теорию заговора. Так как телеканал РЕН-ТВ по сабжу ничего не говорит, нужен другой источник «правды»
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|4.24, Аноним (17), 13:44, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вот оно что. Я, к примеру, в локации указываю только (!) название своей деревни, где проживаю.
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|4.27, 12yoexpert (ok), 14:49, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Он ждёт когда ему помогут навесить ярлык и придумать теорию заговора.
У кого что болит, по себе не суди
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|5.30, Аноним (29), 14:52, 27/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну да ума нет считай колека. А у тебя его нет и болеть он не может.
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