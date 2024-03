Проект PiDP-10 развивает клон мэйнфрейма PDP-10 на базе платы Raspberry Pi 5

Энтузиасты ретрокомпьютеров опубликовали проект PiDP-10, нацеленный на создание рабочей реконструкции мэйнфрейма DEC PDP-10 KA10 , образца 1968 года. Для устройства изготовлен новый пластиковый корпус управляющей панели, оснащённый 124 ламповыми индикаторами и 74 переключателями. Вычислительные составляющие и программное окружение воссозданы при помощи платы Raspberry Pi 5 с дистрибутивом Raspberry Pi OS, основанным на Debian, и инструментария SIMH, который поддерживает полную симуляцию PDP-10, включая воспроизведение известных ошибок. В эмуляторе можно запустить многозадачную и многопользовательскую операционную систему TOPS-10, которая изначально поставлялась на мэйнфреймах PDP-10. В качестве опции также поддерживается запуск альтернативной операционной системы ITS, разработанной в 1967 году в MIT для PDP-10. Для запуска в ITS доступно более 400 исторических приложений, восстановленных из ленточных архивов MIT. Код использованных проектом компонентов и скрипт для автоматизации установки опубликованы на GitHub. Для запуска ITS использован развиваемый энтузиастами сборочный инструментарий. На 1 апреля в музее компьютерной техники при Массачусетском технологическом институте намечено мероприятие по вводу PiDP-10 в эксплуатацию, которое будет совмещено с семинаром на тему истории использования PDP-10 в MIT. Из планов на будущее упоминается создание похожих клонов для компьютеров Whirlwind (1945), PDP-1 (1959), PDP-8 (1968) и PDP-11/70 (1975). Проект также занимается полной реконструкцией помещения вычислительного центра с PDP-10, которая позволит полностью погрузиться в атмосферу компьютерной техники 1960-х.