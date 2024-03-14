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Проект PiDP-10 развивает клон мэйнфрейма PDP-10 на базе платы Raspberry Pi 5

14.03.2024 17:44

Энтузиасты ретрокомпьютеров опубликовали проект PiDP-10, нацеленный на создание рабочей реконструкции мэйнфрейма DEC PDP-10 KA10 , образца 1968 года. Для устройства изготовлен новый пластиковый корпус управляющей панели, оснащённый 124 ламповыми индикаторами и 74 переключателями. Вычислительные составляющие и программное окружение воссозданы при помощи платы Raspberry Pi 5 с дистрибутивом Raspberry Pi OS, основанным на Debian, и инструментария SIMH, который поддерживает полную симуляцию PDP-10, включая воспроизведение известных ошибок.

В эмуляторе можно запустить многозадачную и многопользовательскую операционную систему TOPS-10, которая изначально поставлялась на мэйнфреймах PDP-10. В качестве опции также поддерживается запуск альтернативной операционной системы ITS, разработанной в 1967 году в MIT для PDP-10. Для запуска в ITS доступно более 400 исторических приложений, восстановленных из ленточных архивов MIT. Код использованных проектом компонентов и скрипт для автоматизации установки опубликованы на GitHub. Для запуска ITS использован развиваемый энтузиастами сборочный инструментарий.

На 1 апреля в музее компьютерной техники при Массачусетском технологическом институте намечено мероприятие по вводу PiDP-10 в эксплуатацию, которое будет совмещено с семинаром на тему истории использования PDP-10 в MIT. Из планов на будущее упоминается создание похожих клонов для компьютеров Whirlwind (1945), PDP-1 (1959), PDP-8 (1968) и PDP-11/70 (1975). Проект также занимается полной реконструкцией помещения вычислительного центра с PDP-10, которая позволит полностью погрузиться в атмосферу компьютерной техники 1960-х.





  1. Главная ссылка к новости (https://linuxgizmos.com/pdp-10...)
  2. OpenNews: Доступен открытый мобильный телефон с дисковым набором
  3. OpenNews: Проект Open SIMH продолжит развитие симулятора SIMH как свободного проекта
  4. OpenNews: Релиз cool-retro-term 1.0, эмулятора терминала в стиле ЭЛТ-дисплеев
  5. OpenNews: Сопровождающий симулятора SIMH изменил лицензию из-за разногласий, касающихся функциональности
  6. OpenNews: Проект по воскрешению первозданного UNIX для PDP-7
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60785-pdp10
Ключевые слова: pdp10, sims
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:45, 14/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Это премия Дарвина в Ит.
     
     
  • 2.12, n00by (ok), 19:37, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это люди помнят и уважают свою историю, а не только умеют собирать чужие программки в пакетики.
     

  • 1.2, Аноним (2), 17:50, 14/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Энтузиазм безграничен!
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 19:23, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Полно таких эмуляторов, аппаратных на разбери паях. Даже на альтаир-8800 есть на который Билл Гейтс свой первый успешный Бейсик написал. Тут скорее энтузиазм тех кто это покупает, охотно им тумблерами щёлкать и зачем. Или что они на там же бейсике напишут кроме хедлоу ворлд. Даже клон эпл-1 малоюзабельная штука без эпл Бейсика. Но там хотя бы плату можно самому спаять.
     
     
  • 3.13, Вендузятник пох. (?), 19:40, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "даже"... сравнил примитивный даже по меркам своих 70х годов альтаир и мэйнфрейм.

    Причем ведь подняли доисторические ленты и сумели прочитать.

     

  • 1.4, Аноним (4), 18:07, 14/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Эмуляторы не интересны. Стоило бы внимания, если бы железо было настоящее, но на современной элементарной базе. Примерно как те современные i8086 которые размером с пачку сигарет.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 19:04, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Интересно, сколько будет стоить FPGA, которое вместит PDP-10.
     

  • 1.5, сщта (?), 18:20, 14/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не,ну вот где ещё в музее айти побываешь... Вообще,одобряю.осталось только пожалеть тех олдов которые в своё время считали это топовым железом.Дикий мрак,но как трещит при работе! Сразу было видно,что там что-то просчитывается и админ занят важным делом.
     
  • 1.6, Шарп (ok), 18:53, 14/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Raspberry Pi 5

    Халтурщики. Если бы сделали на FPGA, то был бы челлендж. А это так.

     
     
  • 2.14, Вендузятник пох. (?), 19:48, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пили, нехалтурщик.
    fpga пока есть только для pdp 11 (в разы более простая железка)

     

  • 1.9, Аноним (11), 19:17, 14/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понятно почёму про тот же пдп-11 указано в планах, хотя это уже давно законченный продукт бери до покупай на Ютубе полно видосов с этим эмулятором и сравнения с оригиналом.
     
  • 1.10, anonymous (??), 19:17, 14/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    RT11SJ, SP21, сколько убило времени.
     
  • 1.15, Агл (?), 19:54, 14/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    читал, что в NASA не могли найти специалистов, разбирающихся в древней системе Вояджера, чтобы восстановить удаленно его работоспособность. Хорошо, что есть энтузиасты, гики, просто древние мамонты с циркулем и логарифмической линейкой. Это увеличивает шансы на выживание всех
     

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