Проект PiDP-10 развивает клон мэйнфрейма PDP-10 на базе платы Raspberry Pi 5

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|2.12, n00by (ok), 19:37, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это люди помнят и уважают свою историю, а не только умеют собирать чужие программки в пакетики.
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|2.11, Аноним (11), 19:23, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Полно таких эмуляторов, аппаратных на разбери паях. Даже на альтаир-8800 есть на который Билл Гейтс свой первый успешный Бейсик написал. Тут скорее энтузиазм тех кто это покупает, охотно им тумблерами щёлкать и зачем. Или что они на там же бейсике напишут кроме хедлоу ворлд. Даже клон эпл-1 малоюзабельная штука без эпл Бейсика. Но там хотя бы плату можно самому спаять.
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|3.13, Вендузятник пох. (?), 19:40, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"даже"... сравнил примитивный даже по меркам своих 70х годов альтаир и мэйнфрейм.
Причем ведь подняли доисторические ленты и сумели прочитать.
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|1.4, Аноним (4), 18:07, 14/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Эмуляторы не интересны. Стоило бы внимания, если бы железо было настоящее, но на современной элементарной базе. Примерно как те современные i8086 которые размером с пачку сигарет.
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|2.7, Аноним (7), 19:04, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Интересно, сколько будет стоить FPGA, которое вместит PDP-10.
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|1.5, сщта (?), 18:20, 14/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Не,ну вот где ещё в музее айти побываешь... Вообще,одобряю.осталось только пожалеть тех олдов которые в своё время считали это топовым железом.Дикий мрак,но как трещит при работе! Сразу было видно,что там что-то просчитывается и админ занят важным делом.
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|1.6, Шарп (ok), 18:53, 14/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Raspberry Pi 5
Халтурщики. Если бы сделали на FPGA, то был бы челлендж. А это так.
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|1.9, Аноним (11), 19:17, 14/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не понятно почёму про тот же пдп-11 указано в планах, хотя это уже давно законченный продукт бери до покупай на Ютубе полно видосов с этим эмулятором и сравнения с оригиналом.
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|1.15, Агл (?), 19:54, 14/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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читал, что в NASA не могли найти специалистов, разбирающихся в древней системе Вояджера, чтобы восстановить удаленно его работоспособность. Хорошо, что есть энтузиасты, гики, просто древние мамонты с циркулем и логарифмической линейкой. Это увеличивает шансы на выживание всех
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