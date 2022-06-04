Проект Open SIMH продолжит развитие симулятора SIMH как свободного проекта

Группа разработчиков, недовольных изменением лицензии на симулятор ретрокомпьютеров SIMH, основала проект Open SIMH, который продолжит развитие кодовой базы симулятора под лицензией MIT. Связанные с разработкой решения в Open SIMH коллегиально будет принимать управляющий совет, в который вошли 6 участников. Примечательно, что в числе учредителей Open SIMH упомянут Роберт Супник (Bob Supnik) - изначальный автор проекта и бывший вице-президент компании DEC, поэтому Open SIMH можно считать основной редакцией SIMH.

SIMH развивается с 1993 года и предоставляет платформу для создания симуляторов устаревших компьютеров, полностью повторяющих поведение воспроизводимых систем, включая известные ошибки. Симуляторы можно использовать в процессе обучения для знакомства с ретро-техникой или для запуска программного обеспечения для уже несуществующего оборудования. Отличительной чертой SIMH является простота создания симуляторов новых систем за счёт предоставления готовых типовых возможностей. Среди поддерживаемых систем различные модели PDP, VAX, HP, IBM, Altair, GRI, Interdata, Honeywell. Из советских вычислительных систем предоставляются симуляторы БЭСМ. Кроме симуляторов проект также развивает инструментарий для преобразования системных образов и форматов данных, извлечения файлов из ленточных архивов и устаревших файловых систем.

C 2011 года основным местом разработки проекта стал репозиторий на GitHub, поддерживаемый Марком Пиццолато (Mark Pizzolato), который вносил основной вклад в развитие проекта. В мае, в ответ на критику функции AUTOSIZE, добавляющей метаданные к образам систем, Марк без ведома других разработчиков внёс изменения в лицензию на проект. В новом тексте лицензии Марк запретил использовать весь свой новый код, который будет добавлен в файлы sim_disk.c и scp.c, в случае изменении поведения или значений по умолчанию, связанных с функциональностью AUTOSIZE.

Из-за данного условия фактически пакет был переведён в разряд несвободных. Например, изменённая лицензия не позволит поставлять новые версии в репозиториях Debian и Fedora. Для сохранения свободного характера проекта, ведения разработки в интересах сообщества и перехода к коллективному принятию решений инициативная группа разработчиков создала форк Open SIMH, в который перенесено состояние репозитория до изменения лицензии.



