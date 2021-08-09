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В официальных клиентах Elasticsearch блокирована возможность подключения к форкам

09.08.2021 08:48

Компания Elasticsearch опубликовала выпуск elasticsearch-py 7.14.0, официальной клиентской библиотеки для языка Python, содержащий изменение, блокирующее возможность подключения к серверам, на которых используется не оригинальная коммерческая платформа Elasticsearch. Клиентская библиотека отныне будет выводить ошибку, если на другой стороне используется продукт, представляющийся в заголовке "X-Elastic-Product" не как "Elasticsearch" для новых выпусков, или не передающий поля tagline и build_flavor для старых версий.

Библиотека elasticsearch-py продолжает поставляться под лицензией Apache 2.0, но функциональность её теперь ограничена только возможностью подключения к коммерческим продуктам Elasticsearch. По данным компании Amazon блокировка затрагивает не только форки Open Distro for Elasticsearch и OpenSearch, но и решения на базе открытых версий Elasticsearch. Аналогичные изменения ожидают включения в клиентские библиотеки для JavaScript и Hadoop.

Действия Elasticsearch являются следствием конфликта с облачными провайдерами, которые предоставляют Elasticsearch в виде облачных сервисов, но не приобретают коммерческую версию продукта. Компания Elasticsearch недовольна тем, что выгоду получают ничем не связанные с проектом облачные провайдеры, перепродающие готовые открытые решения, а непосредственно разработчики остаются ни с чем.

Вначале компания Elasticsearch попыталась изменить ситуацию переведя платформу на несвободную лицензию SSPL (Server Side Public License) и прекратив публикацию изменений под старой лицензией Apache 2.0. Лицензия SSPL признана организацией OSI (Open Source Initiative) не соответствующей критериям Open Source из-за наличия дискриминирующих требований. Несмотря на то, что лицензия SSPL основана на AGPLv3, в тексте присутствуют дополнительные требования поставки под лицензией SSPL не только кода самого приложения, но и исходных текстов всех компонентов, вовлечённых в предоставление облачного сервиса.

Но данный шаг лишь усугубил ситуацию и совместными усилиями компаний Amazon, Red Hat, SAP, Capital One и Logz.io был создан форк OpenSearch, позиционируемый как полноценное открытое решение, развиваемое при участии сообщества. OpenSearch был признан готовым для использования в рабочих системах и способным заменить платформу поиска, анализа и хранения данных Elasticsearch и web-интерфейс Kibana, в том числе предлагая замену компонентам коммерческой редакции Elasticsearch.

Компания Elasticsearch пошла на эскалацию конфликта и решила затруднить жизнь пользователей форков путём привязки к своим продуктам, воспользовавшись тем, что клиентские библиотеки остались под её контролем (лицензия на библиотеки оставалась открытой и форк OpenSearch продолжал использовать их для обеспечения совместимости и упрощения перехода пользователей).

В ответ на действия Elasticsearch компания Amazon заявила, что проект OpenSearch начнёт развитие форков 12 существующих клиентских библиотек и предложит решение для миграции на них клиентских систем. До публикации форков пользователям рекомендовано повременить с переходом на новые выпуски клиентских библиотек, а в случая установки обновления откатиться на прошлую версию.

  1. Главная ссылка к новости (https://aws.amazon.com/blogs/o...)
  2. OpenNews: Amazon опубликовал OpenSearch 1.0, форк платформы Elasticsearch
  3. OpenNews: Amazon и Logz.io объявили о создании форков Elasticsearch
  4. OpenNews: Проект Elasticsearch переходит на несвободную лицензию SSPL
  5. OpenNews: В Elasticsearch 7.1 предоставлены бесплатные компоненты для обеспечения безопасности
  6. OpenNews: Amazon представил редакцию Elasticsearch, решающую проблемы с открытостью кода
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55608-elasticsearch
Ключевые слова: elasticsearch, opensource, opensearch
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, хацкер (??), 09:24, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    надо было на GPL переходить
     
     
  • 2.2, анонимный (?), 09:25, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Надо было с самого начала под GPL публиковать
     
     
  • 3.4, Fracta1L (ok), 09:26, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Надо было с самого начала не открывать исходники
     
     
  • 4.7, хацкер (??), 09:39, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это СПО, детка, сюда идут только меценаты
     
  • 4.14, Онаним (?), 09:54, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Вот да, я фиг знает, зачем они так баловались.
    Тут одно из двух. Либо сразу открываешь и живёшь саппортом.
    Либо вообще не открываешь, и предоставляешь под проприетарной лицензией.
    Попытка же загнать юзера сыром в мышеловку выстрелит форками и фрагментацией, в итоге в профите не останется никто.
     
     
  • 5.41, OnTheEdge (ok), 11:01, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну либо открываешь после (или даже очень после), в качестве общественного достояния так сказать
     
  • 5.43, Аноним (43), 11:04, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Либо сразу открываешь и живёшь саппортом.

    Это вы с Amazon, Red Hat и SAP в сапорте решили конкурировать? Ну удачи вам, всё хорошего, держитесь там.

     
     
  • 6.57, пох. (?), 11:59, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это вы с Amazon, Red Hat и SAP в сапорте решили конкурировать?

    э... а в чем проблема?

    > Ну удачи вам, всё хорошего, держитесь там.

    спасибо, мне тридцать лет за это зарплату платят. Глупые, наверное, нет бы просто купить у амазона.

    Прикол в том что вовсе не за саппорт денег эластик пытался отжать у амазона. А как раз за то, в чем конкурировать с амазоном невозможно.


     
  • 5.59, пох. (?), 12:03, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот да, я фиг знает, зачем они так баловались.

    А лицензия на lucene позволяла?

     
  • 5.66, пох. (?), 12:34, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тут одно из двух. Либо сразу открываешь и живёшь саппортом.

    и тут выясняется что "Мне кажется, я и без вас прекрасно справлюсь с ВАШИМ делом!"

    Не то чтобы и это было для кого-то сюрпризом, в конце-концов мне бы не платили зарплату если бы за меня все делал редхат с ibm. Но беда эластиков в том что они просто пошли по простейшему пути "отнять и поделить" - "вооон там зарабатывают ДЕНЬЖИЩА, это не по пацански, пусть поделятся".

    Ну а чотакова, у монги с редиской ведь почти получилось, инвесторы пришли к, пусть кратковременному, успеху. А разработчики... ну всегда ведь могут прислать свои резюмы амазону с гуглем.

     
  • 2.65, Аноним (-), 12:30, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> следствием конфликта с облачными провайдерами, которые предоставляют Elasticsearch в виде облачных сервисов, но не приобретают коммерческую версию продукта. Компания Elasticsearch недовольна тем, что выгоду получают ничем не связанные с проектом облачные провайдеры, перепродающие готовые открытые решения, а непосредственно разработчики остаются ни с чем.
    > надо было на GPL переходить

    Кое-кому надо бы, для начала, GPL прочитать и не писать глупости.


     

  • 1.5, Аноним (5), 09:26, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    *звуки поедания попкорна*
     
     
  • 2.42, OnTheEdge (ok), 11:02, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    *звуки неистового фапа* _ой, не та вкладка_
     
     
  • 3.45, Аноним (45), 11:07, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да нет же, та самая.
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:29, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А потом будет как MySQL и MariaDB
     
     
  • 2.17, Онаним (?), 09:56, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    MySQL и MariaDB, кстати, редкая success story, когда и форк оказался жизнеспособным, и вследствие форка исходный новый владелец был вынужден подтянуть их вариант так, что он в итоге перерос форк. Но кмк, такое раз в десятилетие случается.
     
  • 2.20, Онаним (?), 09:58, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С эластиком же такого не будет. Будет фрагментация, где каждый будет тянуть одеяло строго под свои потребности.
     
     
  • 3.26, Жироватт (ok), 10:07, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я могу понять фрагментацию в платформах: у каждого Вована свой андроид, который как у гугла, только немного другой, с перерисованным systemUI.apk под мяу/иос/рашафон и с принципиально различным набором платформенных либ, кодеков и доступов к фишкам конкретного форка, что убивает на корню идею унификации приложений без превращения их в огромные бандля с дублирующимися ресурсами и библиотеками, и кучей ненужного оберточного кода. Платформа на руках у конечного юзера и из-за фрагментации страдает он: даже просто не имея возможность установить на кся-ся-пахоми БОЛЬШОЙ ПИСЮН ВИДЖЕТ БАТАРЕИ, работающий на стоковом AOSP и частично на линяге

    Я не могу понять, какая такая фрагментация будет у конечного серверного пользователя, если юзеру все равно отдаётся уже пропеченная на сервере дата, а клиентские библиотеки все равно тянутся на клиент с сервера при заходе. Кодеры, юзающие их js в своих приложениях? А разве не похер на них?

     
     
  • 4.62, Онаним (?), 12:25, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну будет два эластика. Один будет поддерживать поиск только по a>b, второй только по a<b (утрирую).

    С MariaDB/MySQL сейчас подобная же херня.

     

  • 1.8, turbo2001 (ok), 09:46, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Были такие случаи, когда создание форка убивало оригинальный продукт?
     
     
  • 2.13, Mim (ok), 09:53, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/uBlock_Origin
     
  • 2.16, pofigist (?), 09:55, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Хех... Оригинальный Unix убит форками🤣
     
     
  • 3.19, Жироватт (ok), 09:57, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Оригинальный юникс живее всех живых, сидя своими потомками в большом тырпрайзе с 25-30-летними циклами поддержки и сидя своими принципами и архитектурой в своих "убийцах"
     
     
  • 4.44, Аноним (43), 11:06, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > своими потомками

    Это и есть форки.

     
  • 2.23, Sluggard (ok), 10:01, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    LibreOffice в какой-то мере. Потому что назвать OpenOffice живым язык не поворачивается.
     
  • 2.25, Аноним (25), 10:06, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В скором времени таким станет firefox
     
     
  • 3.35, Да ну нах (?), 10:41, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если до сего времени не стал, то и дале не станет - слишком большой объем поддержки.
    К тому же есть альтернативы, правда ничем не лучше.
    Мышки плакали, кололись ...
     
  • 2.38, Аноним (38), 10:52, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    XFree86/Xorg
     
  • 2.40, ptah_alexs (?), 10:59, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    XFree86
     
     
  • 3.68, пох. (?), 12:37, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там ровно наоборот - "оригинальный продукт" в конце-концов сожрал форк под мудрым руководством эффективных менеджеров из Rhbm.

    Потому что авторы форка приложили слишком много усилий чтобы это было легко и просто сделать.

    При том что оригинал без их помощи давно лежал бы в гробу, оставшись где-то там, с древними рабочими станциями sgi и ibm.

     

  • 1.9, ip1982 (ok), 09:48, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пф... Питон не долго пропатчить, даже если они, по глупости, только *.pyc предоставляют :)
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:50, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не то, чтобы прям совсем убивало, но например, кто сейчас пользуется оригинальным OpenOffice, а не LibreOffice?
     
  • 2.11, ip1982 (ok), 09:51, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лекарство - patch -R https://github.com/elastic/elasticsearch-py/pull/1623/commits/89c5cb7630fec6f4
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 10:29, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ага, правильно! Ни копейки жадным разрабам! А то чо они тут!
     
  • 2.21, Жироватт (ok), 10:00, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ElasticSearh Full Repack Patched by VoVanSGory228
    Ничего не вырезано, нет рекламы, проверено каспермским
     

  • 1.12, Аноним (12), 09:53, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Open/Libre Office?
     
  • 1.15, Аноним (15), 09:54, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная заявка на самозакапывание, молодцы!
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 10:16, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто является прямой альтернативой?... Vespa.ai, хоть и заявляют, что могут всё тоже и сильно лучше, но слишком мало внимания уделяют дружественному интерейсу. Слишком замудрённый и очень мало поддерживаемых языков.
     
     
  • 3.58, пох. (?), 12:01, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А кто является прямой альтернативой?

    чем тебе амазоновский open не альтернатива?


    или тебе докер в докере в докере? Помнится, они все обещали но так вне своей инфры и не выложили, страдай.

     

  • 1.18, Жироватт (ok), 09:56, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эластичная война.
     
     
  • 2.54, Аноним (54), 11:56, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эластиксич. Вот такая вот контрацепция. https://www.opennet.ru/cgi-bin/openforum/vsluhboard.cgi?az=show_thread&om=1250
     

  • 1.22, Онаним (?), 10:00, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Плин, в который раз себе напоминаю, что пора слезть с эластика там, где он остался, и опять забываю.
     
  • 1.24, имя_ (?), 10:03, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то они совсем в разнос пошли. Интересно, чем это все закончится.
     
     
  • 2.27, Жироватт (ok), 10:09, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Даже не знаю:
    1 контора vs. 10 топов индустрии

    Видно войну они уже вчистую слили, раз решения пошли из разряда "помирать? Так нагадим им в тапки напоследок! И инфоповод, и душу отвести можно"

     

  • 1.28, Аноним (28), 10:14, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Такое ощущение, что в данной ситуации Elastic проявили максимальную недоговороспособность. В сухом остатке Amazon и Co было бы намного дешевле выделить нескольких разработчиков или сделать взнос в некоммерческий фонд, нежели разворачивать разработку полноценного форка.
     
     
  • 2.52, username (??), 11:41, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Жадность фраера сгубила. Тут и сказать нечего.
    Хотя как мимо пользователь эластика для ELK могу сказать что жадность и тупость в их экосистеме сквозила всегда. Еще с 0.90 версий. А иногда и откровенная брехня.
    За всю историю наблюдал как они несколько раз под ряд переписывали документацию преследую цель сделать так чтобы никто ничего не понял и поехал к ним в саппорт.
    Но пользователи все прощали. Переломный момент наступил по моему мнению когда они решили убрать с докерхаба официальный образ и раздавать его у себя, при этом снабдив его плагином для авторизации в триал режиме. Что превращало твои ноды в тыкву с плашечкой "заплатите деньги за плагин" через пару месяцев. Вот это был былинный отказ для невнимательных и одновременно первая заявка на активное членовредительство с целью заработать.
     
     
  • 3.55, пох. (?), 11:56, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    э, так на минуточку - плагин для авторизации ВСЕГДА был платный.
    Просто пользователи никогда не трудились прочитать его лицензию - ааа, оно включено в доскер-образ - халяааааава!

    А это икспак, и да, у него совсем другая (always have been) лицензия чем у основного продукта. Скачать можно - пользоваться нельзя.

     
     
  • 4.61, username (??), 12:23, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Претензии из разряда как в банке говорят а надо было внимательно договор читать... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.64, пох. (?), 12:30, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты просто не посещал правильные вебинары. После МАССОВЫХ взломов и шифрований торчащих голой сракой в инет эластиков с петабайтами персданных лошья, они всем-всем-всем кто засветил им где-то свои контакты рассылали приглашения.

    Там старательно рассказывали, как эту самую авторизацию настраивать, не забывая напомнить что денег надо заплатить, желательно вперед. Ну и  мягко подводя к мысли, что лучше сразу заплатить за эластикоооблачко и уже не мучаться.

     

  • 1.30, Аноним (30), 10:28, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Конец "эластику". Противник - Амазон, которого судами не задр0чить.
     
  • 1.33, Аноним (33), 10:37, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот и весь опенсорц - работай-работай, а потом тебя сожрет амазон или редхат
     
     
  • 2.46, Аноним (43), 11:08, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опенсорс вообще странная идея, фрисофтваре гораздо логичнее.
     

  • 1.34, Аноним (34), 10:38, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понимаю. У Амазон достаточно средств, чтобы отчислять в пользу разработчиков, тем самым поддержать развитие проекта. Или они думают, что труд человека не должен быть оплачен?
    Ну форкнут они библиотеки, а дальше что? Сами то они проект не развивают, а просто копируют его.
     
     
  • 2.50, funny.falcon (?), 11:28, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут уже вопрос баланса. Денежного. Амазон хочет продавать эластик-продукт не дороже, чем его продаёт сам эластик-компания. А желательно дешевле.

    Если бы эластик-компания были умнее, они бы сделали Амазона скидку в 90%. Оставшихся 10% им бы хватило на бутерброды с икрой и Хеннесси Икс-О на палубе яхты до конца жизни. А Амазон мог бы продавать в 2-3 раза дешевле самого эластика.

     
     
  • 3.53, пох. (?), 11:54, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Весь прикол в том, что амазон вообще не собирался продавать то что продает эластик. Точнее, то что эластик изначально впаривал - коммерческую поддержку своих невменяемых поделок и платные икспаки на любой чих (включая банальную авторизацию клиентов). Он это БЕСПЛАТНО раздавал.

    При условии покупки хостед-решения (впрочем, замену платных икспаков - без условий, амазон честно соблюдал _свободную_ лицензию). А хостинг вполне можно было хоть вдвое дороже elastic cloud продавать - потому что тот вообще никому не нужен ни нафиг, с его rtt 150 и совершенно отдельным администрированием и оплатой. У амазона-то это еще одну галочку нажать.

    Я очень сомневаюсь что хоть кто-то платил эластику именно за его дерьмоклауд как таковой (в отличие от амазона, у которого это просто дешевле чем самому трахаться) - ему платили только за удовольствие не настраивать это самому и не покупать опять же платные авторизационные икспаки.

     

  • 1.36, Аноним (36), 10:45, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вы побольше пользуйтесь "опенсорсом" от корпораций.
     
  • 1.37, Имя (?), 10:45, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Корпорации пожирают независимых разработчиков с оригинальным продуктом. Ничего нового. Вот и занимайся опенсорсом.
     
     
  • 2.67, username (??), 12:34, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я надеюсь это ты про то как elastic взял готовый lucene и наговнокодил поверх весь тот стыд что сейчас хотят продавать?
    Согласен, им до разработчиков lucene как до Парижа раком.
     

  • 1.39, Кися (?), 10:56, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Корпорации всегда побеждают
     
  • 1.48, I3 fanboy (?), 11:12, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо, что есть vector.dev, и можно плевать с высокой башни на эти ущербные логсташи со всеми битсами.
     
  • 1.49, Аноннейм (?), 11:15, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Борьба мочи с говном
     
  • 1.51, Аноним (51), 11:36, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну значит теперь все форки станут отдавать «правильные» заголовки. Ничего они заблокировать таким образом не смогут, только испортят статистику, т.к. теперь не узнать, где используются официальные версии
     
     
  • 2.60, пох. (?), 12:05, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да зачем им? Просто подтянут в форки еще и клиентские библиотеки.
    Амазону несложно.

    > теперь не узнать, где используются официальные версии

    икспаки стучат[ся] домой

     

  • 1.56, Аноним (54), 11:57, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    http://ae01.alicdn.com/kf/HTB1Jj3Cdbus3KVjSZKbq6xqkFXaS.jpg
     
     
  • 2.63, Онаним (?), 12:29, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://stihi.ru/pics/2018/11/29/1543.jpg
     

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