В официальных клиентах Elasticsearch блокирована возможность подключения к форкам

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|4.14, Онаним (?), 09:54, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Вот да, я фиг знает, зачем они так баловались.
Тут одно из двух. Либо сразу открываешь и живёшь саппортом.
Либо вообще не открываешь, и предоставляешь под проприетарной лицензией.
Попытка же загнать юзера сыром в мышеловку выстрелит форками и фрагментацией, в итоге в профите не останется никто.
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|5.41, OnTheEdge (ok), 11:01, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну либо открываешь после (или даже очень после), в качестве общественного достояния так сказать
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|5.43, Аноним (43), 11:04, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Либо сразу открываешь и живёшь саппортом.
Это вы с Amazon, Red Hat и SAP в сапорте решили конкурировать? Ну удачи вам, всё хорошего, держитесь там.
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|6.57, пох. (?), 11:59, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это вы с Amazon, Red Hat и SAP в сапорте решили конкурировать?
э... а в чем проблема?
> Ну удачи вам, всё хорошего, держитесь там.
спасибо, мне тридцать лет за это зарплату платят. Глупые, наверное, нет бы просто купить у амазона.
Прикол в том что вовсе не за саппорт денег эластик пытался отжать у амазона. А как раз за то, в чем конкурировать с амазоном невозможно.
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|5.59, пох. (?), 12:03, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот да, я фиг знает, зачем они так баловались.
А лицензия на lucene позволяла?
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|5.66, пох. (?), 12:34, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Тут одно из двух. Либо сразу открываешь и живёшь саппортом.
и тут выясняется что "Мне кажется, я и без вас прекрасно справлюсь с ВАШИМ делом!"
Не то чтобы и это было для кого-то сюрпризом, в конце-концов мне бы не платили зарплату если бы за меня все делал редхат с ibm. Но беда эластиков в том что они просто пошли по простейшему пути "отнять и поделить" - "вооон там зарабатывают ДЕНЬЖИЩА, это не по пацански, пусть поделятся".
Ну а чотакова, у монги с редиской ведь почти получилось, инвесторы пришли к, пусть кратковременному, успеху. А разработчики... ну всегда ведь могут прислать свои резюмы амазону с гуглем.
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|2.65, Аноним (-), 12:30, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> следствием конфликта с облачными провайдерами, которые предоставляют Elasticsearch в виде облачных сервисов, но не приобретают коммерческую версию продукта. Компания Elasticsearch недовольна тем, что выгоду получают ничем не связанные с проектом облачные провайдеры, перепродающие готовые открытые решения, а непосредственно разработчики остаются ни с чем.
> надо было на GPL переходить
Кое-кому надо бы, для начала, GPL прочитать и не писать глупости.
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|2.17, Онаним (?), 09:56, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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MySQL и MariaDB, кстати, редкая success story, когда и форк оказался жизнеспособным, и вследствие форка исходный новый владелец был вынужден подтянуть их вариант так, что он в итоге перерос форк. Но кмк, такое раз в десятилетие случается.
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|2.20, Онаним (?), 09:58, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С эластиком же такого не будет. Будет фрагментация, где каждый будет тянуть одеяло строго под свои потребности.
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|3.26, Жироватт (ok), 10:07, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я могу понять фрагментацию в платформах: у каждого Вована свой андроид, который как у гугла, только немного другой, с перерисованным systemUI.apk под мяу/иос/рашафон и с принципиально различным набором платформенных либ, кодеков и доступов к фишкам конкретного форка, что убивает на корню идею унификации приложений без превращения их в огромные бандля с дублирующимися ресурсами и библиотеками, и кучей ненужного оберточного кода. Платформа на руках у конечного юзера и из-за фрагментации страдает он: даже просто не имея возможность установить на кся-ся-пахоми БОЛЬШОЙ ПИСЮН ВИДЖЕТ БАТАРЕИ, работающий на стоковом AOSP и частично на линяге
Я не могу понять, какая такая фрагментация будет у конечного серверного пользователя, если юзеру все равно отдаётся уже пропеченная на сервере дата, а клиентские библиотеки все равно тянутся на клиент с сервера при заходе. Кодеры, юзающие их js в своих приложениях? А разве не похер на них?
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|4.62, Онаним (?), 12:25, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну будет два эластика. Один будет поддерживать поиск только по a>b, второй только по a<b (утрирую).
С MariaDB/MySQL сейчас подобная же херня.
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|3.19, Жироватт (ok), 09:57, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Оригинальный юникс живее всех живых, сидя своими потомками в большом тырпрайзе с 25-30-летними циклами поддержки и сидя своими принципами и архитектурой в своих "убийцах"
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|2.23, Sluggard (ok), 10:01, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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LibreOffice в какой-то мере. Потому что назвать OpenOffice живым язык не поворачивается.
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|3.35, Да ну нах (?), 10:41, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если до сего времени не стал, то и дале не станет - слишком большой объем поддержки.
К тому же есть альтернативы, правда ничем не лучше.
Мышки плакали, кололись ...
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|3.68, пох. (?), 12:37, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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там ровно наоборот - "оригинальный продукт" в конце-концов сожрал форк под мудрым руководством эффективных менеджеров из Rhbm.
Потому что авторы форка приложили слишком много усилий чтобы это было легко и просто сделать.
При том что оригинал без их помощи давно лежал бы в гробу, оставшись где-то там, с древними рабочими станциями sgi и ibm.
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|1.9, ip1982 (ok), 09:48, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Пф... Питон не долго пропатчить, даже если они, по глупости, только *.pyc предоставляют :)
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|2.10, Аноним (10), 09:50, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не то, чтобы прям совсем убивало, но например, кто сейчас пользуется оригинальным OpenOffice, а не LibreOffice?
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|3.31, Аноним (31), 10:29, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ага, правильно! Ни копейки жадным разрабам! А то чо они тут!
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|2.21, Жироватт (ok), 10:00, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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ElasticSearh Full Repack Patched by VoVanSGory228
Ничего не вырезано, нет рекламы, проверено каспермским
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|2.29, Аноним (29), 10:16, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А кто является прямой альтернативой?... Vespa.ai, хоть и заявляют, что могут всё тоже и сильно лучше, но слишком мало внимания уделяют дружественному интерейсу. Слишком замудрённый и очень мало поддерживаемых языков.
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|3.58, пох. (?), 12:01, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А кто является прямой альтернативой?
чем тебе амазоновский open не альтернатива?
или тебе докер в докере в докере? Помнится, они все обещали но так вне своей инфры и не выложили, страдай.
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|1.22, Онаним (?), 10:00, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Плин, в который раз себе напоминаю, что пора слезть с эластика там, где он остался, и опять забываю.
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|1.24, имя_ (?), 10:03, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Что-то они совсем в разнос пошли. Интересно, чем это все закончится.
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|2.27, Жироватт (ok), 10:09, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Даже не знаю:
1 контора vs. 10 топов индустрии
Видно войну они уже вчистую слили, раз решения пошли из разряда "помирать? Так нагадим им в тапки напоследок! И инфоповод, и душу отвести можно"
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|1.28, Аноним (28), 10:14, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Такое ощущение, что в данной ситуации Elastic проявили максимальную недоговороспособность. В сухом остатке Amazon и Co было бы намного дешевле выделить нескольких разработчиков или сделать взнос в некоммерческий фонд, нежели разворачивать разработку полноценного форка.
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|2.52, username (??), 11:41, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Жадность фраера сгубила. Тут и сказать нечего.
Хотя как мимо пользователь эластика для ELK могу сказать что жадность и тупость в их экосистеме сквозила всегда. Еще с 0.90 версий. А иногда и откровенная брехня.
За всю историю наблюдал как они несколько раз под ряд переписывали документацию преследую цель сделать так чтобы никто ничего не понял и поехал к ним в саппорт.
Но пользователи все прощали. Переломный момент наступил по моему мнению когда они решили убрать с докерхаба официальный образ и раздавать его у себя, при этом снабдив его плагином для авторизации в триал режиме. Что превращало твои ноды в тыкву с плашечкой "заплатите деньги за плагин" через пару месяцев. Вот это был былинный отказ для невнимательных и одновременно первая заявка на активное членовредительство с целью заработать.
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|3.55, пох. (?), 11:56, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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э, так на минуточку - плагин для авторизации ВСЕГДА был платный.
Просто пользователи никогда не трудились прочитать его лицензию - ааа, оно включено в доскер-образ - халяааааава!
А это икспак, и да, у него совсем другая (always have been) лицензия чем у основного продукта. Скачать можно - пользоваться нельзя.
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|4.61, username (??), 12:23, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Претензии из разряда как в банке говорят а надо было внимательно договор читать... большой текст свёрнут, показать
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|5.64, пох. (?), 12:30, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты просто не посещал правильные вебинары. После МАССОВЫХ взломов и шифрований торчащих голой сракой в инет эластиков с петабайтами персданных лошья, они всем-всем-всем кто засветил им где-то свои контакты рассылали приглашения.
Там старательно рассказывали, как эту самую авторизацию настраивать, не забывая напомнить что денег надо заплатить, желательно вперед. Ну и мягко подводя к мысли, что лучше сразу заплатить за эластикоооблачко и уже не мучаться.
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|1.33, Аноним (33), 10:37, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот и весь опенсорц - работай-работай, а потом тебя сожрет амазон или редхат
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|1.34, Аноним (34), 10:38, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не понимаю. У Амазон достаточно средств, чтобы отчислять в пользу разработчиков, тем самым поддержать развитие проекта. Или они думают, что труд человека не должен быть оплачен?
Ну форкнут они библиотеки, а дальше что? Сами то они проект не развивают, а просто копируют его.
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|2.50, funny.falcon (?), 11:28, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тут уже вопрос баланса. Денежного. Амазон хочет продавать эластик-продукт не дороже, чем его продаёт сам эластик-компания. А желательно дешевле.
Если бы эластик-компания были умнее, они бы сделали Амазона скидку в 90%. Оставшихся 10% им бы хватило на бутерброды с икрой и Хеннесси Икс-О на палубе яхты до конца жизни. А Амазон мог бы продавать в 2-3 раза дешевле самого эластика.
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|3.53, пох. (?), 11:54, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Весь прикол в том, что амазон вообще не собирался продавать то что продает эластик. Точнее, то что эластик изначально впаривал - коммерческую поддержку своих невменяемых поделок и платные икспаки на любой чих (включая банальную авторизацию клиентов). Он это БЕСПЛАТНО раздавал.
При условии покупки хостед-решения (впрочем, замену платных икспаков - без условий, амазон честно соблюдал _свободную_ лицензию). А хостинг вполне можно было хоть вдвое дороже elastic cloud продавать - потому что тот вообще никому не нужен ни нафиг, с его rtt 150 и совершенно отдельным администрированием и оплатой. У амазона-то это еще одну галочку нажать.
Я очень сомневаюсь что хоть кто-то платил эластику именно за его дерьмоклауд как таковой (в отличие от амазона, у которого это просто дешевле чем самому трахаться) - ему платили только за удовольствие не настраивать это самому и не покупать опять же платные авторизационные икспаки.
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|1.37, Имя (?), 10:45, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Корпорации пожирают независимых разработчиков с оригинальным продуктом. Ничего нового. Вот и занимайся опенсорсом.
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|2.67, username (??), 12:34, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я надеюсь это ты про то как elastic взял готовый lucene и наговнокодил поверх весь тот стыд что сейчас хотят продавать?
Согласен, им до разработчиков lucene как до Парижа раком.
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|1.48, I3 fanboy (?), 11:12, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хорошо, что есть vector.dev, и можно плевать с высокой башни на эти ущербные логсташи со всеми битсами.
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|1.51, Аноним (51), 11:36, 09/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну значит теперь все форки станут отдавать «правильные» заголовки. Ничего они заблокировать таким образом не смогут, только испортят статистику, т.к. теперь не узнать, где используются официальные версии
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|2.60, пох. (?), 12:05, 09/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да зачем им? Просто подтянут в форки еще и клиентские библиотеки.
Амазону несложно.
> теперь не узнать, где используются официальные версии
икспаки стучат[ся] домой
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