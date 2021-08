В официальных клиентах Elasticsearch блокирована возможность подключения к форкам

э, так на минуточку - плагин для авторизации ВСЕГДА был платный.

Просто пользователи никогда не трудились прочитать его лицензию - ааа, оно включено в доскер-образ - халяааааава! А это икспак, и да, у него совсем другая (always have been) лицензия чем у основного продукта. Скачать можно - пользоваться нельзя.