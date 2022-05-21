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Сопровождающий симулятора SIMH изменил лицензию из-за разногласий в области функциональности

21.05.2022 09:18

Марк Пиццолато (Mark Pizzolato), основной разработчик симулятора ретрокомпьютеров SIMH, добавил в текст лицензии ограничение, касающиеся возможности использования будущих изменений, вносимых в файлы sim_disk.c и scp.c. Остальные файлы проекта как и раньше распространяются под лицензией MIT.

Изменение лицензии стало реакцией на критику добавленной в прошлом году функции AUTOSIZE, в результате работы которой к образам дисков запускаемых в эмуляторе систем добавлялись метаданные, что на 512 байт увеличивало размер образа. Некоторые пользователи выразили недовольство таким поведением и рекомендовали сохранять метаданные не в самом образе, отражающем содержимое диска, а в отдельном файле. Так как убедить автора поменять поведение по умолчанию не удалось, некоторые производные проекты стали изменять указанную функциональность через применение дополнительных патчей.

Марк Пиццолато решил вопрос радикально, добавив в лицензию на проект пункт, запрещающий использовать весь новый код, который будет добавлен им в файлы sim_disk.c и scp.c после изменения текста лицензии, в случае изменении поведения или значений по умолчанию, связанных с функциональностью AUTOSIZE. Код sim_disk.c и scp.c, добавленный до изменения лицензии, как и раньше остаётся доступен под лицензией MIT.

Данное действие было раскритиковано другими участниками проекта, так как изменение было произведено без учёта мнения других разработчиков и теперь SIMH в целом может восприниматься как несвободный проект, что будет мешать его продвижению и интеграции с другими проектами. Марк Пиццолато указал на то, что изменения в лицензии касаются только файлов sim_disk.c и scp.c, разработанных лично им. Тем кто недоволен добавлением данных к образу при его загрузке, он рекомендовал подключать дисковые образы в режиме только для чтения или отключить функцию AUTOSIZE, добавив в файл конфигурации ~/simh.ini параметр "SET NOAUTOSIZE".

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Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57225-license
Ключевые слова: license
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