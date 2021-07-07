Создатель форка Audacity покинул проект после конфликта при выборе нового имени

Основатель форка "temporary-audacity" (теперь tenacity) объявил о снятии с себя полномочий мэйнтейнера из-за травли, устроенной в процессе голосования по выбору имени проекта. Пользователи раздела /g/ на форуме 4chan форсировали выбор имени Sneedacity, где "sneed" - отсылка к мему "Sneed's Feed & Seed". Автор форка не принял это имя, устроил новое голосование и утвердил имя "tenacity".

Сторонники имени Sneedacity возмутились такому решению, основали новый форк и попытались разместить пакет в AUR-репозитории Arch Linux, но репозиторий AUR был удалён из-за жалобы на то, что имя Sneedacity кодирует медицинский термин "Special needs" и оскорбляет умственно отсталых. Также был опубликован призыв отправки жалобы на репозиторий Sneedacity в GitHub за разжигание ненависти, насилия и травли (сторонники имени Sneedacity считают, что таким способом предпринята попытка борьбы с конкурирующим проектом).

После этого на форуме 4chan начались обсуждения личности автора форка "temporary-audacity" и того, как можно в ответ добиться удаления его учётной записи в GitHub или дискредитировать его (например, выяснили, что он не программирует на языке Си, а занимается разработкой на JavaScript, но создал форк проекта на Си). На автора "temporary-audacity" обрушилась волна троллинга, клеветы и оскорблений, которая закончилась тем, что он вынужден был вызвать полицию, так как неизвестные недоброжелатели вычислили его домашний адрес и угрожали физическим насилием (по словам автора форка, его ранили ножом в руку при трёх свидетелях, но в обсуждении на форуме 4chan считают это выдумкой).



