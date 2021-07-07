Создатель форка Audacity покинул проект после конфликта при выборе нового имени

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|1.1, alex (??), 09:53, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+27 +/–
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Вот вам и опенсорс... Вот вам и дебилы вокруг, мир полон идиотов, их на самом деле очень мало, НО они очень расставлены на нашем жизненном пути - встречаются на каждом шагу
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|2.4, Аноним (4), 09:56, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А опенсорс тут вообще при чём? История, чисто, о битардах-деградатах... Причём, совершенно не факт, что они представляют только одну сторону конфликта.
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|2.14, Аноним (14), 10:09, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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Автор устроил голосование на 4chan, где сидят подобные дебилы, чему тут удивляться? А то, что его вычислили говорит о том, что плохо маскируется.
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|3.64, Аноним (64), 10:51, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Голосования на 4chan не было, это была issue в гитхабе, которую на 4chan нашли и закидали голосами за Sneedacity. Имхо автор не прав в том, что удалил изначальное голосование под каким-то предлогом. На момент удаления вариант Tenacity побеждал (200 голосов против 181 у Sneedacity), так что в принципе, всё честно.
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|3.70, vz_2 (?), 10:59, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смаковать других некрасиво, особенно если сами тут комментируете.
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|1.8, Аноним (8), 10:00, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+24 +/–
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Ахаха фраза Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте, заиграла новыми красками
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|1.10, Аноним (10), 10:04, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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каждый раз, когда обновляю страницу - новая статья. ну разве это серьёзно?
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|2.16, Аноним (16), 10:09, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> каждый раз, когда обновляю страницу - новая статья. ну разве это серьёзно?
Так если тебе так неуютно, не обновляй, вообще можешь не заходить, во проблема-то!
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|3.28, ryoken (ok), 10:18, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А куда девать CTRL-R ?
У вас не бинарная клавиатура случаем? :D
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|4.72, Аноним (72), 11:04, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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везде засада, ведь можно еще перезагрузить комп для обновления страницы
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|5.75, ryoken (ok), 11:10, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> везде засада, ведь можно еще перезагрузить комп для обновления страницы
...а заодно и отрубить голову, чтоб не болела
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|6.91, Аноним (72), 11:58, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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не путай, белеть голова и смотреть обновлённую страницу это разные вещи
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|1.11, Аноним (11), 10:06, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>@github admin who is reading this: Sorry for my language, but this is an official matter now and I'm out of any nerves to deal with these criminals. If you block my account for writing the word "asshole", so be it.
GitHub не блокирует аккаунты за употребление оскорбительных слов.
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|2.66, Аноним (66), 10:54, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я как-то сделал коммит в местечковой репе, в тексте которого было производное от слова "faggot", и гитхаб меня заблокировал. Скорее всего, после кляузы, конечно — я примерно в то же время отписывался в горячей SJW-направленной теме, ну и там несогласные с моей точкой зрения решили копнуть и накопали тот коммит. Как-то иначе это сложно объяснить.
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|1.13, Аноним (13), 10:07, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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>4chan
>травля
Ого. Скандалы, интриги.... А че он такой слабенький, что не выдержал какой-то там травли? Где гитхаб, а где 4чан? Вот бедолага-то.
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|4.43, Аноним (13), 10:36, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну все, меня заминусовали (почти затравили). Пойду вскрываться.
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|1.20, Принцесса (?), 10:11, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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Что и следовало ожидать. Нахер не кому не упало в большинстве своем вырезать телеметрию. Да и какая разница, если вас все равно можно отследить? Отключить весь JS и не пользоваться инетом? Сомнительное удовольствие.
Но хомячки любят поорать о том, что за ними следять.
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|2.21, flexagoon (ok), 10:14, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Причем тут телеметрия? Пост о неуравновешенных идиотах с 4чана, которые режут человека за мем
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|4.30, Аноним (14), 10:19, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Глупый вывод, толстый троллинг. Сразу видно уровень форчера.
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|5.34, Принцесса (?), 10:22, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сидел бы себе тихо и не строил из себя мистера Я спасу вас от телеметрии и не получал бы угрозы.
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|6.36, Аноним (14), 10:25, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, ну если ты хочешь всё всем рассказать и показать то оставь свой паспорт и ключи от квартиры на остановке. Можешь ещё про свою личную жизнь рассказывать на каком-нибудь ютьюбе, где за это гугл будет получать бабки а ты шиш. Понимаешь к чему я клоню?
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|7.38, Принцесса (?), 10:28, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про тебя алгоритмы таргентированной рекламы и так кучу всего знают. Единственный выход это уехать в тайгу к Летову.
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|8.42, Аноним (14), 10:31, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Алгоритмы таргентированной рекламы мне херню предлагают, потому что я не пользую... текст свёрнут, показать
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|5.39, Аноним (39), 10:29, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все до логично - пытаешься вырезать телеметрию, анонимы пытаются вырезать тебя.
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|4.98, Аноним (90), 12:16, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Ну смотри, его бы не резали, если он не сделал этот форк.
Ну, т.е., не возникай против коррупции - не получишь свою дозу Новичка.
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|2.84, Аноним (84), 11:26, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Хомячки закрывают дверь на замок. Надо будет - всё равно взломают.
Хомячки учат своих детей не садиться в машину к незнакомцам. Надо будет - всё равно затащат силой.
И так далее и тому подобное.
Это какой-то абсолютно безумный бытовой фатализм и полный отказ от личной ответственности и безопасности.
С таким отношеним в специалисты по комьютерной безопасности вас никогда и никуда не возмут. Вы же просто откажетесь обновлять ПО на новые версии с защитой от свежих уязвимостей аргументируя это тем что "надо будет - всё равно взломают".
Подозреваю что с таким отношеним к собственной безопасности обычно вообще не доживают до 18.
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|1.22, Аноним (22), 10:14, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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О, 4chan-овцы начали снова кого-то травить?
Удивительное дело, никогда такого не было и вот опять!
Глупо конечно было палить свои данные на щитхабах, да вообще где бы то ни было. В век гомнокода и кругового рeшeтa, когда то тут, то там сливаются личные данные, предоставлять на всяких площадках реальные - это опрометчиво.
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|1.24, Аноним (11), 10:15, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Очень похоже на мистификацию с целью вирусной раскрутки форка.
В указанной issue бред, похожий на толстенный троллинг, несут все стороны.
Автор мог сам выдумать всю историю и сам же создать тред на 4чане, с целью попасть в новости и раскрутиться. 4чан типа анонимен. На постах не написано, создал ли их автор форков, или кто-то другой.
Поэтому предлагаю выпилить новость, чтобы не раскручивать всяких троллей и мистификаторов.
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|2.31, Аноним (14), 10:21, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поверьте, модеры форча отлично видят IP и уникальный идентификатор. Да, очень "анонимная" борда, когда любой АНБ может всё увидеть.
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|3.35, Аноним (14), 10:23, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да и какие реальные альтернативы этому форку есть? К тому же, создали новый репозиторий с каким-то-там-названием и в нём уже коммиты от анонимов. Это тоже автор сделал? Нафига?
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|3.59, Аноним (11), 10:47, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но ведь модер гитхаба, модер форча, модер опеннета и оы лично - разные люди.
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|1.27, PetrG (ok), 10:18, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне это напоминает серию из Doctor Who где роботизированные люди из будущего вернулись уничтожать человечество потому что им скучно было.
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|1.29, Аноним (29), 10:19, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не сомневаюсь, что придурками с 4chan дирижировала Mise Group. Вы вообще когда-либо видели, чтобы публика такого рода вообще принимала участие в опенсорс проектах?
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|2.40, Аноним (58), 10:29, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> публика такого рода
Какого именно? SJW ведь принимают участие.
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|1.41, Анонас (ok), 10:30, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ололо деанон травля!
Что лучше в этом случае? Дегенераты с чанов, травящих ради лузлов или сжв шизики, травящие за Идею (за какую и чью другой вопрос).
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|1.47, Schwonder Reismus (?), 10:40, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Прикол в том, что "sneed" != "special needs". Это якобы догадка одного трансгендера, который репортнул пакет в AUR за это.
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|2.65, Аноним (58), 10:52, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> якобы догадка одного трансгендера
tranny у них ругательство. Наверное, потому что fag уже перестало быть достаточно оскорбительным и используется иногда даже как обращение.
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|1.49, Аноним (49), 10:41, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хайп и только, дело как стояло так и стоит. Audacity никто не будет форкать по своей сути если даже название у сообщества вызывает такие разногласия. Политику современных браузеров пользователи приняли и тут будут молча жрать кактус. Олигофрены, параноики же будут со слюнями делать форк аж пару недель.) Особенно тут характерен Рач.)))
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|1.51, Аноним (51), 10:42, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если не хочешь принимать выбранное имя, то зачем устраивать голосование?
Если не хочешь какого-то уродского имени, то придумай сам три-четыре устраивающих тебя варианта, и устрой голосование только по ним.
А по факту действительно я не верю что этот джаваскриптчик будет хорошо поддерживать код на с.
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|1.57, Аноним (48), 10:44, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Форкнули бы со своим именем. это просто Unbranding. Как serpent-browser и basilisk-browser .Почему приколупались к автору. Что-то в новости не досказано
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|2.80, malloc (?), 11:18, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про штальмана сериал продолжается. Просто СМИ в этой теме не видят ничего вкусного. Стадия новости и хайпа прошла, а каждый раз излагать историю "что было в предыдущих сериях" - это сложно-сложно-нихена-не-понятно. Среднестатистический дебил дальше первого абзаца не читает. А вьедливый сторонник сжв заснёт после второго абзаца. А все остальные - это серая неинтересная масса, которая даже каменты не пишет. Такова целевая аудитория всех этих блокбастеров.
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|1.69, Аноним (72), 10:58, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
по моему автор данного форка жирный джаваскриптный троль сначала форкнул проект ... большой текст свёрнут, показать
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|2.76, malloc (?), 11:11, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати, да... Очень похоже, что так оно и было.
Но СМИ правды не допустят. А вот самореклама и самопиар - это сейчас популярно.
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|1.79, Ordu (ok), 11:14, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ахахахах. Я начинаю влюбляться в Muse Group. Такую драму замутить. Их PR гениален.
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|1.82, Аноним (-), 11:19, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> выяснили, что он не программирует на языке Си, а занимается разработкой на JavaScript, но создал форк проекта на Си).
Ну и о чем это говорит? Человек, может, создал форк, чтобы перенести проект на современную платформу - такую, как Electron. А хейтеры только подтвердили свою интеллектуальную ущербность.
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|1.83, Шарп (ok), 11:23, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Положил статью в закладки. Буду показывать всем говорящим, что русские комьюнити очень токсичны.
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|1.87, Аноним (87), 11:42, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Это провокация, Юра" (c)
Корпорасты g0вняют СПО как месть за вырезание телеметрии.
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|2.88, Аноним (87), 11:45, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я к тому, что и скороспелый мейнтейнер, и чуваки с ножами скорей всего конторские.
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|1.97, Аноном (?), 12:15, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вся суть Open Source в одной истории. :)
Про то, что это раскрутка, не верю. Кому она нужна? Кто пользовался, тот и будет пользоваться, а кому не надо, тому и дальше будет не надо. Узкоспециализированный инструмент, устроив реалити шоу, не раскрутишь.
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|1.99, Алекс (??), 12:17, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Каникульі, у "ведущих" разработчиков и мейнтейнеров слишком много свободного времени.
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