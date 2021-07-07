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Создатель форка Audacity покинул проект после конфликта при выборе нового имени

07.07.2021 09:43

Основатель форка "temporary-audacity" (теперь tenacity) объявил о снятии с себя полномочий мэйнтейнера из-за травли, устроенной в процессе голосования по выбору имени проекта. Пользователи раздела /g/ на форуме 4chan форсировали выбор имени Sneedacity, где "sneed" - отсылка к мему "Sneed's Feed & Seed". Автор форка не принял это имя, устроил новое голосование и утвердил имя "tenacity".

Сторонники имени Sneedacity возмутились такому решению, основали новый форк и попытались разместить пакет в AUR-репозитории Arch Linux, но репозиторий AUR был удалён из-за жалобы на то, что имя Sneedacity кодирует медицинский термин "Special needs" и оскорбляет умственно отсталых. Также был опубликован призыв отправки жалобы на репозиторий Sneedacity в GitHub за разжигание ненависти, насилия и травли (сторонники имени Sneedacity считают, что таким способом предпринята попытка борьбы с конкурирующим проектом).

После этого на форуме 4chan начались обсуждения личности автора форка "temporary-audacity" и того, как можно в ответ добиться удаления его учётной записи в GitHub или дискредитировать его (например, выяснили, что он не программирует на языке Си, а занимается разработкой на JavaScript, но создал форк проекта на Си). На автора "temporary-audacity" обрушилась волна троллинга, клеветы и оскорблений, которая закончилась тем, что он вынужден был вызвать полицию, так как неизвестные недоброжелатели вычислили его домашний адрес и угрожали физическим насилием (по словам автора форка, его ранили ножом в руку при трёх свидетелях, но в обсуждении на форуме 4chan считают это выдумкой).

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/tenacitytea...)
  2. OpenNews: Созданы форки Audacity, избавленные от телеметрии
  3. OpenNews: Новые правила конфиденциальности Audacity допускают сбор данных в интересах органов власти
  4. OpenNews: Компания Muse Group поглотила проект Audacity
  5. OpenNews: Выпуск звукового редактора Audacity 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55452-audacity
Ключевые слова: audacity
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (93) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, alex (??), 09:53, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +27 +/
    Вот вам и опенсорс... Вот вам и дебилы вокруг, мир полон идиотов, их на самом деле очень мало, НО они очень расставлены на нашем жизненном пути - встречаются на каждом шагу
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:56, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А опенсорс тут вообще при чём? История, чисто, о битардах-деградатах... Причём, совершенно не факт, что они представляют только одну сторону конфликта.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 09:57, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Битарды с ножом - это что-то новое.
     
     
  • 4.7, Онаним (?), 10:00, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уровень шитхаба.
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:09, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Автор устроил голосование на 4chan, где сидят подобные дебилы, чему тут удивляться? А то, что его вычислили говорит о том, что плохо маскируется.
     
     
  • 3.46, Админ_аноним (?), 10:39, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > Автор устроил голосование на 4chan

    Казалось бы, что могло пойти не так? :)

     
  • 3.58, Аноним (58), 10:46, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Надо было на /mlp/ устраивать.
     
  • 3.64, Аноним (64), 10:51, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Голосования на 4chan не было, это была issue в гитхабе, которую на 4chan нашли и закидали голосами за Sneedacity. Имхо автор не прав в том, что удалил изначальное голосование под каким-то предлогом. На момент удаления вариант Tenacity побеждал (200 голосов против 181 у Sneedacity), так что в принципе, всё честно.
     
  • 2.62, Аноним (62), 10:49, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прямо наш опеннетик напоминает.
     
     
  • 3.70, vz_2 (?), 10:59, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смаковать других некрасиво, особенно если сами тут комментируете.
     
  • 3.90, Аноним (90), 11:53, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напомните, кого мы выбирали, за какое название голосовали?
     

  • 1.2, Аноним (4), 09:53, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Интернет, каким мы его полюбили.
     
  • 1.3, Онаним (?), 09:54, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Deadudacity
     
     
  • 2.15, InuYasha (??), 10:09, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    dildacity
    Все названия идиотские какие-то.
     
     
  • 3.48, Аноним (48), 10:41, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    *dacity какой-то
    А была программа - asterisk
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:59, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Похоже на сюжет триллера
     
     
  • 2.45, OnTheEdge (ok), 10:38, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    угу, скоро на экранах новый фильм Дэвида Финчера: «4chancity»
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:00, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +24 +/
    Ахаха фраза Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте, заиграла новыми красками
     
  • 1.9, Gefest (?), 10:00, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Никогда не пишите на Github под своим именем,бгг
     
  • 1.10, Аноним (10), 10:04, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    каждый раз, когда обновляю страницу - новая статья. ну разве это серьёзно?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:09, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > каждый раз, когда обновляю страницу - новая статья. ну разве это серьёзно?

    Так если тебе так неуютно, не обновляй, вообще можешь не заходить, во проблема-то!


     
  • 2.23, Аноним (23), 10:15, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    выковыри ф5 дурень
     
     
  • 3.28, ryoken (ok), 10:18, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А куда девать CTRL-R ?
    У вас не бинарная клавиатура случаем? :D
     
     
  • 4.33, Аноним (23), 10:21, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    бинарная полупокер
     
  • 4.72, Аноним (72), 11:04, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    везде засада, ведь можно еще перезагрузить комп для обновления страницы
     
     
  • 5.75, ryoken (ok), 11:10, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > везде засада, ведь можно еще перезагрузить комп для обновления страницы

    ...а заодно и отрубить голову, чтоб не болела

     
     
  • 6.91, Аноним (72), 11:58, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не путай, белеть голова и смотреть обновлённую страницу это разные вещи
     
  • 2.92, Аноним (90), 11:59, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На http://ukrf.info/ ?
     

  • 1.11, Аноним (11), 10:06, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >@github admin who is reading this: Sorry for my language, but this is an official matter now and I'm out of any nerves to deal with these criminals. If you block my account for writing the word "asshole", so be it.

    GitHub не блокирует аккаунты за употребление оскорбительных слов.

     
     
  • 2.66, Аноним (66), 10:54, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я как-то сделал коммит в местечковой репе, в тексте которого было производное от слова "faggot", и гитхаб меня заблокировал. Скорее всего, после кляузы, конечно — я примерно в то же время отписывался в горячей SJW-направленной теме, ну и там несогласные с моей точкой зрения решили копнуть и накопали тот коммит. Как-то иначе это сложно объяснить.
     

  • 1.13, Аноним (13), 10:07, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    >4chan
    >травля

    Ого. Скандалы, интриги.... А че он такой слабенький, что не выдержал какой-то там травли? Где гитхаб, а где 4чан? Вот бедолага-то.

     
     
  • 2.18, InuYasha (??), 10:10, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даааа, мамкины жыробасы с форчана придут и расчленят. )
     
     
  • 3.19, InuYasha (??), 10:11, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотяя.....
     
     
  • 4.43, Аноним (13), 10:36, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну все, меня заминусовали (почти затравили). Пойду вскрываться.
     
     
  • 5.89, InuYasha (??), 11:51, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *feels.jpg*
     

  • 1.20, Принцесса (?), 10:11, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Что и следовало ожидать. Нахер не кому не упало в большинстве своем вырезать телеметрию. Да и какая разница, если вас все равно можно отследить? Отключить весь JS и не пользоваться инетом? Сомнительное удовольствие.

    Но хомячки любят поорать о том, что за ними следять.

     
     
  • 2.21, flexagoon (ok), 10:14, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Причем тут телеметрия? Пост о неуравновешенных идиотах с 4чана, которые режут человека за мем
     
     
  • 3.25, Принцесса (?), 10:17, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Ну смотри, его бы не резали, если он не сделал этот форк.
     
     
  • 4.30, Аноним (14), 10:19, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Глупый вывод, толстый троллинг. Сразу видно уровень форчера.
     
     
  • 5.34, Принцесса (?), 10:22, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сидел бы себе тихо и не строил из себя мистера Я спасу вас от телеметрии и не получал бы угрозы.
     
     
  • 6.36, Аноним (14), 10:25, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, ну если ты хочешь всё всем рассказать и показать то оставь свой паспорт и ключи от квартиры на остановке. Можешь ещё про свою личную жизнь рассказывать на каком-нибудь ютьюбе, где за это гугл будет получать бабки а ты шиш. Понимаешь к чему я клоню?
     
     
  • 7.38, Принцесса (?), 10:28, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про тебя алгоритмы таргентированной рекламы и так кучу всего знают. Единственный выход это уехать в тайгу к Летову.
     
     
  • 8.42, Аноним (14), 10:31, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Алгоритмы таргентированной рекламы мне херню предлагают, потому что я не пользую... текст свёрнут, показать
     
  • 5.39, Аноним (39), 10:29, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все до логично - пытаешься вырезать телеметрию, анонимы пытаются вырезать тебя.
     
  • 4.98, Аноним (90), 12:16, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ну смотри, его бы не резали, если он не сделал этот форк.

    Ну, т.е., не возникай против коррупции - не получишь свою дозу Новичка.

     
  • 2.84, Аноним (84), 11:26, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хомячки закрывают дверь на замок. Надо будет - всё равно взломают.
    Хомячки учат своих детей не садиться  в машину к незнакомцам. Надо будет - всё равно затащат силой.
    И так далее и тому подобное.
    Это какой-то абсолютно безумный бытовой фатализм и полный отказ от личной ответственности и безопасности.
    С таким отношеним в специалисты по комьютерной безопасности вас никогда и никуда не возмут. Вы же просто откажетесь обновлять ПО на новые версии с защитой от свежих уязвимостей аргументируя это тем что "надо будет - всё равно взломают".
    Подозреваю что с таким отношеним к собственной безопасности обычно вообще не доживают до 18.
     

  • 1.22, Аноним (22), 10:14, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    О, 4chan-овцы начали снова кого-то травить?
    Удивительное дело, никогда такого не было и вот опять!

    Глупо конечно было палить свои данные на щитхабах, да вообще где бы то ни было. В век гомнокода и кругового рeшeтa, когда то тут, то там сливаются личные данные, предоставлять на всяких площадках реальные - это опрометчиво.

     
  • 1.24, Аноним (11), 10:15, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень похоже на мистификацию с целью вирусной раскрутки форка.

    В указанной issue бред, похожий на толстенный троллинг, несут все стороны.

    Автор мог сам выдумать всю историю и сам же создать тред на 4чане, с целью попасть в новости и раскрутиться. 4чан типа анонимен. На постах не написано, создал ли их автор форков, или кто-то другой.


    Поэтому предлагаю выпилить новость, чтобы не раскручивать всяких троллей и мистификаторов.

     
     
  • 2.26, Аноним (23), 10:17, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    холмс черт возьми
     
  • 2.31, Аноним (14), 10:21, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поверьте, модеры форча отлично видят IP и уникальный идентификатор. Да, очень "анонимная" борда, когда любой АНБ может всё увидеть.
     
     
  • 3.35, Аноним (14), 10:23, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и какие реальные альтернативы этому форку есть? К тому же, создали новый репозиторий с каким-то-там-названием и в нём уже коммиты от анонимов. Это тоже автор сделал? Нафига?
     
  • 3.44, Аноним (58), 10:38, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он и написал: типа анонимен. Опеннет тоже типа анонимен.
     
  • 3.59, Аноним (11), 10:47, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь модер гитхаба, модер форча, модер опеннета и оы лично - разные люди.
     

  • 1.27, PetrG (ok), 10:18, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне это напоминает серию из Doctor Who где роботизированные люди из будущего вернулись уничтожать человечество потому что им скучно было.
     
  • 1.29, Аноним (29), 10:19, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не сомневаюсь, что придурками с 4chan дирижировала Mise Group. Вы вообще когда-либо видели, чтобы публика такого рода вообще принимала участие в опенсорс проектах?
     
     
  • 2.40, Аноним (58), 10:29, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > публика такого рода

    Какого именно? SJW ведь принимают участие.

     
     
  • 3.54, Аноним (58), 10:43, 07/07/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.73, Аноним (48), 11:04, 07/07/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.78, Аноним (58), 11:12, 07/07/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.52, Аноним (58), 10:42, 07/07/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.56, Аноним (58), 10:44, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там тоже сомневаются, получится ли Sneedacity: https://boards.4channel.org/g/thread/82429054#p82429416 и вспомнили, что Tox сделали пользователи /g/ https://boards.4channel.org/g/thread/82429054#p82429490 Здесь упоминается: https://xakep.ru/2016/02/20/tox-clients/ .
     

  • 1.32, Аноним (58), 10:21, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обсуждение инцидента на /g/: https://boards.4channel.org/g/thread/82429054#p82429480
     
  • 1.37, Аноним (37), 10:28, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Будто "В мире животных" посмотрел.
     
  • 1.41, Анонас (ok), 10:30, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ололо деанон травля!
    Что лучше в этом случае? Дегенераты с чанов, травящих ради лузлов или сжв шизики, травящие за Идею (за какую и чью другой вопрос).
     
  • 1.47, Schwonder Reismus (?), 10:40, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Прикол в том, что "sneed" != "special needs". Это якобы догадка одного трансгендера, который репортнул пакет в AUR за это.
     
     
  • 2.65, Аноним (58), 10:52, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > якобы догадка одного трансгендера

    tranny у них ругательство. Наверное, потому что fag уже перестало быть достаточно оскорбительным и используется иногда даже как обращение.

     

  • 1.49, Аноним (49), 10:41, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хайп и только, дело как стояло так и стоит. Audacity никто не будет форкать по своей сути если даже название у сообщества вызывает такие разногласия. Политику современных браузеров пользователи приняли и тут будут молча жрать кактус. Олигофрены, параноики же будут со слюнями делать форк аж пару недель.) Особенно тут характерен Рач.)))
     
  • 1.50, Аноним (-), 10:41, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Perdezhcity мож? :)
     
     
  • 2.95, Аноним (90), 12:08, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно, если обеспечена пригвоздёваная интеграция с Pulsaudio.
     

  • 1.51, Аноним (51), 10:42, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если не хочешь принимать выбранное имя, то зачем устраивать голосование?
    Если не хочешь какого-то уродского имени, то придумай сам три-четыре устраивающих тебя варианта, и устрой голосование только по ним.
    А по факту действительно я не верю что этот джаваскриптчик будет хорошо поддерживать код на с.
     
  • 1.55, Аноним (55), 10:44, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я думал, только наш двач на такое способен... Сюр какой-то.
     
  • 1.57, Аноним (48), 10:44, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Форкнули бы со своим именем. это просто Unbranding. Как serpent-browser и basilisk-browser .Почему приколупались к автору. Что-то в новости не досказано
     
     
  • 2.63, Schwonder Reismus (?), 10:51, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже
     
     
  • 3.77, Аноним (48), 11:11, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ну и все https://github.com/Sneeds-Feed-and-Seed/sneedacity
     

  • 1.60, Беня Коломойский (?), 10:47, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Сериал про Столлмана закончился, начался блокбастер про Аудасити.
     
     
  • 2.80, malloc (?), 11:18, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про штальмана сериал продолжается. Просто СМИ в этой теме не видят ничего вкусного. Стадия новости и хайпа прошла, а каждый раз излагать историю "что было в предыдущих сериях" - это сложно-сложно-нихена-не-понятно. Среднестатистический дебил дальше первого абзаца не читает. А вьедливый сторонник сжв заснёт после второго абзаца. А все остальные - это серая неинтересная масса, которая даже каменты не пишет. Такова целевая аудитория всех этих блокбастеров.
     

  • 1.67, Аноним (67), 10:54, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Классика.
     
  • 1.69, Аноним (72), 10:58, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    по моему автор данного форка жирный джаваскриптный троль сначала форкнул проект ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.76, malloc (?), 11:11, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, да... Очень похоже, что так оно и было.
    Но СМИ правды не допустят. А вот самореклама и самопиар - это сейчас популярно.
     

  • 1.71, Sw00p aka Jerom (?), 11:03, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Еще парочка таких новостей и опеннет станет 4чаном или 2срачем.
     
  • 1.79, Ordu (ok), 11:14, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ахахахах. Я начинаю влюбляться в Muse Group. Такую драму замутить. Их PR гениален.
     
  • 1.81, Аноним (81), 11:18, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Жесть конечно, когда всякие дeбилы мнят себя значимыми персонами
     
  • 1.82, Аноним (-), 11:19, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > выяснили, что он не программирует на языке Си, а занимается разработкой на JavaScript, но создал форк проекта на Си).

    Ну и о чем это говорит? Человек, может, создал форк, чтобы перенести проект на современную платформу - такую, как Electron. А хейтеры только подтвердили свою интеллектуальную ущербность.

     
  • 1.83, Шарп (ok), 11:23, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Положил статью в закладки. Буду показывать всем говорящим, что русские комьюнити очень токсичны.
     
  • 1.85, Аноним (85), 11:29, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Господи, какой цирк..
     
  • 1.86, Michael Shigorin (ok), 11:39, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Цывилизацыя так и прЭ.
    Но всё-таки зарисовок из дурки хотелось бы поменьше.
     
     
  • 2.100, hefenud (ok), 12:31, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прекращай писать и сразу пропадут зарисовки из дурки, Мишаня
     

  • 1.87, Аноним (87), 11:42, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Это провокация, Юра" (c)
    Корпорасты g0вняют СПО как месть за вырезание телеметрии.
     
     
  • 2.88, Аноним (87), 11:45, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я к тому, что и скороспелый мейнтейнер, и чуваки с ножами скорей всего конторские.
     

  • 1.93, Fractal cucumber (ok), 12:06, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Санта Барбара. Запасаемся попкорном.
     
  • 1.94, Аноним (-), 12:06, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > его ранили ножом в руку

    Вот что бывает когда удаляешь телеметрию!

     
  • 1.97, Аноном (?), 12:15, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вся суть Open Source в одной истории. :)

    Про то, что это раскрутка, не верю. Кому она нужна? Кто пользовался, тот и будет пользоваться, а кому не надо, тому и дальше будет не надо. Узкоспециализированный инструмент, устроив реалити шоу, не раскрутишь.

     
  • 1.99, Алекс (??), 12:17, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Каникульі, у "ведущих" разработчиков и мейнтейнеров слишком много свободного времени.
     

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