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Выпуск звукового редактора Audacity 3.0

17.03.2021 21:24

Доступен релиз свободного редактора звука Audacity 3.0.0, предоставляющего средства для редактирования звуковых файлов (Ogg Vorbis, FLAC, MP3 и WAV), записи и оцифровки звука, изменения параметров звукового файла, наложения треков и применения эффектов (например, подавление шума, изменение темпа и тона). Код Audacity распространяется под лицензией GPL, бинарные сборки доступны для Linux, Windows и macOS.

Ключевые улучшения:

  • Предложен новый формат для сохранения проектов - ".aup3". В отличие от ранее применяемого формата, все компоненты проекта теперь сохраняются в одном файле, без разделения на файлы с данными и файл с параметрами проекта (подобное разделение приводило к казусам, когда копировали только файл .aup и забывали перенести данные). Новый формат .aup3 представляет собой базу в формате SQLite3, содержащую все ресурсы.
  • Улучшен эффект Noise Gate, в котором теперь допускается выставления времени атаки до 1 мс и предоставляются отдельные настройки Attack, Hold и Decay.
  • Добавлен новый анализатор Label Sounds, позволяющий помечать места со звуком и тишиной. Label Sounds заменил собой анализаторы Sound Finder и Silence Finder.
  • Добавлены настройки каталогов по умолчанию.
  • Добавлена поддержка импорта и экспорта макросов, а также возможность использования комментариев в макросах.
  • Добавлены настройки для изменения поведения при редактировании.
  • Для треков реализована поддержка использования по умолчанию представления Multi-view.
  • В генераторы, анализаторы и инструменты добавлена возможность повторения последней использованной команды.
  • Реализована команда для резервного копирования проектов "File > Save Project > Backup Project".


  1. Главная ссылка к новости (https://www.audacityteam.org/a...)
  2. OpenNews: Выпуск звукового редактора Audacity 2.4
  3. OpenNews: Google опубликовал данные и модель машинного обучения для разделения звуков
  4. OpenNews: В Fedora 34 планируют задействовать PipeWire для звука вместо PulseAudio
  5. OpenNews: Выпуск свободного звукового редактора Ardour 6.5
  6. OpenNews: Выпуск звукового сервера PulseAudio 14.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54777-audacity
Ключевые слова: audacity, sound
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 21:33, 17/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    На gtk4 перевели уже?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:41, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это wxgtk.
     
  • 2.3, анонимус (??), 21:42, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Оно с wxGTK собранным с GTK3 то нормально не работает. Официальные сборки с GTK2.
    https://github.com/audacity/audacity/issues/639
     
     
  • 3.8, Анонимленьлогиниться (?), 21:57, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ох, блин. А как же hidpi и прочие блага современного мира? (про wayland не заикаюсь, его бы тоже неплохо, но там и обходные пути есть). С этим на gtk2 грустно..
     
  • 3.19, mikhailnov (ok), 22:50, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормально работает, если с wxGTK 3.1
     
  • 3.22, acroobar (?), 23:25, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запускал в sway без XWayland. Полет нормальный.
     

  • 1.4, A.Stahl (ok), 21:42, 17/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какая наглость!
     
     
  • 2.5, аноним2 (?), 21:51, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ???
     
     
  • 3.9, Ted (?), 21:57, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Игра слов.
     

  • 1.6, Аноним (6), 21:52, 17/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бинарники на SourceForge выложить не осилили?
     
     
  • 2.15, Аноним (-), 22:15, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Audacity is no longer at SourceForge.
     

  • 1.7, Аноним (6), 21:54, 17/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ссылка на Windows версию не рабочая
     
     
  • 2.11, аноним2 (?), 22:03, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальные ссылки для MacOS и Windows. Там еще приписка есть:

    Audacity is no longer at SourceForge.

    Audacity can be downloaded via AudacityTeam website instead: http://www.audacityteam.org/download/

     

  • 1.10, Аноним (10), 22:01, 17/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А highDPI на windows так и не поддерживает
     
     
  • 2.23, Анонимъ (?), 23:26, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    notabug
     

  • 1.12, Корец (?), 22:11, 17/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >все компоненты проекта теперь сохраняются в одном файле

    Из разряда "давно пора"!

     
  • 1.13, Аноним (13), 22:13, 17/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Предложен новый формат для сохранения проектов - ".aup3". В отличие от ранее применяемого формата, все компоненты проекта теперь сохраняются в одном файле, без разделения на файлы с данными и файл с параметрами проекта (подобное разделение приводило к казусам, когда копировали только файл .aup и забывали перенести данные). Новый формат .aup3 представляет собой базу в формате SQLite3, содержащую все ресурсы

    Опять деструктивный или уже нет?

     
  • 1.14, Аноним (-), 22:14, 17/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > представляет собой базу в формате SQLite3, содержащую все ресурсы.

    Сохранять вавки в БД. Куда катится этот мир? :)

     
     
  • 2.16, Минона (ok), 22:29, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Катится туда->(0)
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 22:55, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (_O_)
     
  • 2.17, Аноним (-), 22:39, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кстати да, почему не стандартный для таких целей zip?
     
     
  • 3.18, Урри (ok), 22:45, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что сложнааааааа.

    Я вот тоже не понимаю - зачем для сохранения конфигурации и бинарей использовать реляционную базу данных? Зачем гвозди забивать микроскопом?

     
     
  • 4.21, Ordu (ok), 23:08, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что реляционная база данных даёт забесплатно эффективную реализацию чтения с внешнего накопителя, которая будет оставаться эффективной в широком диапазоне случаев. Рандом-акцесс, последовательное чтение, разнообразные выборки данных и даже простейшая обработка, и всё может быть не на топовой достижимой производительности, но во всяком случае не сильно хуже. Будешь писать руками, запросто можешь получить на порядок хуже, и потом замучаешься ещё под накопители разных типов писать свои драйвера и тестировать их везде. Зачем изобретать велосипед?
     
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