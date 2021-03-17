Выпуск звукового редактора Audacity 3.0

Доступен релиз свободного редактора звука Audacity 3.0.0, предоставляющего средства для редактирования звуковых файлов (Ogg Vorbis, FLAC, MP3 и WAV), записи и оцифровки звука, изменения параметров звукового файла, наложения треков и применения эффектов (например, подавление шума, изменение темпа и тона). Код Audacity распространяется под лицензией GPL, бинарные сборки доступны для Linux, Windows и macOS. Ключевые улучшения: Предложен новый формат для сохранения проектов - ".aup3". В отличие от ранее применяемого формата, все компоненты проекта теперь сохраняются в одном файле, без разделения на файлы с данными и файл с параметрами проекта (подобное разделение приводило к казусам, когда копировали только файл .aup и забывали перенести данные). Новый формат .aup3 представляет собой базу в формате SQLite3, содержащую все ресурсы.

Улучшен эффект Noise Gate, в котором теперь допускается выставления времени атаки до 1 мс и предоставляются отдельные настройки Attack, Hold и Decay.

Добавлен новый анализатор Label Sounds, позволяющий помечать места со звуком и тишиной. Label Sounds заменил собой анализаторы Sound Finder и Silence Finder.

Добавлены настройки каталогов по умолчанию.

Добавлена поддержка импорта и экспорта макросов, а также возможность использования комментариев в макросах.

Добавлены настройки для изменения поведения при редактировании.

Для треков реализована поддержка использования по умолчанию представления Multi-view.

В генераторы, анализаторы и инструменты добавлена возможность повторения последней использованной команды.

Реализована команда для резервного копирования проектов "File > Save Project > Backup Project".



