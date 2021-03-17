Выпуск звукового редактора Audacity 3.0

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|3.8, Анонимленьлогиниться (?), 21:57, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ох, блин. А как же hidpi и прочие блага современного мира? (про wayland не заикаюсь, его бы тоже неплохо, но там и обходные пути есть). С этим на gtk2 грустно..
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|1.12, Корец (?), 22:11, 17/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>все компоненты проекта теперь сохраняются в одном файле
Из разряда "давно пора"!
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|1.13, Аноним (13), 22:13, 17/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Предложен новый формат для сохранения проектов - ".aup3". В отличие от ранее применяемого формата, все компоненты проекта теперь сохраняются в одном файле, без разделения на файлы с данными и файл с параметрами проекта (подобное разделение приводило к казусам, когда копировали только файл .aup и забывали перенести данные). Новый формат .aup3 представляет собой базу в формате SQLite3, содержащую все ресурсы
Опять деструктивный или уже нет?
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|1.14, Аноним (-), 22:14, 17/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> представляет собой базу в формате SQLite3, содержащую все ресурсы.
Сохранять вавки в БД. Куда катится этот мир? :)
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|3.18, Урри (ok), 22:45, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что сложнааааааа.
Я вот тоже не понимаю - зачем для сохранения конфигурации и бинарей использовать реляционную базу данных? Зачем гвозди забивать микроскопом?
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|4.21, Ordu (ok), 23:08, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что реляционная база данных даёт забесплатно эффективную реализацию чтения с внешнего накопителя, которая будет оставаться эффективной в широком диапазоне случаев. Рандом-акцесс, последовательное чтение, разнообразные выборки данных и даже простейшая обработка, и всё может быть не на топовой достижимой производительности, но во всяком случае не сильно хуже. Будешь писать руками, запросто можешь получить на порядок хуже, и потом замучаешься ещё под накопители разных типов писать свои драйвера и тестировать их везде. Зачем изобретать велосипед?
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