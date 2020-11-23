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Выпуск свободного звукового редактора Ardour 6.5

23.11.2020 09:14

Представлен релиз свободного звукового редактора Ardour 6.5, предназначенного для многоканальной записи, обработки и микширования звука. Изначально был сформирован выпуск Ardour 6.4, но он в течение нескольких часов был заменён на 6.5 из-за выявления критической проблемы. Готовые сборки для Linux доступны в формате Flatpak.

В Ardour предоставляется мультитрековая шкала времени, неограниченный уровень отката изменений на всем протяжении работы с файлом (даже после закрытия программы), поддержка разнообразных аппаратных интерфейсов. Программа позиционируется, как свободный аналог профессиональных средств ProTools, Nuendo, Pyramix и Sequoia. Код Ardour распространяется под лицензией GPLv2.

Ключевым улучшением в новой версии стала поддержка плагинов в формате VST3, развиваемом компанией Steinberg Media Technologies и применяемом в профессиональных системах обработки звука для подключения программных синтезаторов и звуковых эффектов. Работа плагинов поддерживается в Linux, Windows и macOS. Реализация VST3 также охватывает расширения Presonus, используемые в плагинах Softube Console1 и панелях управления звуком. Из других улучшений отмечается поддержка JACK1 и JACK2 в сборках для Windows, значительное ускорение отображения всех автоматических дорожек MIDI, поддержка сессионных метаданных в файлах WAV и AIFF



  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.ardour.org/t...)
  2. OpenNews: Выпуск свободного звукового редактора Ardour 6.0
  3. OpenNews: Google опубликовал Oboe, С++-библиотеку для обработки звука
  4. OpenNews: Google опубликовал данные и модель машинного обучения для разделения звуков
  5. OpenNews: Выпуск звукового редактора Audacity 2.4
  6. OpenNews: Компания Tracktion открыла движок для создания звуковых приложений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54133-ardour
Ключевые слова: ardour, music, sound
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:25, 23/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раз уж тут собрались все музыканты рунета, можете вкратце объяснить, чем один jack отличается от другого jack? Там один вроде сишный и второй плюсовый, но что-нибудь более конкретное.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:08, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если уж конкретно, то оба плохие, потому что не на расте
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:36, 23/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хмм,
    на странице скачивания бинарников "Free/Demo version: Periodically goes silent after 10 minutes."
    Это только у сборок или "свободный код" тоже урезан?
     
     
  • 2.4, Аноним (2), 09:42, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в смысле 45баксов стоимость компиляции и можно самому собрать без ограничений или в коде проприетарные ограничения тоже будут?
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 10:07, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ограничения только в официальных сборках. Можешь без ограничений сам собрать, с flathub загрузить или из дистрибутив поставить.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:38, 23/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только VST3 мало плагинов
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:49, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И то под винду?
     

  • 1.7, anonSarge (?), 10:47, 23/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сайт пишет 6.5, флэтпак с того же ремот репозитария 6.3 видит https://flathub.org/apps/details/org.ardour.Ardour в общем кто то тут трындит явно.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:10, 23/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    новость вышла ченьше чем за 2(?) часа до заливки на flathub, какой беспредел
     

  • 1.9, 123 (??), 11:32, 23/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Приятно конечно, что человек развивает эту софтину, что кому-то она нужна и даже деньги человеку платят. Практического толка для 99% музыкантов в ней конечно нет, разве что разного рода шизофреникам типа https://www.opennet.ru/tips/3163_audio_jack_sound_guitarix_rakarrack_optimizat
     
  • 1.11, Аноним (10), 11:51, 23/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не смог найти новость про какой-то свободный VST-плагин синтезатора, выпущенный в этом году, он вроде бы годный из тех, что под онтопик.
     
  • 1.12, Аноним (12), 12:01, 23/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что там за квест для скачки? у них вообще бинарники то есть?
     
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