Выпуск свободного звукового редактора Ardour 6.5

Представлен релиз свободного звукового редактора Ardour 6.5, предназначенного для многоканальной записи, обработки и микширования звука. Изначально был сформирован выпуск Ardour 6.4, но он в течение нескольких часов был заменён на 6.5 из-за выявления критической проблемы. Готовые сборки для Linux доступны в формате Flatpak.

В Ardour предоставляется мультитрековая шкала времени, неограниченный уровень отката изменений на всем протяжении работы с файлом (даже после закрытия программы), поддержка разнообразных аппаратных интерфейсов. Программа позиционируется, как свободный аналог профессиональных средств ProTools, Nuendo, Pyramix и Sequoia. Код Ardour распространяется под лицензией GPLv2.

Ключевым улучшением в новой версии стала поддержка плагинов в формате VST3, развиваемом компанией Steinberg Media Technologies и применяемом в профессиональных системах обработки звука для подключения программных синтезаторов и звуковых эффектов. Работа плагинов поддерживается в Linux, Windows и macOS. Реализация VST3 также охватывает расширения Presonus, используемые в плагинах Softube Console1 и панелях управления звуком. Из других улучшений отмечается поддержка JACK1 и JACK2 в сборках для Windows, значительное ускорение отображения всех автоматических дорожек MIDI, поддержка сессионных метаданных в файлах WAV и AIFF