Выпуск свободного звукового редактора Ardour 6.0

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|1.1, Аноним (1), 15:12, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–14 +/–
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ну линуксе только убогую музыку можно сделать.
посмотрите на Ableton или софт на макбуке, сразу офигеете.
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|2.3, Аноним (3), 15:18, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Убогость музыки зависит от делателя. А неубогую музыку как-то делали и до появления всех этих программ.
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|3.12, iPony129412 (?), 16:05, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну если представить уважающего себя саундпродюсера на линуксе.
То это только плакать, либо смеяться...
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|4.16, Аноним (16), 16:20, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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А кто такие саундпродюсеры? Это не те ли клоуны, что безголосых негров автотюном сидят подкручивают?
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|4.17, Sluggard (ok), 16:20, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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То есть, ко всей созданной «уважающими себя саундпродюсерами» блевотине линукс никакого отношения точно не имеет?
Хорошо-то как.
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|5.21, iPony129412 (?), 16:38, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> То есть, ко всей созданной «уважающими себя саундпродюсерами» блевотине линукс никакого отношения точно не имеет?
Имеет. С помощью линуксов оно раздаётся до потребителей :D
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|2.4, th3m3 (ok), 15:27, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Bitwig Studio есть и под Linux, если тебе нужно что-то уровня Ableton.
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|2.6, Аноним (6), 15:37, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И на LMMS/QTraсtor можно сделать конфетку.
Если ты не умеешь в музыку, то и на самом навороченном софте будет получаться шлак.
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|3.9, Аноним (9), 15:47, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну ты сравнил LMMS и QTractor. Второй едва ли что-то умеет. Так ещё и падать любит.
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|5.13, Аноним (13), 16:07, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я видел норм треки, сделанные в milkytracker. Тоже своего рода навыки нужны.
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|3.29, Аноним (29), 17:31, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть примеры хорошей музыки и авторов, которые используют только свободный софт?
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|2.8, анонимут (?), 15:39, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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все что есть хорошего в макбуке это железо. по работе приходиться пользоваться этой отвратительной операционкой.
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|3.10, VladSh (?), 16:01, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> все что есть хорошего в макбуке это железо.
Т.е. тот же Intel?
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|4.18, анончик (?), 16:34, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не, не только. например, тачпад, который работает без задержки (в отличии и от elan'ов, и от synaptic'ов, она там малая, но есть, если поработать на маке потом чувствуется). или встроенная звуковуха, которая умеет 192k/24bit (для меня это больной момент, т.к. в мире виндовых ноутов даже за $3000 они все будут 48k). да и экран неплох.
вообще, если говорить шире про связку железо + ос, макбук -- едиственный ноут, на котором нормально сдалал power management при банальном открытии/закрытии крышки. винда до сих пор грузится 10+ секунд из hibernate, а мак почему-то за пол-секунды. линукс порой вообще не грузится, бери и перегружай.
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|5.28, Аноним (29), 17:30, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В слип уходит наверно макось, а не в хибернейт. да и в винде какой-то гибридный софт по дефолту вроде.
ЗЫ: 192k/24bit для обработки звука надеюсь нужен, а не прослушивания?
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|2.19, Z (??), 16:35, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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по которой я не работаю на linux это очень малое количество синтов и иных плагиов которые нативно работаю на linux.
что касается макоси и совта под неё, лоджик когдато был приличным продуктом. Теперь есть можество daw которые его догнали и перегнали. Сейчас он на любителя имне лично ен нравится. Что ещё вы имеете ввиду я не знаю.
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|1.2, dimamon (ok), 15:15, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну этот релиз Ardour выглядит неплохо, надо пробовать.
Сложно слезть с иглы FL, если честно..
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|2.5, Аноним (13), 15:34, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я потыкал как-то fl, там сэмплы только 16 битные были. И пережатые всякие. Буэ, отвратно.
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|1.23, Аноним (24), 17:04, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> предназначенного для многоканальной записи
Есть-ли какой-нить DAW (упрощенный аналог Ardour) с подобной функцией для Android?
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