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Выпуск свободного звукового редактора Ardour 6.0

25.05.2020 14:44

Представлен релиз свободного звукового редактора Ardour 6.0, предназначенного для многоканальной записи, обработки и микширования звука. Имеется мультитрековая шкала времени, неограниченный уровень отката изменений на всем протяжении работы с файлом (даже после закрытия программы), поддержка разнообразных аппаратных интерфейсов. Программа позиционируется, как свободный аналог профессиональных средств ProTools, Nuendo, Pyramix и Sequoia. Код Ardour распространяется под лицензией GPLv2.

Основные новшества:

  • Внесены значительные архитектурные изменения, позволившие повысить надёжность и качестве работы приложения.
  • Во всех компонентах, связанных с обработкой сигналов, задействованы средства полной компенсации задержек. Не важно каким образом осуществляется маршрутизация сигнала - шины, треки, плагины, элементы отправки, вставки и возвращения сигнала теперь полностью компенсированы и выровнены с точностью сэмпла.
  • Встроен высококачественный движок передискретизация (resampling), который можно использовать при работе с потоками с непостоянной частотой дискретизации (varispeed). Новый движок дал возможность упростить код ядра Ardour, обеспечил корректную обработку звукового вывода для MIDI-треков и заложил основу для последующего обеспечения независимости от частоты дискретизации в Ardour.
  • Добавлена возможность мониторинга любых комбинаций источников звукового сигнала. Раньше был возможен либо мониторинга сигнала, загружаемого с диска, либо подаваемого на звуковые входы. Теперь данные сигналы можно отслеживать одновременно (одновременно прослушивать данные с диска и слышать входной сигнал). Например, при работе с MIDI можно слышать себя при добавлении нового материала в трек, не прекращая воспроизведение уже существующего в треке материала.
  • Добавлен режим сырой записи (Wet Recording), допускающий запись из любой позиции потока в канале. Помимо традиционной записи чистого сигнала с последующим динамическим добавлением звуковых эффектов, новый режим позволяет записать инструментальное исполнение поверх сигнала с уже наложенными эффектами (достаточно сдвинуть текущую позицию в "Recorder" и дописать дополнительный звуковой сигнал).
  • Излишне перегруженная режимами функция Grid разделена на две отдельные функции - Grid и Snap. В Snap вынесены возможности, связанные с привязкой маркеров, что сделало поведение Grid более предсказуемым и избавило от необходимости постоянного переключения между разными режимами сетки.
  • Полностью изменён способ обработки MIDI-данных в процессе воспроизведения, что позволило избавиться от множества проблем, мешающих редактированию, таких как слипающиеся ноты, странное поведение при зацикливании и пропадание нот. Дополнительно упрощена визуализация скорости. В MIDI-нотах обеспечено отображение скорости в форме полос.
  • Предложена новая виртуальная MIDI-клавиатура.
  • Представлена новая система управления скреплением плагинов, предоставляющая средства для установки произвольных соединения между плагинами, а также позволяющая реализовать такие возможности, как управление несколькими экземплярами одного плагина, разделение звукового сигнала для подачи на несколько входов плагина и предоставление плагинам доступа к вспомогательным входам AudioUnit. Также появилась поддержка привязки к плагинам произвольных тегов для упрощения их категоризации (для около 2000 плагинов уже расставлены теги, такие как Вокал и EQ). Переделан диалог менеджера плагинов, в котором изменена раскладка элементов и расширены возможности поиска и фильтрации.
  • Добавлен экран со статистикой DSP плагинов, поддерживающий вывод как агрегированных данных, так и информации в привязке к каждому плагину.
  • В бэкенде для звуковой подсистемы ALSA реализована возможность назначения разных устройств для входа и выхода, а также обеспечен показ вторичных устройств.
  • Добавлен новый бэкенд для PulseAudio, который пока ограничен воспроизведением, но может быть полезен для микширования и аранжировки в Linux при работе с Blutooth-устройствами.
  • Добавлена поддержка импорта и экспорта файлов MP3 на всех платформах. Добавлена возможность использования FLAC в качестве родного формата для записи. Для Ogg/Vorbis добавлен диалог для настройки параметров качества.
  • Добавлена поддержка контроллеров Launch Control XL, FaderPort 16, 2-поколение Faderport, Nektar Panorama, Contour Designs ShuttlePRO и ShuttleXpress, Behringer X-Touch и X-Touch Compact.
  • Добавлен экспериментальный контроллер, работающий через web-браузер.
  • Сформированы официальные Linux-сборки для 32- и 64-разрядных процессоров ARM (например, для Raspberry Pi);
  • Добавлена поддержка NetBSD, FreeBSD и OpenSolaris.


  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.ardour.org/t...)
  2. OpenNews: Версия Ubuntu для редактирования графики, музыки и видео
  3. OpenNews: Вышел трековый звуковой редактор GNUsound 0.7.5
  4. OpenNews: Вышел свободный звуковой редактор Ardour 4.0
  5. OpenNews: Релиз свободного звукового редактора Ardour 4.7
  6. OpenNews: Выпуск звукового редактора Audacity 2.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53024-ardour
Ключевые слова: ardour, sound
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Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:12, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –14 +/
    ну линуксе только убогую музыку можно сделать.
    посмотрите на Ableton или софт на макбуке, сразу офигеете.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 15:18, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Убогость музыки зависит от делателя. А неубогую музыку как-то делали и до появления всех этих программ.
     
     
  • 3.12, iPony129412 (?), 16:05, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если представить уважающего себя саундпродюсера на линуксе.
    То это только плакать, либо смеяться...
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 16:20, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А кто такие саундпродюсеры? Это не те ли клоуны, что безголосых негров автотюном сидят подкручивают?
     
  • 4.17, Sluggard (ok), 16:20, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    То есть, ко всей созданной «уважающими себя саундпродюсерами» блевотине линукс никакого отношения точно не имеет?
    Хорошо-то как.
     
     
  • 5.21, iPony129412 (?), 16:38, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > То есть, ко всей созданной «уважающими себя саундпродюсерами» блевотине линукс никакого отношения точно не имеет?

    Имеет. С помощью линуксов оно раздаётся до потребителей :D

     
  • 2.4, th3m3 (ok), 15:27, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Bitwig Studio есть и под Linux, если тебе нужно что-то уровня Ableton.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 16:35, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Logic Pro
    https://www.apple.com/ru/logic-pro/
     
     
  • 4.22, Эксперт (?), 16:48, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это для начинающих как и весь софт от Эпл ;)
     
  • 4.26, th3m3 (ok), 17:15, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Logic Pro

    Сказать то что хотел? Или это спам?

     
  • 2.6, Аноним (6), 15:37, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И на LMMS/QTraсtor можно сделать конфетку.
    Если ты не умеешь в музыку, то и на самом навороченном софте будет получаться шлак.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 15:47, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты сравнил LMMS и QTractor. Второй едва ли что-то умеет. Так ещё и падать любит.
     
     
  • 4.11, Аноним (6), 16:03, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дело в руках, а не в наборе функций софта, вот я о чём. :)
     
     
  • 5.13, Аноним (13), 16:07, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я видел норм треки, сделанные в milkytracker. Тоже своего рода навыки нужны.
     
     
  • 6.14, Аноним (6), 16:13, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну вот :)
     
  • 6.15, Аноним (1), 16:14, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Белая стрекоза любви?
     
     
  • 7.24, Аноним (24), 17:08, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В http://modarchive.org/ есть вполне отличные композиции сделаные в MilkyTracker
     
  • 3.29, Аноним (29), 17:31, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть примеры хорошей музыки и авторов, которые используют только свободный софт?
     
  • 2.8, анонимут (?), 15:39, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все что есть хорошего в макбуке это железо. по работе приходиться пользоваться этой отвратительной операционкой.
     
     
  • 3.10, VladSh (?), 16:01, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > все что есть хорошего в макбуке это железо.

    Т.е. тот же Intel?

     
     
  • 4.18, анончик (?), 16:34, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не, не только. например, тачпад, который работает без задержки (в отличии и от elan'ов, и от synaptic'ов, она там малая, но есть, если поработать на маке потом чувствуется). или встроенная звуковуха, которая умеет 192k/24bit (для меня это больной момент, т.к. в мире виндовых ноутов даже за $3000 они все будут 48k). да и экран неплох.

    вообще, если говорить шире про связку железо + ос, макбук -- едиственный ноут, на котором нормально сдалал power management при банальном открытии/закрытии крышки. винда до сих пор грузится 10+ секунд из hibernate, а мак почему-то за пол-секунды. линукс порой вообще не грузится, бери и перегружай.

     
     
  • 5.27, Anonymousss (?), 17:21, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гибернация и режим ожидания это не одно и то же
     
  • 5.28, Аноним (29), 17:30, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В слип уходит наверно макось, а не в хибернейт. да и в винде какой-то гибридный софт по дефолту вроде.
    ЗЫ: 192k/24bit для обработки звука надеюсь нужен, а не прослушивания?
     
  • 2.19, Z (??), 16:35, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по которой я не работаю на linux это очень малое количество синтов и иных плагиов которые нативно работаю на linux.
    что касается макоси и совта под неё, лоджик когдато был приличным продуктом. Теперь есть можество daw которые его догнали и перегнали. Сейчас он на любителя имне лично ен нравится. Что ещё вы имеете ввиду я не знаю.  
     

  • 1.2, dimamon (ok), 15:15, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну этот релиз Ardour выглядит неплохо, надо пробовать.
    Сложно слезть с иглы FL, если честно..
     
     
  • 2.5, Аноним (13), 15:34, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я потыкал как-то fl, там сэмплы только 16 битные были. И пережатые всякие. Буэ, отвратно.
     
     
  • 3.7, Аноним (6), 15:38, 25/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    можно леерить, можно свои сделать
     

  • 1.23, Аноним (24), 17:04, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > предназначенного для многоканальной записи

    Есть-ли какой-нить DAW (упрощенный аналог Ardour) с подобной функцией для Android?

     
  • 1.25, Аноним (24), 17:12, 25/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может кто-то опакетить Tsunami для Debian 10? https://github.com/momentarylapse/tsunami
     
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