Выпуск свободного звукового редактора Ardour 6.0

2.3 , Аноним ( 3 ), 15:18, 25/05/2020 Убогость музыки зависит от делателя. А неубогую музыку как-то делали и до появления всех этих программ.

3.12 , iPony129412 ( ? ), 16:05, 25/05/2020 Ну если представить уважающего себя саундпродюсера на линуксе.

То это только плакать, либо смеяться...

4.16 , Аноним ( 16 ), 16:20, 25/05/2020 А кто такие саундпродюсеры? Это не те ли клоуны, что безголосых негров автотюном сидят подкручивают?

4.17 , Sluggard ( ok ), 16:20, 25/05/2020 То есть, ко всей созданной «уважающими себя саундпродюсерами» блевотине линукс никакого отношения точно не имеет?

Хорошо-то как.

5.21 , iPony129412 ( ? ), 16:38, 25/05/2020 > То есть, ко всей созданной «уважающими себя саундпродюсерами» блевотине линукс никакого отношения точно не имеет? Имеет. С помощью линуксов оно раздаётся до потребителей :D 2.4 , th3m3 ( ok ), 15:27, 25/05/2020 Bitwig Studio есть и под Linux, если тебе нужно что-то уровня Ableton.

3.20 , Аноним ( 20 ), 16:35, 25/05/2020 Logic Pro

https://www.apple.com/ru/logic-pro/

4.22 , Эксперт ( ? ), 16:48, 25/05/2020 Это для начинающих как и весь софт от Эпл ;)

4.26 , th3m3 ( ok ), 17:15, 25/05/2020 > Logic Pro Сказать то что хотел? Или это спам? 2.6 , Аноним ( 6 ), 15:37, 25/05/2020 И на LMMS/QTraсtor можно сделать конфетку.

Если ты не умеешь в музыку, то и на самом навороченном софте будет получаться шлак.

3.9 , Аноним ( 9 ), 15:47, 25/05/2020 Ну ты сравнил LMMS и QTractor. Второй едва ли что-то умеет. Так ещё и падать любит.

4.11 , Аноним ( 6 ), 16:03, 25/05/2020 дело в руках, а не в наборе функций софта, вот я о чём. :)

5.13 , Аноним ( 13 ), 16:07, 25/05/2020 Я видел норм треки, сделанные в milkytracker. Тоже своего рода навыки нужны.

6.14 , Аноним ( 6 ), 16:13, 25/05/2020 ну вот :)

6.15 , Аноним ( 1 ), 16:14, 25/05/2020 Белая стрекоза любви?

7.24 , Аноним ( 24 ), 17:08, 25/05/2020 В http://modarchive.org/ есть вполне отличные композиции сделаные в MilkyTracker

3.29 , Аноним ( 29 ), 17:31, 25/05/2020 Есть примеры хорошей музыки и авторов, которые используют только свободный софт?

2.8 , анонимут ( ? ), 15:39, 25/05/2020 все что есть хорошего в макбуке это железо. по работе приходиться пользоваться этой отвратительной операционкой.

3.10 , VladSh ( ? ), 16:01, 25/05/2020 > все что есть хорошего в макбуке это железо. Т.е. тот же Intel?

4.18 , анончик ( ? ), 16:34, 25/05/2020 не, не только. например, тачпад, который работает без задержки (в отличии и от elan'ов, и от synaptic'ов, она там малая, но есть, если поработать на маке потом чувствуется). или встроенная звуковуха, которая умеет 192k/24bit (для меня это больной момент, т.к. в мире виндовых ноутов даже за $3000 они все будут 48k). да и экран неплох. вообще, если говорить шире про связку железо + ос, макбук -- едиственный ноут, на котором нормально сдалал power management при банальном открытии/закрытии крышки. винда до сих пор грузится 10+ секунд из hibernate, а мак почему-то за пол-секунды. линукс порой вообще не грузится, бери и перегружай.

5.27 , Anonymousss ( ? ), 17:21, 25/05/2020 Гибернация и режим ожидания это не одно и то же

5.28 , Аноним ( 29 ), 17:30, 25/05/2020 В слип уходит наверно макось, а не в хибернейт. да и в винде какой-то гибридный софт по дефолту вроде.

ЗЫ: 192k/24bit для обработки звука надеюсь нужен, а не прослушивания?

ЗЫ: 192k/24bit для обработки звука надеюсь нужен, а не прослушивания?

2.19 , Z ( ?? ), 16:35, 25/05/2020 по которой я не работаю на linux это очень малое количество синтов и иных плагиов которые нативно работаю на linux.

что касается макоси и совта под неё, лоджик когдато был приличным продуктом. Теперь есть можество daw которые его догнали и перегнали. Сейчас он на любителя имне лично ен нравится. Что ещё вы имеете ввиду я не знаю.