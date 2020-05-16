Выпуск звукового редактора Audacity 2.4

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Доступен релиз свободного редактора звука Audacity 2.4.0, предоставляющего средства для редактирования звуковых файлов (Ogg Vorbis, FLAC, MP3 и WAV), записи и оцифровки звука, изменения параметров звукового файла, наложения треков и применения эффектов (например, подавление шума, изменение темпа и тона). Код Audacity распространяется под лицензией GPL, бинарные сборки доступны для Linux, Windows и macOS.
Ключевые улучшения:
- Добавлена новая панель "Время", в которую из панели выделения диапазонов вынесена информации о времени записи/воспроизведения. Новая панель может перемещаться для увеличения размера, что полезно, например, когда человек находится далеко от экрана при записи собственного исполнения композиции на каком-то музыкальном инструменте.
- Добавлен новый режим визуализации звука, позволяющий одновременно видеть как параметры звуковой волны, так и спектрограмму (ранее, пользователь мог лишь переключаться между ними).
- Кнопки экспорта и импорта теперь доступны для всех эффектов, а не только для VST и AU.
- Добавлена поддержка экспорта звука в формате Opus.
- Изменено поведение при изменении размера и перемещении меток.
- На спектрограммах в форме вертикальных чёрных полос теперь отображаются границы клипа.
- В контекстное меню добавлены опции для переключения между линейным и логарифмическим (dB) представлением звуковой волны.
- Добавлен новый эффект нормализации громкости (Loudness Normalization).
- Добавлен анализатор для измерения средних квадратичных уровней (RMS - Root Mean Square) в треке.
- Добавлен эффект "Noise Gate" который пропускает звук, превышающий выставленный пороговый уровень, но отфильтровывает звук, ниже этого значения.
- Добавлен эффект Spectral Delete для удаления выделенной области спектра.