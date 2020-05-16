Выпуск звукового редактора Audacity 2.4

1.1 , InuYasha ( ? ), 20:41, 16/05/2020 [ответить] + / – Классно!

Насколько помню, на wx сделан.

Но вот фильтр Pitch Shift был ужасен, когда пользовался. Появлялся звон и прочие искажения. Сравнивал с SF 5 (да, старинный).

2.2 , Naraku ( ? ), 20:44, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Уж не знаю на чем, но транслируется это все в GTK3. И на вэйланде нативно работает. Правда, все-равно выглядит жутко.

3.8 , Тот_Самый_Анонимус ( ? ), 21:03, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это ГТК, детка. В нём любая карета превращается в тыкву.

2.5 , Аноним ( 5 ), 20:55, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Adobe Audition или Logic Pro X ?



1.3 , Аноним ( 3 ), 20:46, 16/05/2020 [ответить] + / – У меня уже год наверно не собирается. Я так понял как раз из-за wx, тому после смены компилятора с gcc-9.2 на gcc-9.3 надо пересобрать весь (весь!) мир. Это единственная такая библиотека, в которой я вижу подобные проблемы с совместимостью.

2.4 , Аноним ( 4 ), 20:55, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А разве между минорными версиями GCC меняется ABI ?

3.10 , Аноним ( 3 ), 21:59, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дело не в ABI, там что-то с хидерами где-то каждый (!) раз это продолжается по меньшей мере лет 10. А пересоберёшь мир, так и audacity и filezilla собираются. Пока не пересоберёшь, они будут фейлиться.

2.6 , user90 ( ? ), 20:57, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > после смены компилятора с gcc-9.2 на gcc-9.3 надо пересобрать весь (весь!) мир Ручки так и тянуться обновить, надо - не надо, пох?))

2.7 , Аноним ( 7 ), 20:57, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://flathub.org/apps/details/org.audacityteam.Audacity

3.9 , Аноним ( 9 ), 21:09, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads

