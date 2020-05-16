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Выпуск звукового редактора Audacity 2.4

16.05.2020 20:17

Доступен релиз свободного редактора звука Audacity 2.4.0, предоставляющего средства для редактирования звуковых файлов (Ogg Vorbis, FLAC, MP3 и WAV), записи и оцифровки звука, изменения параметров звукового файла, наложения треков и применения эффектов (например, подавление шума, изменение темпа и тона). Код Audacity распространяется под лицензией GPL, бинарные сборки доступны для Linux, Windows и macOS.

Ключевые улучшения:

  • Добавлена новая панель "Время", в которую из панели выделения диапазонов вынесена информации о времени записи/воспроизведения. Новая панель может перемещаться для увеличения размера, что полезно, например, когда человек находится далеко от экрана при записи собственного исполнения композиции на каком-то музыкальном инструменте.
  • Добавлен новый режим визуализации звука, позволяющий одновременно видеть как параметры звуковой волны, так и спектрограмму (ранее, пользователь мог лишь переключаться между ними).
  • Кнопки экспорта и импорта теперь доступны для всех эффектов, а не только для VST и AU.
  • Добавлена поддержка экспорта звука в формате Opus.
  • Изменено поведение при изменении размера и перемещении меток.
  • На спектрограммах в форме вертикальных чёрных полос теперь отображаются границы клипа.
  • В контекстное меню добавлены опции для переключения между линейным и логарифмическим (dB) представлением звуковой волны.
  • Добавлен новый эффект нормализации громкости (Loudness Normalization).
  • Добавлен анализатор для измерения средних квадратичных уровней (RMS - Root Mean Square) в треке.
  • Добавлен эффект "Noise Gate" который пропускает звук, превышающий выставленный пороговый уровень, но отфильтровывает звук, ниже этого значения.
  • Добавлен эффект Spectral Delete для удаления выделенной области спектра.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.audacityteam.org/a...)
  2. OpenNews: Выпуск звукового редактора Audacity 2.3.0
  3. OpenNews: Релиз звукового редактора Audacity 2.2.0
  4. OpenNews: Обновление MediaPipe, фреймворка для обработки видео и звука с использованием машинного обучения
  5. OpenNews: Google опубликовал данные и модель машинного обучения для разделения звуков
  6. OpenNews: Релиз свободного звукового редактора Ardour 4.7
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52968-audacity
Ключевые слова: audacity, music
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, InuYasha (?), 20:41, 16/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Классно!
    Насколько помню, на wx сделан.
    Но вот фильтр Pitch Shift был ужасен, когда пользовался. Появлялся звон и прочие искажения. Сравнивал с SF 5 (да, старинный).
     
     
  • 2.2, Naraku (?), 20:44, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уж не знаю на чем, но транслируется это все в GTK3. И на вэйланде нативно работает. Правда, все-равно выглядит жутко.
     
     
  • 3.8, Тот_Самый_Анонимус (?), 21:03, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это ГТК, детка. В нём любая карета превращается в тыкву.
     
  • 2.5, Аноним (5), 20:55, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Adobe Audition или Logic Pro X  ?
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:46, 16/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    У меня уже год наверно не собирается. Я так понял как раз из-за wx, тому после смены компилятора с gcc-9.2 на gcc-9.3 надо пересобрать весь (весь!) мир. Это единственная такая библиотека, в которой я вижу подобные проблемы с совместимостью.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:55, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве между минорными версиями GCC меняется ABI ?
     
     
  • 3.10, Аноним (3), 21:59, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело не в ABI, там что-то с хидерами где-то каждый (!) раз это продолжается по меньшей мере лет 10. А пересоберёшь мир, так и audacity и filezilla собираются. Пока не пересоберёшь, они будут фейлиться.
     
  • 2.6, user90 (?), 20:57, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > после смены компилятора с gcc-9.2 на gcc-9.3 надо пересобрать весь (весь!) мир

    Ручки так и тянуться обновить, надо - не надо, пох?))

     
  • 2.7, Аноним (7), 20:57, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://flathub.org/apps/details/org.audacityteam.Audacity
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 21:09, 16/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads
     
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