Новые правила конфиденциальности Audacity допускают сбор данных в интересах органов власти

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|3.16, GG (ok), 11:04, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–24 +/–
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> А в чём проблема вырезать следилку?
Проблема в том что час моего времени стоит $400 и я мог потратить этот час на работу.
Недополученная прибыль + расходы на адвоката + моральный вред + репутационные потери + компенсация за вредность (или как там это ещё перевести на русский).
В общем одно такое вырезание им выйдет тысяч в тридцать долларов после суда.
А если будут бодаться — призову на помощь FSF и EFF и выйдет в десять раз больше.
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|5.22, Анон123амм (?), 11:22, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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анекдот про сантехника знаеш? про того который за удар молотком берет $1 и $999 за знание куда ударить? ))
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|5.25, Аноним (25), 11:25, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Час уйдёт, а то и не один. Скачать, распаковать, пропатчить и собрать как раз час и уйдёт. А ведь ещё надо найти, ещё раз найти, ещё раз убедиться, что ничего не осталось хотя бы на поверхности, и потом ещё протестировать.
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|7.56, Аноним (25), 12:28, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Лучше расскажите мне как отключить телеметрию одной опцией при сборке гимпа. Сейчас просто разработчики "бесплатного" ПО перебрались в опенсорс, а привычки поставлять зонды и следить никуда не делись.
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|8.68, Аноним (68), 12:44, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
И где в гимпе телеметрия И что мешает сеть использовать приложениям, которым он... текст свёрнут, показать
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|9.82, Аноним (25), 13:01, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Как я понимаю, только совесть разработчиков, и если её нет, то будет встроена ку... текст свёрнут, показать
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|9.145, Аноним (145), 14:59, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
У меня вопрос к уважаемому, prokoudine А что, нельзя было сделать как-то по-чел... большой текст свёрнут, показать
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|7.160, Аноним (-), 15:40, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Опция отключения при сборке есть. Одна строчка, Карл.
Программой владеет корпораст. Ты им на слово веришь без многодневного тестирования на утечки? Ты дурак?
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|5.27, Аноним (27), 11:29, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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выйдет больше часа
сделать форк, поменять имя, найти и вырезать строку, скомпилировать, создать новый пакет и создать/добавить в репу дистрибутива linux которым пользуешься, поддерживать всё это на плаву отслеживая изменения.
|
|5.44, anonymous (??), 12:02, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уверены? И знаете где эта строчка? А потом ещё собрать пакет и CI, чтобы делать это автоматически с каждой новой версией. А если патч не наложится, то делать снова вручную. А если ещё зонд добавят? Анализировать код каждой новой версии?
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|7.161, Аноним (-), 15:45, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И чем ему Гит так Быстро поможет. Упростит ковыряние в исходный кодах?
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|4.39, Аноним (39), 11:43, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну то есть тебе не нужен audacity?
Ведь если бы он был тебе нужен, ты бы не рассказывал здесь, сколько стоит час твоего времени, а форкнул или заплатил тому, кто форкнет, или обратился бы FSF и EFF, а не рассказывал бы, что обратишься.
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|4.48, Bx (ok), 12:13, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ух ты, 800-900 тысяч в год, ты с безопасниками свое балабольство согласовал?
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|4.64, боня (?), 12:37, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты можешь 400 $ отдать за платный аудиоредактор и не париться. От часа твоего времени не убудет
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|4.65, Аноним (65), 12:42, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
>час моего времени стоит $400
столько зарабатывают активные комментаторы опеннета ?
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|4.66, Аноним (66), 12:44, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если так дорого своё время, то пользуйся проприетарщиной и не жужжи. Это опенсорс, что не устраивает - допили сам. В этом его суть.
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|4.117, Fractal cucumber (ok), 14:02, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Круто че, а мой час стоит чуть больше евро... Держу в курсе :)
А еще интересно, твое нерабочее время столько же стоит? Вот мое нерабочее время бесплатно... Держу в курсе 2.
|
|4.138, Аноним (138), 14:46, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Явно вроще купит проф редактор за пару часов рабочих =)
Кстати, зачем стратить такое ценное время на аудиоредакторы и камменты на опеннете?
|
|4.150, Michael Shigorin (ok), 15:25, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Проблема в том что час моего времени стоит $400
Что, прям каждый, даже потраченный на комментарии?
> и я мог потратить этот час на работу.
...и поддержать Максима Чиркова лишний раз, например; но выбор-то -- за Вами, и было бы пределом глупости винить в нём других.
|
|2.15, GG (ok), 11:01, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Ещё не помер, попытка убийства была предотвращена.
Но надо бдить, возможны новые попытки.
Важно не упустить момент и форкнуть вовремя.
Если форкнуть раньше времени — ключевые разработчики могут не перейти и получится как с глимпсом.
Если форкнуть слишком поздно — много говна придётся вычищать и получится как с некстклаудом или матэ (которые до рабочего состояния доводили несколько лет после форка) или того хуже (если не хватит сил довести).
Так что давай, бди.
Я тоже бдю, я аудасити люблю.
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|3.136, prokoudine (ok), 14:43, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если форкнуть раньше времени — ключевые разработчики могут не перейти и получится
> как с глимпсом.
Я вижу в твоих рассуждения как минимум две фигни.
Фигня номер раз. Ключевые разработчики подписали NDA и CLA при продаже проекта и прекрасно себя чувствуют в роли контрибьюторов.
Фигня номер два. Ни один разработчик гимпа никогда не перешёл бы в глимпс — ни раньше времени, ни позже времени, ни вовремя. Никогда.
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|2.137, Dzen Python (ok), 14:45, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Блин, а ведь когда я говорил в той новости, что умер - чегой-то не понравилось народу. Ну и как вам новый аудасити? Вы там большой ложкой зачерпывайте и с удовольствием хлебайте
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|3.109, Аноним (25), 13:48, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Ещё бы он был.
А это кстати действительно проблема. Нет файрвола. Нельзя посмотреть попытки соединений или разрешить коннекты только к определённым хостам и подсетям когда они действительно нужны. Нельзя посмотреть, что и куда отправляется. От того и горит, беспредел и безнаказанность. Это надо карать на государственном уровне. GDPR хороший шаг в сторону светлого будущего, ещё бы кар побольше на головы особо ушлых. Только поздно проснулись. И это касается только "загнивающего запада", ой.
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|3.127, Аноним (-), 14:31, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
Именно поэтому в ляликсе нужен firewall на уровне приложений, которого реально н... большой текст свёрнут, показать
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|4.140, Аноним (25), 14:50, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ток unshare -r -n не требует судо. Но это не файрвол и петлевой интерфейс тоже дропается, а это значит далеко не весь софт будет работать. Но зато вполне универсально.
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|4.177, Murloc (?), 16:24, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А разве SELinux и AppArmor не могут запретить приложению доступ в сеть?
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|1.7, анончик (?), 10:50, 04/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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как только опенсорс попадает в руки копирастов сразу перестает быть опенсорсом.
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|2.17, GG (ok), 11:05, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> как только опенсорс попадает в руки копирастов сразу перестает быть опенсорсом.
А ты не отдавай
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|2.69, Аноним (66), 12:45, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С чего бы это он перестал быть опенсорсом? Исходники есть. Бери, правь всё, что тебе надо. Всё, как Столман завещал.
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|1.8, Аноним (8), 10:53, 04/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Мои догадки, но это ли не прецендент в опенсоурсе, для таких масштабов жести в узкоспециализированном софте? Мне кажется это просто попытка пощупать. Т.к. кому нахрен сдалось это в аудасити, в правительстве )
Абсурд.
Сейчас каждый второй софт бы не начал такое вводить, а то форкать задолбаемся.
В свете событий в мире, интересно, существует ли анонимный аналог гитхаба?
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|2.21, Аноним (9), 11:17, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скорее щупают на количество ленивых. Код открыт. Правь не хочу. Накладывай патч при обновлении на каком-нибудь abf.io и всё. Чего реветь то на ровном месте?
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|3.73, Аноним (66), 12:48, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Местные обитатели домают, что: опенсорс = всё готовенькое на халяву да с поклоном к их высокому величеству. Читать умеют далеко не все, а думать и подавно.
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|2.40, flexagoon (ok), 11:43, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> анонимный аналог гитхаба
Если имеется ввиду "приватный", то есть Гитлаб и Notabug
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|4.47, фвы (?), 12:05, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Весь вопрос в том, что для полного успеха требуется распределенное хранилище репов.
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|2.97, VINRARUS (ok), 13:32, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>В свете событий в мире, интересно, существует ли анонимный аналог гитхаба?
Да, тут: /dev/sdb1
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|1.11, Аноним (25), 10:57, 04/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Какие данные должна собирать офлайн программа? Они там ничего не попутали? Собственно, к гимпу та же претензия: вроде как офлайн подделка под фш, а телеметрию сливает и стучит как и фш. И если для хрома нормально шарится по диску и передавать в офис перечень найденных файлов, то для опенсорсных средств производства -- не очень.
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|2.75, prokoudine (ok), 12:50, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Собственно, к гимпу та же претензия: вроде как офлайн подделка под фш, а телеметрию сливает и стучит как и фш.
Доступ к сети в гимпе есть ровно для трёх задач:
1. Открыть документацию во встроенном браузере, если она не установлена локально.
2. Спросить сервер, не вышла ли новая версия программы, чтобы сказать об этом пользователю.
3. Открыть смонтированное в системе удалённое файлохранилище.
Я, конечно, могу предложить тебе продемонстрировать код "слива телеметрии и стука" в гимпе, но заранее знаю, что ты сольёшся под любым надуманным предлогом. А код слива и стука продемонстрировать не сумеешь, потому что его попросту нет.
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|3.79, Аноним (25), 12:54, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вопрос в том, какие из полученных сведений при этом сервер сохраняет. Вангую, что ответ будет в духе "все что получит", или враньё. Особо успешные программы также отправляют списки установленного софта. Зачем ему данные о пользователях?
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|4.89, prokoudine (ok), 13:17, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вопрос в том, какие из полученных сведений при этом сервер сохраняет. Вангую, что ответ будет в духе "все что получит", или враньё. Особо успешные программы также отправляют списки установленного софта. Зачем ему данные о пользователях?
Ещё один, последний раз: программа запрашивает у сервера номер актуальной версии программы, сличает его с версией на компе у пользователя и при необходимости выводит уведомление о доступности более новой версии. Это если коротко.
Если чуть длиннее, то GIMP читает из JSON на сервере следующие поля:
"last-release-timestamp", release_timestamp,
"last-known-release", last_version,
"last-revision", build_revision,
"last-release-comment", build_comment,
Т.е. сравнивается не только номер версии, но и ревизия. Это связано с тем, что сборки под винду периодически перепаковывают с обновленными третьесторонними компонентами, где исправлены ошибки.
Никакие данные он никому не передаёт. В коде попросту нет метода POST или аналогичного ему. Сличение версий и ревизий происходит в GIMP, а не на сервере:
https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/-/blob/master/app/gimp-update.c
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|5.93, Аноним (25), 13:25, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Заголовки, шрифты, параметры устройства? Оставьте эти манипуляции для бедных. Мы знаем, как идентифицировать пользователей, и как потом использовать эти данные. В крайнем случае можно записывать параметры самого соединения, ничего передавать не надо. Ну а в случае со встроенным браузером, всё совсем печально.
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|7.105, Аноним (25), 13:46, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дурочку не строй, шрифты могут и отсылаться и жсон ничем не отличается от любого другого документа.
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|9.116, Аноним (25), 14:00, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Ты включаешь дурочку, в коде используется внешняя блобозависимость которая может... текст свёрнут, показать
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|6.106, Ananimasss (?), 13:46, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Какие шрифты, какие заголовки, дурачек, проверка происходит без участия браузера. Тебе уже предложили найти участок кода, где бы ты обнаружил передачу лишнего. Но ты же балобол.
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|3.81, Аноним (25), 12:57, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>во встроенном браузере
А вот это уже заявка на победу на самом деле, особенно, если не отключается. Очень большое количество уязвимостей как раз в этих встроенных браузерах находят. Т.е. можно понимать как бэкдор и если обратятся заинтересованные, пользователи будут успешно слиты.
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|4.91, prokoudine (ok), 13:22, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>>во встроенном браузере
> А вот это уже заявка на победу на самом деле, особенно, если
> не отключается. Очень большое количество уязвимостей как раз в этих встроенных
> браузерах находят.
Правка > Параметры > Интерфейс > Система помощи > Программа просмотра справки [Справочная система GIMP|Внешний просмотрщик].
> Т.е. можно понимать как бэкдор и если обратятся заинтересованные, пользователи будут успешно слиты.
ЯННП. По-русски можно?
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|5.95, Аноним (25), 13:27, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если пользователи однозначно идентифицированы на сервере, можно продать и конкретного пользователя. А там уже по примеру прошлых уязвимостей в dom-парсере вебкита рутануть девайс без заморочек. Была бы возможность, а желающие найдутся.
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|6.96, Аноним (25), 13:29, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ещё популярно продать пользователей и сделать вид что "ой, нас взломали". Короче, нет оправдания.
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|6.107, prokoudine (ok), 13:47, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Если пользователи однозначно идентифицированы на сервере
Но они не идентифицированы. Данные на сервер проходят балансировщик на хостинге. На сервер они попадают по сути обезличенными (ценность данных в заголовках до балансировщика вообще сомнительна, там нет персухи) и даже там живут до следующего коммита в гит сайта.
P.S. Обожаю диалоги с доморощенными инфосековцами.
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|7.113, Аноним (25), 13:54, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То же самое утверждали ребята из redshell то же самое утверждали, ага.
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|6.115, Ananimasss (?), 13:59, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Какие вебкиты, какие домы? Чтобы передать простейший запрос и обработать простейший ответ никакие вебкиты с трайдентами не нужны, лол. И уж тем более стриоть полное dom дерево элементоа.
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|7.119, Аноним (25), 14:05, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще-то речь про встроенные просмотрщики веб-справки. То что ты этого не понял, то твоя проблема. Я не слышал про гном, но в кутешном вебките и теперь хромиуме регулярно находятся дыры и дырени. Наверное в гномовском вебките их не исправляют. Через вебкит кстати плойку рутовали.
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|1.13, Аноним (13), 11:00, 04/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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1. Вся телеметрия так работает, просто эти ребята не скрывают.
2. дискриминация по возрасту, нарушающая условия лицензии GPLv2? Серьёзно? 🤣
В GPL нет и не может быть ничего про возраст несовершеннолетних граждан.
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|2.18, GG (ok), 11:10, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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В GPL есть явный запрет любой формы дискриминации.
Но с другой стороны упоминание целевой группы ограничением не является, это рекомендация.
Так что тут автор загибает.
Хотя вообще аудасити пользуются мои дети и племянники и многим из них гораздо меньше лет и никаких проблем у них с этим нет. Так что явно зря там это указание возраста.
А связано это с тем что в ЕС и СК очень строго относятся к слежке за малолетками (там за это сразу электрический стул без права обжалования) и копирасты просто пытаются прикрыть жопу на всякий случай.
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|3.41, Аноним (13), 11:51, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Автор и загибает и сову на глобус натягивает. Аж прям очень старается.
Остаётся лишь претензия по телеметри, которую автор родил сидя в Google Chrome 😂
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|1.14, Анончик (?), 11:00, 04/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Готов поддержать ваш опенсорс, первое мое действие это включение телеметрии и пихание кода для слива данных пользователей. А потом рекламу буду пихать. Все по чесноку.
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|3.153, th3m3 (ok), 15:28, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Много лет не следил за ocenaudio. Сейчас установил, вроде уже неплохо доработали. С виду, всё что нужно уже есть. Надо ещё тестить, но с первого взгляда - уже хорошая альтернатива Audacity. И дизайн приятнее, удобно, легко и быстро можно зумить, не то что в Audacity. Пока ставлю лайк.
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|2.76, Аноним (66), 12:51, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А как тогда с торрентов качать музычку для своих крутых миксов?
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|3.92, Аноним (94), 13:23, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да хотьб с live usb. накачал на хард чонадо, ребут и сиди в оф раб оси. хоть с любого дроида качай. каждому по возможностям/потребностям
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|2.78, Аноним (66), 12:54, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Яркий пример неблагодарного опенсорс сообщества. По факту опенсорс остался, но все, видите ли, такие ущемлённые вдруг стали, потому что им, видите ли, придётся теперь программировать. И плевать, что это в опенсорсе текстом не то, что разрешено, а явно прописано.
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|1.34, beduin747 (ok), 11:39, 04/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хорошо так выстрелили себе в ногу. Теперь даже если выпилят зонд, ассоциации audacity-зонд останутся.
|
|1.35, InuYasha (??), 11:40, 04/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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2000 год: Скачать звуковой редактор + keygen + patch + no-cd
2020 год: Скачать звуковой редактор + offline + patch + no-telemetry
|
|1.45, Аноним (-), 12:03, 04/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Хеш IP-адреса? Результат, получаемый из счётного и конечного количества состояний? Ай да молодцы!
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|2.80, Аноним (66), 12:56, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не у всех есть математическое образование. Даже школьное. От 99.999% хаккеров это вполне защитит. А остальным это и не надо.
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|3.148, VINRARUS (ok), 15:10, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Не у всех есть математическое образование. Даже школьное. От 99.999% хаккеров это вполне защитит.
Ох, нада помочь гумонитаркам подбором ай-пи по контрольной суме (for google: Brute-force IP from control sum).
#!/bin/sh
#bu VINRARUS
hash="38a0ddaad60365a349c255b9ad6e2ac2 -"
A=0
B=0
C=0
D=0
while true
do
IP="$A.$B.$C.$D"
if [ "'echo "$IP" | md5sum'" = "$hash" ]
then
SUMKA="$SUMKA$IP
"
fi
echo "$IP"
case "$IP" in
256*)
echo "URA!!!!"
IP="xD.xD.xD.xD"
break
;;
*.255.255.255)
A=$((A+1))
B=0
C=0
D=0
;;
*.*.255.255)
B=$((B+1))
C=0
D=0
;;
*.255)
C=$((C+1))
D=0
;;
*)
D=$((D+1))
;;
esac
done
echo "Tse vono:
$SUMKA"
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|4.154, Michael Shigorin (ok), 15:32, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Умилила трогательна забота про гугол -- последовательным кодом на шелле. Вот как-то так и образуется зрадопереможный цикл...
(простите, не смог всё же удержаться от подковырки в ответ на попытку конструктивного комментария -- прошу всё-таки умудриться принять тоже конструктивно, можно с подковырками в лично мой адрес :)
> гумонитаркам
Проверочное слово "негумонно"?
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|5.176, VINRARUS (ok), 16:24, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Умилила трогательна забота про гугол -- последовательным кодом на шелле.
Ой, меняем переменную "A" кратно количеству потоков ЦП от 256, меняем "256*)" на граничное значение для каждого потока — и получаем паралельный шел код. 8)
> Вот как-то так и образуется зрадопереможный цикл...
Так опенсурс же и существует шобы зрада стала явной.
>> гумонитаркам
> Проверочное слово "негумонно"?
"гумоноид"
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|2.163, Аноним (-), 15:49, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Запомни! Рыцари Свободы и Священного копилефта всегда побеждают, и будут побеждать!
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|3.181, Беня Коломойский (?), 16:43, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только там, где нет коммерческого интереса. Любой проект, на котором выколачивают бабло, обречён быть отстоем. И совершенно неважно какой он там лицензии.
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|1.53, Аноним (53), 12:26, 04/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Спокойно народ! Я сейчас всё исправлю и специально для вас выложу свою версию!
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|1.55, Аноним (55), 12:27, 04/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Иногда пользуюсь запуском некоторых приложений из-под пользователя, которому запрещён выход в интернет. Похоже, скоро надо будет делать наоборот: по-умолчанию глобально отключать выход в сеть и при необходимости разрешать каким-то приложениям подключаться к интернету.
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|1.59, ыы (?), 12:34, 04/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> заявлено, что данные будут храниться на территории Евросоюза, но передаваться для обработки в офисы, расположенные в России и США.
товарищи, вы в пролете. хранение данных только на территории РФ.
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|2.84, Аноним (66), 13:05, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самое прекрасное, что ты уведомлён о том, что они хранят только на территории ЕС, а значит, их твои проблемы не касаются. Ты дал согласие, приняв лицензионное соглашение. Ты мог прекратить пользоваться, ты мог применить патч, который отключит отправку данных. Все возможности тебе были предоставлены. Сам согласился - ссзб. Законодательству РФ это не противоречит, а значит, всё законно. Просто законы надо читать не через строчку, а полностью, и не применять части, чётко ограничивающие область их применения, на все возможные случаи.
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|3.88, ыы (?), 13:16, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ты дал согласие, приняв лицензионное соглашени
Уважаемый. любые договора включая лицензионный- если они противоречат закону - признаются ничтожными и следствием чего недействительными. И неважно соглашались вы с ним или нет. Подписывали вы его или нет.
Персональные данные граждан РФ должны хранится на территории РФ. Кто думает иначе- направляйте жалобы в РКН
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|1.60, Акапулько (?), 12:34, 04/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вообще принципов у людей не осталось. Главное продать, срубить бабло и потратить. А там хоть потоп.
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|2.67, ыы (?), 12:44, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Их и не было у этих людей. Рекомендую вспомнить,а кто не знал да еще и забыл- поинтересоваться как была продана компания MySQl AB. Компания возникла как надстройка над трудом довольно большого количества людей создававших продукт. Тестировавших его. Получили ли они хоть копейку за свой труд при продаже этой надстройки?
Это судьба всех опенсорсных проектов. Тот кто на верху пирамиды - собирает добровольно вкладываемый труд и продает его потом за вполне конкретные миллионы баксов...А пользователи- и те разработчики которые разрабатывали его - получают телеметрию в комплект :)
И дальше будет только интереснее :)
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|3.74, Урри (ok), 12:48, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А пользователи- и те разработчики которые разрабатывали его - получают ...
... бесплатное использование этого продукта все время, пока он разрабатывался и тестировался, и все последующее время.
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|4.77, ыы (?), 12:53, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это было бы справедливо, если бы небыло продажи. Но если имеется продажа- то разработчик вправе рассчитывать на справедливое разделение ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ дивидендов помимо бесплатного использования им же самим написанного продукта.
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|3.85, Аноним (66), 13:07, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А что ж вы не поддержали тех разработчиков? Зачем вы их вынудили продать продукт своим лицемерием и жадностью?
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|2.86, Аноним (66), 13:09, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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И не говорите. Вечно эти людишки пользуются трудами миллионов разработчиков, вложивших тысячи своих часов в разработку и сопровождение ПО, и ничего не дают в замен, кроме своего лицемерия и эгоизма. Лишь бы себе в карман урвать кусок, а на остальных наплевать.
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|1.71, Урри (ok), 12:47, 04/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии… Готово
Следующие пакеты устанавливались автоматически и больше не требуются:
audacity-data libflac++6v5 libjavascriptcoregtk-4.0-dev libportsmf0v5 libpsl-dev libsoup2.4-dev libsuil-0-0 libvamp-hostsdk3v5 libwebkit2gtk-4.0-dev libxslt1-dev
Для их удаления используйте «sudo apt autoremove».
Следующие пакеты будут УДАЛЕНЫ:
audacity*
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 1 пакетов
После данной операции объём занятого дискового пространства уменьшится на 17,1 MB.
Хотите продолжить? [Д/н]
(Чтение базы данных … )
Удаляется audacity (2.3.3-1build1) …
Обрабатываются триггеры для mime-support (3.64ubuntu1) …
Обрабатываются триггеры для gnome-menus (3.36.0-1ubuntu1) …
Обрабатываются триггеры для man-db (2.9.1-1) …
Обрабатываются триггеры для desktop-file-utils (0.24+linuxmint1) …
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|2.164, Аноним (-), 15:52, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Люто, бешено плюсую. Пора создават полноценный форк. Первоначальная ветка сгнила и ведёт в мрак.
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|1.83, prokoudine (ok), 13:03, 04/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Телеметрия в Audacity будет opt-in. Пока не включите, ничего собирать не будет.
Изменения, перечисленные в новости — прямое юридическое следствие добавления опциональной телеметрии. Вопросы вызывает только отсутствие подробной информации о том, что конкретно собирается для, право, охренительных органов.
"Указанный пункт может трактоваться как дискриминация по возрасту" — у истеричек разве что. В тексте privacy notice — рекомендация, а не запрет. И это тоже прямое юридическое следствие добавления опциональной телеметрии.
Возможно, это тот самый случай, когда плюсы от телеметрии для разработки могут быть утоптаны в хламину реакцией пользователей.
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|2.169, Аноним (168), 16:03, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Возможно, это тот самый случай, когда плюсы от телеметрии для разработки могут быть утоптаны в хламину реакцией пользователей.
Это проблема компании не умеющей общаться с пользователями, а не пользователей.
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|1.90, iLex (ok), 13:19, 04/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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При этом заметьте: в винде вы можете взять версию без телеметрии и без проблем пользоваться ею следующие 15 лет, а то и дольше. За это время версия Windows успеет смениться три раза, а старая Audacity всё ещё будет работать.
Пользователи Linux лишены такой роскоши. Как только дяди майнтейнеры выкинут из репов старые версии без телеметрии, никакого выбора не останется. Linux по самой своей природе не позволяет пользоваться старыми версиями софта. Только новьё, и плевать, что оно стало хуже.
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|2.110, Аноним (110), 13:49, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это современные хипсторы лишены всего чего только можно, если им не принесли это на хрустальной тарелочке. От пользователей форточек они мало чем отличаются, да и то не в лучшею сторону. Настоящие пользователи линукса как компиляли свои приложения сами, так и дальше будут.
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|3.121, iLex (ok), 14:10, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот я бы посмотрел, как вы собираетесь компилировать софт хотя бы пятилетней давности.
Проведите как-нибудь эксперимент: сделайте git clone любого крупного проекта, отмотайте ветку на 5 лет назад и попробуйте это скомпилить. Да оно банально откажется собираться современной версией gcc! Потому как за 5 лет даже в сишном инструментарии уже накопилось несовместимостей.
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|4.170, Аноним (170), 16:06, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во-первых ты передергиваешь, 5 лет не возраст даже для питона не то что для си и... большой текст свёрнут, показать
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|5.173, Аноним (168), 16:10, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> GCC и cи стагнируют
Ответственный подход к обратной совместимости с кучей новых изменений называть стагнацией? Смешно.
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|2.129, prokoudine (ok), 14:34, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Linux по самой
> своей природе не позволяет пользоваться старыми версиями софта. Только новьё, и
> плевать, что оно стало хуже.
Вот если б можно было запускать статические сборки типа AppImage, да?
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|2.156, Michael Shigorin (ok), 15:36, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пользователи Linux лишены такой роскоши. Как только дяди майнтейнеры
...на своём недосягаемом Олимпе, куда лифты не ходят, а ступенек целых две...
Вон Саша не даст соврать -- кому надо, тот засучивает рукава, осиливает и делает так, как считает должным. Даже если по первому времени страшно этих самых пакетов майнтейнить.
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|2.171, Аноним (168), 16:08, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что бы пересобрать пакет с другой версией достаточно скачать deb src, поменять в одной строчке версию и выполнить одну команду dpkg-buildpackage
Немыслимая сложность, ага.
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|2.172, Аноним (170), 16:09, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да, я смотрю противники systemd, сторонники gtk2, иксов и mir поумирали сразу после обновлений (нет, в отличии от винды линукс не заставляет ни обновляться, ни пользоваться конкретным софтом)
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|1.98, Xasd7 (?), 13:33, 04/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> через сервисы Google и Yandex
Яндекс? они офигели чтоль совсем? этоже считай напрямую к деду
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|2.101, VINRARUS (ok), 13:38, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Гы-гы, а жытели зоны надеялись шо их придут освобождать? Да кому вы там нада...
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|4.180, VINRARUS (ok), 16:39, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 1) проецируете;
> 2) готовьтесь к земле (точнее, её продаже уже не просто под сою).
1) ну так правда же, скоко не общался с вроде адекватными росиянами — все ждут шо их кто то освободит от правления бандитов, токо охают да ахают, как будто это чужые бандиты;
2) если нет мозгов грамотно использовать землю — лучше ПРОДАТЬ тем кто их имеет (для этого правда тоже мозги нада).
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|5.186, Аноним (186), 16:56, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Райсии живут счастливые люди
Левада еще лет 8 назад проводила опрос
3/4 счастливы )))
До 2024 у ЕР в планах осчастливить 100%
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|1.100, VINRARUS (ok), 13:34, 04/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>хэш IP-адреса
Расщитано на успокоение идиотов?
Надеюсь какой то 512 битный, шобы точно "угадать".
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|1.103, Аноним (103), 13:41, 04/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Много раз пробовал и приходил к мнению что он абсолютно неудобен и вообще "никакой"
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|1.104, Аноним (108), 13:46, 04/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Какая прелесть! Требуйте от Гугла чтобы вся телеметрия шла к ним, так привычнее и спокойнее.
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|1.114, Аноним (108), 13:57, 04/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я знаю выход из положения. Устанавливайте TDE и будет вам счастье, у них есть этот плеер и без сбора данных.
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|2.126, prokoudine (ok), 14:31, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> этот плеер
Ура, наконец-то перепись попутавших плеер с редактором открыта.
ЧСХ, прямо первые же слова в тексте новости: "Пользователи __звукового редактора__ Audacity...".
ляля_брынза.mp3
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|1.128, tuxlover (?), 14:33, 04/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А никого не смущает , что в разделе:
1.About this Notice есть пункт
4.For the purposes of this Notice, WSM Group with registered office at Moskovsky pr-t,40-1301, Kaliningrad, Russia, 236004 (“Audacity“, “us“, “we“, or “our“) acts as the data controller for the Personal Data that is collected via the App and through the App. ?
Если в соглащении есть Россия, то ищи подвох...
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|2.133, prokoudine (ok), 14:40, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет, не смущает. Российские корни WSM Group / Ultimate Guitar не являются какой-то неожиданной новостью.
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|1.149, непопов (?), 15:10, 04/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>средств для интеграции с облачными сервисами
Зачем это надо в _простом_ аудиоредакторе?
>проверки наличия обновлений
Зачем проверять обновления в софте, если они и так проверяются в пакетном менеджере?
>отправки телеметрии и отчётов с информацией о сбоях и ошибках
Зачем открытому аудиоредактору телеметрия? У них же есть Issues на гитхабе.
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|1.165, Аноним (170), 15:52, 04/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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У них разработчики в России (Калининград вроде), соответственно при желании будут "запросы от майора" и "маски-шоу". Я бы сильно подумал прежде чем продолжить пользоваться.
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