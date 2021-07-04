Новые правила конфиденциальности Audacity допускают сбор данных в интересах органов власти

2.42 , Аноним ( 42 ), 11:54, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какая ещё телеметрия в гимпе, ухоед?

2.75 , prokoudine ( ok ), 12:50, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Собственно, к гимпу та же претензия: вроде как офлайн подделка под фш, а телеметрию сливает и стучит как и фш. Доступ к сети в гимпе есть ровно для трёх задач: 1. Открыть документацию во встроенном браузере, если она не установлена локально. 2. Спросить сервер, не вышла ли новая версия программы, чтобы сказать об этом пользователю. 3. Открыть смонтированное в системе удалённое файлохранилище. Я, конечно, могу предложить тебе продемонстрировать код "слива телеметрии и стука" в гимпе, но заранее знаю, что ты сольёшся под любым надуманным предлогом. А код слива и стука продемонстрировать не сумеешь, потому что его попросту нет.

3.79 , Аноним ( 25 ), 12:54, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вопрос в том, какие из полученных сведений при этом сервер сохраняет. Вангую, что ответ будет в духе "все что получит", или враньё. Особо успешные программы также отправляют списки установленного софта. Зачем ему данные о пользователях?

4.89 , prokoudine ( ok ), 13:17, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вопрос в том, какие из полученных сведений при этом сервер сохраняет. Вангую, что ответ будет в духе "все что получит", или враньё. Особо успешные программы также отправляют списки установленного софта. Зачем ему данные о пользователях? Ещё один, последний раз: программа запрашивает у сервера номер актуальной версии программы, сличает его с версией на компе у пользователя и при необходимости выводит уведомление о доступности более новой версии. Это если коротко. Если чуть длиннее, то GIMP читает из JSON на сервере следующие поля: "last-release-timestamp", release_timestamp,

"last-known-release", last_version,

"last-revision", build_revision,

"last-release-comment", build_comment, Т.е. сравнивается не только номер версии, но и ревизия. Это связано с тем, что сборки под винду периодически перепаковывают с обновленными третьесторонними компонентами, где исправлены ошибки. Никакие данные он никому не передаёт. В коде попросту нет метода POST или аналогичного ему. Сличение версий и ревизий происходит в GIMP, а не на сервере: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/-/blob/master/app/gimp-update.c

5.93 , Аноним ( 25 ), 13:25, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Заголовки, шрифты, параметры устройства? Оставьте эти манипуляции для бедных. Мы знаем, как идентифицировать пользователей, и как потом использовать эти данные. В крайнем случае можно записывать параметры самого соединения, ничего передавать не надо. Ну а в случае со встроенным браузером, всё совсем печально.

6.102 , prokoudine ( ok ), 13:39, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Шрифты в заголовках при запросе JSON на сервере. Ох, лол.

7.105 , Аноним ( 25 ), 13:46, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дурочку не строй, шрифты могут и отсылаться и жсон ничем не отличается от любого другого документа.

8.111 , prokoudine ( ok ), 13:51, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я показал тебе исходный код Продемонстрируй участок в нём, который отправляет ш... 9.116 , Аноним ( 25 ), 14:00, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Ты включаешь дурочку, в коде используется внешняя блобозависимость которая может... 10.123 , prokoudine ( ok ), 14:23, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Наглядно продемонстрируй, как ты отключаешь проверку новых версий в настройках г... 11.125 , Аноним ( 25 ), 14:31, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну и как это сделать НЕ запуская гимп Скажем, в компайлтайме вырезать всю сетев... 12.130 , Аноним ( 25 ), 14:35, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Кроме того придётся вообще эти сомнительные библиотеки зависимостей вообще скача... 12.131 , prokoudine ( ok ), 14:35, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я же в самом первом комменте написал, что ты сольёшься под любым надуманным пред... 13.146 , Аноним ( 25 ), 15:02, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Давай ещё скажи что можно запустить с ключом --мнененужнателеметрия и я признаю ... 12.185 , другой аноним ( ? ), 16:54, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Э Физически вытащив сетевой кабель на время первого запуска Я понимаю, что в... 6.106 , Ananimasss ( ? ), 13:46, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Какие шрифты, какие заголовки, дурачек, проверка происходит без участия браузера. Тебе уже предложили найти участок кода, где бы ты обнаружил передачу лишнего. Но ты же балобол.

3.81 , Аноним ( 25 ), 12:57, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >во встроенном браузере А вот это уже заявка на победу на самом деле, особенно, если не отключается. Очень большое количество уязвимостей как раз в этих встроенных браузерах находят. Т.е. можно понимать как бэкдор и если обратятся заинтересованные, пользователи будут успешно слиты.

4.91 , prokoudine ( ok ), 13:22, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >>во встроенном браузере

> А вот это уже заявка на победу на самом деле, особенно, если

> не отключается. Очень большое количество уязвимостей как раз в этих встроенных

> браузерах находят. Правка > Параметры > Интерфейс > Система помощи > Программа просмотра справки [Справочная система GIMP|Внешний просмотрщик]. > Т.е. можно понимать как бэкдор и если обратятся заинтересованные, пользователи будут успешно слиты. ЯННП. По-русски можно?

5.95 , Аноним ( 25 ), 13:27, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если пользователи однозначно идентифицированы на сервере, можно продать и конкретного пользователя. А там уже по примеру прошлых уязвимостей в dom-парсере вебкита рутануть девайс без заморочек. Была бы возможность, а желающие найдутся.

6.96 , Аноним ( 25 ), 13:29, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ещё популярно продать пользователей и сделать вид что "ой, нас взломали". Короче, нет оправдания.

6.107 , prokoudine ( ok ), 13:47, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Если пользователи однозначно идентифицированы на сервере Но они не идентифицированы. Данные на сервер проходят балансировщик на хостинге. На сервер они попадают по сути обезличенными (ценность данных в заголовках до балансировщика вообще сомнительна, там нет персухи) и даже там живут до следующего коммита в гит сайта. P.S. Обожаю диалоги с доморощенными инфосековцами.

7.113 , Аноним ( 25 ), 13:54, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – То же самое утверждали ребята из redshell то же самое утверждали, ага.

8.118 , Ananimasss ( ? ), 14:02, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Ну так вперед, герой, участок кода в студию, заодно дамп подозрительной сетевой ... 9.122 , Аноним ( 25 ), 14:10, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Мне лень, это не так просто А ей не обязательно быть подозрительной до поры до ... 10.124 , prokoudine ( ok ), 14:25, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Нет, ты просто не можешь Проверка новых версий и использование встроенного брау... 11.134 , Аноним ( 25 ), 14:41, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Если там не используются техники противодействия подмене сертификата, то могу по... 6.115 , Ananimasss ( ? ), 13:59, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Какие вебкиты, какие домы? Чтобы передать простейший запрос и обработать простейший ответ никакие вебкиты с трайдентами не нужны, лол. И уж тем более стриоть полное dom дерево элементоа.

7.119 , Аноним ( 25 ), 14:05, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вообще-то речь про встроенные просмотрщики веб-справки. То что ты этого не понял, то твоя проблема. Я не слышал про гном, но в кутешном вебките и теперь хромиуме регулярно находятся дыры и дырени. Наверное в гномовском вебките их не исправляют. Через вебкит кстати плойку рутовали.

