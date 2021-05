Компания Muse Group поглотила проект Audacity

2.7 , Аноним ( 7 ), 21:48, 03/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Сделай, разрешаю.

3.19 , th3m3 ( ok ), 22:36, 03/05/2021 Делали уже. Есть куча крутых дизайнов для Audacity. Но разработчики не внедряют. Может хоть сейчас дело сдвинется.

4.34 , prokoudine ( ok ), 23:42, 03/05/2021 > Есть куча крутых дизайнов для Audacity. Ты их лично пробовал? Вот у меня установлен Dark, и даже это очень так себе. А на HiDPI вообще капец — всё размытое. > Может хоть сейчас дело сдвинется. Вообще у них есть некоторая надежда теперь перепилить гуй на Qt и позаимствовать что-то полезное у MuseScore.

5.38 , th3m3 ( ok ), 23:59, 03/05/2021 Dark - это вырвиглазная фигня, как и обычный дизайн Audacity. Я говорю про качественный дизайн. Люди делали, ещё много лет назад. Но команда так и не внедрила ничего. По началу, я думал, что никто не может запилить нормальный дизайн для Audacity, поэтому мы имеем то, что имеем. Но, как оказалось - дизайнов было сделано вагон и маленькая тележка. Но разработчики не внедрили.

6.39 , prokoudine ( ok ), 00:00, 04/05/2021 > Я говорю про качественный дизайн. Люди делали, ещё много лет назад. Но команда так и не внедрила ничего. Я на всякий случай напоминаю, что https://vimeo.com/juliandorn/audacityredesign — это просто красивая анимированная картинка, не более того. Воспроизвести её в wxWidgets — тот ещё ад.

7.56 , th3m3 ( ok ), 04:21, 04/05/2021 Это один из. Есть другие варианты, есть даже на гитхабе. Легко нагуглить.

5.47 , Тот_Самый_Анонимус ( ? ), 01:48, 04/05/2021 >Вообще у них есть некоторая надежда теперь перепилить гуй на Qt Это и другим проектам не помешало бы. Инкскейпу, например.

6.48 , prokoudine ( ok ), 02:11, 04/05/2021 Интерфейсные проблемы инкскейпа не от тулкита, а от авторов интерфейса. Приличная часть проблем с гуём инкскейпа устраняется нормальными кастомными виджетами и нормальным макетом доков. Ничто кроме рук и времени не мешает сделать интерфейс к стилю (заливка и обводка), например, как в той же фигме — удобным и компактным. Но пока что выходит гигантомания. Впрочем, они обещали этим заняться.

7.49 , Аноним ( 49 ), 02:45, 04/05/2021 пятнадцать лет ебещают.

8.53 , prokoudine ( ok ), 03:18, 04/05/2021 Ну нет, поменьше раза в три всё-таки