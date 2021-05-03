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Компания Muse Group поглотила проект Audacity

03.05.2021 21:11

Евгений Найдёнов, основатель сообщества Ultimate Guitar, объявил о создании компании Muse Group и поглощении звукового редактора Audacity, который теперь будет развиваться вместе с другими продуктами новой компании. Разработка продолжится в форме свободного проекта. Условия сделки не сообщаются. В число проектов Muse Group также войдёт свободный нотный редактор MuseScore, купленный в 2017 году, и продолжающий развиваться в форме свободного проекта.

Из связанных с Audacity планов отмечается намерение нанять разработчиков для развития проекта и дизайнеров для лёгкой недеструктивной модернизации интерфейса. Напомним, что Audacity представляет средства для редактирования звуковых файлов, записи и оцифровки звука, изменения параметров звукового файла, наложения треков и применения эффектов (например, подавление шума, изменение темпа и тона). Код Audacity распространяется под лицензией GPL.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.ghacks.net/2021/05...)
  2. OpenNews: Выпущен свободный нотный редактор MuseScore 1.1
  3. OpenNews: Выпуск пакета для создания музыки LMMS 1.2
  4. OpenNews: Открыт код Spleeter, системы для разделения музыки и голоса
  5. OpenNews: Выпуск Mixxx 2.2, свободного пакета для создания музыкальных миксов
  6. OpenNews: Выпуск звукового редактора Audacity 3.0
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Аноним
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55069-audacity
Ключевые слова: audacity
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 21:28, 03/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > дизайнеров для лёгкой недеструктивной модернизации интерфейса

    Лёгкой? Лучше бы сделали с нуля.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:48, 03/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Сделай, разрешаю.
     
     
  • 3.19, th3m3 (ok), 22:36, 03/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Делали уже. Есть куча крутых дизайнов для Audacity. Но разработчики не внедряют. Может хоть сейчас дело сдвинется.
     
     
  • 4.34, prokoudine (ok), 23:42, 03/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Есть куча крутых дизайнов для Audacity.

    Ты их лично пробовал? Вот у меня установлен Dark, и даже это очень так себе. А на HiDPI вообще капец — всё размытое.

    > Может хоть сейчас дело сдвинется.

    Вообще у них есть некоторая надежда теперь перепилить гуй на Qt и позаимствовать что-то полезное у MuseScore.

     
     
  • 5.38, th3m3 (ok), 23:59, 03/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Dark - это вырвиглазная фигня, как и обычный дизайн Audacity.

    Я говорю про качественный дизайн. Люди делали, ещё много лет назад. Но команда так и не внедрила ничего.

    По началу, я думал, что никто не может запилить нормальный дизайн для Audacity, поэтому мы имеем то, что имеем. Но, как оказалось - дизайнов было сделано вагон и маленькая тележка. Но разработчики не внедрили.

     
     
  • 6.39, prokoudine (ok), 00:00, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Я говорю про качественный дизайн. Люди делали, ещё много лет назад. Но команда так и не внедрила ничего.

    Я на всякий случай напоминаю, что https://vimeo.com/juliandorn/audacityredesign — это просто красивая анимированная картинка, не более того. Воспроизвести её в wxWidgets — тот ещё ад.

     
     
  • 7.56, th3m3 (ok), 04:21, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это один из. Есть другие варианты, есть даже на гитхабе. Легко нагуглить.
     
  • 5.47, Тот_Самый_Анонимус (?), 01:48, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Вообще у них есть некоторая надежда теперь перепилить гуй на Qt

    Это и другим проектам не помешало бы. Инкскейпу, например.

     
     
  • 6.48, prokoudine (ok), 02:11, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интерфейсные проблемы инкскейпа не от тулкита, а от авторов интерфейса.

    Приличная часть проблем с гуём инкскейпа устраняется нормальными кастомными виджетами и нормальным макетом доков. Ничто кроме рук и времени не мешает сделать интерфейс к стилю (заливка и обводка), например, как в той же фигме — удобным и компактным. Но пока что выходит гигантомания.

    Впрочем, они обещали этим заняться.

     
     
  • 7.49, Аноним (49), 02:45, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пятнадцать лет ебещают.
     
     
  • 8.53, prokoudine (ok), 03:18, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну нет, поменьше раза в три всё-таки ... текст свёрнут, показать
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:29, 03/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    теперь новый интерфейс на electron будет, красивый =)
     
     
  • 2.15, Dzen Python (ok), 22:13, 03/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У PRO PROFESSIONAL ENTERPISE PACK всего за 999.99$, пока новообразованная Community на старых виджетах получает исправления по остаточному принципу, ага.
    В данном конкретном случае переезд на электрон - малое из двух терминальных зол.
     
  • 2.51, Твоя совесть (?), 02:54, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто-то видел красивые интерфейсы на электроне? Я нет.
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:32, 03/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну теперь должно быть юзер-френдли, полагаю?
     
     
  • 2.8, Timoteo Cirkla (ok), 21:52, 03/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Он и так удобный.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 22:07, 03/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Без шуток, как человек, далёкий от работы со звуком, все необходимые мне функции интуитивно нашёл с первого раза и сразу понял что к чему.
     
     
  • 4.40, Аноним (40), 00:27, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а теперь представь как этим могут пользоваться слепоглухонемые
     

  • 1.4, Аноним (4), 21:32, 03/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Спасибо что не Mail.ru Group
     
     
  • 2.13, Dzen Python (ok), 22:07, 03/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Не подавай им идей, сволочь...
     
  • 2.14, D (?), 22:09, 03/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти не лучше. Маленькая компания из Калининграда, подмявшая полмира музыки, ага.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 22:20, 03/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >подмявшая полмира

    Я не в теме, можно подробнее ?

     
     
  • 4.21, Аноним (16), 22:50, 03/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут: https://www.forbes.ru/tehnologii/344839

    И тут: https://vc.ru/story/39265

     

  • 1.5, Full Master (?), 21:33, 03/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Использовал эту штуку для своих первых гачи ремиксов, но потом перешел на Ardour.

    R.I.P.

     
     
  • 2.25, Anonim4kk (?), 23:00, 03/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свободное ПО противоречит политике контроля за slaveами. Пора нести jabroni в массы.
     

  • 1.6, Аноним (6), 21:41, 03/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда то пользовался им, в самом начале, когда только начинал знакомство с музыкой. Затем перекочевал на Reaper, вполне не чего такой редактор. В том числе имеется версия под Linux. Жаль конечно если с Audacity произойдут колокольные изменения в негативную сторону
     
     
  • 2.50, Аноним (49), 02:47, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    разве там можно хоть что-то испортить?
     

  • 1.9, Анонин (?), 21:55, 03/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Очередная донатная параша под флагом open-source
     
  • 1.10, Аноним (10), 21:56, 03/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Разработка продолжится в форме свободного проекта"
    однако при этом
    "Условия сделки не сообщаются"

    Никому не напоминает очередное "Обещать - не значит жениться"?

     
     
  • 2.35, prokoudine (ok), 23:44, 03/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > Никому не напоминает очередное "Обещать - не значит жениться"?

    MuseScore уже четыре года развивается их командой. Релизы стали чаще и лучше, готовится тонна улучшений, есть план перейти с GPLv2 на GPLv3.

     

  • 1.11, Аноним (11), 22:05, 03/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хреново если под "лёгкой недеструктивной модернизацией интерфейса" будет по факту переезд на другой тулкит или вообще заюзают какой-нить электрон, что проект будет так же мотылять, как г-но в проруби, как и midori, где с годами не меняется только название, а под капотом чёрт-те знает что творится.

    Ну и не забываем: "кто девушку ужинает, тот её и танцует."

    На крайний случай это же GPL, если будет совсем край - форкнет кто-нибудь.
    Спасибо RMS за это!

     
     
  • 2.17, Dzen Python (ok), 22:21, 03/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Думается мне, что будет так:
    1. Сначала будут коммиты в старую версию, типа "подготавливаем убер-мега-гига релиз, всем пускать слюни на обещалки".
    2. Потом, со следующей мажорки аудасити просто разобьют на пару-тройку редакций: сообществу кинут подачку в виде community-огрызка (чувствуется мне, что это будет урезанный огрызок сегодняшней версии, зато с логотипом и нескучным гуем); остальное разобьётся на коммерческие "плюс", "про плюс" и "мега ынтырпрайс"-версии по конским ценам - разработку надо отбивать, а наши не умеют в SaaS - не доросли.
    3. На а затем все - прав у сообщества на торговую марку Audacity(c)(TM)(R) нет, будет какой-то форк a-la палемун, на который будут душнить любители пригламуренных плоских кнопочек и версиядрочеры.
    Все. Оно всегда так происходит. Мало какой опенсорцный проект не скурвился после покупки полными ноунеймами.
    Единственное, что интересно: через сколько месяцев коммунити-эдишн забьют баннерами и спайварью aka телеметрией.
     
  • 2.59, Анин (?), 05:19, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для особо одаренных GPL не панацея и ничего не гарантирует, владелец авторских прав на код может в любой момент изменить лицензию, как уже сотни раз было с опенсорцем который взлетел
     
     
  • 3.62, Аноним (62), 06:11, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но старые версии по прежнему остаются GPL, а что было GPL, GPL быть не перестает.
     

  • 1.18, Аноним (18), 22:23, 03/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Продались...
     
  • 1.20, Аноним (20), 22:42, 03/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Печально, хороший редактор был. Собственно, лучший, за неимением альтернатив. Разве что wxgtk дрянь ещё та.
     
     
  • 2.22, Аноним (16), 22:55, 03/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что печального ?
     
  • 2.27, Анонин (?), 23:03, 03/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > wxgtk

    В свое время других кроссплатформенных тулкитов не было. На данный момент, у них своя версия этого говна.

     

  • 1.23, Аноним (23), 22:56, 03/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    R.I.P. Audacity. Теперь будут платные бинарные сборки, а из исходников собрать будет максимально сложно. Потребуются специфические версии библиотек со специфическими патчами, в дистры внедрять будет нереально.
     
  • 1.24, Аноним (24), 23:00, 03/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Сайт их выглядит как термоядерное хиптерское г-но. Похоже конец Audacity пришел. Пойду припрячу старых версий.
     
  • 1.26, Онаним (?), 23:01, 03/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    RIP
     
  • 1.28, Аноним_t (?), 23:04, 03/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А у кого купили-то? Кто был хозяином до этого?
     
  • 1.29, trolleybus (?), 23:28, 03/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что не так-то? Вон MuseScore они уже 4 года назад купили, оказывается. И ничего, так же развивается.
     
     
  • 2.36, faithman (??), 23:46, 03/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может получиться как с Zynaddsubfx и zyn-fusion, как сборки ardour
     

  • 1.30, Аноним (30), 23:33, 03/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Главное чтобы разработка шла активно. А то бещ pipewire звук нормальный не получится. Ну или ядро придется собирать под работу со звуком. Так что аудиофильские дистры будут жить. А кому слушать ему и pipewire достаточно. Пожелаем успехов в нелегом деле сделать еще лучше чем было. На примере либры, то дома ненужно иметь серверную инфраструктуру для ограничения доступа в домене к разным документам пользователям, которым нет доверия. А звукозаписывающие студии как драли огромные деньги так и будут драть даже если все ПО у них бесплатное будет. Ибо "мы же шведы и к нам вот смотрите знаменитости приезжали музыку записывать". А пусть даже платной, но не такой злой программе профессионалы будут рады. Да хоть втрое дороже ежели это будет лучшая программа для записи/обработки звука.
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 23:38, 03/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А то бещ pipewire звук нормальный не получится.

    Поясни или биздабол.

     
  • 2.37, prokoudine (ok), 23:57, 03/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А звукозаписывающие студии как драли огромные деньги так и будут драть даже если все ПО у них бесплатное будет. Ибо "мы же шведы и к нам вот смотрите знаменитости приезжали музыку записывать"

    Здорово, путешественник во времени. Передай кому надо в своём 2010 году, чтоб летучих мышей в Китае жрать запретили. Кстати, фап на студии уже давно закончился. Кому надо, могут собрать прекрасную студию у себя дома. Звукоизоляция стоит капкейки... ой, извини, копейки (впрочем, про капкейки ты тоже ещё узнаешь). Звуковые интерфейсы с нормальным S/N стоят недорого, можно вообще цифровую консоль до ста тыщ рублей купить — если прям очень надо. Но многим не надо. Они — ты прикинь только — покупают дешманский USB-интерфейс, втыкают в него grid-контроллер и пишутся прямо в эйблтоне. Такая вот фигня. Ты заезжай к нам, расскажу, каких акций прикупить. Дети спасибо скажут, внуки на руках носить будут.

     

  • 1.31, prokoudine (ok), 23:38, 03/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Евгений Найдёнов, основатель сообщества Ultimate Guitar, объявил...

    "Карл Маркс и Фридрих Энгельс — четыре разных человека" (с)

    Вообще-то на видео Мартин Кири, он же Tantacrul. Юзабилист и автор термоядерных обзоров юзабилити всяких там Dorico и Sibelius. А также product owner в MuseScore, а теперь ещё и в Audacity.

    Вообще, во избежание уже начавшихся спекуляций можно смело тащить в новость текст из https://librearts.org/2021/05/ultimate-guitar-launches-muse-group-and-acquires — я разрешаю :)

     
  • 1.33, faithman (??), 23:40, 03/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Muse Group?
    Если бы объявили о создании фонда в поддержку всех этих продуктов, то сомнений бы не возникло, а вот компания, LLC какая-то, наверное, уже странно.

    Любая компания создаётся либо для заработка посредством продажи продукта или компании выпускающий этот продукт.

    Посмотрим, если что старые сборки пока под GPL v.2, можно будет форкнуть кому захочется.

     
  • 1.41, Аноним (41), 00:34, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выплюнь фу эту гадость! Недоредактор для дегенератов.
     
  • 1.42, Аноним (42), 00:39, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По поводу MuseScore и их политики в области защиты авторских прав - очень длинный диалог на гитхабе (с участием обеих сторон):
    https://github.com/Xmader/musescore-downloader/issues/5
     
     
  • 2.43, prokoudine (ok), 00:57, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > По поводу MuseScore и их политики в области защиты авторских прав -
    > очень длинный диалог на гитхабе (с участием обеих сторон):
    > https://github.com/Xmader/musescore-downloader/issues/5

    ...суть которого сводится к следующему:

    — Нельзя бесплатно выкачивать композиции, по которым мы платим отчисления издателям. УДОЛИ.
    — А я хочу!

     
     
  • 3.44, Аноним (42), 01:32, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я далек от юридических тонкостей (и даже не профессиональный музыкант ни разу), и, в целом, мне пофиг, как вы монетизируете контент, но пара моментов в обсуждении создает впечатление неясности. Если кратко,

    1) с какой целью процесс скачивания организован так странно и сложно?
    https://github.com/Xmader/musescore-downloader/issues/5#issuecomment-703085160

    2) Таки есть возможность скачать Public Domain с вашего сайта без регистрации и/или PayWall?

    3) Раз "этот китаец" такой нехороший, почему репозиторий до сих пор не прикрыт? Вон, youtube-dl по первому чиху заблокировали.

     
     
  • 4.45, prokoudine (ok), 01:35, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > мне пофиг, как вы монетизируете контент
    > с вашего сайта без регистрации

    Я не сотрудник Muse Group.

     
     
  • 5.46, Аноним (42), 01:47, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ОК. Вопросы не по адресу. Приношу извинения.

    "...Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха..."

     
  • 2.54, Аноним (49), 03:22, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    максимка пересмотрел бригаду
     

  • 1.52, Твоя совесть (?), 03:04, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О господи, какой же блевотный у них дизайн сайта.
    Мне дизайн Аудасити никогда не нравился, но если они пойдут по ТАКОМУ пути, то для меня этот проект окончательно умер.
     
  • 1.55, до новых встреч (?), 03:41, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    сайт с троянами и гомнецом от яндыха. будте внимательны когда оттуда будете скачивать поверяйте на контр. суммы и вирусы. или использовать предыдущие версии где они ещё не успелм накакоть в исходники. очень жаль что так закончилась отличная программа..
     
  • 1.57, Анин (?), 04:46, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хреновая новость... и на кой фиг он теперь сдался? Уж лучше адобе
     
  • 1.58, Анин (?), 04:52, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Из настоящего опенсорса остался только Blender, все остальное либо загнется само либо купят его как Audacity, CentOS и тучу другого экс-опенсорса
     
  • 1.60, Анин (?), 05:22, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот мне доставляет бред копирастов в стиле мы купили чтобы помочь проекту... да задонатили бы и все, делов то, но нет под видом свободки ждем телеметрию, зонды и подписку... вообщем схемы RedГада ушли в массы
     
  • 1.61, bkp (?), 06:08, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    RIP

     
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