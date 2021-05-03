Компания Muse Group поглотила проект Audacity

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|1.1, Аноним (1), 21:28, 03/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> дизайнеров для лёгкой недеструктивной модернизации интерфейса
Лёгкой? Лучше бы сделали с нуля.
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|3.19, th3m3 (ok), 22:36, 03/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Делали уже. Есть куча крутых дизайнов для Audacity. Но разработчики не внедряют. Может хоть сейчас дело сдвинется.
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|4.34, prokoudine (ok), 23:42, 03/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Есть куча крутых дизайнов для Audacity.
Ты их лично пробовал? Вот у меня установлен Dark, и даже это очень так себе. А на HiDPI вообще капец — всё размытое.
> Может хоть сейчас дело сдвинется.
Вообще у них есть некоторая надежда теперь перепилить гуй на Qt и позаимствовать что-то полезное у MuseScore.
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|5.38, th3m3 (ok), 23:59, 03/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Dark - это вырвиглазная фигня, как и обычный дизайн Audacity.
Я говорю про качественный дизайн. Люди делали, ещё много лет назад. Но команда так и не внедрила ничего.
По началу, я думал, что никто не может запилить нормальный дизайн для Audacity, поэтому мы имеем то, что имеем. Но, как оказалось - дизайнов было сделано вагон и маленькая тележка. Но разработчики не внедрили.
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|7.56, th3m3 (ok), 04:21, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это один из. Есть другие варианты, есть даже на гитхабе. Легко нагуглить.
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|5.47, Тот_Самый_Анонимус (?), 01:48, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Вообще у них есть некоторая надежда теперь перепилить гуй на Qt
Это и другим проектам не помешало бы. Инкскейпу, например.
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|6.48, prokoudine (ok), 02:11, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интерфейсные проблемы инкскейпа не от тулкита, а от авторов интерфейса.
Приличная часть проблем с гуём инкскейпа устраняется нормальными кастомными виджетами и нормальным макетом доков. Ничто кроме рук и времени не мешает сделать интерфейс к стилю (заливка и обводка), например, как в той же фигме — удобным и компактным. Но пока что выходит гигантомания.
Впрочем, они обещали этим заняться.
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|2.15, Dzen Python (ok), 22:13, 03/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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У PRO PROFESSIONAL ENTERPISE PACK всего за 999.99$, пока новообразованная Community на старых виджетах получает исправления по остаточному принципу, ага.
В данном конкретном случае переезд на электрон - малое из двух терминальных зол.
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|3.12, Аноним (12), 22:07, 03/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Без шуток, как человек, далёкий от работы со звуком, все необходимые мне функции интуитивно нашёл с первого раза и сразу понял что к чему.
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|2.14, D (?), 22:09, 03/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эти не лучше. Маленькая компания из Калининграда, подмявшая полмира музыки, ага.
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|2.25, Anonim4kk (?), 23:00, 03/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Свободное ПО противоречит политике контроля за slaveами. Пора нести jabroni в массы.
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|1.6, Аноним (6), 21:41, 03/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Когда то пользовался им, в самом начале, когда только начинал знакомство с музыкой. Затем перекочевал на Reaper, вполне не чего такой редактор. В том числе имеется версия под Linux. Жаль конечно если с Audacity произойдут колокольные изменения в негативную сторону
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|1.10, Аноним (10), 21:56, 03/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"Разработка продолжится в форме свободного проекта"
однако при этом
"Условия сделки не сообщаются"
Никому не напоминает очередное "Обещать - не значит жениться"?
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|2.35, prokoudine (ok), 23:44, 03/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Никому не напоминает очередное "Обещать - не значит жениться"?
MuseScore уже четыре года развивается их командой. Релизы стали чаще и лучше, готовится тонна улучшений, есть план перейти с GPLv2 на GPLv3.
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|1.11, Аноним (11), 22:05, 03/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Хреново если под "лёгкой недеструктивной модернизацией интерфейса" будет по факту переезд на другой тулкит или вообще заюзают какой-нить электрон, что проект будет так же мотылять, как г-но в проруби, как и midori, где с годами не меняется только название, а под капотом чёрт-те знает что творится.
Ну и не забываем: "кто девушку ужинает, тот её и танцует."
На крайний случай это же GPL, если будет совсем край - форкнет кто-нибудь.
Спасибо RMS за это!
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|2.17, Dzen Python (ok), 22:21, 03/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Думается мне, что будет так:
1. Сначала будут коммиты в старую версию, типа "подготавливаем убер-мега-гига релиз, всем пускать слюни на обещалки".
2. Потом, со следующей мажорки аудасити просто разобьют на пару-тройку редакций: сообществу кинут подачку в виде community-огрызка (чувствуется мне, что это будет урезанный огрызок сегодняшней версии, зато с логотипом и нескучным гуем); остальное разобьётся на коммерческие "плюс", "про плюс" и "мега ынтырпрайс"-версии по конским ценам - разработку надо отбивать, а наши не умеют в SaaS - не доросли.
3. На а затем все - прав у сообщества на торговую марку Audacity(c)(TM)(R) нет, будет какой-то форк a-la палемун, на который будут душнить любители пригламуренных плоских кнопочек и версиядрочеры.
Все. Оно всегда так происходит. Мало какой опенсорцный проект не скурвился после покупки полными ноунеймами.
Единственное, что интересно: через сколько месяцев коммунити-эдишн забьют баннерами и спайварью aka телеметрией.
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|2.59, Анин (?), 05:19, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Для особо одаренных GPL не панацея и ничего не гарантирует, владелец авторских прав на код может в любой момент изменить лицензию, как уже сотни раз было с опенсорцем который взлетел
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|3.62, Аноним (62), 06:11, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, но старые версии по прежнему остаются GPL, а что было GPL, GPL быть не перестает.
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|1.20, Аноним (20), 22:42, 03/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Печально, хороший редактор был. Собственно, лучший, за неимением альтернатив. Разве что wxgtk дрянь ещё та.
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|2.27, Анонин (?), 23:03, 03/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> wxgtk
В свое время других кроссплатформенных тулкитов не было. На данный момент, у них своя версия этого говна.
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|1.23, Аноним (23), 22:56, 03/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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R.I.P. Audacity. Теперь будут платные бинарные сборки, а из исходников собрать будет максимально сложно. Потребуются специфические версии библиотек со специфическими патчами, в дистры внедрять будет нереально.
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|1.24, Аноним (24), 23:00, 03/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Сайт их выглядит как термоядерное хиптерское г-но. Похоже конец Audacity пришел. Пойду припрячу старых версий.
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|1.29, trolleybus (?), 23:28, 03/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А что не так-то? Вон MuseScore они уже 4 года назад купили, оказывается. И ничего, так же развивается.
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|1.30, Аноним (30), 23:33, 03/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Главное чтобы разработка шла активно. А то бещ pipewire звук нормальный не получится. Ну или ядро придется собирать под работу со звуком. Так что аудиофильские дистры будут жить. А кому слушать ему и pipewire достаточно. Пожелаем успехов в нелегом деле сделать еще лучше чем было. На примере либры, то дома ненужно иметь серверную инфраструктуру для ограничения доступа в домене к разным документам пользователям, которым нет доверия. А звукозаписывающие студии как драли огромные деньги так и будут драть даже если все ПО у них бесплатное будет. Ибо "мы же шведы и к нам вот смотрите знаменитости приезжали музыку записывать". А пусть даже платной, но не такой злой программе профессионалы будут рады. Да хоть втрое дороже ежели это будет лучшая программа для записи/обработки звука.
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|2.32, Аноним (32), 23:38, 03/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А то бещ pipewire звук нормальный не получится.
Поясни или биздабол.
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|2.37, prokoudine (ok), 23:57, 03/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А звукозаписывающие студии как драли огромные деньги так и будут драть даже если все ПО у них бесплатное будет. Ибо "мы же шведы и к нам вот смотрите знаменитости приезжали музыку записывать"
Здорово, путешественник во времени. Передай кому надо в своём 2010 году, чтоб летучих мышей в Китае жрать запретили. Кстати, фап на студии уже давно закончился. Кому надо, могут собрать прекрасную студию у себя дома. Звукоизоляция стоит капкейки... ой, извини, копейки (впрочем, про капкейки ты тоже ещё узнаешь). Звуковые интерфейсы с нормальным S/N стоят недорого, можно вообще цифровую консоль до ста тыщ рублей купить — если прям очень надо. Но многим не надо. Они — ты прикинь только — покупают дешманский USB-интерфейс, втыкают в него grid-контроллер и пишутся прямо в эйблтоне. Такая вот фигня. Ты заезжай к нам, расскажу, каких акций прикупить. Дети спасибо скажут, внуки на руках носить будут.
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|1.31, prokoudine (ok), 23:38, 03/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Евгений Найдёнов, основатель сообщества Ultimate Guitar, объявил...
"Карл Маркс и Фридрих Энгельс — четыре разных человека" (с)
Вообще-то на видео Мартин Кири, он же Tantacrul. Юзабилист и автор термоядерных обзоров юзабилити всяких там Dorico и Sibelius. А также product owner в MuseScore, а теперь ещё и в Audacity.
Вообще, во избежание уже начавшихся спекуляций можно смело тащить в новость текст из https://librearts.org/2021/05/ultimate-guitar-launches-muse-group-and-acquires — я разрешаю :)
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|1.33, faithman (??), 23:40, 03/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Muse Group?
Если бы объявили о создании фонда в поддержку всех этих продуктов, то сомнений бы не возникло, а вот компания, LLC какая-то, наверное, уже странно.
Любая компания создаётся либо для заработка посредством продажи продукта или компании выпускающий этот продукт.
Посмотрим, если что старые сборки пока под GPL v.2, можно будет форкнуть кому захочется.
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|3.44, Аноним (42), 01:32, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я далек от юридических тонкостей (и даже не профессиональный музыкант ни разу), и, в целом, мне пофиг, как вы монетизируете контент, но пара моментов в обсуждении создает впечатление неясности. Если кратко,
1) с какой целью процесс скачивания организован так странно и сложно?
https://github.com/Xmader/musescore-downloader/issues/5#issuecomment-703085160
2) Таки есть возможность скачать Public Domain с вашего сайта без регистрации и/или PayWall?
3) Раз "этот китаец" такой нехороший, почему репозиторий до сих пор не прикрыт? Вон, youtube-dl по первому чиху заблокировали.
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|4.45, prokoudine (ok), 01:35, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> мне пофиг, как вы монетизируете контент
> с вашего сайта без регистрации
Я не сотрудник Muse Group.
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|5.46, Аноним (42), 01:47, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ОК. Вопросы не по адресу. Приношу извинения.
"...Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха..."
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|1.52, Твоя совесть (?), 03:04, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О господи, какой же блевотный у них дизайн сайта.
Мне дизайн Аудасити никогда не нравился, но если они пойдут по ТАКОМУ пути, то для меня этот проект окончательно умер.
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|1.55, до новых встреч (?), 03:41, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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сайт с троянами и гомнецом от яндыха. будте внимательны когда оттуда будете скачивать поверяйте на контр. суммы и вирусы. или использовать предыдущие версии где они ещё не успелм накакоть в исходники. очень жаль что так закончилась отличная программа..
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|1.57, Анин (?), 04:46, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хреновая новость... и на кой фиг он теперь сдался? Уж лучше адобе
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|1.58, Анин (?), 04:52, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Из настоящего опенсорса остался только Blender, все остальное либо загнется само либо купят его как Audacity, CentOS и тучу другого экс-опенсорса
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|1.60, Анин (?), 05:22, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот мне доставляет бред копирастов в стиле мы купили чтобы помочь проекту... да задонатили бы и все, делов то, но нет под видом свободки ждем телеметрию, зонды и подписку... вообщем схемы RedГада ушли в массы
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