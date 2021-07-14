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Доступен форк zsnes, эмулятора Super Nintendo

14.07.2021 22:22

Доступен форк zsnes, эмулятора игровой приставки Super Nintendo. Автор форка взялся за расчистку проблем со сборкой и приступил к обновлению кодовой базы. Исходный проект zsnes не обновлялся уже 14 лет и при попытке его использованию возникают проблемы с компиляцией в современных дистрибутивах Linux, а также имеются несовместимости с новыми компиляторами. Обновлённый пакет размещён в репозитории Arch Linux. Из планов на будущее упоминается портирование на библиотеку SDL2. Код распространяется под лицензией GPLv2.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/xyproto/zsn...)
  2. OpenNews: Выпуск Lakka 3.1, дистрибутива для создания игровых консолей
  3. OpenNews: Представлен порт Linux для игровых приставок Nintendo 64
  4. OpenNews: Выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.9.0
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC 9.0
  6. OpenNews: Выпуск Dolphin 5.0, эмулятора игровых консолей GameCube и Wii
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55483-zsnes
Ключевые слова: zsnes
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Гурыч (?), 22:47, 14/07/2021 [ответить]  
    		• +3 +/
    респект автору. а то уж думали, что всё, помер эмулятор.
     
  • 1.2, Dzen Python (ok), 22:55, 14/07/2021 [ответить]  
    		• +2 +/
    Спасибо. Все-таки есть хорошие новости
     
  • 1.3, Аноним (3), 23:11, 14/07/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто бы нормальный эмулятор Genesis для SEGA Dreamcast намутил, чтобы без проблем со звуком и скоростью игры.
     
  • 1.4, Аноним (4), 23:13, 14/07/2021 [ответить]  
    		• +/
    Пам-пам-пам-парамрам-парарарарара!
    Радостная весть. Ретрогейминг жив.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:24, 14/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только не понятно, зачем
     
     
  • 3.7, Аноним (4), 00:07, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы играть, ёкаламэнэ
     

  • 1.6, Аноним (6), 23:32, 14/07/2021 [ответить]  
    		• +/
    А кооп онлайн между платформами там так и не починили?
     
  • 1.8, Ilya Indigo (ok), 02:23, 15/07/2021 [ответить]  
    		• +/
    А чем mednafen не устроил?
    Там есть великолепные snes и snes_faust (использую его) модули!
     
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