Доступен форк zsnes, эмулятора Super Nintendo

Доступен форк zsnes, эмулятора игровой приставки Super Nintendo. Автор форка взялся за расчистку проблем со сборкой и приступил к обновлению кодовой базы. Исходный проект zsnes не обновлялся уже 14 лет и при попытке его использованию возникают проблемы с компиляцией в современных дистрибутивах Linux, а также имеются несовместимости с новыми компиляторами. Обновлённый пакет размещён в репозитории Arch Linux. Из планов на будущее упоминается портирование на библиотеку SDL2. Код распространяется под лицензией GPLv2.



