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Выпуск Lakka 3.1, дистрибутива для создания игровых консолей

05.06.2021 08:14

После более года разработки опубликован релиз дистрибутива Lakka 3.1, позволяющего превратить компьютеры, телеприставки или одноплатные компьютеры в полноценную игровую консоль для запуска ретро игр. Проект является модификацией дистрибутива LibreELEC, изначально рассчитанного на создание домашних кинотеатров. Сборки Lakka формируются для платформ i386, x86_64 (GPU Intel, NVIDIA или AMD), Raspberry Pi 1-4, Orange Pi, Cubieboard, Cubieboard2, Cubietruck, Banana Pi, Hummingboard, Cubox-i, Odroid C1/C1+/XU3/XU4 и т.д. Для установки достаточно записать дистрибутив на SD-карту или USB-накопитель, подключить геймпад и загрузить систему.

В основе Lakka лежит эмулятор игровых консолей RetroArch, обеспечивающий эмуляцию широкого спектра устройств и поддерживающий такие расширенные возможности, как многопользовательские игры, сохранение состояния, улучшение качества изображения старых игр при помощи шейдеров, перемотка игры назад, горячее подключение геймпадов и видео стримминг. Среди эмулируемых консолей: Atari 2600/7800/Jaguar/Lynx, Game Boy, Mega Drive, NES, Nintendo 64/DS, PCEngine, PSP, Sega 32X/CD, SuperNES и т.д. Поддерживаются геймпады от уже имеющихся игровых приставок, включая Playstation 3, Dualshock 3, 8bitdo, Nintendo Switch, XBox 1 и XBox360.

В новом выпуске:

  • Добавлены новые версии эмуляторов и игровых движков.
  • В состав включены новые эмуляторы: beetle-saturn, bsnes2014, snes9x2002, snes9x2005 и snes9x2005_plus.
  • Улучшена поддержка игровой приставки Nintendo Switch и платы Raspberry Pi 4.
  • Доведён до полной готовности порт для плат Odroid XU3 и XU4.
  • В пакет RetroArch, который обновлён до версии 1.9.4, добавлена поддержка индикации заряда аккумулятора.
  • Пакет Mesa обновлён до версии 21.1.1.
  • В эмуляторах Dolphin и PPSSPP (Raspberry Pi 4, Generic 64-bit, Nintendo Switch) по умолчанию включена поддержка графического API Vulkan.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.lakka.tv/articles/2...)
  2. OpenNews: Выпуск Lakka 3.0, дистрибутива для создания игровых консолей
  3. OpenNews: Взлом сборочного сервера и компрометация репозиториев сообщества Libretro, развивающего RetroArch
  4. OpenNews: Выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.9.0
  5. OpenNews: Релиз открытого медиацентра Kodi 19.0
  6. OpenNews: Обновление дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC 9.2.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55279-lakka
Ключевые слова: lakka, game, retroarch
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