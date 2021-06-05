Выпуск Lakka 3.1, дистрибутива для создания игровых консолей

После более года разработки опубликован релиз дистрибутива Lakka 3.1, позволяющего превратить компьютеры, телеприставки или одноплатные компьютеры в полноценную игровую консоль для запуска ретро игр. Проект является модификацией дистрибутива LibreELEC, изначально рассчитанного на создание домашних кинотеатров. Сборки Lakka формируются для платформ i386, x86_64 (GPU Intel, NVIDIA или AMD), Raspberry Pi 1-4, Orange Pi, Cubieboard, Cubieboard2, Cubietruck, Banana Pi, Hummingboard, Cubox-i, Odroid C1/C1+/XU3/XU4 и т.д. Для установки достаточно записать дистрибутив на SD-карту или USB-накопитель, подключить геймпад и загрузить систему. В основе Lakka лежит эмулятор игровых консолей RetroArch, обеспечивающий эмуляцию широкого спектра устройств и поддерживающий такие расширенные возможности, как многопользовательские игры, сохранение состояния, улучшение качества изображения старых игр при помощи шейдеров, перемотка игры назад, горячее подключение геймпадов и видео стримминг. Среди эмулируемых консолей: Atari 2600/7800/Jaguar/Lynx, Game Boy, Mega Drive, NES, Nintendo 64/DS, PCEngine, PSP, Sega 32X/CD, SuperNES и т.д. Поддерживаются геймпады от уже имеющихся игровых приставок, включая Playstation 3, Dualshock 3, 8bitdo, Nintendo Switch, XBox 1 и XBox360. В новом выпуске: Добавлены новые версии эмуляторов и игровых движков.

В состав включены новые эмуляторы: beetle-saturn, bsnes2014, snes9x2002, snes9x2005 и snes9x2005_plus.

Улучшена поддержка игровой приставки Nintendo Switch и платы Raspberry Pi 4.

Доведён до полной готовности порт для плат Odroid XU3 и XU4.

В пакет RetroArch, который обновлён до версии 1.9.4, добавлена поддержка индикации заряда аккумулятора.

Пакет Mesa обновлён до версии 21.1.1.

В эмуляторах Dolphin и PPSSPP (Raspberry Pi 4, Generic 64-bit, Nintendo Switch) по умолчанию включена поддержка графического API Vulkan.



