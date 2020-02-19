Доступен открытый мобильный телефон с дисковым набором

Жюстин Гаупт (Justine Haupt) подготовила открытый сотовый телефон, оснащённый дисковым номеронабирателем. Для загрузки доступны схемы печатной платы для САПР KiCad, STL-модели для 3D-печати корпуса, спецификации используемых компонентов и код прошивки, дающие возможность любому энтузиасту собрать устройство самостоятельно. Для управления устройством задействован микроконтроллер ATmega2560V с прошивкой, подготовленной в Arduino IDE. Для взаимодействия с сотовыми сетями применяется GSM-модуль Adafruit FONA с поддержкой 3G. Для вывода информации используется гибкий экран на базе электронной бумаги (ePaper). Заряда аккумулятора хватает примерно на 24 часа. Для динамического отображения уровня сигнала используется боковой индикатор из 10 светодиодов. Для тех, кто желает удивить окружающих дисковым сотовым телефоном, но не имеет возможности распечатать корпус и вытравить печатную плату, предложен набор деталей для сборки: корпус + плата за $170 и только плата за $90. В комплект не входят номеронабиратель, GSM-модуль FONA 3G, контроллер экрана eInk, экран GDEW0213I5F 2.13", аккумулятор (1.2Ah LiPo), антенна, соединители и кнопки. Создание проекта объясняется желанием получить стильный и необычный телефон, доставляющий недостижимые для кнопочных и сенсорных телефонов тактильные ощущения при работе, а также позволяющий оправдать свой отказ от общения при помощи текстовых сообщений. Отмечается, что в современном мире смартфонов люди перегружены средствами общения и перестают контролировать своё устройство. В процессе работы над устройством была поставлена цель создания удобного телефона, взаимодействие с которым как можно сильнее отличается от интерфейсов на базе сенсорных экранов. При этом в некоторых областях получившийся телефон опережает по функциональности традиционные смартфоны, например: Съёмная антенна с разъёмом SMA, которую можно поменять на направленную антенну для работы в местности со слабой зоной покрытия сотовыми операторами;

Для осуществления звонка нет необходимости перемещаться по меню и выполнять действия в приложении;

Номера людей, которым чаще всего осуществляются звонки, можно привязать к отдельным физическим кнопкам. Набранные номера сохраняются в памяти и для повторного набора не обязательно пользоваться диском;

Независимый светодиодный индикатор заряда аккумулятора и уровня сигнала, почти мгновенно реагирующий на изменение параметров;

Экран на основе электронной бумаги не требует энергии для отображения информации;

Возможность изменения поведения телефона на свой вкус через редактирование прошивки;

Использование переключателя вместо удержания нажатия кнопки для включения и выключения устройства.



