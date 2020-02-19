Доступен открытый мобильный телефон с дисковым набором

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|1.1, Аноним (1), 13:51, 19/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Дайте два. Отличная замена моей кнопочной нокии. Именно телефон, без кучи ненужного функционала.
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|2.26, Аноним (26), 14:21, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Но сам телефон в 2020 всё больше становится ненужным функционалом.
Да и через мессенджеры качество аудио на порядок выше и защищеннее
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|3.63, Аноним (63), 15:08, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это через Всосап на порядок-то защищённее? Не более, чем сам GSM защищён. Который, в свою очередь, не сильно более аналоговой линии.
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|3.64, йо ж (?), 15:11, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> через мессенджеры
> аудио
> защищеннее
мсье умеет хорошо пошутить.
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|2.23, Аноним84701 (ok), 14:14, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Круто! Хотеть!
Перепись тех, кто видел дисковые телефоны исключительно на картинке? :)
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|1.4, x0r (??), 13:52, 19/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Подскажите модели кнопочных телефоны с открытой прошивкой. Желательно с возможностью купить
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|1.5, Аноним (5), 13:53, 19/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Самое главное не делали - режим заряда аккумулатора с диска, который можно как динамо-машину использовать. Покрутил минуту диск, а потом "Барышня, Смольный пожалуйста!".
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|3.44, Аноним (44), 14:42, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так съемную сделать - делов-то. Еще можно рекламировать как мобильную зарядку, с которой вам не придется искать розетку.
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|1.6, йййй (ok), 13:54, 19/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Вместо электронной бумаги надо было обычную использовать, как кассовый чек.
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|3.45, Аноним (44), 14:44, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Телеграфу, батенька, телеграфу! Никто не сможетъ остановить прогрессъ!
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|1.9, Shura (??), 13:57, 19/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Как на нём тексты набирать, тоже диском?
Представляю, сколько времени это будет занимать
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|5.48, Аноним (44), 14:46, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Всему-то вас, молодежь, учить надо. Засовываешь палец в дырочку (гусары, молчать!) с нужной циферкой, проворачиваешь до упора, высовываешь палец. Повторять до готовности.
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|2.50, Аноним (63), 14:47, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Как на нём тексты набирать, тоже диском?
Новость не читай, сразу каменты х-ярь.
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|1.16, Crazy Alex (ok), 14:07, 19/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Шиза, конечно, но забавная. А уж физический выключатель, разъём для антенны и физические быстрые кнопки - это и обычных смартфонах хотелось бы видеть.
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|2.31, Аноним (26), 14:30, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какого рода быстрые кнопки? Громкость и выключение и так обычно аппаратные. Какие ещё кнопки могут быть в современных смартфонах?
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|1.17, Аноним (17), 14:09, 19/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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мой siemens s75 к 100000 часов наработки приближается если бы точным 93к
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|1.18, Аноним (18), 14:10, 19/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> позволяющий оправдать свой отказ от общения при помощи текстовых сообщений
Внимательно смотрим на первый снимок (конкретно — на подписи к позициям диска).
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|3.27, анон (?), 14:24, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С вики:
These letters have been used for multiple purposes. Originally, they referred to the leading letters of telephone exchange names. In the mid-20th century United States, before the switch to All-Number Calling, telephone numbers had seven digits including a two-digit prefix which was expressed in letters rather than digits, e.g.; KL5-5445. The UK telephone numbering system used a similar two-letter code after the initial zero to form the first part of the subscriber trunk dialling code for a region. For example, Aylesbury was assigned 0AY6, which translated into 0296.
The letters have also been used, mainly in the United States, as a technique for remembering telephone numbers easily. For example, an interior decorator might license the telephone number 1-800-724-6837, but advertise it as the more memorable phoneword 1-800-PAINTER. Sometimes businesses advertise a number with a mnemonic word having more letters than there are digits in the phone number. Usually, this means that the caller just stops dialing at 7 digits after the area code or that the extra digits are ignored by the central office.
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|2.28, Scriptor (ok), 14:26, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Буквы там совсем для других целей. Это уже сильно потом традиционные буквы на кнопках скрестили с т9.
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|1.20, Аноним (20), 14:11, 19/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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По любому это дешевле, чем платно провести кабель телефона, который стоить будет наверное 5-10 и даже дороже тысяч рублей.
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|1.29, Сергей (??), 14:27, 19/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ммнда... Ардуина 168-я и самый простой GSM модем вставляли во внутрь простых старых дисковых аппаратов смеха ради лет пять назад дети в месном радиокружке. Так там хоть полную имитацию делали, с тоном при поднятии трубки, с набором после трёхсекундного бездействия, без экранов, кнопок и прочего мракобесия...
Они даже собирались "телефонную розетку" делать, с полной эмуляцией АТС, чтоб работала с любым аппаратом без переделок. Правдо незнаю чем у них это закончилось - не заходил к ним давно. Но даже дети не "кичились" своей поделкой, просто, вот типа аппарат нашли и смеха ради запустили его.
А тут - прям изобритение века! И что самое печальное - этот позор считается "инженерным" уровнем :(
Жерты ЕГЭ в полном обличии. Забрёл пару лет назад на выставку достижений ДВФУ - поделки уровня дворца пионеров. Печаль...
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|2.34, Аноним (34), 14:32, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ардуина 168-я и самый простой GSM модем вставляли во внутрь простых старых дисковых аппаратов смеха ради лет пять назад дети в месном радиокружке.
Вот это как раз и были поделки уровня дворца пионеров. А тут вполне полноценный мобильный телефон.
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|2.37, йййй (ok), 14:34, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Она ж с этим не на MWC выступать собиралась. Ну сделала для себя поделку, поделилась со всеми, может кому еще захочется, а может денюжек немного заработает. Что такого-то.
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|3.46, Сергей (??), 14:44, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Странно... В любом поисковике набрать "поделки ардуино" и получите миллионы проектов разной степени сложности и практически все с открытым кодом (скейчем). Посему немного негодую выделению именно этого проэкта в отдельной новости, а ещё более негодую по коментариям общественности...
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|2.40, Аноним (30), 14:36, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что тебе не нравится? В советские времена в любом радиокружке могли сделать приёмник/магнитофон/что хошь не хуже промышленного. Промышленные модели отличаются от любительских поделок только пригодностью к серийному производству и серийному же обслуживанию.
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|3.52, Сергей (??), 14:48, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Восхищение посредственностью.
Про "не хуже промышленного" это очень вряд ли. Особенно если речь про оборудование нулевого класса. Хотя редко когда было сопостовимо со вторым, обычно на уровне третьего...
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|4.61, Аноним (61), 14:59, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Про "не хуже промышленного" это очень вряд ли.
Почему? Там и промышленное было таким же, что все зарубежную технику достать хотели.
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|2.51, iPony129412 (?), 14:48, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ох уж эти старые пердуны...
> просто, делать нечего.
> без экранов, кнопок и прочего мракобесия.
Ну что и требовалось доказать.
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|3.55, Сергей (??), 14:52, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что молодёж, ждёш своего часа в газодобыче? :)))
Вам ай-поням, только радугу в коробке с логотипом огрызка подовай. "Потребители"! :)
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|2.41, Аноним (30), 14:38, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно и без звука, визуально. Вон, даже светодиодики для облегчения задачи сбоку приделали.
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|2.54, Аноним (63), 14:52, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для любителей Vim нужно ещё наличие переключателей режимов. Были на старых аналоговых АТС такие старые тумблеры мнгоконтактные, с контактами как у реле.
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|2.60, Аноним (63), 14:58, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если в лоб, то нет. Внутренние номера только по DMTF. Ну разве что, Atmega импульсы в тон преобразует.
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|1.66, vz_2 (?), 15:20, 19/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Помню детям дали посмотреть телефон с дисковым набором, так они пытались набирать номер нажатием через отверстия, думая что это кнопки. Как бы эта ситуация не повторилась :)
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