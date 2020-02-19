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Доступен открытый мобильный телефон с дисковым набором

19.02.2020 13:11

Жюстин Гаупт (Justine Haupt) подготовила открытый сотовый телефон, оснащённый дисковым номеронабирателем. Для загрузки доступны схемы печатной платы для САПР KiCad, STL-модели для 3D-печати корпуса, спецификации используемых компонентов и код прошивки, дающие возможность любому энтузиасту собрать устройство самостоятельно.

Для управления устройством задействован микроконтроллер ATmega2560V с прошивкой, подготовленной в Arduino IDE. Для взаимодействия с сотовыми сетями применяется GSM-модуль Adafruit FONA с поддержкой 3G. Для вывода информации используется гибкий экран на базе электронной бумаги (ePaper). Заряда аккумулятора хватает примерно на 24 часа. Для динамического отображения уровня сигнала используется боковой индикатор из 10 светодиодов.

Для тех, кто желает удивить окружающих дисковым сотовым телефоном, но не имеет возможности распечатать корпус и вытравить печатную плату, предложен набор деталей для сборки: корпус + плата за $170 и только плата за $90. В комплект не входят номеронабиратель, GSM-модуль FONA 3G, контроллер экрана eInk, экран GDEW0213I5F 2.13", аккумулятор (1.2Ah LiPo), антенна, соединители и кнопки.

Создание проекта объясняется желанием получить стильный и необычный телефон, доставляющий недостижимые для кнопочных и сенсорных телефонов тактильные ощущения при работе, а также позволяющий оправдать свой отказ от общения при помощи текстовых сообщений. Отмечается, что в современном мире смартфонов люди перегружены средствами общения и перестают контролировать своё устройство.

В процессе работы над устройством была поставлена цель создания удобного телефона, взаимодействие с которым как можно сильнее отличается от интерфейсов на базе сенсорных экранов. При этом в некоторых областях получившийся телефон опережает по функциональности традиционные смартфоны, например:

  • Съёмная антенна с разъёмом SMA, которую можно поменять на направленную антенну для работы в местности со слабой зоной покрытия сотовыми операторами;
  • Для осуществления звонка нет необходимости перемещаться по меню и выполнять действия в приложении;
  • Номера людей, которым чаще всего осуществляются звонки, можно привязать к отдельным физическим кнопкам. Набранные номера сохраняются в памяти и для повторного набора не обязательно пользоваться диском;
  • Независимый светодиодный индикатор заряда аккумулятора и уровня сигнала, почти мгновенно реагирующий на изменение параметров;
  • Экран на основе электронной бумаги не требует энергии для отображения информации;
  • Возможность изменения поведения телефона на свой вкус через редактирование прошивки;
  • Использование переключателя вместо удержания нажатия кнопки для включения и выключения устройства.

  1. Главная ссылка к новости (http://justine-haupt.com/rotar...)
  2. OpenNews: Произведена первая партия смартфона Librem 5
  3. OpenNews: Открыт предзаказ смартфона Necuno Mobile, поставляемого с Plasma Mobile, Maemo, Nemo и LuneOS
  4. OpenNews: Открытый 3G-стек Osmocom достиг возможности совершения голосовых звонков
  5. OpenNews: Проект postmarketOS приступил к созданию загрузчика и прошивки модема для смартфонов
  6. OpenNews: Linux-смартфон PinePhone доступен для заказа
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: phone, arduino, gsm, openhardware
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Обсуждение (66) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:51, 19/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Дайте два. Отличная замена моей кнопочной нокии. Именно телефон, без кучи ненужного функционала.
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 14:21, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Но сам телефон в 2020 всё больше становится ненужным функционалом.
    Да и через мессенджеры качество аудио на порядок выше и защищеннее
     
     
  • 3.63, Аноним (63), 15:08, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это через Всосап на порядок-то защищённее? Не более, чем сам GSM защищён. Который, в свою очередь, не сильно более аналоговой линии.
     
  • 3.64, йо ж (?), 15:11, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > через мессенджеры
    > аудио
    > защищеннее

    мсье умеет хорошо пошутить.

     

  • 1.2, Аноним (2), 13:51, 19/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Круто! Хотеть!
     
     
  • 2.23, Аноним84701 (ok), 14:14, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Круто! Хотеть!

    Перепись тех, кто видел дисковые телефоны исключительно на картинке?  :)

     
     
  • 3.47, Аноним (47), 14:45, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:51, 19/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец-то. Свободный телефон. Ура!
     
     
  • 2.58, Qwerty (??), 14:56, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Свободный телефон, который мы заслужили.
     

  • 1.4, x0r (??), 13:52, 19/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Подскажите модели кнопочных телефоны с открытой прошивкой. Желательно с возможностью купить
     
     
  • 2.10, Аноноим (?), 13:59, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Лови весь список:
    -
     
     
  • 3.43, BlackRot (ok), 14:39, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    🤣
     
  • 2.38, Аноним (63), 14:35, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На этих можно сменить прошивку на открытую. Даже, так понимаю, и baseband тоже.
    https://osmocom.org/projects/baseband/wiki/Phones
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:53, 19/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Самое главное не делали - режим заряда аккумулатора с диска, который можно как динамо-машину использовать. Покрутил минуту диск, а потом "Барышня, Смольный пожалуйста!".

     
     
  • 2.24, Survolog (ok), 14:15, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Железка мешать будет, а без неё уже не торт.
     
     
  • 3.44, Аноним (44), 14:42, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так съемную сделать - делов-то. Еще можно рекламировать как мобильную зарядку, с которой вам не придется искать розетку.
     

  • 1.6, йййй (ok), 13:54, 19/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вместо электронной бумаги надо было обычную использовать, как кассовый чек.
     
     
  • 2.8, Аноним (1), 13:56, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Два чая этому анōнймý.
     
  • 2.21, Аноним (21), 14:11, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заменять задолбаешься. Так и к карманному телетайпу недалеко.
     
     
  • 3.45, Аноним (44), 14:44, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Телеграфу, батенька, телеграфу! Никто не сможетъ остановить прогрессъ!
     

  • 1.7, бедный буратино (ok), 13:54, 19/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    а у меня дисковый телефон домашний подох :( по итогу выкинул...
     
  • 1.9, Shura (??), 13:57, 19/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Как на нём тексты набирать, тоже диском?
    Представляю, сколько времени это будет занимать
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 14:00, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их нельзя на нем набирать.
     
  • 2.12, Zenitur (ok), 14:00, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Как на нём набирать цифру ноль?
     
     
  • 3.14, Гость (??), 14:03, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    0 после 9 - 10 импульсов
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 14:29, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я вот, глядя на диск, не понимаю, как на нём 1 набрать…
     
     
  • 5.48, Аноним (44), 14:46, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Всему-то вас, молодежь, учить надо. Засовываешь палец в дырочку (гусары, молчать!) с нужной циферкой, проворачиваешь до упора, высовываешь палец. Повторять до готовности.
     
     
  • 6.65, Гусар (?), 15:18, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так то ж не дырочка. Технологическое отверстие.
     
  • 3.42, Аноним (63), 14:38, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть на диске цифра 0
     
  • 3.49, Аноним (47), 14:46, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    брысь за кассу
     
  • 2.13, Аноним (13), 14:01, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Читаем статью...
     
  • 2.19, Загуглил (?), 14:10, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Nokia 7280
     
  • 2.50, Аноним (63), 14:47, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Как на нём тексты набирать, тоже диском?

    Новость не читай, сразу каменты х-ярь.

     

  • 1.15, Дегенератор (ok), 14:04, 19/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему нет ручки, которую нужно крутить для вызова телефониста?
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 14:16, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Телефонист сам к тебе приедет. С мигалками и в халате.
     

  • 1.16, Crazy Alex (ok), 14:07, 19/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Шиза, конечно, но забавная. А уж физический выключатель, разъём для антенны и физические быстрые кнопки - это и обычных смартфонах хотелось бы видеть.
     
     
  • 2.31, Аноним (26), 14:30, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какого рода быстрые кнопки? Громкость и выключение и так обычно аппаратные. Какие ещё кнопки могут быть в современных смартфонах?
     

  • 1.17, Аноним (17), 14:09, 19/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    мой siemens s75 к 100000 часов наработки приближается если бы точным 93к
     
  • 1.18, Аноним (18), 14:10, 19/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > позволяющий оправдать свой отказ от общения при помощи текстовых сообщений

    Внимательно смотрим на первый снимок (конкретно — на подписи к позициям диска).

     
     
  • 2.22, Аноним (21), 14:14, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И что, на таком тоже можно SMS набирать?
    https://m.media-amazon.com/images/I/611IvqKNZFL._SR500,500_.jpg
     
     
  • 3.27, анон (?), 14:24, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С вики:
    These letters have been used for multiple purposes. Originally, they referred to the leading letters of telephone exchange names. In the mid-20th century United States, before the switch to All-Number Calling, telephone numbers had seven digits including a two-digit prefix which was expressed in letters rather than digits, e.g.; KL5-5445. The UK telephone numbering system used a similar two-letter code after the initial zero to form the first part of the subscriber trunk dialling code for a region. For example, Aylesbury was assigned 0AY6, which translated into 0296.

    The letters have also been used, mainly in the United States, as a technique for remembering telephone numbers easily. For example, an interior decorator might license the telephone number 1-800-724-6837, but advertise it as the more memorable phoneword 1-800-PAINTER. Sometimes businesses advertise a number with a mnemonic word having more letters than there are digits in the phone number. Usually, this means that the caller just stops dialing at 7 digits after the area code or that the extra digits are ignored by the central office.

     
  • 2.28, Scriptor (ok), 14:26, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Буквы там совсем для других целей. Это уже сильно потом традиционные буквы на кнопках скрестили с т9.
     
  • 2.33, Сергей (??), 14:32, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это для мнемонике, а не для набора текста :)
     

  • 1.20, Аноним (20), 14:11, 19/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    По любому это дешевле, чем платно провести кабель телефона, который стоить будет наверное 5-10 и даже дороже тысяч рублей.
     
  • 1.29, Сергей (??), 14:27, 19/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ммнда... Ардуина 168-я и самый простой GSM модем вставляли во внутрь простых старых дисковых аппаратов смеха ради лет пять назад дети в месном радиокружке. Так там хоть полную имитацию делали, с тоном при поднятии трубки, с набором после трёхсекундного бездействия, без экранов, кнопок и прочего мракобесия...
    Они даже собирались "телефонную розетку" делать, с полной эмуляцией АТС, чтоб работала с любым аппаратом без переделок. Правдо незнаю чем у них это закончилось - не заходил к ним давно. Но даже дети не "кичились" своей поделкой, просто, вот типа аппарат нашли и смеха ради запустили его.
    А тут - прям изобритение века! И что самое печальное - этот позор считается "инженерным" уровнем :(
    Жерты ЕГЭ в полном обличии. Забрёл пару лет назад на выставку достижений ДВФУ - поделки уровня дворца пионеров. Печаль...
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 14:32, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ардуина 168-я и самый простой GSM модем вставляли во внутрь простых старых дисковых аппаратов смеха ради лет пять назад дети в месном радиокружке.

    Вот это как раз и были поделки уровня дворца пионеров. А тут вполне полноценный мобильный телефон.

     
     
  • 3.39, Сергей (??), 14:36, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это была поделка школьного радиокружка. Там дети по 10-14 лет.
     
  • 2.37, йййй (ok), 14:34, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она ж с этим не на MWC выступать собиралась. Ну сделала для себя поделку, поделилась со всеми, может кому еще захочется, а может денюжек немного заработает. Что такого-то.
     
     
  • 3.46, Сергей (??), 14:44, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странно... В любом поисковике набрать "поделки ардуино" и получите миллионы проектов разной степени сложности и практически все с открытым кодом (скейчем). Посему немного негодую выделению именно этого проэкта в отдельной новости, а ещё более негодую по коментариям общественности...
     
  • 2.40, Аноним (30), 14:36, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что тебе не нравится? В советские времена в любом радиокружке могли сделать приёмник/магнитофон/что хошь не хуже промышленного. Промышленные модели отличаются от любительских поделок только пригодностью к серийному производству и серийному же обслуживанию.
     
     
  • 3.52, Сергей (??), 14:48, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Восхищение посредственностью.

    Про "не хуже промышленного" это очень вряд ли. Особенно если речь про оборудование нулевого класса. Хотя редко когда было сопостовимо со вторым, обычно на уровне третьего...

     
     
  • 4.61, Аноним (61), 14:59, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Про "не хуже промышленного" это очень вряд ли.

    Почему? Там и промышленное было таким же, что все зарубежную технику достать хотели.

     
  • 2.51, iPony129412 (?), 14:48, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ох уж эти старые пердуны...

    > просто, делать нечего.
    > без экранов, кнопок и прочего мракобесия.

    Ну что и требовалось доказать.

     
     
  • 3.55, Сергей (??), 14:52, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что молодёж, ждёш своего часа в газодобыче? :)))

    Вам ай-поням, только радугу в коробке с логотипом огрызка подовай. "Потребители"! :)

     
     
  • 4.56, iPony129412 (?), 14:53, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну я и говорю - маразм какой-то
     

  • 1.32, Отражение луны (ok), 14:31, 19/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ре-ше-то. Любой желающий по звуку набора легко восстановит номер куда вы звонили.
     
     
  • 2.36, Сергей (??), 14:34, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы главное пин код таким номеронабирателем не набирайте :))
     
  • 2.41, Аноним (30), 14:38, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно и без звука, визуально. Вон, даже светодиодики для облегчения задачи сбоку приделали.
     
  • 2.57, Аноним (63), 14:55, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стопиццот, подвержен атаке по стороннему каналу :)
     

  • 1.35, Аноним (35), 14:33, 19/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Для любителей VIM
     
     
  • 2.54, Аноним (63), 14:52, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для любителей Vim нужно ещё наличие переключателей режимов. Были на старых аналоговых АТС такие старые тумблеры мнгоконтактные, с контактами как у реле.
     

  • 1.53, _yurkis__ (?), 14:50, 19/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Добор цифр для IVR оно тоже умеет?
     
     
  • 2.60, Аноним (63), 14:58, 19/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если в лоб, то нет. Внутренние номера только по DMTF. Ну разве что, Atmega импульсы в тон преобразует.
     

  • 1.59, Аноним (59), 14:56, 19/02/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.62, Аноним (62), 15:05, 19/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничоси. Теперь Столлману, наконец, можно будет позвонить.
     
  • 1.66, vz_2 (?), 15:20, 19/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Помню детям дали посмотреть телефон с дисковым набором, так они пытались набирать номер нажатием через отверстия, думая что это кнопки. Как бы эта ситуация не повторилась :)
     

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