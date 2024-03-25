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Обновление OpenWrt 23.05.3 и DietPi 9.2

25.03.2024 08:01

Опубликовано обновление дистрибутива OpenWrt 23.05.3, ориентированного на применение в различных сетевых устройствах, таких как маршрутизаторы, коммутаторы и точки доступа. OpenWrt поддерживает множество различных платформ и архитектур и обладает системой сборки, позволяющей просто и удобно производить кросс-компиляцию, включая в состав сборки различные компоненты, что позволяет легко сформировать адаптированную под конкретные задачи готовую прошивку или образ диска с желаемым набором предустановленных пакетов. Сборки сформированы для 35 целевых платформ.

Основные изменения в OpenWrt 23.05.3:

  • В mwlwifi, wifi-драйвер для чипов Marvell, добавлена поддержка технологии защиты беспроводных сетей WPA3.
  • Добавлена поддержка новых устройств:
    • ath79:
      • UniFi UK-Ultra
    • mediatek:
      • Acelink EW-7886CAX
      • ASUS RT-AX59U
      • ASUS TUF AX6000
      • Buffalo WSR-3200AX4S
      • Cetron CT3003
      • Confiabits MT7981
      • Cudy RE3000 v1
      • D-Link EAGLE PRO AI M32
      • GL.iNet GL-MT6000
      • JCG Q30 PRO
      • Routerich AX3000
      • TP-Link EAP225v5
      • Ubiquiti UniFi 6 Plus
      • Zbtlink ZBT-Z8102AX
      • ZyXEL EX5700 (Telenor)
    • ramips:
      • Cudy WR1300 v3
      • D-Link COVR-X1860 A1
      • Rostelecom RT-FE-1A
      • Rostelecom RT-FL-1 (Serсomm RT-FL-1)
      • Rostelecom S1010 (Serсomm S1010.RT)
      • TP-Link EX220 v1
      • YunCore G720
      • Z-ROUTER ZR-2660
  • Решены проблемы в устройствах Netgear GS110TPP, IEI-World Puzzle M90x, Sercomm NA502, Unielec u7621-01, Ctera C200 V1, Mercusys MR90X v1, Loco M5 XW, TP-Link TL-WDR3600 и TL-WDR4300.
  • Увеличен размер доступной памяти при работе на устройстве Extreme Networks WS-AP3825i.
  • Повышена стабильность работы Ethernet в Orange Pi R1 Plus и устройствах на базе чипов Mediatek MT7981 и MT7986.
  • Добавлена прошивка для чипов Mediatek MT7922.
  • В SSH-сервере Dropbear повышена скорость передачи данных при использовании утилиты scp.
  • В ядро включены патчи для загрузки прошивок Aquantia PHY.
  • Обновлены версии ядра Linux 5.15.150, dnsmasq 2.90, mbedtls 2.28.7, openssl 3.0.13, mwlwifi 2023-11-20, mt76 2023-09-11, netifd 2024-01-04, jsonfilter 2024-01-23, bcm27xx-gpu-fw 2024-01-11, wireless-regdb 2024.01.23, intel-microcode 20240312.
  • Устранены уязвимости: целочисленное переполнение (CVE-2023-36328) и отсутствие проверки целостности пакетов (CVE-2023-48795 - атака Terrapin) в Dropbear SSH; уязвимость NSEC3 в реализации DNSSEC в dnsmasq (CVE-2023-50868).



Дополнительно можно отметить выпуск специализированного дистрибутива DietPi 9.2, предназначенного для использования на одноплатных ПК на базе архитектур ARM и RISC-V, таких как Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, BananaPi, BeagleBone Black, Rock64, Rock Pi, Quartz64, Pine64, Asus Tinker, Odroid и VisionFive 2. Дистрибутив построен на пакетной базе Debian и доступен в сборках для более 50 плат. DietPi также может применяться для создания компактных окружений для виртуальных машин и обычных ПК на базе архитектуры x86_64. Сборки для плат отличаются компактностью (в среднем 130 МБ) и занимают меньше места на накопителе, по сравнению с Raspberry Pi OS и Armbian. Инструментарий для сборки и сопровождения дистрибутива распространяется под лицензией GPLv2.

В новой версии расширены возможности сборок для плат NanoPi R4S. В интерфейсe для установки приложений DietPi-Software обеспечена возможность запуска команды вывода списка пакетов, независимо от наличия уже запущенного другого экземпляра приложения (например, просмотр списка приложений в DietPi-Dashboard теперь не приводит к зависанию, если DietPi-Software уже запущен в терминале). В DietPi-Software также добавлена возможность обращения к репозиториям через SSH на этапах установки и переустановки. В различные утилиты, поддерживаемые проектом, такие как конфигуратор DietPi-Config, система резервного копирования DietPi-Backup, интерфейс для установки приоритетов выполнения процессов DietPi-Services и система доставки обновлений DietPi-Update, добавлена информация о размере свободой оперативной памяти.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.openwrt.org/pipe...)
  2. OpenNews: Проект OpenWrt развивает собственную аппаратную платформу
  3. OpenNews: Обновление OpenWrt 23.05.2
  4. OpenNews: Опубликован OpenWrt 23.05.0
  5. OpenNews: Доступен Armbian 24.2, дистрибутив для одноплатных компьютеров
  6. OpenNews: Обновление дистрибутива для одноплатных ПК DietPi 9.1
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60838-openwrt
Ключевые слова: openwrt, dietpi
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 09:56, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >таких как маршрутизаторы, коммутаторы и точки доступа

    Вообще отлично что я могу взять 3 Малинки установить на них сабж и не возиться ни с цисками ни с микротиками. Красота. Не?

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:24, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну,в некотором роде конечно красота. можно и 4 малинки взять...клубничку еще можно взять...
    потому что и малины и апельсины и все такого рода - как роутер- полное Г. Вообще не тянет.
     
     
  • 3.15, Аноним (4), 11:48, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    intel core 2 duo тоже не хватит? Нужно сразу i7 с  64 GB RAM?
     
  • 2.7, Diozan (ok), 10:27, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное так. Циски уже давно не показатель крутизны и чего там ещё...
     
     
  • 3.9, Аноним (4), 10:39, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что показатель? И при чём тут "показатель крутизны"? Надо же чтобы оборудование соответствовало техническим требованиям.  
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 11:40, 25/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:44, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    про бананы не забудьте
     
     
  • 3.16, Аноним (4), 11:49, 25/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (7)

  • 1.5, Аноним (5), 10:19, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проблему с Xiaomi 4A Gigabit Edition так и не решили. Патч висит уже лет пять.
     
     
  • 2.23, xi (??), 12:29, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что за проблема у Xiaomi 4A Gigabit Edition  с openwrt? А то уже давно пользую, а проблему не видел
     

  • 1.8, крок (?), 10:30, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец то пофиксили вафлю на mt8610 или как то так, оно в Dir 510 и некоторых других за 5ггц отвечает. Из за этого вафля типа работала но подключиться не получалось.
     
  • 1.10, Аноним (10), 10:41, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    OpenWrt -- отличная система. Использую и в виртуалках, и в контейнерах, и на баре метал. Хороший пример отличного спо. Вся роутерная проприетарь на голову хуже.
     
     
  • 2.20, Аноним (4), 11:50, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Существует какой-то фронтенд для упрощения настройки?
     
  • 2.22, Роман (??), 11:58, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    для чего в виртуалках и контейнерах?
     

  • 1.13, Аноним (13), 11:46, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не понятно, что общего у OpenWrt 23.05.3 и DietPi 9.2
    чем они хороши, что расписаны в одной новости?
     

  • 1.14, Аноним (-), 11:47, 25/03/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.19, Аноним (19), 11:50, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На микротик ставится?
     
  • 1.21, Аноним (21), 11:51, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >ramips

    Кинетик дропнули, даже не собирают.

     
  • 1.24, Мне хватает (?), 12:37, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Routerich AX3000 що за зверь?
     

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