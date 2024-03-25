Обновление OpenWrt 23.05.3 и DietPi 9.2

Опубликовано обновление дистрибутива OpenWrt 23.05.3, ориентированного на применение в различных сетевых устройствах, таких как маршрутизаторы, коммутаторы и точки доступа. OpenWrt поддерживает множество различных платформ и архитектур и обладает системой сборки, позволяющей просто и удобно производить кросс-компиляцию, включая в состав сборки различные компоненты, что позволяет легко сформировать адаптированную под конкретные задачи готовую прошивку или образ диска с желаемым набором предустановленных пакетов. Сборки сформированы для 35 целевых платформ. Основные изменения в OpenWrt 23.05.3: В mwlwifi, wifi-драйвер для чипов Marvell, добавлена поддержка технологии защиты беспроводных сетей WPA3.

Добавлена поддержка новых устройств: ath79: UniFi UK-Ultra mediatek: Acelink EW-7886CAX ASUS RT-AX59U ASUS TUF AX6000 Buffalo WSR-3200AX4S Cetron CT3003 Confiabits MT7981 Cudy RE3000 v1 D-Link EAGLE PRO AI M32 GL.iNet GL-MT6000 JCG Q30 PRO Routerich AX3000 TP-Link EAP225v5 Ubiquiti UniFi 6 Plus Zbtlink ZBT-Z8102AX ZyXEL EX5700 (Telenor) ramips: Cudy WR1300 v3 D-Link COVR-X1860 A1 Rostelecom RT-FE-1A Rostelecom RT-FL-1 (Serсomm RT-FL-1) Rostelecom S1010 (Serсomm S1010.RT) TP-Link EX220 v1 YunCore G720 Z-ROUTER ZR-2660

Решены проблемы в устройствах Netgear GS110TPP, IEI-World Puzzle M90x, Sercomm NA502, Unielec u7621-01, Ctera C200 V1, Mercusys MR90X v1, Loco M5 XW, TP-Link TL-WDR3600 и TL-WDR4300.

Увеличен размер доступной памяти при работе на устройстве Extreme Networks WS-AP3825i.

Повышена стабильность работы Ethernet в Orange Pi R1 Plus и устройствах на базе чипов Mediatek MT7981 и MT7986.

Добавлена прошивка для чипов Mediatek MT7922.

В SSH-сервере Dropbear повышена скорость передачи данных при использовании утилиты scp.

В ядро включены патчи для загрузки прошивок Aquantia PHY.

Обновлены версии ядра Linux 5.15.150, dnsmasq 2.90, mbedtls 2.28.7, openssl 3.0.13, mwlwifi 2023-11-20, mt76 2023-09-11, netifd 2024-01-04, jsonfilter 2024-01-23, bcm27xx-gpu-fw 2024-01-11, wireless-regdb 2024.01.23, intel-microcode 20240312.

Устранены уязвимости: целочисленное переполнение (CVE-2023-36328) и отсутствие проверки целостности пакетов (CVE-2023-48795 - атака Terrapin) в Dropbear SSH; уязвимость NSEC3 в реализации DNSSEC в dnsmasq (CVE-2023-50868).





Дополнительно можно отметить выпуск специализированного дистрибутива DietPi 9.2, предназначенного для использования на одноплатных ПК на базе архитектур ARM и RISC-V, таких как Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, BananaPi, BeagleBone Black, Rock64, Rock Pi, Quartz64, Pine64, Asus Tinker, Odroid и VisionFive 2. Дистрибутив построен на пакетной базе Debian и доступен в сборках для более 50 плат. DietPi также может применяться для создания компактных окружений для виртуальных машин и обычных ПК на базе архитектуры x86_64. Сборки для плат отличаются компактностью (в среднем 130 МБ) и занимают меньше места на накопителе, по сравнению с Raspberry Pi OS и Armbian. Инструментарий для сборки и сопровождения дистрибутива распространяется под лицензией GPLv2. В новой версии расширены возможности сборок для плат NanoPi R4S. В интерфейсe для установки приложений DietPi-Software обеспечена возможность запуска команды вывода списка пакетов, независимо от наличия уже запущенного другого экземпляра приложения (например, просмотр списка приложений в DietPi-Dashboard теперь не приводит к зависанию, если DietPi-Software уже запущен в терминале). В DietPi-Software также добавлена возможность обращения к репозиториям через SSH на этапах установки и переустановки. В различные утилиты, поддерживаемые проектом, такие как конфигуратор DietPi-Config, система резервного копирования DietPi-Backup, интерфейс для установки приоритетов выполнения процессов DietPi-Services и система доставки обновлений DietPi-Update, добавлена информация о размере свободой оперативной памяти.



