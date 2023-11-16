Обновление OpenWrt 23.05.2

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|2.3, Аноним (3), 23:43, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Зачем современный роутер прошивать не пойми чем? Идея OpenWrt как раз дать вторую жизнь старым роутерам которым уже по 10-15 лет.
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|3.6, Аноним (1), 23:52, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Это как раз пойми чем. Проприетарные прошивки с бэкдорами это непойми что.
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|3.15, Ivan_83 (ok), 01:58, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы полностью не правы.
1. Старые роутеры в OpenWRT не поддерживаются, там инимум 16мб флеша и 64мб оперативы.
На меньшем объёме можно кое как взлететь, но крайне не комфортно, особенно с оперативой.
2. OpenWRT более функционален и полностью предсказуем и контролируем в поведении, в отличии от непойми чего что предлагают вендоры.
И если что то не нравится то всегда можно пересобрать самому.
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|4.19, Александр (??), 02:09, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, с предсказумостью я бы поспорил. Шикарный инструмент, чтобы творить нечто, но он также шикарен для стрельбы себе в ноги. У меня была ситуация: надо было привинтить к роутеру usb сетевую карту. Предполагалось как временное решение до покупки адекватного роутера. В наличии же был tl-mr3020. У него один ethernet и есть usb. Нужен был второй ethernet. Поэтому и подключал. Сетевая карта встала без проблем. Но с настройкой начался треш. Сначала из интерфейса пытался поднять pppoe (оператор его использует). Не получалось. Получилось только через консоль благодаря archwiki. Потом надо было настроить маршрутизацию (на роутере интернет был, но на WiFi и этой сетевой карте нет). Попытка настройки привела к тому, что теперь не могу попасть в интерфейс роутера (даже по ssh). Сброс тоже не сработал. Видимо только перепрошивка.
В общем, возможности топ, но явно не для тех, кто слаб в сетях.
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|2.13, Ivan_83 (ok), 01:55, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из не дорогих я взял себе RT-AX53U, он же RT-AX1800U насколько я помню обсуждения, хотя по табличке выходит что последний немного подрезанный.
Уже больше года отработал.
Будете выбирать - обратите внимание на то как туда прошивку заливать, часто бывает что нужно разбирать девайс и цеплятся к серийному порту.
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|1.4, Аноним (3), 23:44, 16/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сижу на WRT54GL со стоковой прошивкой. Даже не вижу смысла зачем это всё нужно и нафига обновлять роутер если он устройство вечное.
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|2.5, Аноним (5), 23:50, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>не вижу смысла
Естественно. Ведь ты дальше собственного носа не видишь.
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|3.7, Аноним (3), 23:54, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Неуважаемый, в моём носе, как Вы выразились, здравого смысла гораздо больше, чем в Вашем хамском комментарии.
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|2.12, Аноним (12), 01:52, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну я себе трансмиссию и самба настроил. Работало какое-то время пока не ломанули. Хотя может и не ломанули, просто странное поведение началось, а времени нет глянуть в чем проблема — дома в свободное время нужна тишина и покой. А пока настраивал, кучу лишнего понаставлял. Но в целом отличная вещь. Из недостатков — мощность сигнала уменьшилась. Открытые драйвера может специально такими делают.
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|2.17, Ivan_83 (ok), 02:00, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А 4к с ютуба через него пролезет или вы только в текстовые чаты ходите?)
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|1.9, dimez (?), 00:19, 17/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> realtek: HPE 1920-8g-poe+ (65W)
OpenWRT на POE-свиче? Это что-то новенькое :)
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|2.18, Ivan_83 (ok), 02:01, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, там есть тема про портирование на всякие свичи, насколько я видел в основном оно эксперементальное.
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|1.14, anonymous (??), 01:58, 17/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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какая то череда странных закидонов, в прошлой забыли ветку ipq40xx скомпилировать, тут на лету срочно после 1 даже не объявив релиза 2 забацали, и этот 2 релиз подписали не тем ключом (как снапшот вместо релизного). Раньше такого не было.
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