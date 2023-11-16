Обновление OpenWrt 23.05.2

2.2 , Аноним ( 2 ), 23:29, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вот список поддерживающих 802.11ax. Можно выбрать по своему вкусу количество памяти, портов и т.д.

https://openwrt.org/toh/views/toh_available_16128_ax-wifi

2.3 , Аноним ( 3 ), 23:43, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Зачем современный роутер прошивать не пойми чем? Идея OpenWrt как раз дать вторую жизнь старым роутерам которым уже по 10-15 лет.

3.6 , Аноним ( 1 ), 23:52, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Это как раз пойми чем. Проприетарные прошивки с бэкдорами это непойми что.

4.8 , Аноним ( 3 ), 23:55, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Главное не забыть шапочку из фольги надеть.

5.11 , Аноним ( 11 ), 01:40, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – О, нейросеть учится глумиться? Хех, весь интернет загадили...

3.15 , Ivan_83 ( ok ), 01:58, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы полностью не правы. 1. Старые роутеры в OpenWRT не поддерживаются, там инимум 16мб флеша и 64мб оперативы.

На меньшем объёме можно кое как взлететь, но крайне не комфортно, особенно с оперативой. 2. OpenWRT более функционален и полностью предсказуем и контролируем в поведении, в отличии от непойми чего что предлагают вендоры.

И если что то не нравится то всегда можно пересобрать самому.

4.19 , Александр ( ?? ), 02:09, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, с предсказумостью я бы поспорил. Шикарный инструмент, чтобы творить нечто, но он также шикарен для стрельбы себе в ноги. У меня была ситуация: надо было привинтить к роутеру usb сетевую карту. Предполагалось как временное решение до покупки адекватного роутера. В наличии же был tl-mr3020. У него один ethernet и есть usb. Нужен был второй ethernet. Поэтому и подключал. Сетевая карта встала без проблем. Но с настройкой начался треш. Сначала из интерфейса пытался поднять pppoe (оператор его использует). Не получалось. Получилось только через консоль благодаря archwiki. Потом надо было настроить маршрутизацию (на роутере интернет был, но на WiFi и этой сетевой карте нет). Попытка настройки привела к тому, что теперь не могу попасть в интерфейс роутера (даже по ssh). Сброс тоже не сработал. Видимо только перепрошивка.

В общем, возможности топ, но явно не для тех, кто слаб в сетях.

3.16 , Александр ( ?? ), 01:59, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как минимум для тех случаев, когда штатного функционала не хватает

2.13 , Ivan_83 ( ok ), 01:55, 17/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Из не дорогих я взял себе RT-AX53U, он же RT-AX1800U насколько я помню обсуждения, хотя по табличке выходит что последний немного подрезанный.

Уже больше года отработал. Будете выбирать - обратите внимание на то как туда прошивку заливать, часто бывает что нужно разбирать девайс и цеплятся к серийному порту.

