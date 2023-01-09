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Обновление OpenWrt 22.03.3

09.01.2023 09:09

Опубликовано обновление дистрибутива OpenWrt 22.03.3, ориентированного на применение в различных сетевых устройствах, таких как маршрутизаторы, коммутаторы и точки доступа. OpenWrt поддерживает множество различных платформ и архитектур и обладает системой сборки, позволяющей просто и удобно производить кросс-компиляцию, включая в состав сборки различные компоненты, что позволяет легко сформировать адаптированную под конкретные задачи готовую прошивку или образ диска с желаемым набором предустановленных пакетов. Сборки сформированы для 32 целевых платформ.

Основные изменения в OpenWrt 22.03.3:

  • Добавлена поддержка устройств Ruckus ZoneFlex 7372/7321, ZTE MF289F, TrendNet TEW-673GRU, Linksys EA4500 v3 и Wavlink WS-WN572HP3 4G.
  • Устранена проблема с зацикливанием перезагрузки при использовании загрузчика с LZMA, проявлявшаяся на устройствах NETGEAR EX6150, HiWiFi HC5962, ASUS RT-N56U B1, Belkin F9K1109v1, D-Link DIR-645, D-Link DIR-860L B1, NETIS WF2881 и ZyXEL WAP6805.
  • Устранена проблема с назначением MAC-адреса для WAN-интерфейса, проявлявшаяся на устройствах UniElec U7621-01, UniElec U7621-06, TP-Link AR7241, TP-Link TL-WR740N, TP-Link TL-WR741ND v4, Teltonika RUT230 и Luma Home WRTQ-329ACN.
  • Отключено использование некорректно работающего чипа Marvell mv88e6176 (Ethernet Switch) на устройствах CZ.NIC Turris Omnia, Linksys WRT1200AC, Linksys WRT1900ACS, Linksys WRT1900AC v1, Linksys WRT1900AC v2, Linksys WRT3200ACM, Linksys WRT32X, Linksys WRT3200ACM и SolidRun ClearFog Pro.
  • На устройствах Youku YK-L2 и YK-L1 разрешена установка initramfs-kernel.bin через web-интерфейс производителя.
  • Для D-Link DGS-1210-10P реализована поддержка дополнительных кнопок и LED-индикаторов.
  • Для D-Link DIR-825 B1 расширен rootfs и добавлены настройки для заводского системного образа.
  • В сборку для Asus RT-AC88U по умолчанию добавлена прошивка для чипа Broadcom 4366b1.
  • В сборку для AVM FRITZ!Box 7430 добавлен USB-драйвер.
  • В сборку для HAOYU Electronics MarsBoard A10 добавлен звуковой драйвер.
  • Для устройств Linksys EA6350v3, EA8300, MR8300 и WHW01 разрешена заливка заводской прошивки.
  • Устранено зависание при загрузке с firewall4 и loadfile.
  • Добавлены новые пакеты с модулями для ядра: kmod-sched-prio, kmod-sched-red, kmod-sched-act-police, kmod-sched-act-ipt, kmod-sched-pie, kmod-sched-drr, kmod-sched-fq-pie, kmod-sched-act-sample, kmod-nvme, kmod-phy-marvell, kmod-hwmon-sht3x, kmod-netconsole и kmod-btsdio.
  • Добавлены файлы с прошивками для устройств mt7916 и mt7921.
  • В пакете ustream-openssl отключено согласование соединений на на базе TLSv1.2 и более ранний версий протокола.
  • В пакет comgt-ncm добавлена поддержка модема Quectel EC200T-EU.
  • В утилите umbim разрешён роуминг и подключение через партнёрские сети.
  • В утилиту iwinfo добавлена поддержка режимов HE (Wifi 6), новых устройств (MT7921AU, MT7986 WiSoC) и дополнительных шифров (CCMP-256, GCMP-256).
  • Обновлены версии ядра Linux 5.10.161 (беспроводной стек mac80211 портирован из выпуска 5.15.81), strace 5.19, mbedtls 2.28.2, openssl 1.1.1s, wolfssl 5.5.4, util-linux 2.37.4, firewall4 2022-10-18, odhcpd 2023-01-02, uhttpd 2022-10-31, iwinfo 2022-12-15, ucode 2022-12-02.
  • Устранены уязвимости в Busybox (CVE-2022-30065), dnsmasq (CVE-2022-0934), e2fsprogs (CVE-2022-1304), kmod-ksmbd (CVE-2022-47939), mbedtls (CVE-2022-46393, CVE-2022-46392) и wolfssl (CVE 2022-42905).


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.infradead.org/pi...)
  2. OpenNews: Выпуск OpenWrt 22.03.0
  3. OpenNews: Новые версии OpenWrt 21.02.3 и 19.07.10
  4. OpenNews: Выпуск OpenWrt 21.02.0
  5. OpenNews: Взлом форума проекта OpenWRT
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58433-openwrt
Ключевые слова: openwrt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.8, Аноним (8), 09:29, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Один из лучших проектов как в плане community, так и в плане кода в репозиториях.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 09:54, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если развить тему, где, по-вашему, самые приличные во всех смыслах сообщества?
     
     
  • 3.28, Aleksey (??), 10:38, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там, где чистый освобождённый код: не ради прибыли, а ради технической сути.
     
     
  • 4.30, Аноним (17), 10:41, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    🤔
     
  • 4.42, Аноним (42), 11:30, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сферический, академический код в вакууме на питоне.
     

  • 1.9, Аноним (9), 09:31, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На D-Link DIR-825 B1 после того, как переехал с ar71xx на ath79 target не работают wifi интерфейсы. Приходится оставаться на 19.07.10. Обгугилился как это полечить, может есть готовые истории успеха? Расскажите plz.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 10:20, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они же перепилили все на DSA, корректное обновление официально не гарантируется
     
     
  • 3.33, Аноним (17), 10:44, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > корректное обновление официально не гарантируется

    история стара как карьера самого Линуса

     
     
  • 4.34, Аноним (24), 10:49, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только с версии 19.x Лучше всего поставить factory.bin через рекавери и заново настроить, тогда заработает
     

  • 1.15, Аноним (-), 09:51, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    С ностальгией вспоминаю DD-WRT.
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 10:36, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему с ностальгией? оно еще живо, но набор девайсов поскромнее чем у openwrt
     

  • 1.21, Аноним (21), 10:12, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А кнопку "Обновить прошивку" в luci еще не завезли? Чтоб само проверяло новую версию, скачивало и обновлялось.
     
     
  • 2.22, Аноним (17), 10:14, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто эта Люси?
     
     
  • 3.23, Аноним (21), 10:17, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это веб-интерфейс openwrt
     
  • 2.25, pfg21 (ok), 10:22, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дык было же. аккурат воспользовался и ткнул не в ту версию :)
     
     
  • 3.27, Аноним (17), 10:37, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    🤦‍♂️
     

  • 1.29, Аноним (29), 10:41, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень хорошая штука. На асусе одном (не вспомню модель) лишь на этой прошивке при забитии канала все не валилось нахрен.
     
  • 1.31, Аноним (17), 10:42, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вот оно, применение линукса по делу
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 10:44, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Другого применения и не бывает.
     
     
  • 3.41, Аноним (17), 11:28, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну есть иллюзий, например здешняя любимая, насчёт виндекапец
     
     
  • 4.43, Аноним (42), 11:31, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для встроек у линуха слишком большие системные требования.
     
     
  • 5.68, Аноним (68), 12:54, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На всех SBC именно Линух и есть родной.
     
  • 4.52, Аноним (32), 11:59, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда не видел здесь никакого Иллюзия. Может тебе просто показалось?
     
     
  • 5.71, Аноним (68), 12:58, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не Иллюзия, а Изю.
     

  • 1.35, Аноним (35), 10:57, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И так 8MB-устройства крашатся постоянно...
     
     
  • 2.74, mos87 (ok), 13:00, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    завидую, в 2010 было лучшЕе.
     

  • 1.36, InuYasha (??), 11:07, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Запилил на нём гейт и фигеволл (проводной, есснно). Вроде, даже акселерацию держит.
     
  • 1.45, ryoken (ok), 11:38, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>Отключено использование некорректно работающего чипа Marvell mv88e6176 (Ethernet Switch) на устройствах CZ.NIC Turris Omnia

    Вот это не очень понятно. Как оно тогда работать будет?

     
     
  • 2.62, Аноним (62), 12:14, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.ixbt.com/news/2015/11/16/cz-nic-turris-omnia.html
    «Разработчики справедливо замечают что большинство домашних роутеров имеют устаревшее ПО, «дыры» в котором не латаются годами, чем активно пользуются сетевые прохиндеи. Роутер Turris Omnia будет работать под управлением Turris OS, основанной на OpenWrt, разработчики обещают оперативно выпускать обновления безопасности, которые будут устранять найденные уязвимости.»

    Лооол

     

  • 1.67, Аноним (67), 12:52, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Мало роутеров добавлено большая часть не доступна, и лучше делать сборку на OpenBSD.
     
     
  • 2.69, Аноним (67), 12:55, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Большую часть кода можно взять на сайте вендора под GPLv2, OpenWrt мало где пригоден (ограниченное число девайсов).
     
  • 2.70, Аноним (68), 12:57, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >лучше делать сборку на OpenBSD

    И под какую архитектуру её можно сделать?

     
  • 2.73, mos87 (ok), 12:59, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зыборку чего и лучше чем што
     

  • 1.72, mos87 (ok), 12:58, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без сабжа было бы грустно.
     
  • 1.75, Аноним (75), 13:08, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    сколько ему сейчас памяти нужно 64Мб или это уже маловато?
     
     
  • 2.76, Аноним (21), 13:33, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для обычного использования хватает. Если сомневаешься, бери 128M.
     
  • 2.78, iPony129412 (?), 14:27, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это минималка.
    Если есть такое оборудование — в принципе можно использовать.
    Но новое такое — сомнительно покупать
     
  • 2.79, Аноним (79), 14:53, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на 32 дышит еще, но у меня самосбор без люси.
     
  • 2.80, Аноним (80), 14:53, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня умная дача построена из 3 древних роутеров с 8 Мб. на openWRT.
     

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