Обновление OpenWrt 22.03.3

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|1.8, Аноним (8), 09:29, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Один из лучших проектов как в плане community, так и в плане кода в репозиториях.
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|2.17, Аноним (17), 09:54, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если развить тему, где, по-вашему, самые приличные во всех смыслах сообщества?
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|3.28, Aleksey (??), 10:38, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там, где чистый освобождённый код: не ради прибыли, а ради технической сути.
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|1.9, Аноним (9), 09:31, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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На D-Link DIR-825 B1 после того, как переехал с ar71xx на ath79 target не работают wifi интерфейсы. Приходится оставаться на 19.07.10. Обгугилился как это полечить, может есть готовые истории успеха? Расскажите plz.
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|2.24, Аноним (24), 10:20, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они же перепилили все на DSA, корректное обновление официально не гарантируется
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|3.33, Аноним (17), 10:44, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> корректное обновление официально не гарантируется
история стара как карьера самого Линуса
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|4.34, Аноним (24), 10:49, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только с версии 19.x Лучше всего поставить factory.bin через рекавери и заново настроить, тогда заработает
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|2.26, Аноним (26), 10:36, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему с ностальгией? оно еще живо, но набор девайсов поскромнее чем у openwrt
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|1.21, Аноним (21), 10:12, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А кнопку "Обновить прошивку" в luci еще не завезли? Чтоб само проверяло новую версию, скачивало и обновлялось.
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|2.25, pfg21 (ok), 10:22, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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дык было же. аккурат воспользовался и ткнул не в ту версию :)
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|1.29, Аноним (29), 10:41, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очень хорошая штука. На асусе одном (не вспомню модель) лишь на этой прошивке при забитии канала все не валилось нахрен.
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|3.41, Аноним (17), 11:28, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ну есть иллюзий, например здешняя любимая, насчёт виндекапец
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|4.52, Аноним (32), 11:59, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никогда не видел здесь никакого Иллюзия. Может тебе просто показалось?
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|1.36, InuYasha (??), 11:07, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Запилил на нём гейт и фигеволл (проводной, есснно). Вроде, даже акселерацию держит.
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|1.45, ryoken (ok), 11:38, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>Отключено использование некорректно работающего чипа Marvell mv88e6176 (Ethernet Switch) на устройствах CZ.NIC Turris Omnia
Вот это не очень понятно. Как оно тогда работать будет?
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|2.62, Аноним (62), 12:14, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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https://www.ixbt.com/news/2015/11/16/cz-nic-turris-omnia.html
«Разработчики справедливо замечают что большинство домашних роутеров имеют устаревшее ПО, «дыры» в котором не латаются годами, чем активно пользуются сетевые прохиндеи. Роутер Turris Omnia будет работать под управлением Turris OS, основанной на OpenWrt, разработчики обещают оперативно выпускать обновления безопасности, которые будут устранять найденные уязвимости.»
Лооол
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|1.67, Аноним (67), 12:52, 09/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Мало роутеров добавлено большая часть не доступна, и лучше делать сборку на OpenBSD.
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|2.69, Аноним (67), 12:55, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Большую часть кода можно взять на сайте вендора под GPLv2, OpenWrt мало где пригоден (ограниченное число девайсов).
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|2.70, Аноним (68), 12:57, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>лучше делать сборку на OpenBSD
И под какую архитектуру её можно сделать?
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|2.76, Аноним (21), 13:33, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для обычного использования хватает. Если сомневаешься, бери 128M.
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|2.78, iPony129412 (?), 14:27, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это минималка.
Если есть такое оборудование — в принципе можно использовать.
Но новое такое — сомнительно покупать
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|2.80, Аноним (80), 14:53, 09/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у меня умная дача построена из 3 древних роутеров с 8 Мб. на openWRT.
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