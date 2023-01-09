Обновление OpenWrt 22.03.3

Опубликовано обновление дистрибутива OpenWrt 22.03.3, ориентированного на применение в различных сетевых устройствах, таких как маршрутизаторы, коммутаторы и точки доступа. OpenWrt поддерживает множество различных платформ и архитектур и обладает системой сборки, позволяющей просто и удобно производить кросс-компиляцию, включая в состав сборки различные компоненты, что позволяет легко сформировать адаптированную под конкретные задачи готовую прошивку или образ диска с желаемым набором предустановленных пакетов. Сборки сформированы для 32 целевых платформ. Основные изменения в OpenWrt 22.03.3: Добавлена поддержка устройств Ruckus ZoneFlex 7372/7321, ZTE MF289F, TrendNet TEW-673GRU, Linksys EA4500 v3 и Wavlink WS-WN572HP3 4G.

Устранена проблема с зацикливанием перезагрузки при использовании загрузчика с LZMA, проявлявшаяся на устройствах NETGEAR EX6150, HiWiFi HC5962, ASUS RT-N56U B1, Belkin F9K1109v1, D-Link DIR-645, D-Link DIR-860L B1, NETIS WF2881 и ZyXEL WAP6805.

Устранена проблема с назначением MAC-адреса для WAN-интерфейса, проявлявшаяся на устройствах UniElec U7621-01, UniElec U7621-06, TP-Link AR7241, TP-Link TL-WR740N, TP-Link TL-WR741ND v4, Teltonika RUT230 и Luma Home WRTQ-329ACN.

Отключено использование некорректно работающего чипа Marvell mv88e6176 (Ethernet Switch) на устройствах CZ.NIC Turris Omnia, Linksys WRT1200AC, Linksys WRT1900ACS, Linksys WRT1900AC v1, Linksys WRT1900AC v2, Linksys WRT3200ACM, Linksys WRT32X, Linksys WRT3200ACM и SolidRun ClearFog Pro.

На устройствах Youku YK-L2 и YK-L1 разрешена установка initramfs-kernel.bin через web-интерфейс производителя.

Для D-Link DGS-1210-10P реализована поддержка дополнительных кнопок и LED-индикаторов.

Для D-Link DIR-825 B1 расширен rootfs и добавлены настройки для заводского системного образа.

В сборку для Asus RT-AC88U по умолчанию добавлена прошивка для чипа Broadcom 4366b1.

В сборку для AVM FRITZ!Box 7430 добавлен USB-драйвер.

В сборку для HAOYU Electronics MarsBoard A10 добавлен звуковой драйвер.

Для устройств Linksys EA6350v3, EA8300, MR8300 и WHW01 разрешена заливка заводской прошивки.

Устранено зависание при загрузке с firewall4 и loadfile.

Добавлены новые пакеты с модулями для ядра: kmod-sched-prio, kmod-sched-red, kmod-sched-act-police, kmod-sched-act-ipt, kmod-sched-pie, kmod-sched-drr, kmod-sched-fq-pie, kmod-sched-act-sample, kmod-nvme, kmod-phy-marvell, kmod-hwmon-sht3x, kmod-netconsole и kmod-btsdio.

Добавлены файлы с прошивками для устройств mt7916 и mt7921.

В пакете ustream-openssl отключено согласование соединений на на базе TLSv1.2 и более ранний версий протокола.

В пакет comgt-ncm добавлена поддержка модема Quectel EC200T-EU.

В утилите umbim разрешён роуминг и подключение через партнёрские сети.

В утилиту iwinfo добавлена поддержка режимов HE (Wifi 6), новых устройств (MT7921AU, MT7986 WiSoC) и дополнительных шифров (CCMP-256, GCMP-256).

Обновлены версии ядра Linux 5.10.161 (беспроводной стек mac80211 портирован из выпуска 5.15.81), strace 5.19, mbedtls 2.28.2, openssl 1.1.1s, wolfssl 5.5.4, util-linux 2.37.4, firewall4 2022-10-18, odhcpd 2023-01-02, uhttpd 2022-10-31, iwinfo 2022-12-15, ucode 2022-12-02.

Устранены уязвимости в Busybox (CVE-2022-30065), dnsmasq (CVE-2022-0934), e2fsprogs (CVE-2022-1304), kmod-ksmbd (CVE-2022-47939), mbedtls (CVE-2022-46393, CVE-2022-46392) и wolfssl (CVE 2022-42905).



