Проект OpenWrt развивает собственную аппаратную платформу

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|2.12, Lost Inside (ok), 12:29, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Голодные и злые художники эпохи соцреализма давно закончились.
Ныне творческое начало принято стимулировать финансовыми если не потоками, то хотя бы ручейками.
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|3.24, Аноним (24), 13:54, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Значит это ненастоящие творцы. Они должны быть как Достоевский - все в долгах и умереть работая.
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|4.27, Lost Inside (ok), 14:25, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> как Достоевский
Тю, я-то подумал - каждый чпокнет по две баушки, так глядишь и нагриндят на свою аппаратную платформу.
А ты, оказывается, про тот самый соцреализм...
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|2.29, Аноним (-), 14:38, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> должен
То, что они должны, написано в лицензии, под которой распространяется прошивка. Сверх этого тебе никто ничего не должен.
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|1.2, Аноним (2), 11:43, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> USB 2.0
Нынче это актуально только для Zigbee-свистка или всяких serail-шнурков. Для 2.5Гбит сетки это ни в какие ворота
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|2.20, Аноним (20), 13:15, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нынче это актуально только для Zigbee-свистка или всяких serail-шнурков.
> Для 2.5Гбит сетки это ни в какие ворота
Еще NAND совсем по жлобски, 128 мегов? ORLY? Черт, у меня на доисторической железке - уже и то 256 было. Они что - купили неликвид 20-летней давности у китайцев?!
К тому же сериальный нанд и нор - с их кучей скриптоты и проч в обвесе - время загрузки этой вундервафли будет просто топчик. В смысле, при случайном ребуте этой штуки юзеры вам успеют чайной ложкой мозг вычерпать "почему интернета нет?!?!!111"
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|3.23, Аноним (23), 13:46, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> К тому же сериальный нанд и нор - с их кучей скриптоты и проч в обвесе - время загрузки этой вундервафли будет просто топчик.
у них скорость как у SD - quad spi, а много не надо как раз чтобы быстрей монтировать fs
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|4.32, Аноним (20), 14:58, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> К тому же сериальный нанд и нор - с их кучей скриптоты и проч в обвесе - время
>> загрузки этой вундервафли будет просто топчик.
> у них скорость как у SD - quad spi, а много не
> надо как раз чтобы быстрей монтировать fs
Вообще, современному UBI на NAND и пару гигз не проблема смонтировать быстро, у него кеш ключевых структур есть.
А быстро вон тот шитец не будет хоть убейся. Дизайн OpenWRT хтонически враждебен быстрой загрузке и даже топовые мыльницы с ним грузятся неприличное время чуть ли не около минуты. Так что любой проскок питания - и юзеры матерятся на этот зашибенский опенсорс, не понимая почему жрать г - норма.
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|2.30, Аноним (30), 14:45, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Купи уже себе нормальный nas что выдает 2.5 Гбит доступ, в самый раз тебе лицезреть прелести женщин и мужчин в 4К, зачем ты пытаешься заменить nas силами slowpoke роутера на базе ARM?
Всегда поражался с людей что указывают на 2.5гбит сеть но упорно продолжают подключать к ней тетрис и ленточный накопитель.
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|1.6, Аноним (6), 11:57, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Последнее обновление Openwrt глючное. Уже нет уверенности в стабильности и качестве.
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|1.7, oficsu (ok), 12:01, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Маршрутизатор
> Среди заявленных портов: 2 Ethernet
Ну, а если кто-то посмеет указать, что этот открытый маршрутизатор-то, вообще-то, беспроводной, то
> комплектуются открытыми прошивками (за исключением прошивки беспроводного чипа)
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|1.9, Аноним (9), 12:14, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Среди заявленных портов: 2 Ethernet (2.5 GbE + 1 GbE)
И всё? :( Только один стационарник и подключить. Придётся рядом с ним ещё и коммутатор держать.
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|1.10, Аноним (9), 12:18, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Для продажи и распространения устройства будет привлечена некоммерческая организация Software Freedom Conservancy
Дядюска Ляо тоже сделает и будет продавать на Ali.
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|1.15, Аноньимъ (ok), 12:57, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Норм. Правда такими девайсами алиэкспресс завален. И амазон.
Вот конкретно с таким именно железом.
Лучше бы что-то по типу того что PC-Engines делали сварганили.
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|1.17, Аноним (17), 13:13, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Опять закрытый MediaTek пихают! Есть же старые добрые азеросовские чипы AR9380, AR9462 etc!
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|2.28, Аноним (28), 14:26, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Странно, что не прошли за модными веяниями и не взяли RISC-V
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|1.19, Аноним (-), 13:14, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Дано пора. Надеюсь их железо будет поддерживать все современные технологии.
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|1.34, Аноним (33), 15:06, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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2 эзернет порта, закрытый вайфай и дохлый чипсет. Наверняка еще и по оверпрайсу дороже любого аналогичного китайца с Али. Дайте-ка подумать, почему готовых устройств будет продано штук 50...
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|2.35, Аноним (33), 15:08, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пердолики, конечно, умеют в экономическое планирование на уровне 10 летнего ребенка. Ну зато SFC выиграет - освоет спонсорский лавандос и ничего делать не будет. Кайф)
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|2.37, Аноним (9), 15:16, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если ещё и сертифицировать по Respects Your Freedom, можно ещё дороже заломить.
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