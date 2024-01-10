The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Проект OpenWrt развивает собственную аппаратную платформу

10.01.2024 11:35

В канун 20-летия проекта разработчики дистрибутива OpenWrt выступили с инициативой создания развиваемого сообществом беспроводного маршрутизатора OpenWrt One (AP-24.X). В качестве основы OpenWrt One предлагается использовать начинку, схожую с платами Banana Pi (BPi-R4), которые комплектуются открытыми прошивками (за исключением прошивки беспроводного чипа), поставляются с U-Boot и поддерживаются в ядре Linux. Схемы для собственной сборки устройства будут поставляться под одной из открытых лицензий (точно лицензия пока не выбрана). Стоимость устройства не будет превышать 100 долларов.

Платформа будет построена на SoC MediaTek MT7981B и беспроводном чипе MediaTek MT7976C (2x2 2.4 GHz + 3x3/2x2 + DFS 5Ghz). Маршрутизатор будет оснащён 1 ГБ ОЗУ (DDR4), 128 МБ SPI NAND Flash и 4 МБ SPI NOR Flash. Для подключения дополнительных накопителей предусмотрен слот M.2 для NVMe SSD (PCIe gen 2 x1). Среди заявленных портов: 2 Ethernet (2.5 GbE + 1 GbE), USB 2.0 host Type-A, USB-C (Holtek HT42B534-2 UART с преобразователем USB, консолью и поддержкой CDC-ACM), JTAG 10-pin и слот для расширений mikroBUS. На корпусе будет размещено две кнопки (сброс и пользовательская кнопка), четыре светодиода и механический переключатель для выбора режима загрузки (восстановление или штатный режим).

Одной из ключевых идей является желание сделать устройство неубиваемым и максимально защищённым от окирпичивания. В маршрутизаторе будет предусмотрено наличие нескольких режимов восстановления, простой доступ к консоли и применение внешнего аппаратного watchdog монитора на базе чипа EM Microelectronic EM6324, подключённого через GPIO. Более того, для повышения надёжности решено использовать сразу два Flash-накопителя разных типов: NAND для загрузчика U-Boot и образа Linux, и защищённый от записи NOR Flash с дополнительным загрузчиком и образом восстановления. На устройстве будет аппаратный переключатель, позволяющий выбрать загрузку с NOR или NAND. Кроме того, наличие слота M.2 для NVMe позволит организовать загрузку с NVMe дополнительных дистрибутивов, таких как Debian и Alpine.

Для поддержания точного времени в устройстве планируют задействовать RTC на базе NXP PCF8563TS с резервным аккумулятором. Для продажи и распространения устройства будет привлечена некоммерческая организация Software Freedom Conservancy, которая ныне занимается аккумулированием спонсорских средств и предоставлением юридической защиты проекту OpenWrt.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.openwrt.org/pipe...)
  2. OpenNews: Проект OpenWifi с реализацией открытого Wi-Fi чипа на базе FPGA и SDR
  3. OpenNews: Droidifi - прошивка для беспроводных маршрутизаторов, основанная на платформе Android
  4. OpenNews: Новый открытый маршрутизатор Turris Omnia
  5. OpenNews: Опубликован OpenWrt 23.05.0
  6. OpenNews: Обновление OpenWrt 23.05.2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60414-openwrt
Ключевые слова: openwrt, openhardware, wifi, router
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:42, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Денег захотели? Художник должен быть голодным.
     
     
  • 2.12, Lost Inside (ok), 12:29, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Голодные и злые художники эпохи соцреализма давно закончились.
    Ныне творческое начало принято стимулировать финансовыми если не потоками, то хотя бы ручейками.
     
     
  • 3.14, Ph0zzy (ok), 12:56, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот-вот... А то будет: Художника может обидеть каждый
     
  • 3.24, Аноним (24), 13:54, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит это ненастоящие творцы. Они должны быть как Достоевский - все в долгах и умереть работая.
     
     
  • 4.27, Lost Inside (ok), 14:25, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > как Достоевский

    Тю, я-то подумал - каждый чпокнет по две баушки, так глядишь и нагриндят на свою аппаратную платформу.
    А ты, оказывается, про тот самый соцреализм...

     
  • 2.22, Вадим Пановский (?), 13:38, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня до сих пор стоит Turris Omnia (самый первый, еще с indiegogo) - железо и спеки открытые, и он на модифицированном OpenWRT. Мощное железо и большое кол-во памяти до сих пор позволяют ставить новые пакеты по необходимости. Хороший маршрутизатор. Ребята до сих пор развивают новые модели.

    https://www.turris.com/en/omnia/overview/

    Еще и опенсорсный вайфай сделали.

    https://www.turris.com/en/products/mox/

     
  • 2.29, Аноним (-), 14:38, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > должен

    То, что они должны, написано в лицензии, под которой распространяется прошивка. Сверх этого тебе никто ничего не должен.

     
  • 2.31, Аноним (31), 14:53, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В прошлом веке одного художника так закормили...
     
  • 2.33, Аноним (33), 15:01, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не думаю, что у опенврт есть проблемы с деньгами.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:43, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > USB 2.0

    Нынче это актуально только для Zigbee-свистка или всяких serail-шнурков. Для 2.5Гбит сетки это ни в какие ворота

     
     
  • 2.4, iPony129412 (?), 11:47, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так M.2 же есть
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 11:49, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > PCI-E 2.0 x1
     
     
  • 4.8, LinAlex (ok), 12:05, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это 500МБ/с, больше чем скорость сетевух даже вместе взятых
     
  • 2.20, Аноним (20), 13:15, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нынче это актуально только для Zigbee-свистка или всяких serail-шнурков.
    > Для 2.5Гбит сетки это ни в какие ворота

    Еще NAND совсем по жлобски, 128 мегов? ORLY? Черт, у меня на доисторической железке - уже и то 256 было. Они что - купили неликвид 20-летней давности у китайцев?!

    К тому же сериальный нанд и нор - с их кучей скриптоты и проч в обвесе - время загрузки этой вундервафли будет просто топчик. В смысле, при случайном ребуте этой штуки юзеры вам успеют чайной ложкой мозг вычерпать "почему интернета нет?!?!!111"

     
     
  • 3.23, Аноним (23), 13:46, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > К тому же сериальный нанд и нор - с их кучей скриптоты и проч в обвесе - время загрузки этой вундервафли будет просто топчик.

    у них скорость как у SD - quad spi, а много не надо как раз чтобы быстрей монтировать fs

     
     
  • 4.32, Аноним (20), 14:58, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> К тому же сериальный нанд и нор - с их кучей скриптоты и проч в обвесе - время
    >> загрузки этой вундервафли будет просто топчик.
    > у них скорость как у SD - quad spi, а много не
    > надо как раз чтобы быстрей монтировать fs

    Вообще, современному UBI на NAND и пару гигз не проблема смонтировать быстро, у него кеш ключевых структур есть.

    А быстро вон тот шитец не будет хоть убейся. Дизайн OpenWRT хтонически враждебен быстрой загрузке и даже топовые мыльницы с ним грузятся неприличное время чуть ли не около минуты. Так что любой проскок питания - и юзеры матерятся на этот зашибенский опенсорс, не понимая почему жрать г - норма.

     
  • 2.30, Аноним (30), 14:45, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Купи уже себе нормальный nas что выдает 2.5 Гбит доступ, в самый раз тебе лицезреть прелести женщин и мужчин в 4К, зачем ты пытаешься заменить nas силами slowpoke роутера на базе ARM?

    Всегда поражался с людей что указывают на 2.5гбит сеть но упорно продолжают подключать к ней тетрис и ленточный накопитель.

     

  • 1.3, Аноним (5), 11:47, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > MT7976C

    Доброе утро, а когда вы свой mt76 почините?

     
  • 1.6, Аноним (6), 11:57, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Последнее обновление Openwrt глючное. Уже нет уверенности в стабильности и качестве.
     
  • 1.7, oficsu (ok), 12:01, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Маршрутизатор
    > Среди заявленных портов: 2 Ethernet

    Ну, а если кто-то посмеет указать, что этот открытый маршрутизатор-то, вообще-то, беспроводной, то

    > комплектуются открытыми прошивками (за исключением прошивки беспроводного чипа)

     
  • 1.9, Аноним (9), 12:14, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Среди заявленных портов: 2 Ethernet (2.5 GbE + 1 GbE)

    И всё? :( Только один стационарник и подключить. Придётся рядом с ним ещё и коммутатор держать.

     
  • 1.10, Аноним (9), 12:18, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Для продажи и распространения устройства будет привлечена некоммерческая организация Software Freedom Conservancy

    Дядюска Ляо тоже сделает и будет продавать на Ali.

     
  • 1.11, Аноним (11), 12:20, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я и штуку баксов готов отдать, лишь бы девайс качественный был.
     
  • 1.15, Аноньимъ (ok), 12:57, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Норм. Правда такими девайсами алиэкспресс завален. И амазон.
    Вот конкретно с таким именно железом.

    Лучше бы что-то по типу того что PC-Engines делали сварганили.

     
  • 1.17, Аноним (17), 13:13, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять закрытый MediaTek пихают! Есть же старые добрые азеросовские чипы AR9380, AR9462 etc!
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 14:26, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Странно, что не прошли за модными веяниями и не взяли RISC-V
     
     
  • 3.36, Аноним (9), 15:13, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MIPS и RISC-V в чём-то родственные архитектуры.
     

  • 1.19, Аноним (-), 13:14, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дано пора. Надеюсь их железо будет поддерживать все современные технологии.
     
  • 1.25, YetAnotherOnanym (ok), 14:12, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > за исключением прошивки беспроводного чипа

    И какой тогда в этом смысл?

     
     
  • 2.26, Аноним (26), 14:23, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бгг иначе не работает.
     

  • 1.34, Аноним (33), 15:06, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    2 эзернет порта, закрытый вайфай и дохлый чипсет. Наверняка еще и по оверпрайсу дороже любого аналогичного китайца с Али. Дайте-ка подумать, почему готовых устройств будет продано штук 50...
     
     
  • 2.35, Аноним (33), 15:08, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пердолики, конечно, умеют в экономическое планирование на уровне 10 летнего ребенка. Ну зато SFC выиграет - освоет спонсорский лавандос и ничего делать не будет. Кайф)
     
  • 2.37, Аноним (9), 15:16, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если ещё и сертифицировать по Respects Your Freedom, можно ещё дороже заломить.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру