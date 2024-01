Проект OpenWrt развивает собственную аппаратную платформу

В канун 20-летия проекта разработчики дистрибутива OpenWrt выступили с инициативой создания развиваемого сообществом беспроводного маршрутизатора OpenWrt One (AP-24.X). В качестве основы OpenWrt One предлагается использовать начинку, схожую с платами Banana Pi (BPi-R4), которые комплектуются открытыми прошивками (за исключением прошивки беспроводного чипа), поставляются с U-Boot и поддерживаются в ядре Linux. Схемы для собственной сборки устройства будут поставляться под одной из открытых лицензий (точно лицензия пока не выбрана). Стоимость устройства не будет превышать 100 долларов. Платформа будет построена на SoC MediaTek MT7981B и беспроводном чипе MediaTek MT7976C (2x2 2.4 GHz + 3x3/2x2 + DFS 5Ghz). Маршрутизатор будет оснащён 1 ГБ ОЗУ (DDR4), 128 МБ SPI NAND Flash и 4 МБ SPI NOR Flash. Для подключения дополнительных накопителей предусмотрен слот M.2 для NVMe SSD (PCIe gen 2 x1). Среди заявленных портов: 2 Ethernet (2.5 GbE + 1 GbE), USB 2.0 host Type-A, USB-C (Holtek HT42B534-2 UART с преобразователем USB, консолью и поддержкой CDC-ACM), JTAG 10-pin и слот для расширений mikroBUS. На корпусе будет размещено две кнопки (сброс и пользовательская кнопка), четыре светодиода и механический переключатель для выбора режима загрузки (восстановление или штатный режим). Одной из ключевых идей является желание сделать устройство неубиваемым и максимально защищённым от окирпичивания. В маршрутизаторе будет предусмотрено наличие нескольких режимов восстановления, простой доступ к консоли и применение внешнего аппаратного watchdog монитора на базе чипа EM Microelectronic EM6324, подключённого через GPIO. Более того, для повышения надёжности решено использовать сразу два Flash-накопителя разных типов: NAND для загрузчика U-Boot и образа Linux, и защищённый от записи NOR Flash с дополнительным загрузчиком и образом восстановления. На устройстве будет аппаратный переключатель, позволяющий выбрать загрузку с NOR или NAND. Кроме того, наличие слота M.2 для NVMe позволит организовать загрузку с NVMe дополнительных дистрибутивов, таких как Debian и Alpine. Для поддержания точного времени в устройстве планируют задействовать RTC на базе NXP PCF8563TS с резервным аккумулятором. Для продажи и распространения устройства будет привлечена некоммерческая организация Software Freedom Conservancy, которая ныне занимается аккумулированием спонсорских средств и предоставлением юридической защиты проекту OpenWrt.