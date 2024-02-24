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Обновление дистрибутива для одноплатных ПК DietPi 9.1

24.02.2024 22:35

Опубликован выпуск специализированного дистрибутива DietPi 9.1, предназначенного для использования на одноплатных ПК на базе архитектур ARM и RISC-V, таких как Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, BananaPi, BeagleBone Black, Rock64, Rock Pi, Quartz64, Pine64, Asus Tinker, Odroid и VisionFive 2. Дистрибутив построен на пакетной базе Debian и доступен в сборках для более, чем 50 плат. DietPi также может применяться для создания компактных окружений для виртуальных машин и обычных ПК на базе архитектуры x86_64. Сборки для плат отличаются компактностью (в среднем 130 МБ) и занимают меньше места на накопителе, по сравнению с Raspberry Pi OS и Armbian.

Проект оптимизирован для минимального потребления ресурсов и развивает несколько собственных утилит: интерфейс для установки приложений DietPi-Software, конфигуратор DietPi-Config, система резервного копирования DietPi-Backup, механизм ведения временных логов DietPi-Ramlog (также поддерживается rsyslog), интерфейс для установки приоритетов выполнения процессов DietPi-Services и система доставки обновлений DietPi-Update. Утилиты предоставляют консольный интерфейс пользователя с меню и диалогами на базе whiptail. Поддерживается режим полной автоматизации установки, позволяющий провести инсталляцию на платы без участия пользователя.

В новой версии:

  • Подготовлены тестовые сборки для плат Raspberry Pi, переведенные на использование ядра из Debian 12 и пакета с прошивками от проекта Raspberry Pi.
  • Добавлена отдельная сборка для варианта платы ROCK 4 SE.
  • Добавлены новые сборки для плат NanoPi R5S/R5C/R6S/R6C/T6, в которых задействовано ядро и загрузчик, собранные с использованием сборочного инструментария от проекта Armbian. В данных сборках задействован один общий раздел ext4.
  • Добавлена поддержка использования менеджера паролей vaultwarden на системах RISC-V.


  1. Главная ссылка к новости (https://dietpi.com/docs/releas...)
  2. OpenNews: Выпуск DietPi 9.0, дистрибутива для одноплатных ПК
  3. OpenNews: Анонсирована плата Raspberry Pi 5
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Raspberry Pi OS, переведённого на Debian 12, PipeWire и Wayland
  5. OpenNews: Подготовлена редакция дистрибутива MX Linux для плат Raspberry Pi
  6. OpenNews: Доступен Armbian 24.2, дистрибутив для одноплатных компьютеров
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60663-dietpi
Ключевые слова: dietpi, arm, raspberrypi
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