Обновление дистрибутива для одноплатных ПК DietPi 9.1

Опубликован выпуск специализированного дистрибутива DietPi 9.1, предназначенного для использования на одноплатных ПК на базе архитектур ARM и RISC-V, таких как Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, BananaPi, BeagleBone Black, Rock64, Rock Pi, Quartz64, Pine64, Asus Tinker, Odroid и VisionFive 2. Дистрибутив построен на пакетной базе Debian и доступен в сборках для более, чем 50 плат. DietPi также может применяться для создания компактных окружений для виртуальных машин и обычных ПК на базе архитектуры x86_64. Сборки для плат отличаются компактностью (в среднем 130 МБ) и занимают меньше места на накопителе, по сравнению с Raspberry Pi OS и Armbian. Проект оптимизирован для минимального потребления ресурсов и развивает несколько собственных утилит: интерфейс для установки приложений DietPi-Software, конфигуратор DietPi-Config, система резервного копирования DietPi-Backup, механизм ведения временных логов DietPi-Ramlog (также поддерживается rsyslog), интерфейс для установки приоритетов выполнения процессов DietPi-Services и система доставки обновлений DietPi-Update. Утилиты предоставляют консольный интерфейс пользователя с меню и диалогами на базе whiptail. Поддерживается режим полной автоматизации установки, позволяющий провести инсталляцию на платы без участия пользователя. В новой версии: Подготовлены тестовые сборки для плат Raspberry Pi, переведенные на использование ядра из Debian 12 и пакета с прошивками от проекта Raspberry Pi.

Добавлена отдельная сборка для варианта платы ROCK 4 SE.

Добавлены новые сборки для плат NanoPi R5S/R5C/R6S/R6C/T6, в которых задействовано ядро и загрузчик, собранные с использованием сборочного инструментария от проекта Armbian. В данных сборках задействован один общий раздел ext4.

Добавлена поддержка использования менеджера паролей vaultwarden на системах RISC-V.



