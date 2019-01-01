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Уязвимости KeyTrap и NSEC3, затрагивающие большинство реализаций DNSSEC

14.02.2024 17:53

В различных реализациях протокола DNSSEC выявлены две уязвимости, затрагивающие DNS-резолверы BIND, PowerDNS, dnsmasq, Knot Resolver и Unbound. Уязвимости позволяют добиться отказа в обслуживании DNS-резолверов, выполняющих валидацию при помощи DNSSEC, из-за возникновения высокой нагрузки на CPU, мешающей обработке других запросов. Для совершения атаки достаточно отправить на DNS-резолвер, использующий DNSSEC, запрос, приводящий к обращению к специально оформленной DNS-зоне на сервере злоумышленника.

Выявленные проблемы:

  • CVE-2023-50387 (кодовое имя KeyTrap) - при обращении к специально оформленным DNS-зонам приводит к отказу в обслуживании из-за создания значительной нагрузки на CPU и длительного выполнения проверки DNSSEC. Для совершения атаки необходимо разместить на подконтрольном атакующему DNS-сервере доменную зону с вредоносными настройками, а также добиться обращения этой зоне рекурсивного DNS-сервера, отказа в обслуживании которого добивается атакующий.

    Вредоносные настройки сводятся к использованию для зоны комбинации из конфликтующих между собой ключей, записей RRSET и цифровых подписей. Попытка проверки с использованием данных ключей приводит к выполнению длительных ресурсоёмких операций, которые могут полностью нагружать CPU и блокировать обработку других запросов (например, утверждается, что при атаке на BIND удалось остановить обработку других запросов на 16 часов).

  • CVE-2023-50868 (кодовое имя NSEC3) - отказ в обслуживании из-за выполнения значительных вычислений при вычислении хэшей в записях NSEC3 (Next Secure v3) при обработке специально оформленных ответов DNSSEC. Метод атаки напоминает первую уязвимость, за исключением того ,что на DNS-сервере злоумышленника создаётся специально оформленный набор записей NSEC3 RRSET.

Отмечается, что появление вышеупомянутых уязвимостей вызвано определением в спецификации DNSSEC возможности отправки DNS-сервером всех доступных криптографических ключей, при том, что резолверы должны обрабатывать любые полученные ключи, пока проверка не завершиться успешно или все полученные ключи не будут проверены.

В качестве мер для блокирования уязвимостей в резолверах ограничено максимальное число ключей DNSSEC, задействованных в процессе построения цепочки доверия, и максимальное число вычислений хэшей для NSEC3, а также лимитированы повторные попытки проверки для каждого RRSET (комбинации ключей и подписей) и каждого ответа сервера.

Уязвимости устранены в обновлениях Unbound (1.19.1), PowerDNS Recursor (4.8.6, 4.9.3, 5.0.2), Knot Resolver (5.7.1), dnsmasq (2.90) и BIND (9.16.48, 9.18.24 и 9.19.21). Статус устранения уязвимостей в дистрибутивах можно оценить на данных страницах: Debian, Ubuntu, SUSE, RHEL, Fedora, Arch Linux, Gentoo, Slackware, NetBSD, FreeBSD.

В версиях DNS-сервера BIND 9.16.48, 9.18.24 и 9.19.21 дополнительно устранено ещё несколько уязвимостей:

  • CVE-2023-4408 - разбор больших DNS-сообщений может привести к созданию высокой нагрузки на CPU.
  • CVE-2023-5517 - запрос специально оформленной обратной зоны может привести к аварийному завершению из-за срабатывания assert-проверки. Проблема проявляется только в конфигурациях с включённой настройкой "nxdomain-redirect".
  • CVE-2023-5679 - рекурсивное определение хоста может привести к аварийному завершению из-за срабатывания assert-проверки на системах с включённой поддержкой DNS64 и "serve-stale" (настройки, stale-cache-enable и stale-answer-enable) .
  • CVE-2023-6516 - специально оформленный рекурсивные запросы могут привести к исчерпанию доступной процессу памяти.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Сбой в доменной зоне RU из-за ошибки при замене ключей DNSSEC
  3. OpenNews: Ошибка при обновлении ключей DNSSEC привела к нарушению работы доменной зоны NZ
  4. OpenNews: Уязвимости в PowerDNS Authoritative Server
  5. OpenNews: Уязвимости в Dnsmasq, позволяющие подменить содержимое в кэше DNS
  6. OpenNews: Обновление DNS-сервера BIND 9.16.33, 9.18.7 и 9.19.5 c устранением уязвимостей
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60599-dnssec
Ключевые слова: dnssec, bind, powerdns, dnsmasq, unbound
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:16, 14/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    Knot dns не подвержен? Получается, настоящие днс в безопасности?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 18:29, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только что обновление вышло https://www.knot-resolver.cz/2024-02-13-knot-resolver-5.7.1.html
     

  • 1.2, Аноним (2), 18:23, 14/02/2024 [ответить]  
    		• +2 +/
    >В качестве мер для блокирования уязвимостей

    полный отказ от DNSSEC по причине ugly by design

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 18:28, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    DNS без DNSSEC слишком прост и надёжен.

    Кому вообще нужны системы, которые просто работают? Если ничего не падает, то зачем нужен админ?

     
     
  • 3.6, Аноним (6), 18:48, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > DNS без DNSSEC слишком прост и надёжен.

    DNS (и с DNSSEC, и без) не прост и не надёжен. То, что у тебя дома на OpenWRT dnsmasq без проблем годами работает не значит, что так везде. Кто публичные резолверы держал тот знает.

     

  • 1.5, Аноним (6), 18:45, 14/02/2024 [ответить]  
    		• +/
    Валидация DNSSEC сейчас используется примерно на 30% публичных резолверов. Начали более-менее массово использовать, появился интерес со стороны исследователей, начали находить дыры. Нормальный процесс в действии. Но диванные в комментариях всё равно будут ныть о том, что им сразу нормально не сделали™. Собаки лают, караван идёт.
     
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